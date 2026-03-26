"Крусибъл" ще е храм на снукъра поне до 2045 г.

Шефилдският театър ще претърпи реконструкция, за да остане домакин на световното първенство

Днес, 10:30
Световното първенство по снукър ще остане в театъра "Крусибъл" в Шефилд още поне две десетилетия. Световният снукър тур (WST) и Общинският съвет на английския град сключиха ново дългосрочно споразумение, което гарантира домакинството до 2045 г., с опция за удължаване до 2050 г.

Като част от сделката се разработват планове за трансформиране на емблематичната зала. Предвиден е основен ремонт на театъра, след който капацитетът на трибуните ще бъде увеличен с нови 500 седящи места. Очакват се и други "значителни подобрения за подсилено изживяване на зрителите".

"Крусибъл" ще продължи да посреща шампионата в сегашния си дизайн до 2028 г. След това по време на планирания период на реконструкция се очаква събитието да бъде временно преместено на алтернативно място, преди да се върне в трансформирания шефилдски театър.

Първенството на планетата по снукър се провежда в "Крусибъл" от 1977 г. и догодина ще отбележи половинвековен юбилей в своя храм. Досегашното споразумение за домакинство изтичаше именно през 2027 г. и отдавна се спекулираше, че джентълменският спорт може да потърси ново място за най-важното събитие в календара си.

"Това е новината, която играчите и феновете по целия свят чакаха и на която се надяваха - коментира председателят на WST Стив Доусън. - Тя идва след години преговори с Общинския съвет на Шефилд и правителството на Обединеното кралство и ние сме щастливи, че постигнахме това широкообхватно споразумение. Мога да си представя как ще се върна на тази арена, когато планираната трансформация бъде осъществена, и ще видя нещо още по-страхотно."

Отношение към новия договор взе дори министър-председателят на Великобритания Киър Стармър:

"Тук, в Обединеното кралство имаме дълбоко културно и спортно наследство. Това е, което ни кара да се гордеем не само със страната, но и с местата, от които произхождаме - заяви премиерът. - Имах удоволствието наскоро да посетя Шефилд, дома на най-стария футболен клуб в света, за да призова партньорите да подкрепят мащабно преустройство на емблематичния театър "Крусибъл", за да се запази процъфтяването на спорта и културата в този град. Въодушевен съм от потвърждението, че театърът и градът ще останат домакини на световното първенство по снукър поне през следващите две десетилетия."

Тазгодишният шампионат на планетата ще се проведе от 18 април до 4 май. Титлата си от 2025 г. ще защитава китаецът Джао Синтун.

