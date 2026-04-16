Рекордните 11 китайци превземат "Крусибъл"

Рекорден брой китайски играчи ще участват на световното първенство по снукър в Шефилд - 11. Това е с един повече от миналогодишното постижение на най-продуктивната азиатска школа в джентълменския спорт, което беше досегашното най-масово присъствие на представители на Поднебесната империя в театъра "Крусибъл".

Петима от тях попаднаха по право в основната схема като част от Топ 16 на ранглистата. Сред тях е и световният шампион Джао Синтун, който по право е поставен под №1, въпреки че заема 3-то място в класацията на професионалистите. Останалите шестима китайци преодоляха успешно квалификациите и попълниха решетката за 1/16-финалите (вж. схемата по-долу).

По волята на жребия за I кръг се оформиха и два изцяло китайски двубоя, което гарантира, че поне двама играчи от азиатската държава ще участват и на 1/8-финалите. С повече свои състезатели в шампионата на планетата е единствено Англия - родината на играта има 13 участници, включително трима сигурни във II кръг.

Уелс е единствената друга страна, която има повече от един играч на световното - трима. А останалите представени нации са Шотландия, Северна Ирландия, Австралия, Иран и Полша. Поляците ще направят своя дебют в "Крусибъл" благодарение на 22-годишния Антони Ковалски, който преодоля три кръга пресявки и в I кръг ще се изправи срещу уелската легенда Марк Уилямс.

Най-големият отсъстващ е бившият световен шампион Лука Бресел, спечелил сензационно титлата през 2023 г. Сега Белгийския куршум отпадна в решаващия кръг от квалификациите с 5:10 срещу вицешампиона от 2024 г. Джак Джоунс.

Първенството в Шефилд започва тази събота (18 април) и ще продължи 17 дни, като новият световен шампион ще бъде излъчен по-другия понеделник (4 май). Всички мачове от I кръг са във формат "10 от 19" в две сесии. Най-интересните ще бъдат излъчвани в каналите на "Евроспорт".

"КРУСИБЪЛ" 2026



I кръг (10 от 19, две сесии)

№1 Джао Синтун (Кит) - №90 Лиъм Хайфилд (Анг) 18.IV

№16 Дин Дзюнхуей (Кит) - №25 Дейвид Гилбърт (Анг) 19-20.IV

№9 Сяо Гуодун (Кит) - №24 Джоу Юелун (Кит) 18-19.IV

№8 Шон Мърфи (Анг) - №63 Фан Джъни (Кит) 20-21.IV

№5 Джон Хигинс (Шот) - №23 Али Картър (Анг) 19-20.IV

№12 Рони О`Съливан (Анг) - №47 Хъ Гуоцян (Кит) 21-22.IV

№13 Крис Уейклин (Анг) - №84 Лиъм Пулън (Анг) 21-22.IV

№4 Нийл Робъртсън (Авл) - №29 Пан Дзюнсю (Кит) 22-23.IV

№3 Кайрън Уилсън (Анг) - №44 Стан Муди (Анг) 20.IV

№14 Марк Алън (СИрл) - №22 Джан Анда (Кит) 18-19.IV

№11 Бари Хоукинс (Анг) - №48 Матю Стивънс (Уелс) 18-19.IV

№6 Марк Уилямс (Уелс) - №69 Антони Ковалски (Пол) 18-19.IV

№7 Марк Селби (Анг) - №19 Джак Джоунс (Уелс) 22.IV

№10 У Идзъ (Кит) - №30 Лей Пейфан (Кит) 20-21.IV

№15 Съ Дзяхуей (Кит) - №32 Хосеин Вафаеи (Иран) 22-23.IV

№2 Джъд Тръмп (Анг) - №27 Гари Уилсън (Анг) 21.IV