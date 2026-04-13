Китаец заработи £147 000 на една щека

Чан взе супербонуса с втори максимум в Тройната корона, но не стигна до световното по снукър

14 Апр. 2026
Чан Биню произведе втория максимум в кариерата си, 24-тия през сезона и 241-вия в историята на снукъра.
WORLD SNOOKER
Чан Биню произведе втория максимум в кариерата си, 24-тия през сезона и 241-вия в историята на снукъра.

Чан Биню стана третият играч в историята, спечелил супербонуса от 147 000 британски паунда за постигането на два максимални брейка в рамките на един сезон в четирите "мейджър" турнира на снукъра - тези от Тройната корона плюс "Саудитския Мастърс". 23-годишният китаец реализира вторите си 147 точки в III кръг от квалификациите за световното първенство в Шефилд - в 9-ия фрейм от мача срещу Лука Бресел, спечелен впоследствие от белгиеца с 10:8.

Първият максимум в кариерата на Чан дойде в квалификациите за Шампионата на Обединеното кралство в Йорк през ноември, което сега гарантира на азиатеца най-големия чек в професионалната му визитка. Общият размер на премията му може да нарасне до £172 000, ако никой друг не направи 147 до края на световното - тогава той еднолично ще получи £10 000 за максимум в пресявките и £15 000 за най-големия брейк в турнира.

Това ще е и немалката му утеха за разочарованието от отпадането в квалификациите. В решаващия IV кръг от битката за място в "Крусибъл" носителят на световната титла от 2023 г. Бресел ще се изправи срещу вицешампиона от 2024 г. Джак Джоунс.

Преди Биню бонуса от 147 000 лири бяха печелили само Джаксън Пейдж и Рони О`Съливан. По ирония на съдбата и двамата го заработиха в по един мач - уелсецът създаде прецедента в квалификациите за шампионата на планетата миналия сезон, а английската легенда повтори упражнението на "Саудитския Мастърс" в началото на настоящата кампания миналото лято.

Максимумът на Чан Биню е общо 24-ти този сезон, което продължава да надгражда абсолютния рекорд в рамките на една кампания и да смазва предишния - 15 от 2024/2025 г. Общо в историята на снукъра вече има 241 съвършени серии.

HUGE 147 🤑! Chang Bingyu Wins BIG with 147 vs Luca Brecel | Halo World Championship 2026 Qualifiers
After also making a maximum in the UK Championship qualifiers, Chang Bingyu lands the incredible £147,000 bonus.And that is not all...✅ £10,000 bonus for a 1...
YouTube
BOX-OFFICE BATTLE! 😍 | Luca Brecel vs Chang Bingyu | Halo World Championship 2026 Qualifiers
The quest for the Crucible runs from April 6th to 15th as all players seeded outside the top 16 head for the English Institute of Sport in Sheffield, all dre...
YouTube
Още новини по темата

Джао пак пренаписа историята на снукъра
06 Апр. 2026

Легендата Хигинс бе детрониран болезнено от световния шампион
05 Апр. 2026

Световният №1 разби най-добрия през сезона
04 Апр. 2026

Хигинс би Селби под индиго в Шампионата на тура
03 Апр. 2026

Световният №1 измъкна първи решаващ фрейм през сезона
02 Апр. 2026

Вълшебника спечели сблъсъка на титаните от "Випуск `92"
01 Апр. 2026

Тръмп сложи край на 6-годишно чакане в Шампионата на тура
31 Март 2026

"Крусибъл" ще е храм на снукъра поне до 2045 г.
26 Март 2026

147 ознаменува турнира на живота на Тепчая
22 Март 2026

Ракетата стигна до 66-ия си ранкинг финал
21 Март 2026

153! О`Съливан направи невиждан брейк в снукъра
20 Март 2026

Ястреба отнесе 5-ата си ранкинг титла
02 Март 2026

Циклона спечели Шампионата на играчите за 5-ата си ранкинг титла
23 Февр. 2026

Асото спечели 31-вата си ранкинг титла
02 Февр. 2026

