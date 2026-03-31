Почина Борислав Михайлов

Бившият капитан на националният отбор по футбол и експрезидент на БФС Борислав Михайлов е починал тази сутрин в София на 63-годишна възраст. Това бе съобщено от семейството му. Той беше в продължение на няколко месеца в кома в болница след прекаран инсулт на 24 ноември, от който така и не успя да се възстанови.

Михайлов е роден на 12 февруари 1963 г. в София. Той остава в историята като един от най-добрите вратари в българския футбол. Печелил е три пъти шампионската титла на България с отбора на "Левски" (1984, 1985 и 1988) и три пъти националната купа (1982, 1984 и 1986). За "Левски" изиграва общо 180 мача. През 1986 г. е определен за Футболист №1 на България. В кариерата си е играл още за "Ботев" (Пловдив), "Славия", португалския "Беленензеш", френския "Мюлуз", английския "Рединг" и швейцарския "Цюрих".

Има общо 102 мача за 15 години с екипа на България, като е рекордьор по брой мачове като капитан - 60. Михайлов бе с лентата и по време на най-великия период в историята на националния тим - на Мондиал 1994 в САЩ, когато България се класира четвърта в света.

Борислав Михайлов беше и най-дълго задържалият се на поста президент на Българския футболен съюз - 16 години, от 2005 до 2019 г. и от 2021 до 2023 г. Носител на Орден "Стара планина" I степен (20 юли 1994 г.) и почетен гражданин на София. Беше и заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта (б.ред. - сега Министерство на младежта и спорта) - от 2000 до 2001 г.

Опелото ще бъде на 4 април в храм "Света София".

Поклон пред паметта му!