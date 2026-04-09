Сестри Стоеви спечелиха 7-ия си европейски медал

Габриела и Стефани Стоеви продължават защитата на титлата си от 2025 г.

Габриела и Стефани Стоеви спечелиха 7-ия си медал от европейски първенства по бадминтон при женските двойки.

На шампионата в Уелва (Исп) сестрите от Хасково, които защитават титлата си от Хорсенс 2025 разгромиха Джули Макферсън и Киара Торънс и се класираха за 1/2 финал, а това им гарантира минимум бронзово отличие. Стоеви, които са №10 в световната ранглиста, нямаха никакви проблеми и спечелиха само за 36 минути третата си победа от три мача с 40-ите в света шотландки - 2:0 (13, 7).

Досега Габриела и Стефани имат общо 6 медала от европейски първенства - 4 златни и два сребърни, а в добавка са двукратни шампионки от Европейски игри. Те бяха в основата и на най-големия успех на българския бадминтон - европейската отборна титла, извоювана през февруари в Истанбул. В историята на индивидуалните шампионати те са рекордьорки при женските двойки с 4-те си титли.

По пътя към своя седми европейски финал те ще срещнат 30-ия в света дует при жените - украинките Полина Бухрова и Йевхения Кантемир.

По-рано днес Стефани Стоева (№79), която участва за първи път на сингъл на европейско първенство, отпадна на 1/8-финал от Кърсти Гилмор (Шот, №31), която има в кариерата си 5 сребърни и едно бронзово отличие при жените.

А в последния мач от днешната програма Калояна Налбантова (№55) ще играе срещу поставената под №1 датчанка Лине Кяерсфелд (№22). 20-годишната двукратна еврошампионка за девойки победи Кяерсфелд на европейското отборно първенство в Истанбул през февруари.