Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Сестри Стоеви спечелиха 7-ия си европейски медал

Габриела и Стефани се класираха за 1/2-финала на европейското първенство по бадминтон

Днес, 14:57
Габриела и Стефани Стоеви продължават защитата на титлата си от 2025 г.
Фейсбук
Габриела и Стефани Стоеви продължават защитата на титлата си от 2025 г.

Габриела и Стефани Стоеви спечелиха 7-ия си медал от европейски първенства по бадминтон при женските двойки.

На шампионата в Уелва (Исп) сестрите от Хасково, които защитават титлата си от Хорсенс 2025 разгромиха Джули Макферсън и Киара Торънс и се класираха за 1/2 финал, а това им гарантира минимум бронзово отличие. Стоеви, които са №10 в световната ранглиста, нямаха никакви проблеми и спечелиха само за 36 минути третата си победа от три мача с 40-ите в света шотландки - 2:0 (13, 7). 

Досега Габриела и Стефани имат общо 6 медала от европейски първенства - 4 златни и два сребърни, а в добавка са двукратни шампионки от Европейски игри. Те бяха в основата и на най-големия успех на българския бадминтон - европейската отборна титла, извоювана през февруари в Истанбул. В историята на индивидуалните шампионати те са рекордьорки при женските двойки с 4-те си титли.

По пътя към своя седми европейски финал те ще срещнат 30-ия в света дует при жените - украинките Полина Бухрова и Йевхения Кантемир.

По-рано днес Стефани Стоева (№79), която участва за първи път на сингъл на европейско първенство, отпадна на 1/8-финал от Кърсти Гилмор (Шот, №31), която има в кариерата си 5 сребърни и едно бронзово отличие при жените.

А в последния мач от днешната програма Калояна Налбантова (№55) ще играе срещу поставената под №1 датчанка Лине Кяерсфелд (№22). 20-годишната двукратна еврошампионка за девойки победи Кяерсфелд на европейското отборно първенство в Истанбул през февруари.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

бадминтон

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?