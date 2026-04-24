Шампионът от 2005 г. е първият 1/4-финалист в Шефилд

Носителят на титлата от 2005 г. Шон Мърфи стана първият 1/4-финалист на световното първенство по снукър в Шефилд този сезон. 43-годишният англичанин преодоля II кръг със смазваща победа с 13:3 срещу китаеца Сяо Гуодун.

Мачът трябваше да се проведе в традиционния формат от три сесии, но приключи още с втората. Магьосника поведе с 5:0 в началото, после увеличи аванса си до 9:2 и накрая взе четири поредни фрейма, в които изстреля три стотачки (103, 115, 103).

В целия мач Мърфи демонстрира шеметен брейкбилдинг. По-рано той вече беше направил едно сенчъри (103), а произведе и други седем тежки серии (79, 63, 64, 61, 93, 66, 69). От своя страна Сяо реализира само два халф-сенчъри брейка (74, 55), като във втория случай загуби партията.

THE MAGICIAN PUTS ON A SHOW! 🙌



Shaun Murphy wraps up a 13-3 win over Xiao Guodong with a session to spare.



The 2005 Champ is our first quarter-finalist! 🔥#WorldChampionship pic.twitter.com/EZ8W4uIeuV — WST (@WeAreWST) 24 април 2026 г.

"Сбъдната мечта е да играя по този начин, особено тук, където е най-важно - коментира Шон, който е на сцената в театъра "Крусибъл" за 24-ти път в кариерата си. - Всички събития са важни, но това е най-значимото. Сяо е много класен играч и знаех, че ще трябва да съм на ниво от самото начало. Днес подсъзнателно усещах, че мога да спечеля още в тази сесия. А това ми помага страшно много, защото ще имам повече време у дома. В моята снукър стая мога да реша дали да тренирам по час или по десет часа на ден. И също така ще гледам как Дин и Джао водят своята битка."

Именно китайският мегадуел между действащия световен шампион Джао Синтун и живата легенда Дин Дзюнхуей ще определи следващия съперник на Шон Мърфи. Двамата азиатски майстори приключиха първата сесия помежду си при резултат 4:4. което гарантира, че в техния двубой във формат "13 от 25" със сигурност ще има още две сесии. Втората порция от осем фрейма е днес от 16:30 ч. българско време, а доиграването е утре от 12:00 ч.

Преждевременно приключилият мач между Мърфи и Сяо е общо 53-тият, в който победителят си спестява една сесия, откакто шампионатът на планетата се провежда в този формат в шефилдския театър. "Крусибъл" приема първенството от 1977 г.

Shaun Murphy is the latest man to add to the tally after his round two win over Xiao Guodong (13-3)#WorldChampionship pic.twitter.com/NyLdcZkEKo — WST (@WeAreWST) 24 април 2026 г.

"КРУСИБЪЛ" 2026



II кръг (13 от 25, три сесии)

№1 Джао Синтун (Кит) - №16 Дин Дзюнхуей (Кит) 24-25-26.IV (4:4 след I сесия)

№9 Сяо Гуодун (Кит) - №8 Шон Мърфи (Анг) 3:13

№5 Джон Хигинс (Шот) - №12 Рони О`Съливан (Анг) 25-26-27.IV

№13 Крис Уейклин (Анг) - №4 Нийл Робъртсън (Авл) 25-26-27.IV

№3 Кайрън Уилсън (Анг) - №14 Марк Алън (СИрл) 23-24-25.IV (7:9 след II сесия)

№11 Бари Хоукинс (Анг) - №6 Марк Уилямс (Уелс) 24-25.IV (10:6 след II сесия)

№7 Марк Селби (Анг) - №10 У Идзъ (Кит) 26-27.IV

№32 Хосеин Вафаеи (Иран) - №2 Джъд Тръмп (Анг) 25-26-27.IV