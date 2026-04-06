Само три българки останаха на Евро 2026 по бадминтон

С две победи от четири мача стартираха българските бадминтонисти на европейското първенство в Уелва (Исп).

Тона зададе 4-кратната шампионка на при женските двойки Стефани Стоева, която за първи път играе на сингъл на континентално първенство. 30-годишната националка, която за няколко месеца се изкачи до №79 в световната ранглиста, се справи само за 29 минути със съпротивата на Лиона Лий (Анг, №234) - 2:0 (14, 19). Следваща ѝ съперничка e София Ноубъл (Ирл, №134), която почива в първия кръг

Двукратната европейска шампионка за девойки Калояна Налбантова също не се забави много на старта и след само 37 минути игра отстрани с 2:0 (19, 15) Петра Майхнерова (Чех, №114). Във II кръг 55-ата в света българка ще играе срещу Рейчъл Съгдън (Шот, №179).

Още в първия си мач загуба претърпя смесената двойка Габриела Стоева/Евгени Панев, които бяха отстранени от Тук Фуонг Нгуен/Марвин Зайдел (Гер) 0:2 (-8, -13).

А Димитър Янакиев (№182) приключи участие при мъжете, след като допусна обрат срещу Дики Дви Пангесту (Азер, №142) - 1:2 (19, -16, -14).

Днес със загуби в двата "български" мача от програмата завърши вторият ден на Евро 2026. Мъжката двойка Илиян Русев и Илиян Стойнов отстъпи през испанците Якобо Фернандес и Алберто Пералс в първия си двубой - 1:2 (-20, 11, -11)).

При женските дуети Михаела Чепишева и Цветелина Попиванова бяха разгромени от шведките Фиона Хол и Елин Хоьлинг с 0:2 (-16, -13) и също приключиха участие.

В тази схема №1 са 4-кратните евро шампионки Габриела и Стефани Стоеви и затова почиват в I кръг. За място на 1/4-финалите тек ще спорят с победителите от мача тази вечер Никол Карула/Кармен Хименес (Исп) - Дебора Жил (Нид)/Изабел Лохау (Гер).