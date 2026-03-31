Вълшебника спечели сблъсъка на титаните от "Випуск `92"

Уейклин спечели последните 8 фрейма срещу У и влезе в Топ 8 на Шампионата на тура в снукъра

01 Апр. 2026
Живите легенди Марк Уилямс и Джон Хигинс отново завладяха публиката с непримиримото си над 30-годишно съперничество.
Живите легенди Марк Уилямс и Джон Хигинс отново завладяха публиката с непримиримото си над 30-годишно съперничество.

Повече от три десетилетия след първата си среща в професионалната верига на снукъра Джон Хигинс и Марк Уилямс изиграха поредния завладяващ двубой помежду си. В I кръг от Шампионата на тура в Манчестър Вълшебника от Уишоу надделя над Машината за вкарване от Уелс с 10:8 и се класира за 1/4-финалите, продължавайки защитата на миналогодишната си титла от състезанието между 12-те най-добри играчи през сезона.

51-годишните връстници от славния "Випуск `92" си разменяха надмощието на масата, но реално мачът беше предрешен в първата сесия. Хигинс я спечели с 6:2, а след това взе и първия фрейм вечерта и отвори разлика от пет. Уилямс върна интригата, взимайки следващите четири партии поред, а после дори изравни при 8:8, но това беше и последният фрейм в актива му.

Джон реализира един сенчъри брейк (110) и други четири комбинации над 50 точки (64, 73, 84, 52), с последната от които затвори срещата в 18-ата от възможните 19 партии. Марк Джей направи две стотачки (121, 107) и добави още четири халф-сенчърита (59, 74, 82, 76).

"Радвам се, че причиних на Марк това, което той ми причиняваше през последните няколко години - коментира с усмивка Джон. - Да направя печеливш брейк в края беше особено приятно. Все още е изключително специално да играя срещу Марк. Винаги си мисля за първия ни мач "Мита Мастърс", когато бяхме 15-годишни. И 35 години по-късно все още го правим на най-големите арени. Мисля, че заслужаваме потупване по рамото. Щеше да е ужасно тежко, ако бях загубил, след като водех със 7:2. Винаги знам, че Марк може да се върне. Това е страхотна победа, а сега имам и почивен ден, за да мога да се подготвя за Марк Селби."

Именно Веселяка от Лестър е следващият съперник на Вълшебника от Уишоу. Четвъртфиналът помежду им във формат "10 от 19" е в четвъртък (2 април) в две сесии - от 15:00 и 21:00 ч. българско време.

В Топ 8 късно снощи се класира и Крис Уейклин. Англичанинът осъществи наглед невъзможен обрат срещу китаеца У Идзъ, който беше спечелил първата сесия с 6:2 и изглеждаше недосегаем на сукното. Вечерта обаче Уейклин наказа всяка възможна грешка на азиатския си противник и взе всички осем изиграни фрейма, за да приключи двубоя при резултат 10:6.

Наградата за Чудовището е мач срещу световния шампион Джао Синтун на 1/4-финалите. Циклона е поставен под №2 в схемата и заедно с останалите трима от Топ 4 на едногодишната ранглиста по право се включва директно от II кръг.

 

ШАМПИОНАТ НА ТУРА 2026

I кръг (10 от 19, две сесии)

№8 Бари Хоукинс (Анг) - №9 Тепчая Ун-ну (Тайл) 10:8

№5 Джъд Тръмп (Анг) - №12 Марк Алън (СИрл) 10:8

№6 Марк Уилямс (Уелс) - №11 Джон Хигинс (Шот) 8:10

№7 У Идзъ (Кит) - №10 Крис Уейклин (Анг) 6:10

1/4-финали (10 от 19, две сесии)

№1 Нийл Робъртсън (Авл) - №8 Бари Хоукинс (Анг) 1-2.IV
№4 Шон Мърфи (Анг) - №5 Джъд Тръмп (Анг) 1.IV

№3 Марк Селби (Анг) - №11 Джон Хигинс (Шот) 2.IV
№2 Джао Синтун (Кит) - №10 Крис Уейклин (Анг) 1-2.IV

 

FUN FRAME! 😅 | Thepchaiya Un-Nooh vs Barry Hawkins | Sportsbet.io Tour Championship 2026
Manchester Central hosts a tremendous field of 12 players for the Sportsbet.io Tour Championship which runs from March 30th to April 5th. John Higgins defend...
YouTube
BRILLIANT ENDING, BRILLIANT COMEBACK! | Chris Wakelin vs Wu Yize | Sportsbet.io Tour Championship
Manchester Central hosts a tremendous field of 12 players for the Sportsbet.io Tour Championship which runs from March 30th to April 5th. John Higgins defend...
YouTube
PIVOTAL MOMENT? Mark Williams vs John Higgins End Of Session | 2026 Sportsbet.io Tour Championship
Manchester Central hosts a tremendous field of 12 players for the Sportsbet.io Tour Championship which runs from March 30th to April 5th. John Higgins defend...
YouTube
CLASS OF 92 BATTLE! 👑 | Mark Williams vs John Higgins | Sportsbet.io Tour Championship 2026
Manchester Central hosts a tremendous field of 12 players for the Sportsbet.io Tour Championship which runs from March 30th to April 5th. John Higgins defend...
YouTube

 

Джао пак пренаписа историята на снукъра
06 Апр. 2026

Легендата Хигинс бе детрониран болезнено от световния шампион
05 Апр. 2026

Световният №1 разби най-добрия през сезона
04 Апр. 2026

Хигинс би Селби под индиго в Шампионата на тура
03 Апр. 2026

Световният №1 измъкна първи решаващ фрейм през сезона
02 Апр. 2026

Тръмп сложи край на 6-годишно чакане в Шампионата на тура
31 Март 2026

"Крусибъл" ще е храм на снукъра поне до 2045 г.
26 Март 2026

147 ознаменува турнира на живота на Тепчая
22 Март 2026

Ракетата стигна до 66-ия си ранкинг финал
21 Март 2026

153! О`Съливан направи невиждан брейк в снукъра
20 Март 2026

Ястреба отнесе 5-ата си ранкинг титла
02 Март 2026

Циклона спечели Шампионата на играчите за 5-ата си ранкинг титла
23 Февр. 2026

Асото спечели 31-вата си ранкинг титла
02 Февр. 2026

Кайрън Уилсън стана 26-ият шампион на "Мастърс"
19 Яну. 2026

