Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Звезда в маратона почина по време на тренировка

Етиопката Мелесе е припаднала при подготовка за състезанието в Отава

Днес, 15:51
Йебургал Мелесе (в средата) след победата си на маратона в Прага през май 2015 г.
runczech
Йебургал Мелесе (в средата) след победата си на маратона в Прага през май 2015 г.

Една от звездите на маратонските бягания при жените - Йебургал Мелесе, почина внезапно по време на тренировка.

36-годишната етиопка се е подготвяла за маратона на Отава (24 май), когато е припаднала. Според съобщенията та е била откарана незабавно в болница в канадската столица, но лекарите не са успели да спасят живота ѝ.

„Етиопската федерация по лека атлетика изразява скръбта си от внезапната смърт на тази героична атлетика и поднася съболезнования на семейството, приятелите, феновете и цялата спортна общност“, написа управителният орган на етиопската лека атлетика в социалните мрежи.

Мелесе има победи в престижните маратони на Хюстън, Шанхай и Прага, а през 2015 г. завърши втора на Чикагския, който е един от шестте най-силни на планетата. През 2018 г. в Дубай тя постигна най-доброто си време на класическите 42.195 км - 2:19:36 ч., като тогава бе една от малкото жени, слезли под границата от 2:20 ч. 

В кариерата си етиопката има също две победи на полумаратона в Париж и една на този в Лидабон. В атлетическите среди тя бе уважавана заради своето постоянство и тактическото си търпение в състезанията, знайки точния момент да направи атака.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

маратон

Още новини по темата

София ще бъде домакин на голям студентски пробег
11 Май 2026

Рекордните 1.3 млн. заявиха участие на Лондонския маратон
06 Май 2026

Над 11 000 участници се очакват на Софийския маратон
29 Апр. 2026

Кениец стана първият човек, пробягал маратон под 2 часа
26 Апр. 2026

Плевенският маратон ще подкрепи бъдещи лекари
09 Апр. 2026

Софийският маратон завърши с конфузна ситуация
12 Окт. 2025

Световната рекордьорка в маратона е уличена с допинг
18 Юли 2025

София ще бъде домакин на първия по рода си студентски маратон
12 Апр. 2025

Кенийка подобри световния рекорд в маратона
13 Окт. 2024

Кения записа четворна победа в Софийския маратон
13 Окт. 2024

Женският маратон в Париж завърши с олимпийски рекорд
11 Авг. 2024

Етиопец спечели маратона с олимпийски рекорд
10 Авг. 2024

17-годишен кениец спечели маратона на Стара Загора
31 Март 2024

Световният рекордьор в маратона загина при катастрофа
12 Февр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Истинският тест за новия ВСС ще са имената в урните
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса