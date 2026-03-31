Спортът по телевизията - 1 април

Днес, 03:03

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Хюстън Рокетс" - "Ню Йорк Никс"

Макс спорт 1

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ, Елмер Мьолер - Мариано Навоне
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ, Нуно Боржеш - Дамир Джумхур
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ, Габриел Диало - Алекс Молчан
20:00 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Фенербахче"
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, Томас Ечевери - Алекс Болт
00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, Тиаго Тиранте - Маккензи Макдоналд
02:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, Бен Шелтън - Джан Джиджън
04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, Адолфо Вайехо - Томи Пол

Макс спорт 3

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, Марко Трунджелити - Камил Майхжак
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, Корентен Муте - Таха Баади
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, Лучано Дардери - Матия Белучи
21:30 Волейбол (мъже): "Чалъндж къп", финал, реванш, "Алианц" (Милано) - "Линденманс" (Аалст)

Евроспорт 2

14:45 Колоездене (мъже): "Из Фландрия"
17:15 Колоездене (жени): "Из Фландрия"
23:00 Кърлинг (мъже): СП в Огдън, Швеция - Германия

Евроспорт 1

15:00 Снукър: Шампионат на тура, 1/4-финал, Шон Мърфи - Джъд Тръмп (I сесия)
21:00 Снукър: Шампионат на тура, 1/4-финал, Шон Мърфи - Джъд Тръмп (II сесия)

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/4-финал, реванш, "Богданка" (Люблин) - "Проект" (Варшава)
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/4-финал, реванш, "Сър Сикома Монини" (Перуджа) - "Гуагуас" (Лас Палмас)
04:00 НХЛ: "Сан Хосе Шаркс" - "Анахайм Дъкс"

Нова спорт

21:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Сарагоса"

Макс спорт 4

22:30 Футбол: Ла Лига 2, "Сантандер" - "Спортинг" (Хихон)

 

