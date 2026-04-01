Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Световният №1 измъкна първи решаващ фрейм през сезона

Тръмп е 1/2-финалист в Шампионата на тура по снукър след 6 г. пауза

02 Апр. 2026
Шон Мърфи гледа от стола за почивка как Джъд Тръмп изгражда поредния си брейк.
Шон Мърфи гледа от стола за почивка как Джъд Тръмп изгражда поредния си брейк.

На 9-ия опит Джъд Тръмп спечели първия си решаващ фрейм от началото на сезона в снукъра. Лидерът в професионалната ранглиста надделя над Шон Мърфи с 10:9 в изцяло английския сблъсък от 1/4-финалите на Шампионата на тура в Манчестър.

След осем поредни загубени дисайдъра през 2025/2026 г. Асото в колодата беше на път да изгледа от стола си и девето поражение в пълен формат. Само че Магьосника не успя да материализира чудесна маса и прекъсна серията си при аванс от едва 31 точки, излизайки от позиция. Световният №1 се възползва от неочаквания шанс с печеливш брейк от 59 - неговата седма серия над 50 точки в двубоя, сред които и две стотачки (140, 137).

"Беше малко нервно в последната партия. Имаше и други моменти в мача, в които си мислех, че ми се изплъзва - сподели Джъд. - След почивката тази вечер играх по-добре и успях да се противопоставя повече. Все още има много за подобряване, дългите ми удари не бяха добри."

Тръмп се класира едва за трети път в кариерата си за 1/2-финалите в Шампионата на тура, в който от 2019 до 2023 г. участваха играчите от Топ 8 на едногодишната ранглиста, а от 2024 г. насам - тези от Топ 12. За последен път Асото беше на тази фаза през 2020 г., като това си остава и най-доброто му представяне в турнира.

В опит да стигне до първия си финал в надпреварата 36-годишният англичанин ще се изправи срещу победителя от мача между водача в схемата Нийл Робъртсън и поставения под №8 Бари Хоукинс. След първата сесия австралиецът води с 5:3, а доиграването във формат "10 от 19" е днес от 15:00 ч. българско време.

 

ШАМПИОНАТ НА ТУРА 2026

1/4-финали (10 от 19, две сесии)

№1 Нийл Робъртсън (Авл) - №8 Бари Хоукинс (Анг) 1-2.IV (5:3 след I сесия)
№4 Шон Мърфи (Анг) - №5 Джъд Тръмп (Анг) 9:10

№3 Марк Селби (Анг) - №11 Джон Хигинс (Шот) 2.IV
№2 Джао Синтун (Кит) - №10 Крис Уейклин (Анг) 1-2.IV (5:3 след I сесия)

1/2-финали (10 от 19, две сесии)

Нийл Робъртсън / Бари Хоукинс - Джъд Тръмп 3.IV
Марк Селби / Джон Хигинс - Джао Синтун / Крис Уейклин 4.IV

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

снукър, Шампионат на тура, Джъд Тръмп, Шон Мърфи

Още новини по темата

Джао пак пренаписа историята на снукъра
06 Апр. 2026

Легендата Хигинс бе детрониран болезнено от световния шампион
05 Апр. 2026

Световният №1 разби най-добрия през сезона
04 Апр. 2026

Хигинс би Селби под индиго в Шампионата на тура
03 Апр. 2026

Вълшебника спечели сблъсъка на титаните от "Випуск `92"
01 Апр. 2026

Тръмп сложи край на 6-годишно чакане в Шампионата на тура
31 Март 2026

"Крусибъл" ще е храм на снукъра поне до 2045 г.
26 Март 2026

147 ознаменува турнира на живота на Тепчая
22 Март 2026

Ракетата стигна до 66-ия си ранкинг финал
21 Март 2026

153! О`Съливан направи невиждан брейк в снукъра
20 Март 2026

Ястреба отнесе 5-ата си ранкинг титла
02 Март 2026

Циклона спечели Шампионата на играчите за 5-ата си ранкинг титла
23 Февр. 2026

Асото спечели 31-вата си ранкинг титла
02 Февр. 2026

Кайрън Уилсън стана 26-ият шампион на "Мастърс"
19 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?