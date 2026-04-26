Кениец стана първият човек, пробягал маратон под 2 часа

Сабастиан Сауе влезе в историята като стана първият човек, пробягал маратонските 42.195 км под два часа, побеждавайки на Лондонския маратон със световен рекорд от 1:59:30 ч.

В историческия за атлетиката ден сензационното бягане бе подплатено и от постижението на втория - етиопеца Йомиф Кеджелча, завършил също под 120 минути - 1:59:41 ч., докато при жените етиопката Тигст Асефа защити титлата си от Лондон 2025, подобрявайки собствения си световен рекорд за жени до 2:15:41 ч.

В самото начало на маратона по улиците на английската столица се оформи лидерска група, включваща Сауе, Кеджелча, трикратния световен шампион по крос кънтри Якоб Киплимо, олимпийския шампион Тамират Тола, победителя в Лондон през 2022 г. Амос Кипруто и Дереса Гелета. Те останаха заедно до 30-ия километър, но след това групичката се разкъса.

Решаващата фаза дойде между 30-ия и 35-ия километър, когато Сауе и Кеджелча се откъснаха и започна бясното надпреварване с графика на рекорда от 2:00.35 ч. на Келвин Киптум (загинал през 2024 при автомобилна катастрофа) от Чикаго през 2023 г.

Защитаващият първото си място от 2025 г. Сауе атакува 1.5 км преди края и пресече финалната линия с време 1:59:30. Това е по-добро време дори и от демонстративното представяне на сънародника му Елиуд Кипчоге от 1:59:41 във Виена през 2019 г. (тогава той слезе под 2 часа с помощта на специален автомобил, поддържащ темпото на бегачите с лазерни лъчи, поради което времето не е признато за официален световен рекорд).

2. Yomif Kejelcha 🇪🇹 1:59:41

3. Jacob Kiplimo 🇺🇬 2:00:28



All under the previous World Record.pic.twitter.com/g76PpMHkiG — Track & Field Gazette (@TrackGazette) 26 април 2026 г.

"Чувствам се добре, толкова съм щастлив. Това е ден, който ще запомня за мен - каза Сауе, който спечели в Лондон миналата година с 2:02:27. - Започнахме добре състезанието и се чувствах силен, че се приближихме до финала. Когато стигнах до финалната линия, видях времето и бях много развълнуван. Да спечела в Лондон за втори път беше супер важно за мен и затова се подготвих добре. Тренирах в продължение на четири месеца, днес показах добър резултат.“

Кеджелча, който изравни демонстративния рекорд на Кипчоге с 1:59:41 пък демонстрира най-бързият дебют в маратон, докато на трето място завърши Джейкъб Киплимо с рекорд на Уганда от 2:00:28, също под предишния световен рекорд.

При жените водещата група бе от Тигст Асефа, двукратната шампионка от Бостън и Ню Йорк Хелън Обири (Кен), победителката в Лондонския маратон през 2021 г. Джойсилин Джепкосгей (Кен) и Катрин Амананголе (Кен). На 15-ия км начело останаха Асефа, Обири и Джепкосгей, които преполовиха дистанцията за 1:06:12 ч. (темпо като за 2:12:24), с половин минута по-бързо от рекордното бягане на Асефа от предходната година.

Към края етиопката постепенно се измъкна напред, за да си осигури победата с 2:15:41, с 9 секунди по-бързо от собствения ѝ световен рекорд. Втора завърши Обири, която дебютира в Лондон, с личен рекорд от 2:15:53, а Джепкосгей изостана само с две секунди - 2:15:55.

Това бе първият път в историята на женските маратони, в който три жени завършват за време под 2:16 ч. в едно и също състезание.