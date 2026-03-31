Тръмп сложи край на 6-годишно чакане в Шампионата на тура

Световният №1 в снукъра е на 1/4-финал след обрат от 0:4 срещу Марк Алън

Днес, 10:01
Джъд Тръмп дочака първата си победа в турнира от 2020 г.
Джъд Тръмп дочака първата си победа в турнира от 2020 г.

Световният №1 в снукъра Джъд Тръмп спечели първа победа в Шампионата на тура от 2020 г. Англичанинът сложи край на 6-годишното си чакане в надпреварата между най-добрите през сезона с успех с 10:8 срещу Марк Алън в I кръг от състезанието в Манчестър.

Северноирландецът поведе с 4:0 в началото на играния в две сесии мач, но загуби 10 от следващите 14 фрейма, включително 6 от 10-те вечерта. Асото в колодата изстреля три сенчъри брейка - последният от които във финалната 18-а партия (104, 114, 100), и произведе още шест серии над 50 точки (59, 71, 88, 69, 86, 67). Пистолета от Антрим пък направи две стотачки (121, 121) и други три халф-сенчърита (68, 52, 79).

За Тръмп това е общо едва трети успех в осемте издания на Шампионата на тура, дебютирал в календара през 2019 г. (през първите пет сезона в турнира играеха състезателите от Топ 8 на едногодишната ранглиста, а от 2024 г. участват тези от Топ 12). Той спечели по един мач през първата и втората година, след което влезе в серия от пет поредни загуби в надпреварата (а през 2023 г. не се класира).

"При 0:4 просто чаках да се появят добри възможности. После направих един добър брейк и се успокоих. При 4:4 вече бях развълнуван, а вечерта стандартът беше изумителен - разказа Джъд. - Играя с постоянство през последните пет-шест месеца. Стигнах много полуфинали и финали. Доволен съм от формата си."

На 1/4-финалите Тръмп ще се изправи срещу №4 в схемата Шон Мърфи, който заедно с останалите трима най-предно поставени по право почива на старта. Водач в турнира е лидерът през сезона Нийл Робъртсън, №2 е световният шампион Джао Синтун, а №3 е Марк Селби. Всички те ще научат своите съперници след изиграването на другите три двубоя от I кръг днес.

В турнира по свое желание не участва Рони О`Съливан, който е №8 през сезона, но прецени, че няма да пътува до Манчестър и ще се готви направо за световното първенство в Шефилд (18 април - 4 май). Именно на негово място в схемата влезе Марк Алън, който е №13 в едногодишната класация.

 

ШАМПИОНАТ НА ТУРА 2026

I кръг (10 от 19, две сесии)

№8 Бари Хоукинс (Анг) - №9 Тепчая Ун-ну (Тайл) 30-31.III (5:3 след I сесия)

№5 Джъд Тръмп (Анг) - №12 Марк Алън (СИрл) 10:8

№6 Марк Уилямс (Уелс) - №11 Джон Хигинс (Шот) 31.III

№7 У Идзъ (Кит) - №10 Крис Уейклин (Анг) 30-31.III (6:2 след I сесия)

1/4-финали (10 от 19, две сесии)

№1 Нийл Робъртсън (Авл) - №8 Бари Хоукинс (Анг) / №9 Тепчая Ун-ну (Тайл)
№4 Шон Мърфи (Анг) - №5 Джъд Тръмп (Анг)

№3 Марк Селби (Анг) - №6 Марк Уилямс (Уелс) / №11 Джон Хигинс (Шот)
№2 Джао Синтун (Кит) - №7 У Идзъ (Кит) / №10 Крис Уейклин (Анг)

 

