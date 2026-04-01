Световният №1 измъкна първи решаващ фрейм през сезона

На 9-ия опит Джъд Тръмп спечели първия си решаващ фрейм от началото на сезона в снукъра. Лидерът в професионалната ранглиста надделя над Шон Мърфи с 10:9 в изцяло английския сблъсък от 1/4-финалите на Шампионата на тура в Манчестър.

След осем поредни загубени дисайдъра през 2025/2026 г. Асото в колодата беше на път да изгледа от стола си и девето поражение в пълен формат. Само че Магьосника не успя да материализира чудесна маса и прекъсна серията си при аванс от едва 31 точки, излизайки от позиция. Световният №1 се възползва от неочаквания шанс с печеливш брейк от 59 - неговата седма серия над 50 точки в двубоя, сред които и две стотачки (140, 137).

"Беше малко нервно в последната партия. Имаше и други моменти в мача, в които си мислех, че ми се изплъзва - сподели Джъд. - След почивката тази вечер играх по-добре и успях да се противопоставя повече. Все още има много за подобряване, дългите ми удари не бяха добри."

Тръмп се класира едва за трети път в кариерата си за 1/2-финалите в Шампионата на тура, в който от 2019 до 2023 г. участваха играчите от Топ 8 на едногодишната ранглиста, а от 2024 г. насам - тези от Топ 12. За последен път Асото беше на тази фаза през 2020 г., като това си остава и най-доброто му представяне в турнира.

В опит да стигне до първия си финал в надпреварата 36-годишният англичанин ще се изправи срещу победителя от мача между водача в схемата Нийл Робъртсън и поставения под №8 Бари Хоукинс. След първата сесия австралиецът води с 5:3, а доиграването във формат "10 от 19" е днес от 15:00 ч. българско време.

ШАМПИОНАТ НА ТУРА 2026



1/4-финали (10 от 19, две сесии)

№1 Нийл Робъртсън (Авл) - №8 Бари Хоукинс (Анг) 1-2.IV (5:3 след I сесия)

№4 Шон Мърфи (Анг) - №5 Джъд Тръмп (Анг) 9:10

№3 Марк Селби (Анг) - №11 Джон Хигинс (Шот) 2.IV

№2 Джао Синтун (Кит) - №10 Крис Уейклин (Анг) 1-2.IV (5:3 след I сесия)



1/2-финали (10 от 19, две сесии)

Нийл Робъртсън / Бари Хоукинс - Джъд Тръмп 3.IV

Марк Селби / Джон Хигинс - Джао Синтун / Крис Уейклин 4.IV