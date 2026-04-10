Сестри Стоеви пишат история на Евро 2026 по бадминтон

Българките се класираха за рекордния седми път на финал

10 Апр. 2026
Габриела (вляво) и Стефани Стоеви
Габриела (вляво) и Стефани Стоеви

Габриела и Стефани Стоеви продължават да пренаписват историята на европейския бадминтон, след като се класираха за своя седми финал при женските двойки на континентално първенство.

В Уелва (Исп) 10-ите в световната ранглиста сестри разгромиха с 2:0 (12, 3) само за 25 минути Полина Бухрова и Йевхения Кантемир (№30) и ще защитават титлата си от Хорсенс 2025. Това беше втора победа на българките от два мача срещу украинския дует.

С нея Габриела и Стефани завоюваха общо седмия си медал от европейски шампионати, което е абсолютен рекорд в бадминтона при женските двойки. Освен това те нямат нито един загубен полуфинал на континента и са носители непостигнатите от никой друг дует 4 златни и 2 сребърни медала, като сега си осигуриха минимум още едно сребро. В допълнение - Стоеви имат и две титли от Европейските игри, а също така бяха в основата и на най-големия успех на българския бадминтон - европейската отборна титла, извоювана през февруари в Истанбул.

Последното препятствие към петата евротитла пред двете сестри са поставените под №4 в схемата туркини Бенигсу Ерчетин и Назличан Инчън (№33 в света), които отстраниха на полуфинала датчанките Катрине Ванг и Мете Верге с 2:0 (17, 10).

Още новини по темата

Сестри Стоеви спечелиха 7-ия си европейски медал
09 Апр. 2026

С три победи бадминтонистките ни продължават към медалите на Евро 2026
08 Апр. 2026

Само три българки останаха на Евро 2026 по бадминтон
07 Апр. 2026

Сестри Стоеви се класираха за 1/4-финал на Swiss Open
12 Март 2026

България е новият европейски шампион по бадминтон
15 Февр. 2026

Сестри Стоеви стигнаха до титлата на Tour Super 100 в ОАЕ
05 Окт. 2025

Сестри Стоеви не успяха да стигнат до медал на световното
29 Авг. 2025

Сестри Стоеви спасиха 3 мачбола и са на световен 1/4-финал
28 Авг. 2025

Сестри Стоеви са на 1/8-финал на световното по бадминтон
27 Авг. 2025

Сестри Стоеви стъпиха за 4-ти път на върха в Европа
13 Апр. 2025

Сестри Стоеви стигнаха 6-ия си европейски финал

11 Апр. 2025

Сестри Стоеви станаха втори на силен турнир в Германия
02 Март 2025

Сестри Стоеви се върнаха в Топ 10 на световния бадминтон
04 Февр. 2025

Гребкиня е вторият олимпийски финалист на България
01 Авг. 2024

