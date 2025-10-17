Медия без
67 фирми представиха в УАСГ възможности за кариера

Днес, 13:17
Много от фирмите дават добро заплащане за стаж.
Илиана Димитрова
67 фирми и браншови организации се включиха в третото издание на форума “Дните на кариерата - Студентите посрещат бизнеса” в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Събитието е една от най-сериозните по мащабите си платформи за среща между работодателите в сферата на строителството, архитектурата, геодезията и енергетиката със завършващи студенти. 

На щандовете на фирмите студентите имат възможност да получат от първа ръка информация за конкретните стажове и възможности за реализация, като търсенето е високо, а стажовете обикновено са добре платени. Тази година солидни стипендии за студенти на УАСГ представя и НЕК. През юли университетът подписа споразумение с дружеството за отпускане на 10 стипендии по 3000 лв. за студенти с интерес към ядрената и електроенергетиката. “Нашите студенти са търсени, подготвени и вдъхновени да променят света около себе си”, коментира при откриването на форума ректорът доц. Гичка Кутова-Каменова. В рамките на събитието студентите имаха възможност да присъстват и на богата програма от лекции от представители на бизнеса за конкретни практики. Един от акцентите в програмата тази година бе лекция на проф. Стоян Братоев  за реализацията на столичния метрополитен.

