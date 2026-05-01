Падна рекордът за най-дълъг фрейм в "Крусибъл"

В продължение на 55 мин. не беше вкарана топка на 1/2-финал от световното по снукър

Днес, 09:14
Марк Алън и У Идзъ влязоха в историята като авторите на най-дългия фрейм на световно първенство.

Марк Алън и У Идзъ изиграха новия най-дълъг фрейм в историята на световното първенство по снукър. Партия №14 от 1/2-финала помежду им в Шефилд продължи 1 час, 40 минути и 19 секунди., като в продължение на 55 мин. в средата на играта не беше вкарана нито една топка.

Причината беше, че при резултат 7:6 фрейма и 43:13 т. за северноирландеца плътна група от осем червени се събра около черната, която пък беше блокирала входа на горния ъглов джоб.

След продължилото близо час надлъгване съдията Марсел Екарт получи нареждане от турнирния директор Роб Спенсър да предупреди двамата играчи, че имат три удара да разрешат ситуацията, в противен случай партията ще бъде рестартирана. Водейки в резултата и нежелаейки пренареждане, Алън се принуди да направи фаул, вкарвайки черната.

Това позволи на У да направи брейк от 41 и впоследствие да изгради аванс от 28 точки (82:54), когато на масата бяха останали само синята, розовата и черната. Тогава обаче китаецът случайно прати черната в джоба при опит за вкарване на синята и британецът вече се нуждаеше от само един фаул. След фамозно измъкване от снукър зад черната Идзъ най-сетне прати розовата в жълтия джоб и сложи точка на епичния фрейм при 88:66 след сто минути и 19 секунди на масата.

Предишният рекорд за най-дълга партия в "Крусибъл" беше 85:22 мин., поставен през 2022 г. в мача между Марк Селби и Ян Бинтао от II кръг, спечелен от китаеца с 13:10. Изумителното е, че новият най-продължителен фрейм е само с осем минути по-къс от най-краткия мач в историята на световното първенство - победата на Рони О`Съливан с 10:1 срещу Тепчая Ун-ну за 1:48 ч. в I кръг през 2020 г.

Все пак абсолютният рекорд за най-протяжна партия в цялата история на снукъра продължава да изглежда недостижим, а и всички се надяват да си остане такъв - 2 часа, 3 минути и 41 секунди. Толкова време играят на 12 април 2017 г. Фъргъл О`Брайън и Дейвид Гилбърт своя решаващ фрейм №19 от финалния IV кръг на квалификациите за шампионата на планетата в Шефилд, спечелен от О`Брайън със 73:46 за крайния успех с 10:9.

Случилото се в мача между Алън и У предизвика гневни реакции от някои от светилата на снукъра, най-вече по адрес на германския рефер на масата.

Шесткратният световен шампион Стив Дейвис заяви пред Би Би Си: "Накратко, този мач е срам за снукъра и съдиите и асоциацията на играчите трябва да се опитат да намерят начин той никога повече да не се повтаря."

Седемкратният носител на трофея в "Крусибъл" Стивън Хендри, който коментира световното за държавната британска медия, призова Марсел Екарт да сложи край на безизходицата много по-рано, казвайки по телевизията: "Според мен съдията трябва да се намеси тук. Това е тъмната страна на снукъра."

В крайна сметка втората сесия от 1/2-финала между северноирландеца и китаеца беше прекратена при равенство 7:7, въпреки че по план трябваше да се изиграят още два фрейма от формата "17 от 33". Двубоят ще бъде довършен днес с третата сесия от 12:00 ч. и четвъртата от 21:00 ч. българско време.

Другият спор за място на финала също ще приключи днес с доиграването от 16:30 ч. между Джон Хигинс и Шон Мърфи. След три сесии шотландецът води на англичанина с 13:11 и е само на четири фрейма от деветото си участие в последния мач в "Крусибъл", в което да се бори за своята пета титла.

Знаменателно постижение за Мърфи във вчерашния ден беше серията от 105 т. в партия №22, която беше неговият стотен сенчъри брейк на световно първенство. Още само четирима играчи имат по толкова в храма на снукъра - Рони О`Съливан (219), Джон Хигинс (183), Стивън Хендри (127) и Марк Селби (111).

 

"КРУСИБЪЛ" 2026

1/2-финали (17 от 33, четири сесии)

№8 Шон Мърфи (Анг) - №5 Джон Хигинс (Шот) 30.IV-1-2.V. (11:13 след III сесия)
№14 Марк Алън (СИрл) - №10 У Идзъ (Кит) 30.IV-1-2.V. (7:7 след II сесия)

 

