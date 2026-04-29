София ще бъде домакин на голям студентски пробег

Целта на спортното събитие е да покаже, че младите са активни и могат да променят света около себе си.

За втора поредна година София ще бъде домакин на благотворителен студентски пробег, в който ще се включат млади хора от цялата страна. Събитието се организира от Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), като тази година приходите от регистрация ще отидат в подкрепа на онкоболни студенти.

В рамките на спортния празник на 16 май ще бъдат организирани четири старта - на дистанции 10, 5 и 2.5 км и щафета. Маршрутът преминава двупосочно по бул. “Евл. и Хр.Георгиеви” в карето между ул. “Гурко” при ст.“Васил Левски” и бул. “Черни връх” до НДК.

“Студентите бягат с УАСГ” ще бъде проведено в навечерието на Деня на спорта, като датата е избрана целенасочено, защото символизира активния начин на живот на младите хора.

“Това е бягане с кауза. Целта ни е да покажем, че студентската общност има силата да промени света около себе си. Зад диагнозата „онкологично заболяване“ стои не просто медицински термин, а човешка съдба – млад човек с мечти, с планове, с бъдеще. Онкоболните студенти се изправят не само пред физическото и емоционалното изпитание на лечението, но и пред финансови затруднения, прекъсване на учебния процес, социална изолация и несигурност. Те са част от нашата академична общност. Те са наши колеги, приятели, съотборници", изтъкват от УАСГ.

Миналата година приходите от събитието бяха насочени към осигуряване на подкрепа за подготовка за изпитите на кандидат-студенти от уязвими групи.

Регистрацията вече е отворена на сайта Студентите бягат с УАСГ.