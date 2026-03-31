Вълшебника спечели сблъсъка на титаните от "Випуск `92"

Повече от три десетилетия след първата си среща в професионалната верига на снукъра Джон Хигинс и Марк Уилямс изиграха поредния завладяващ двубой помежду си. В I кръг от Шампионата на тура в Манчестър Вълшебника от Уишоу надделя над Машината за вкарване от Уелс с 10:8 и се класира за 1/4-финалите, продължавайки защитата на миналогодишната си титла от състезанието между 12-те най-добри играчи през сезона.

51-годишните връстници от славния "Випуск `92" си разменяха надмощието на масата, но реално мачът беше предрешен в първата сесия. Хигинс я спечели с 6:2, а след това взе и първия фрейм вечерта и отвори разлика от пет. Уилямс върна интригата, взимайки следващите четири партии поред, а после дори изравни при 8:8, но това беше и последният фрейм в актива му.

Джон реализира един сенчъри брейк (110) и други четири комбинации над 50 точки (64, 73, 84, 52), с последната от които затвори срещата в 18-ата от възможните 19 партии. Марк Джей направи две стотачки (121, 107) и добави още четири халф-сенчърита (59, 74, 82, 76).

CHAMPIONSHIP DEFENCE UNDERWAY! 🏆🙌



John Higgins defeats Mark Williams 10-8 in a thrilling Manchester battle!



The Wizard of Wishaw faces Mark Selby in the last eight.#TourChampionship | @Sportsbetio pic.twitter.com/PdL6nqVSrc — WST (@WeAreWST) 31 март 2026 г.

"Радвам се, че причиних на Марк това, което той ми причиняваше през последните няколко години - коментира с усмивка Джон. - Да направя печеливш брейк в края беше особено приятно. Все още е изключително специално да играя срещу Марк. Винаги си мисля за първия ни мач "Мита Мастърс", когато бяхме 15-годишни. И 35 години по-късно все още го правим на най-големите арени. Мисля, че заслужаваме потупване по рамото. Щеше да е ужасно тежко, ако бях загубил, след като водех със 7:2. Винаги знам, че Марк може да се върне. Това е страхотна победа, а сега имам и почивен ден, за да мога да се подготвя за Марк Селби."

Именно Веселяка от Лестър е следващият съперник на Вълшебника от Уишоу. Четвъртфиналът помежду им във формат "10 от 19" е в четвъртък (2 април) в две сесии - от 15:00 и 21:00 ч. българско време.

В Топ 8 късно снощи се класира и Крис Уейклин. Англичанинът осъществи наглед невъзможен обрат срещу китаеца У Идзъ, който беше спечелил първата сесия с 6:2 и изглеждаше недосегаем на сукното. Вечерта обаче Уейклин наказа всяка възможна грешка на азиатския си противник и взе всички осем изиграни фрейма, за да приключи двубоя при резултат 10:6.

WHAT AN EVENING FOR CHRIS WAKELIN! 😮‍💨



Eight frames on the spin see off Wu Yize, sending 'The Monster' into the last eight.



He faces Zhao Xintong in the Quarters.#TourChampionship | @sportsbetio pic.twitter.com/y4i2Vy98hb — WST (@WeAreWST) 31 март 2026 г.

Наградата за Чудовището е мач срещу световния шампион Джао Синтун на 1/4-финалите. Циклона е поставен под №2 в схемата и заедно с останалите трима от Топ 4 на едногодишната ранглиста по право се включва директно от II кръг.

ШАМПИОНАТ НА ТУРА 2026



I кръг (10 от 19, две сесии)

№8 Бари Хоукинс (Анг) - №9 Тепчая Ун-ну (Тайл) 10:8

№5 Джъд Тръмп (Анг) - №12 Марк Алън (СИрл) 10:8

№6 Марк Уилямс (Уелс) - №11 Джон Хигинс (Шот) 8:10

№7 У Идзъ (Кит) - №10 Крис Уейклин (Анг) 6:10



1/4-финали (10 от 19, две сесии)

№1 Нийл Робъртсън (Авл) - №8 Бари Хоукинс (Анг) 1-2.IV

№4 Шон Мърфи (Анг) - №5 Джъд Тръмп (Анг) 1.IV

№3 Марк Селби (Анг) - №11 Джон Хигинс (Шот) 2.IV

№2 Джао Синтун (Кит) - №10 Крис Уейклин (Анг) 1-2.IV