У е с три стъпки по-близо до върха

Новият снукър феномен от Китай води уверено във финала на световното срещу Мърфи

Днес, 08:09
Шон Мърфи и У Идзъ стоят в очакване да бъдат представени от конферансието Роб Уокър на влизане в театъра "Крусибъл".
Шон Мърфи и У Идзъ стоят в очакване да бъдат представени от конферансието Роб Уокър на влизане в театъра "Крусибъл".

22-годишният У Идзъ се придвижва все по-уверено към световната титла в снукъра. Новият китайски феномен поведе с 10:7 фрейма срещу Шон Мърфи в първия ден от финала на първенството в Шефилд и се нуждае от още осем партии в днешното доиграване, за да се превърне във втория в историята представител на страната с короната в джентълменския спорт. Както и във втория най-млад световен шампион в британската игра.

В откриващите две сесии в неделя У беше този, който показа повече постоянство и хладнокръвие, макар в началото да изпусна аванс от 3:0 до 3:4. Азиатецът взе пет от следващите шест фрейма, както и два от последните три и така си изгради преднина от три стъпки пред англичанина по дългия път към върха.

И двамата претенденти за короната демонстрираха впечатляващ брейкбилдинг, но Мърфи беше този, който допусна повече непредизвикани и позиционни грешки - особено в сейфти департамента и в играта с механичния мост. Носителят на световната титла от 2005 г. направи един сенчъри брейк (109) и още шест серии от 50 и повече точки (50, 85, 98, 77, 72, 70). Идзъ също композира една стотачка (103) и добави други седем халф-сенчърита (51, 61, 65, 82, 89, 66, 91).

43-годишният англичанин е лидер с общо 11 трицифрени комбинации от началото на световното в "Крусибъл". Със своите вече 9 сенчърита младият китаец пък дели второ място с Марк Алън.

Третата и четвъртата сесия в шампионския формат "18 от 35" са днес от 15:00 и 21:00 ч. българско време. Преките предавания са по "Евроспорт 1".

 

"КРУСИБЪЛ" 2026

Финал (18 от 35, четири сесии)

№8 Шон Мърфи (Анг) - №10 У Идзъ (Кит) 3-4.V. (7:10 след II сесия)

 

