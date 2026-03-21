Ракетата стигна до 66-ия си ранкинг финал

WORLD SNOOKER Рони О`Съливан гледа към таблото в "Юшан Спортс Сентър", за да пресметне дали е изградил достатъчен аванс срещу У Идзъ по време на 1/2-финала от "Уърлд Оупън".

Рони О`Съливан увеличи на 66 рекорда за най-много участия във финали на турнири от ранкинг веригата на снукъра. Носителят на върховите 41 ранкинг титли се класира за последния мач на "Уърлд Оупън" в Юшан, надделявайки драматично на 1/2-финалите с 6:5 над представителя на домакините от Китай У Идзъ.

В първата минисесия 50-годишният англичанин поведе с 2:0 и 3:1, а след почивката имаше аванс от 4:3 и 5:4, но напористият 22-годишен китаец три пъти стигна до равенство и прати мача в решаващ фрейм. В дисайдъра азиатецът беше на път да осъществи и пълен обрат, повеждайки с 43:0, но излезе от позиция.

От наглед сложна ситуация с 9 червени на масата, Ракетата произведе забележителен брейк от 89 т. с пълно разчистване на останалите топки. Рони приключи двубоя с една стотачка (118) и още четири тежки халф-сенчърита (86, 78, 97, 89).

Ronnie O'Sullivan was 43-0 down in the decider to Wu Yize, and pulled out an INCREDIBLE clearance to reach the World Open final!#WorldOpen pic.twitter.com/3g8ZEliNxW — WST (@WeAreWST) 21 март 2026 г.

За О`Съливан това ще е шесто участие във финала на "Уърлд Оупън" и той ще се бори за втората си титла от него. Любопитното е, че единственият му трофей от надпреварата е от времето, когато тя се казваше "Гран при" - през 2004 г. той победи в спора за отличието сънародника си Йън Маккълък с 9:5.

Загубените финали на Гения от Чигуел в турнира са три пъти на "Гран при" - срещу Марк Уилямс (2000), Джон Хигинс (2005) и Марко Фу (2007), и веднъж на "Уърлд Оупън" - срещу Нийл Робъртсън (2010).

Тази година негов съперник за титлата ще бъде победителят от мача между световния №1 Джъд Тръмп и Тепчая Ун-ну. Вторият 1/2-финал започва в 13:30 ч. българско време, а прякото предаване по "Евроспорт 1" ще започне един час по-късно.

"УЪРЛД ОУПЪН" 2026



1/2-финали (6 от 11)

№11 Рони О`Съливан (Анг) - №13 У Идзъ (Кит) 6:5

№3 Джъд Тръмп (Анг) - Тепчая Ун-ну (Тайл) 21.III, 13:30 ч., Е1 (от 14:30 ч.)



Финал (10 от 19, две сесии)

Рони О`Съливан - Джъд Тръмп / Тепчая Ун-ну 22.III, 8:00 / 13:30 ч., Е1