Шон Мърфи: Най-добрият брейк в кариерата ми!

Магьосника се спаси на косъм от сензационно отпадане на старта на световното по снукър

Днес, 08:48
Шон Мърфи е стиснал победоносно юмрук и ликува пред възторжената публика в "Крусибъл" след победната топка в мача срещу Фан Джъни.
Шон Мърфи е стиснал победоносно юмрук и ликува пред възторжената публика в "Крусибъл" след победната топка в мача срещу Фан Джъни.

Бившият световен шампион Шон Мърфи се спаси по забележителен начин от провал на старта на тазгодишното първенство на планетата по снукър в Шефилд. Носителят на титлата от 2005 г. надделя над китайския №63 в ранглистата Фан Джъни с 10:9 благодарение на феноменално разчистване в решаващия фрейм.

В драматичната 19-а партия Магьосника изоставаше с 36 точки разлика (17:53) при останали четири червени топки на масата - две от тях на ужасни позиции в близост до горния борд, където беше и черната. 43-годишният англичанин обаче сътвори поразителен брейк от точно 50 и избегна възможността да се превърне в първия поставен играч, който отпада от настоящото издание на класиката в театъра "Крусибъл".

"Не мога да повярвам, че спечелих мача от тази позиция, при такова разположение на топките. Това е най-добрият брейк в кариерата ми! - възкликна въодушевеният Шон. - Предвид залога, наистина никога не съм правил по-добър. Много съм горд. Мисля, че най-изнервящото нещо, което ми се е случвало извън снукъра, беше шофьорският ми изпит. А това сега беше 50 пъти по-лошо."

Световният №8 Мърфи се класира за 1/8-финалите за 16-и път в кариерата си и там ще срещне друг китаец - №9 в схемата Сяо Гуодун. Двубоите от II кръг се играят във формат "13 от 25" в три сесии.

Напред след вчерашния четвърти ден от световното първенство продължи и водачът в ранглистата Джъд Тръмп. Играч №1 в света, който е поставен под №2, тъй като първата позиция в схемата е запазена за световния шампион Джао Синтун, беше подложен на ранен тест от Гари Уилсън, но в крайна сметка спечели изцяло английския двубой с 10:5.

В началото квалификантът поведе с 2:0 и 4:1, произвеждайки серии от 77 и 139 точки. После обаче Асото в колодата взе 9 от следващите 10 фрейма, включително последните пет поред, завършвайки мача с един сенчъри брейк (128) и още четири комбинации от 60 или повече точки (60, 77, 71, 69). За място на 1/4-финалите Тръмп очаква противник измежду Съ Дзяхуей (Китай) и Хосеин Вафаеи (Иран), които ще изиграят своя мач от I кръг днес и утре.

 

"КРУСИБЪЛ" 2026

I кръг (10 от 19, две сесии)

№1 Джао Синтун (Кит) - №90 Лиъм Хайфилд (Анг) 10:7
№16 Дин Дзюнхуей (Кит) - №25 Дейвид Гилбърт (Анг) 10:5

№9 Сяо Гуодун (Кит) - №24 Джоу Юелун (Кит) 10:6
№8 Шон Мърфи (Анг) - №63 Фан Джъни (Кит) 10:9

№5 Джон Хигинс (Шот) - №23 Али Картър (Анг) 10:7
№12 Рони О`Съливан (Анг) - №47 Хъ Гуоцян (Кит) 21-22.IV (7:2 след I сесия)

№13 Крис Уейклин (Анг) - №84 Лиъм Пулън (Анг) 21-22.IV (5:4 след I сесия)
№4 Нийл Робъртсън (Авл) - №29 Пан Дзюнсю (Кит) 22-23.IV

№3 Кайрън Уилсън (Анг) - №44 Стан Муди (Анг) 10:7
№14 Марк Алън (СИрл) - №22 Джан Анда (Кит) 10:6

№11 Бари Хоукинс (Анг) - №48 Матю Стивънс (Уелс) 10:4
№6 Марк Уилямс (Уелс) - №69 Антони Ковалски (Пол) 10:4

№7 Марк Селби (Анг) - №19 Джак Джоунс (Уелс) 22.IV
№10 У Идзъ (Кит) - №30 Лей Пейфан (Кит) 10:2

№15 Съ Дзяхуей (Кит) - №32 Хосеин Вафаеи (Иран) 22-23.IV
№2 Джъд Тръмп (Анг) - №27 Гари Уилсън (Анг) 10:5

 

DRAMATIC END TO DRAMATIC FRAME! | Shaun Murphy vs Fan Zhengyi | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube
WHAT A MATCH!!! | Shaun Murphy vs Fan Zhengyi | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube

 

