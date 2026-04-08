С три победи бадминтонистките ни продължават към медалите на Евро 2026

Фейсбук Габриела и Стефани Стоеви имат общо 6 медала от европейски първенства - 4 златни и 2 сребърни, а при следваща победа ще си осигурят още един

Три победи от три мача спечелиха българските бадминтонистки на Евро 2026 в Уелва (Исп) и след европейската отборна титла от Истанбул през февриари, продължават към медалите и на индивидуалния шампионат.

Очаквано 4-кратните еврошампионки Габриела и Стефани Стоеви разгромиха в първия си мач Дебора Жил (Нид) и Изабел Лохау (Гер) с 2:0 (13, 14). Двете сестри, които са поставени под №1 в схемата, почиваха на старта и играха директно във II кръг, а победата ги класира за 1/4-финал. Следващ успех ще осигури на Стоеви (№10 в световната ранглиста) поне бронзов медал, а съпернички в предстоящия мач са им шотландките Джули Макферсън и Киара Торънс (№40), които са 5-и поставени.

Двукратната европейска шампионка за девойки Калояна Налбантова (№55 в света) повтори най-доброто си представяне на първенство при жените - от Хорсенс (Дан) през 2024-а, след като се класира за 1/8-финалите. 20-годишната ни надежда отстрани с 2:0 (15, 11) Рейчъл Съгдън (Шот, №179).

В опит да премине за първи път до 1/4-финал Налбантова ще играе срещу поставената под №1 датчанка Лине Кяерсфелд (№22 в ранглистата). Калояна победи съвсем наскоро Кяерсфелд - на европейското отборно първенство в Истанбул през февруари, където женският ни тим завоюва историческото първо злато за България.

Стефани Стоева (№79), която участва на първото си европейско първенство при жените на сингъл, се справи в много напрегнат мач с ирландката София Ноубъл (№134) с 2:0 (18, 25). Следващата ѝ съперничка е 5-ата в схемата Кърсти Гилмор (Шот, №31), която е сред мултимедалистите на континенталните шампионати с 5 сребърни и едно бронзово отличие на сингъл.