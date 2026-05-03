У е с три стъпки по-близо до върха

WORLD SNOOKER Шон Мърфи и У Идзъ стоят в очакване да бъдат представени от конферансието Роб Уокър на влизане в театъра "Крусибъл".

22-годишният У Идзъ се придвижва все по-уверено към световната титла в снукъра. Новият китайски феномен поведе с 10:7 фрейма срещу Шон Мърфи в първия ден от финала на първенството в Шефилд и се нуждае от още осем партии в днешното доиграване, за да се превърне във втория в историята представител на страната с короната в джентълменския спорт. Както и във втория най-млад световен шампион в британската игра.

В откриващите две сесии в неделя У беше този, който показа повече постоянство и хладнокръвие, макар в началото да изпусна аванс от 3:0 до 3:4. Азиатецът взе пет от следващите шест фрейма, както и два от последните три и така си изгради преднина от три стъпки пред англичанина по дългия път към върха.

Some said he would be tired. Some said he would be nervous. Instead Wu Yize leads Shaun Murphy 10-7 overnight!



И двамата претенденти за короната демонстрираха впечатляващ брейкбилдинг, но Мърфи беше този, който допусна повече непредизвикани и позиционни грешки - особено в сейфти департамента и в играта с механичния мост. Носителят на световната титла от 2005 г. направи един сенчъри брейк (109) и още шест серии от 50 и повече точки (50, 85, 98, 77, 72, 70). Идзъ също композира една стотачка (103) и добави други седем халф-сенчърита (51, 61, 65, 82, 89, 66, 91).

43-годишният англичанин е лидер с общо 11 трицифрени комбинации от началото на световното в "Крусибъл". Със своите вече 9 сенчърита младият китаец пък дели второ място с Марк Алън.

Shaun Murphy has made more centuries than any other player at the Crucible so far this year.



Третата и четвъртата сесия в шампионския формат "18 от 35" са днес от 15:00 и 21:00 ч. българско време. Преките предавания са по "Евроспорт 1".

"КРУСИБЪЛ" 2026



Финал (18 от 35, четири сесии)

№8 Шон Мърфи (Анг) - №10 У Идзъ (Кит) 3-4.V. (7:10 след II сесия)