Шон Мърфи: Най-добрият брейк в кариерата ми!

WORLD SNOOKER Шон Мърфи е стиснал победоносно юмрук и ликува пред възторжената публика в "Крусибъл" след победната топка в мача срещу Фан Джъни.

Бившият световен шампион Шон Мърфи се спаси по забележителен начин от провал на старта на тазгодишното първенство на планетата по снукър в Шефилд. Носителят на титлата от 2005 г. надделя над китайския №63 в ранглистата Фан Джъни с 10:9 благодарение на феноменално разчистване в решаващия фрейм.

В драматичната 19-а партия Магьосника изоставаше с 36 точки разлика (17:53) при останали четири червени топки на масата - две от тях на ужасни позиции в близост до горния борд, където беше и черната. 43-годишният англичанин обаче сътвори поразителен брейк от точно 50 и избегна възможността да се превърне в първия поставен играч, който отпада от настоящото издание на класиката в театъра "Крусибъл".

"Не мога да повярвам, че спечелих мача от тази позиция, при такова разположение на топките. Това е най-добрият брейк в кариерата ми! - възкликна въодушевеният Шон. - Предвид залога, наистина никога не съм правил по-добър. Много съм горд. Мисля, че най-изнервящото нещо, което ми се е случвало извън снукъра, беше шофьорският ми изпит. А това сега беше 50 пъти по-лошо."

Световният №8 Мърфи се класира за 1/8-финалите за 16-и път в кариерата си и там ще срещне друг китаец - №9 в схемата Сяо Гуодун. Двубоите от II кръг се играят във формат "13 от 25" в три сесии.

Напред след вчерашния четвърти ден от световното първенство продължи и водачът в ранглистата Джъд Тръмп. Играч №1 в света, който е поставен под №2, тъй като първата позиция в схемата е запазена за световния шампион Джао Синтун, беше подложен на ранен тест от Гари Уилсън, но в крайна сметка спечели изцяло английския двубой с 10:5.

В началото квалификантът поведе с 2:0 и 4:1, произвеждайки серии от 77 и 139 точки. После обаче Асото в колодата взе 9 от следващите 10 фрейма, включително последните пет поред, завършвайки мача с един сенчъри брейк (128) и още четири комбинации от 60 или повече точки (60, 77, 71, 69). За място на 1/4-финалите Тръмп очаква противник измежду Съ Дзяхуей (Китай) и Хосеин Вафаеи (Иран), които ще изиграят своя мач от I кръг днес и утре.

"КРУСИБЪЛ" 2026



I кръг (10 от 19, две сесии)

№1 Джао Синтун (Кит) - №90 Лиъм Хайфилд (Анг) 10:7

№16 Дин Дзюнхуей (Кит) - №25 Дейвид Гилбърт (Анг) 10:5

№9 Сяо Гуодун (Кит) - №24 Джоу Юелун (Кит) 10:6

№8 Шон Мърфи (Анг) - №63 Фан Джъни (Кит) 10:9

№5 Джон Хигинс (Шот) - №23 Али Картър (Анг) 10:7

№12 Рони О`Съливан (Анг) - №47 Хъ Гуоцян (Кит) 21-22.IV (7:2 след I сесия)

№13 Крис Уейклин (Анг) - №84 Лиъм Пулън (Анг) 21-22.IV (5:4 след I сесия)

№4 Нийл Робъртсън (Авл) - №29 Пан Дзюнсю (Кит) 22-23.IV

№3 Кайрън Уилсън (Анг) - №44 Стан Муди (Анг) 10:7

№14 Марк Алън (СИрл) - №22 Джан Анда (Кит) 10:6

№11 Бари Хоукинс (Анг) - №48 Матю Стивънс (Уелс) 10:4

№6 Марк Уилямс (Уелс) - №69 Антони Ковалски (Пол) 10:4

№7 Марк Селби (Анг) - №19 Джак Джоунс (Уелс) 22.IV

№10 У Идзъ (Кит) - №30 Лей Пейфан (Кит) 10:2