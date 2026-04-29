Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

София ще бъде домакин на голям студентски пробег

На 16 май студенти от цяла България ще се състезават в подкрепа на онкоболни колеги

Днес, 12:36
Целта на спортното събитие е да покаже, че младите са активни и могат да променят света около себе си.
Целта на спортното събитие е да покаже, че младите са активни и могат да променят света около себе си.

За втора поредна година София ще бъде домакин на благотворителен студентски пробег, в който ще се включат млади хора от цялата страна. Събитието се организира от Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), като тази година приходите от регистрация ще отидат в подкрепа на онкоболни студенти. 

В рамките на спортния празник на 16 май ще бъдат организирани четири старта - на дистанции 10, 5 и 2.5 км и щафета. Маршрутът преминава двупосочно по бул. “Евл. и Хр.Георгиеви” в карето между ул. “Гурко” при ст.“Васил Левски” и бул. “Черни връх” до НДК. 

“Студентите бягат с УАСГ” ще бъде проведено в навечерието на Деня на спорта, като датата е избрана целенасочено, защото символизира активния начин на живот на младите хора. 

“Това е бягане с кауза. Целта ни е да покажем, че студентската общност има силата да промени света около себе си.  Зад диагнозата „онкологично заболяване“ стои не просто медицински термин, а човешка съдба – млад човек с мечти, с планове, с бъдеще. Онкоболните студенти се изправят не само пред физическото и емоционалното изпитание на лечението, но и пред финансови затруднения, прекъсване на учебния процес, социална изолация и несигурност. Те са част от нашата академична общност. Те са наши колеги, приятели, съотборници", изтъкват от УАСГ. 

Миналата година приходите от събитието бяха насочени към осигуряване на подкрепа за подготовка за изпитите на кандидат-студенти от уязвими групи. 

Регистрацията вече е отворена на сайта Студентите бягат с УАСГ. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

УАСГ, маратон

Още новини по темата

Рекордните 1.3 млн. заявиха участие на Лондонския маратон
06 Май 2026

Над 11 000 участници се очакват на Софийския маратон
29 Апр. 2026

Кениец стана първият човек, пробягал маратон под 2 часа
26 Апр. 2026

Плевенският маратон ще подкрепи бъдещи лекари
09 Апр. 2026

67 фирми представиха в УАСГ възможности за кариера
19 Окт. 2025

Софийският маратон завърши с конфузна ситуация
12 Окт. 2025

Световната рекордьорка в маратона е уличена с допинг
18 Юли 2025

560 млади хора бягаха в центъра на София в Деня на спорта

17 Май 2025

УАСГ привлече 239 фирми за летни стажове на студентите
20 Апр. 2025

София ще бъде домакин на първия по рода си студентски маратон
12 Апр. 2025

Кенийка подобри световния рекорд в маратона
13 Окт. 2024

Кения записа четворна победа в Софийския маратон
13 Окт. 2024

Женският маратон в Париж завърши с олимпийски рекорд
11 Авг. 2024

Етиопец спечели маратона с олимпийски рекорд
10 Авг. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса