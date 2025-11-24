Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Борислав Михайлов беше приет в болница с инсулт

Бившият президент на БФС е контактен, но все още има риск от усложнение след удара

Днес, 18:49
Още на конгреса на 15 март 2024 г., когато отстъпи поста си на президент на БФС, Борислав Михайлов беше видимо отслабнал и посърнал.
Булфото
Още на конгреса на 15 март 2024 г., когато отстъпи поста си на президент на БФС, Борислав Михайлов беше видимо отслабнал и посърнал.

Бившият президент на Българския футболен съюз (БФС) Борислав Михайлов е получил инсулт, съобщиха БНТ и bTV. Той се е почувствал зле снощи в дома си и е бил приет по спешност в болница "Токуда".

По неофициална информация в момента 62-годишният Михайлов е контактен и адекватен. Той ще остане 72 часа под строг медицински надзор, защото все още има опасност от усложнение след получения мозъчен кръвоизлив.

Михайлов има 102 мача за националния отбор на България, чийто дългогодишен капитан беше. Обявен е за Футболист на годината през 1986 г. След края на кариерата си ръководи БФС в продължение на почти 19 години - между ноември 2005 и март 2024 г.

След напускането на поста на 15 март м.г. Борислав Михайлов рядко се появяваше на публични събития.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Борислав Михайлов

Още новини по темата

100 дни на Гонзо в БФС: бомба със закъснител и половинчати промени
25 Юни 2024

Георги Иванов-Гонзо взе властта в БФС от раз
15 Март 2024

Седем кандидати за президент на БФС и нито един идеален
13 Март 2024

Фенове готвят голям протест по време на конгреса на БФС
04 Март 2024

Появиха се нови две силни кандидатури за президент на БФС
19 Февр. 2024

БФС раздаде пари на клубовете и не извърши вътрешен преврат
26 Яну. 2024

Лечков и Костадинов ще спасяват Михайлов по изпитана схема
24 Яну. 2024

Организираният опит за оставането на Борислав Михайлов на власт не успя
23 Яну. 2024

Търговският регистър остави засега Михайлов да представлява БФС
18 Яну. 2024

БФС отстъпи пред опозицията и заяви Касабов вместо Михайлов
17 Яну. 2024

Подалият оставка Борислав Михайлов сезира съда за Търговския регистър
16 Яну. 2024

Търговският регистър отказа да впише поканата за конгрес на БФС
08 Яну. 2024

Сглобка и във футбола - Бербатов и Михайлов обикалят манастирите!

18 Дек. 2023

Б. Михайлов се бил снимал случайно с боса на тото мафията
16 Дек. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън