Борислав Михайлов беше приет в болница с инсулт

Булфото Още на конгреса на 15 март 2024 г., когато отстъпи поста си на президент на БФС, Борислав Михайлов беше видимо отслабнал и посърнал.

Бившият президент на Българския футболен съюз (БФС) Борислав Михайлов е получил инсулт, съобщиха БНТ и bTV. Той се е почувствал зле снощи в дома си и е бил приет по спешност в болница "Токуда".

По неофициална информация в момента 62-годишният Михайлов е контактен и адекватен. Той ще остане 72 часа под строг медицински надзор, защото все още има опасност от усложнение след получения мозъчен кръвоизлив.

Михайлов има 102 мача за националния отбор на България, чийто дългогодишен капитан беше. Обявен е за Футболист на годината през 1986 г. След края на кариерата си ръководи БФС в продължение на почти 19 години - между ноември 2005 и март 2024 г.

След напускането на поста на 15 март м.г. Борислав Михайлов рядко се появяваше на публични събития.