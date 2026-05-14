Маратонът на Плевен ще приобщи целия град в неделя

Стартът ще бъде даден в 9:00 ч. от централния площад пред мавзолея

Днес, 14:41
Приобщаването на малките деца към бягането е една от задачите на организаторите на маратона в Плевен.
Приобщаването на малките деца към бягането е една от задачите на организаторите на маратона в Плевен.

Трасето на предстоящия маратон в Плевен ще мине през целия град. Идеята е по този начин хората да могат максимално да се включат в това изживяване - не само като участници, а и като зрители. 12-ото издание на състезанието ще се проведе в неделя (17 май). Стартът ще бъде даден в 9:00 ч. от централния площад пред мавзолея.

Сред другите цели е да се достигне и дори задмине миналогодишното постижение по масовост. В изданието през 2025 г. се включиха над 900 участници от 13 държави, сред които 600 деца и хора с различни възможности.

Сега за децата от 6 до 12 години е предвидено специално бягане Run Kids, за което участието е безплатно. Такси за участие няма да плащат също така участниците в масовия крос на 3 км, хора с увреждания с решение на ТЕЛК и ветерани над 60-годишна възраст.

Дистанциите са разнообразни, за да може всеки да се включи - класически маратон 42.195 км, полумаратон (21.1 км), бягане на 10.55 км, щафета 2×10.55 км и масов крос на 3 км. Програмата включва и специален крос за приобщаване на хора с различни способности, реализиран с партньорството на Maria’s World Foundation и Jamba.

Ще бъде спазена и традицията състезанието да има своя благотворителна кауза. Ще бъдат осигурени стипендии за студенти по медицина в неравностойно положение по програмата "Готови за успех" на фондация BCause. Те ще са за студенти с отличен успех, загубили родител или израснали без родителска грижа.

"За нас това никога не е било просто спортно състезание. Това е общност и кауза, които се развиват година след година" споделя Станимира Георгиева от социалното предприятие "Айс-Оупън", съорганизатор на събитието.

