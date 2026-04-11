Сестри Стоеви станаха шампионки на Европа за 5-и път

Габриела и Стефани Стоеви спечелиха пета европейска титла в бадминтона и станаха най-успешния женски дует на континента за всички времена.

На финала на първенството в Уелва (Исп) българките, които са №10 в световната ранглиста, постигнаха убедителна победа с 2:0 (11, 17) над туркините Бенигсу Ерчетин и Назличан Инчън (№33) и защитиха златните си медали от Евро 2025 в Хорсенс (Дан), и то без да загубят и гейм в изиграните 4 мача. Това бе и 14-а победа от 14 двубоя на Стоеви срещу двете туркини.

С новия си триумф Габриела (31 г.) и Стефани (30 г.) вече имат 5 златни и два сребърни медала от европейски първенства, постигнати при рекордните 7 поредни участия на финали.

Това ги направи двойка №1 при жените за всички времена, дори и пред легендарната Камила Ритер Юл. Датчанката също има 7 отличия при дамските дуети, от които 5 титли, но те са придружени с едно сребро и един бронз. Иначе Ритер Юл има общо 7 златни отличия, като другите две са на смесени двойки.

Абсолютна рекордьорка е 75-годишната днес англичанка Джилиан Гилс. Тя има общо 12 златни медала - два на сингъл, 4 при женските двойки и 6 на смесени двойки.

В исторически план повече златни медали от Стоеви на европейски първенства има само още Каролина Марин - 7. Легендарната испанка (32 г.), която сложи край на кариерата си точно преди шампионата в Уелва е трикратна световна шампионка и олимпийска №1 (от Рио`16). Тя е родом от Уелва и залата, в която се игра европейското първенство, е кръстена на нейно име.

С 5 евротитли е още само датчанинът Петер Гаде - на сингъл при мъжете в периода 1998-2010 г.

Габриела и Стефани Стоеви станаха също така два пъти шампионки и на Европейски игри (2015, 2023 г.). Освен това бяха в националния тим и трите пъти, когато той спечели отборни медали - през 2014 (бронз), през 2016 (сребро) и през февруари, когато бе постигнат най-големият успех на българския бадминтон - титлата от Евро 2026 в Истанбул.