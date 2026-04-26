Световният шампион направи и втората крачка срещу суеверието

WORLD SNOOKER Джао Синтун направи три сенчъри брейка в мача срещу Дин Дзюнхуей, но играта му беше повлияна от голямо нервно напрежение.

Шампионът Джао Синтун преодоля II кръг на световното първенство по снукър в Шефилд, правейки още една стъпка в посока разваляне на прословутото проклятие на "Крусибъл". Суеверието гласи, че никой не успява да защити дебютната си титла, откакто турнирът се провежда в Театъра на мечтите. И засега това е факт, тъй като всички 20 предишни играчи, печелили короната от 1977 г. насам, са се проваляли в опита да я дублират на следващата година.

29-годишният китаец спечели втората от необходимите му пет победи, надигравайки легендарния си сънародник Дин Дзюнхуей с 13:9. Тридневният мач беше белязан от голямо нервно напрежение и за двамата азиатци, попаднали във фокуса на внимание. И двамата допуснаха нетипично голям брой непредизвикани грешки, повечето от които дело на 39-годишния ветеран.

Дин направи осем серии над 50 точки (81, 80, 58, 54, 62, 69, 69, 76), но в два от случаите загуби партиите заради необясними пропуски в разгара на брейковете. От своя страна Джао реализира три сенчърита (116, 115, 108) и още пет високи комбинации (64, 61, 77, 59, 87).

A 13-9 win over idol Ding Junhui secures his spot in the last eight. — WST (@WeAreWST) 26 април 2026 г.

"Преди мача казах, че просто искам да се насладя и да не се поддавам на напрежението. Но не беше така - призна Синтун. - Знаехме, че всички ни гледат. Не можах да се насладя. Наистина съм щастлив, че спечелих. Когато приключихме, говорих с Дин и той просто ми каза да продължавам. Чувствах се много по-различно миналата година. Преди бях просто поредният играч. Можеше спокойно да загубя миналата година. Тази година не искам да губя и напрежението е налице. Надявам се в следващия кръг да мога да се успокоя."

На 1/4-финалите настоящият световен шампион ще се изправи срещу носителя на титлата от 2005 г. Шон Мърфи. Англичанинът спечели своя мач срещу Сяо Гуодун с 13:3 още в петък и имаше два дни повече за почивка. Форматът в III кръг отново е "13 от 25" в три сесии, които ще се играят във вторник и сряда (28-29 април).

"Знам, че Шон Мърфи е много добър атакуващ играч. Надявам се да се получи много хубав мач. Моля, кажете му да няма сейфти! Хвърляме всичко в атака", каза с усмивка Джао Синтун.

"КРУСИБЪЛ" 2026



II кръг (13 от 25, три сесии)

№1 Джао Синтун (Кит) - №16 Дин Дзюнхуей (Кит) 13:9

№9 Сяо Гуодун (Кит) - №8 Шон Мърфи (Анг) 3:13

№5 Джон Хигинс (Шот) - №12 Рони О`Съливан (Анг) 25-26-27.IV (7:9 след II сесия)

№13 Крис Уейклин (Анг) - №4 Нийл Робъртсън (Авл) 25-26-27.IV (6:10 след II сесия)

№3 Кайрън Уилсън (Анг) - №14 Марк Алън (СИрл) 9:13

№11 Бари Хоукинс (Анг) - №6 Марк Уилямс (Уелс) 13:9

№7 Марк Селби (Анг) - №10 У Идзъ (Кит) 26-27.IV (7:9 след II сесия)

№32 Хосеин Вафаеи (Иран) - №2 Джъд Тръмп (Анг) 25-26-27.IV (7:9 след II сесия)