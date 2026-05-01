Падна рекордът за най-дълъг фрейм в "Крусибъл"

Марк Алън и У Идзъ изиграха новия най-дълъг фрейм в историята на световното първенство по снукър. Партия №14 от 1/2-финала помежду им в Шефилд продължи 1 час, 40 минути и 19 секунди., като в продължение на 55 мин. в средата на играта не беше вкарана нито една топка.
Причината беше, че при резултат 7:6 фрейма и 43:13 т. за северноирландеца плътна група от осем червени се събра около черната, която пък беше блокирала входа на горния ъглов джоб.
Incredible scenes at the Crucible....— Snooker Chat 🔴⚫🔴 (@Snooker_Chat) 1 май 2026 г.
Mark Allen and Wu Yize have played out the longest frame ever seen at the Crucible of 1hr 40mins - longer than a football match.
There was a long stalemate as the reds crowded the black ball on the edge of the pocket. #snooker
Pic: BBC pic.twitter.com/TQAAoImkHt
След продължилото близо час надлъгване съдията Марсел Екарт получи нареждане от турнирния директор Роб Спенсър да предупреди двамата играчи, че имат три удара да разрешат ситуацията, в противен случай партията ще бъде рестартирана. Водейки в резултата и нежелаейки пренареждане, Алън се принуди да направи фаул, вкарвайки черната.
Това позволи на У да направи брейк от 41 и впоследствие да изгради аванс от 28 точки (82:54), когато на масата бяха останали само синята, розовата и черната. Тогава обаче китаецът случайно прати черната в джоба при опит за вкарване на синята и британецът вече се нуждаеше от само един фаул. След фамозно измъкване от снукър зад черната Идзъ най-сетне прати розовата в жълтия джоб и сложи точка на епичния фрейм при 88:66 след сто минути и 19 секунди на масата.
One hundred minutes...— WST (@WeAreWST) 1 май 2026 г.
The frame between Mark Allen and Wu Yize is the longest EVER at the Crucible.#WorldChampionship pic.twitter.com/LFFzDGFF8y
Предишният рекорд за най-дълга партия в "Крусибъл" беше 85:22 мин., поставен през 2022 г. в мача между Марк Селби и Ян Бинтао от II кръг, спечелен от китаеца с 13:10. Изумителното е, че новият най-продължителен фрейм е само с осем минути по-къс от най-краткия мач в историята на световното първенство - победата на Рони О`Съливан с 10:1 срещу Тепчая Ун-ну за 1:48 ч. в I кръг през 2020 г.
Все пак абсолютният рекорд за най-протяжна партия в цялата история на снукъра продължава да изглежда недостижим, а и всички се надяват да си остане такъв - 2 часа, 3 минути и 41 секунди. Толкова време играят на 12 април 2017 г. Фъргъл О`Брайън и Дейвид Гилбърт своя решаващ фрейм №19 от финалния IV кръг на квалификациите за шампионата на планетата в Шефилд, спечелен от О`Брайън със 73:46 за крайния успех с 10:9.
Of course you'd want to watch a hundred-minute frame...— WST (@WeAreWST) 1 май 2026 г.
BUT what else could you have done with your time?#WorldChampionship pic.twitter.com/ome2rHZguQ
Случилото се в мача между Алън и У предизвика гневни реакции от някои от светилата на снукъра, най-вече по адрес на германския рефер на масата.
Шесткратният световен шампион Стив Дейвис заяви пред Би Би Си: "Накратко, този мач е срам за снукъра и съдиите и асоциацията на играчите трябва да се опитат да намерят начин той никога повече да не се повтаря."
Седемкратният носител на трофея в "Крусибъл" Стивън Хендри, който коментира световното за държавната британска медия, призова Марсел Екарт да сложи край на безизходицата много по-рано, казвайки по телевизията: "Според мен съдията трябва да се намеси тук. Това е тъмната страна на снукъра."
Snooker™️ 😅— WST (@WeAreWST) 1 май 2026 г.
Just some of the more memorable moments from the LONGEST frame in Crucible history #WorldChampionship pic.twitter.com/teRuFfWhFI
В крайна сметка втората сесия от 1/2-финала между северноирландеца и китаеца беше прекратена при равенство 7:7, въпреки че по план трябваше да се изиграят още два фрейма от формата "17 от 33". Двубоят ще бъде довършен днес с третата сесия от 12:00 ч. и четвъртата от 21:00 ч. българско време.
Другият спор за място на финала също ще приключи днес с доиграването от 16:30 ч. между Джон Хигинс и Шон Мърфи. След три сесии шотландецът води на англичанина с 13:11 и е само на четири фрейма от деветото си участие в последния мач в "Крусибъл", в което да се бори за своята пета титла.
Знаменателно постижение за Мърфи във вчерашния ден беше серията от 105 т. в партия №22, която беше неговият стотен сенчъри брейк на световно първенство. Още само четирима играчи имат по толкова в храма на снукъра - Рони О`Съливан (219), Джон Хигинс (183), Стивън Хендри (127) и Марк Селби (111).
WHAT AN ACHIEVEMENT! 👏— WST (@WeAreWST) 1 май 2026 г.
Shaun Murphy becomes the fifth player to reach a century of centuries at the Crucible! 🙌#WorldChampionship pic.twitter.com/aPPjJYQP4q
"КРУСИБЪЛ" 2026
1/2-финали (17 от 33, четири сесии)
№8 Шон Мърфи (Анг) - №5 Джон Хигинс (Шот) 30.IV-1-2.V. (11:13 след III сесия)
№14 Марк Алън (СИрл) - №10 У Идзъ (Кит) 30.IV-1-2.V. (7:7 след II сесия)