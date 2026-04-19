Ястреба извоюва първа победа в Шефилд от 2021 г.

WORLD SNOOKER В мача между Бари Хоукинс и Матю Стивънс нямаше нито един сенчъри брейк, а двамата произведоха общо седем серии над 50 точки - четири от тях дело на победителя (99, 51, 92, 70) и три на загубилия (61, 54, 55).

Бившият финалист Бари Хоукинс сложи край на 5-годишната си суша на световното първенство по снукър. Поставеният под №11 англичанин срази уелския ветеран Матю Стивънс с 10:4 в I кръг на тазгодишната надпревара в Шефилд и записа първата си победа в театъра "Крусибъл" от 2021 г.

В средата на миналото десетилетие Ястреба си извоюва репутацията на един от най-успешните играчи в шампионата на планетата. Той стана вицешампион през 2013 г. и след това стигна още четири 1/2-финала в следващите пет сезона (2014, 2015, 2017, 2018), като в този период спечели най-много мачове сред всички участници в турнира.

През последните години обаче успехите му секнаха и той отпадна във II кръг през 2019, 2020 и 2021 г. и още в I кръг през 2022, 2024 и 2025 г. А през 2023 г. дори не успя да се класира в основната схема, след като изпадна от Топ 16 и не можа да преодолее квалификациите.

BARRY HAWKINS RACES TO THE LINE! 🙌



The Welsh Open Champion cantered to a 10-4 win over fellow former Crucible finalist, Matthew Stevens.



It's round two for the Hawk! 🔥#WorldChampionship pic.twitter.com/dHAJP7Lq8v — WST (@WeAreWST) 19 април 2026 г.

"Поставените винаги са под напрежение на старта, защото квалификантите са набрали инерция и са гладни. Бях отстраняван рано-рано достатъчно пъти и знам, че не е хубаво. Така че се чувствам чудесно, че този път все още съм част от турнира", коментира 46-годишният Бари, който този сезон спечели 5-ата ранкинг титла в кариерата си, триумфирайки в Откритото първенство на Уелс в началото на март.

На 1/8-финалите във формат "13 от 25" Хоукинс ще се изправи срещу друг уелсец - легендата Марк Уилямс. 51-годишният трикратен световен шампион (2000, 2003, 2018) и финалист от 2025 г. се справи авторитетно с полския дебютант Антони Ковалски с 10:4 фрейма.

Напред продължават и още двама от поставените играчи, като засега всички представители на Топ 16 печелят своите двубои. В неделния ден мачовете си успешно затвориха №9 в схемата Сяо Гуодун - с 10:6 в изцяло китайския сблъсък с Джоу Юелун, и №14 Марк Алън със същия резултат срещу друг китаец - Джан Анда.

"КРУСИБЪЛ" 2026



I кръг (10 от 19, две сесии)

№1 Джао Синтун (Кит) - №90 Лиъм Хайфилд (Анг) 10:7

№16 Дин Дзюнхуей (Кит) - №25 Дейвид Гилбърт (Анг) 19-20.IV (7:2 след I сесия)

№9 Сяо Гуодун (Кит) - №24 Джоу Юелун (Кит) 10:6

№8 Шон Мърфи (Анг) - №63 Фан Джъни (Кит) 20-21.IV

№5 Джон Хигинс (Шот) - №23 Али Картър (Анг) 19-20.IV (4:5 след I сесия)

№12 Рони О`Съливан (Анг) - №47 Хъ Гуоцян (Кит) 21-22.IV

№13 Крис Уейклин (Анг) - №84 Лиъм Пулън (Анг) 21-22.IV

№4 Нийл Робъртсън (Авл) - №29 Пан Дзюнсю (Кит) 22-23.IV

№3 Кайрън Уилсън (Анг) - №44 Стан Муди (Анг) 20.IV

№14 Марк Алън (СИрл) - №22 Джан Анда (Кит) 10:6

№11 Бари Хоукинс (Анг) - №48 Матю Стивънс (Уелс) 10:4

№6 Марк Уилямс (Уелс) - №69 Антони Ковалски (Пол) 10:4

№7 Марк Селби (Анг) - №19 Джак Джоунс (Уелс) 22.IV

№10 У Идзъ (Кит) - №30 Лей Пейфан (Кит) 20-21.IV

№15 Съ Дзяхуей (Кит) - №32 Хосеин Вафаеи (Иран) 22-23.IV

№2 Джъд Тръмп (Анг) - №27 Гари Уилсън (Анг) 21.IV