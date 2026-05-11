О`Съливан спечели и последната световна титла, която нямаше

World Seniors Snooker Tour Рони О`Съливан позира с усмихнат в театъра "Крусибъл", държейки в ръце шампионския трофей от световното първенство за ветерани.

Рони О`Съливан спечели трета различна световна титла в снукъра. При дебюта си в шампионата на планетата за ветерани 50-годишният англичанин вдигна трофея, побеждавайки във финала сънародника си Джо Пери с 10:4 фрейма.

Турнирът за играчи над 40-годишна възраст се провежда в шефилдския театър "Крусибъл" - на същото място, където се играе и класическото световното първенство. О`Съливан има 7 шампионски титли в традиционния формат, а освен това е печелил и турнира за младежи под 21 г. преди близо четири десетилетия - в индийския град Бангалор през 1991 г.

Тази година Ракетата отпадна във II кръг на шампионата в Шефилд, губейки от връстника си Джон Хигинс с 12:13. През изминалата седмица обаче Рони се справи последователно с Кен Дохърти, Питър Лайнс и Робърт Милкинс, преди да победи и Джо Пери в мача за титлата.

Във финала Гения от Чигуел направи пет сенчъри брейка. Те обаче няма да влязат в официалната му статистика, тъй като шампионатът за ветерани е извън професионалния тур.

"Страхотно е да се завърна в кръга на победителите. Още една световна титла. Невероятно присъствие на феновете. Класно представяне на Джо Пери, той все още трябва да е в тура. Благодаря на всички, които създават веригата", написа Рони О`Съливан в социалните мрежи.

Това беше 17-ото издание на световното първенство по снукър за ветерани, а английската легенда се превърна в 14-ия различен шампион. Единствено Джими Уайт (2010, 2019, 2020, 2023) е печелил титлата повече от веднъж, а останалите носители на трофея са:

Клиф Уилсън (1991), Дарън Морган (2011), Найджъл Бонд (2012), Стив Дейвис (2013), Марк Уилямс (2015), Марк Дейвис (2016), Питър Лайнс (2017), Аарън Канаван (2018), Дейвид Лили (2021), Лий Уокър (2022), Игор Фигейредо (2024) и Алфи Бърдън (2025).