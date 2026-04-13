Китаец заработи £147 000 на една щека

Чан Биню стана третият играч в историята, спечелил супербонуса от 147 000 британски паунда за постигането на два максимални брейка в рамките на един сезон в четирите "мейджър" турнира на снукъра - тези от Тройната корона плюс "Саудитския Мастърс". 23-годишният китаец реализира вторите си 147 точки в III кръг от квалификациите за световното първенство в Шефилд - в 9-ия фрейм от мача срещу Лука Бресел, спечелен впоследствие от белгиеца с 10:8.

Първият максимум в кариерата на Чан дойде в квалификациите за Шампионата на Обединеното кралство в Йорк през ноември, което сега гарантира на азиатеца най-големия чек в професионалната му визитка. Общият размер на премията му може да нарасне до £172 000, ако никой друг не направи 147 до края на световното - тогава той еднолично ще получи £10 000 за максимум в пресявките и £15 000 за най-големия брейк в турнира.

CHANG BINGYU WINS THE £147,000 BONUS!!!



He makes a brilliant 147 against Luca Brecel, his second in the four major events this season! 🔥#WCQ — WST (@WeAreWST) 12 април 2026 г.

Това ще е и немалката му утеха за разочарованието от отпадането в квалификациите. В решаващия IV кръг от битката за място в "Крусибъл" носителят на световната титла от 2023 г. Бресел ще се изправи срещу вицешампиона от 2024 г. Джак Джоунс.

Преди Биню бонуса от 147 000 лири бяха печелили само Джаксън Пейдж и Рони О`Съливан. По ирония на съдбата и двамата го заработиха в по един мач - уелсецът създаде прецедента в квалификациите за шампионата на планетата миналия сезон, а английската легенда повтори упражнението на "Саудитския Мастърс" в началото на настоящата кампания миналото лято.

Максимумът на Чан Биню е общо 24-ти този сезон, което продължава да надгражда абсолютния рекорд в рамките на една кампания и да смазва предишния - 15 от 2024/2025 г. Общо в историята на снукъра вече има 241 съвършени серии.