Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шампионът от 2005 г. е първият 1/4-финалист в Шефилд

Шон Мърфи дори си спести една сесия във II кръг на световното първенство по снукър

Днес, 08:52
WORLD SNOOKER
Шеметното представяне на Шон Мърфи срещу Сяо Гуодун доведе до 53-тия случай, в който мач в "Крусибъл" приключва една сесия по-рано.

Носителят на титлата от 2005 г. Шон Мърфи стана първият 1/4-финалист на световното първенство по снукър в Шефилд този сезон. 43-годишният англичанин преодоля II кръг със смазваща победа с 13:3 срещу китаеца Сяо Гуодун.

Мачът трябваше да се проведе в традиционния формат от три сесии, но приключи още с втората. Магьосника поведе с 5:0 в началото, после увеличи аванса си до 9:2 и накрая взе четири поредни фрейма, в които изстреля три стотачки (103, 115, 103).

В целия мач Мърфи демонстрира шеметен брейкбилдинг. По-рано той вече беше направил едно сенчъри (103), а произведе и други седем тежки серии (79, 63, 64, 61, 93, 66, 69). От своя страна Сяо реализира само два халф-сенчъри брейка (74, 55), като във втория случай загуби партията.

"Сбъдната мечта е да играя по този начин, особено тук, където е най-важно - коментира Шон, който е на сцената в театъра "Крусибъл" за 24-ти път в кариерата си. - Всички събития са важни, но това е най-значимото. Сяо е много класен играч и знаех, че ще трябва да съм на ниво от самото начало. Днес подсъзнателно усещах, че мога да спечеля още в тази сесия. А това ми помага страшно много, защото ще имам повече време у дома. В моята снукър стая мога да реша дали да тренирам по час или по десет часа на ден. И също така ще гледам как Дин и Джао водят своята битка."

Именно китайският мегадуел между действащия световен шампион Джао Синтун и живата легенда Дин Дзюнхуей ще определи следващия съперник на Шон Мърфи. Двамата азиатски майстори приключиха първата сесия помежду си при резултат 4:4. което гарантира, че в техния двубой във формат "13 от 25" със сигурност ще има още две сесии. Втората порция от осем фрейма е днес от 16:30 ч. българско време, а доиграването е утре от 12:00 ч.

Преждевременно приключилият мач между Мърфи и Сяо е общо 53-тият, в който победителят си спестява една сесия, откакто шампионатът на планетата се провежда в този формат в шефилдския театър. "Крусибъл" приема първенството от 1977 г.

 

"КРУСИБЪЛ" 2026

II кръг (13 от 25, три сесии)

№1 Джао Синтун (Кит) - №16 Дин Дзюнхуей (Кит) 24-25-26.IV (4:4 след I сесия)
№9 Сяо Гуодун (Кит) - №8 Шон Мърфи (Анг) 3:13

№5 Джон Хигинс (Шот) - №12 Рони О`Съливан (Анг) 25-26-27.IV
№13 Крис Уейклин (Анг) - №4 Нийл Робъртсън (Авл) 25-26-27.IV

№3 Кайрън Уилсън (Анг) - №14 Марк Алън (СИрл) 23-24-25.IV (7:9 след II сесия)
№11 Бари Хоукинс (Анг) - №6 Марк Уилямс (Уелс) 24-25.IV (10:6 след II сесия)

№7 Марк Селби (Анг) - №10 У Идзъ (Кит) 26-27.IV
№32 Хосеин Вафаеи (Иран) - №2 Джъд Тръмп (Анг) 25-26-27.IV

 

EPIC FRAME! 💥 | Shaun Murphy vs Xiao Guodong | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube
INCREDIBLE PERFORMANCE! Shaun Murphy vs Xiao Guodong | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

снукър, Крусибъл, Шон Мърфи, Сяо Гуодун

Още новини по темата

Принца на Персия развали партито на Топ 16
24 Апр. 2026

О`Съливан vs. Хигинс - за 7-и път в афиша на "Крусибъл"
23 Апр. 2026

Шон Мърфи: Най-добрият брейк в кариерата ми!
22 Апр. 2026

Тийнейджър получи болезнен урок при дебюта си в "Крусибъл"
21 Апр. 2026

Ястреба извоюва първа победа в Шефилд от 2021 г.
20 Апр. 2026

Джао започна успешно да бори "прокобата" в Театъра на мечтите

19 Апр. 2026

Рекордните 11 китайци превземат "Крусибъл"
16 Апр. 2026

Китаец заработи £147 000 на една щека
14 Апр. 2026

Джао пак пренаписа историята на снукъра
06 Апр. 2026

Легендата Хигинс бе детрониран болезнено от световния шампион
05 Апр. 2026

Световният №1 разби най-добрия през сезона
04 Апр. 2026

Хигинс би Селби под индиго в Шампионата на тура
03 Апр. 2026

Световният №1 измъкна първи решаващ фрейм през сезона
02 Апр. 2026

Вълшебника спечели сблъсъка на титаните от "Випуск `92"
01 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа