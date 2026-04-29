Магьосника съживи проклятието на "Крусибъл"

WORLD SNOOKER Шон Мърфи обира овациите на публиката в "Крусибъл" при влизането си за последната сесия от мача срещу Джао Синтун. Той ги обра и на излизане.

Джао Синтун стана 21-вият пореден играч, който не успява да защити дебютната си световна титла в снукъра. Китаецът беше застигнат от т. нар. проклятие на "Крусибъл" на 1/4-финалите от тазгодишното първенство на планетата в шефилдския театър.

Шампионът от 2025 г. беше детрониран от Шон Мърфи, който го победи с 13:10 в двудневния мач. Магьосника съживи "прокобата" в третата сесия в сряда, след като първите две във вторник приключиха при равенство 8:8 фрейма.

Англичанинът спечели откриващата партия от заключителната фаза и взе четири от следващите пет, включително три поредни - 19-ата, 20-ата и 21-вата. Носителят на титлата от 2005 г. завърши двубоя с девет серии над 50 точки, но нито един сенчъри брейк. Преди две десетилетия самият Мърфи се превърна в 13-ата жертва на "проклятието", отпадайки на същата фаза с поражение със 7:13 от Питър Ебдън година след първия си и единствен и до днес триумф на световното.

"Сега би означавало много повече за мен, ако успея да го спечеля - коментира Шон. - Не си спомням много от 2005 г., защото онова беше първата ми победа от какъвто и да е вид. Не знаех как да ѝ се насладя. По онова време всичко беше на видео касети, ето колко отдавна беше! Идвам тук всяка година и се опитвам с всяка частица от съществото си. Няколко пъти бях близо. След като стигнеш до този етап, значи си изминал дълъг път. Винаги е тъжно, когато се прибереш у дома с празни ръце."

За място във финала Мърфи ще спори с 4-кратния световен шампион Джон Хигинс (1998, 2007, 2009, 2011). Шотландската легенда елиминира носителя на трофея от 2010 г. Нийл Робъртсън също с 13:10, осъществявайки феноменален обрат от 3:6 и 6:9. Вълшебника от Уишоу спечели седем от финалните осем фрейма, включително последните четири поред.

— WST (@WeAreWST) 29 април 2026 г.

В другия 1/2-финал ще се срещнат Марк Алън и У Идзъ. Северноирландецът срази англичанина Бари Хоукинс с 13:11, а китаецът постигна най-убедителната победа в III кръг - 13:8 срещу иранската сензация Хосеин Вафаеи.

Вече на сцена с една маса, полуфиналите ще се проведат в традиционния формат "17 от 33" в по четири сесии, разпределени в три дни от днес до събота. В 15:00 ч. българско време започва дуелът между Мърфи и Хигинс, а от 21:00 ч. е първото действие в битката между Алън и У.

Мачът за короната в снукъра е в неделя и понеделник (3-4 май) във формат "18 от 35".

"КРУСИБЪЛ" 2026



1/4-финали (13 от 25, три сесии)

№1 Джао Синтун (Кит) - №8 Шон Мърфи (Анг) 10:13

№5 Джон Хигинс (Шот) - №4 Нийл Робъртсън (Авл) 13:10

№14 Марк Алън (СИрл) - №11 Бари Хоукинс (Анг) 13:11

№10 У Идзъ (Кит) - №32 Хосеин Вафаеи (Иран) 13:8



1/2-финали (17 от 33, четири сесии)

Шон Мърфи - Джон Хигинс 30.IV-1-2.V.

Марк Алън - У Идзъ 30.IV-1-2.V.