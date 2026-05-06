Рекордните 1.3 млн. заявиха участие на Лондонския маратон

Нито едно друго пробягване на класическите 42.195 км дори не се доближава по интерес

06 Май 2026
Тази година общо 59 830 души успяха да пробягат класическите 42.195 км по улиците на Лондон
Тази година общо 59 830 души успяха да пробягат класическите 42.195 км по улиците на Лондон

Лондонският маратон вдигна още по-високо световния рекорд за зяавки за участие. Организаторите обявиха, че за изданието през 2027 г. вече са подадени 1 338 544 заявления.

Това е с 200 000 повече от тазгодишния маратон по улиците на английската столица, за който желание изявиха 1.13 млн. човека, и над два пъти повече от тези през 2024 г. Само местните заявки са малко над 1 млн., което е 1.8% от пълнолетното население на Великобритания.

„Този ​​удивителен общ брой твърдо прави Лондон като най-търсения маратон в света. Нищо друго дори не се доближава до това - заяви изп.директор на маратона Хю Брашър. - Нашата мисия е да вдъхновяваме хора от всяка възраст и с всякакви способности да бъдат активни и тези изключителни числа показват огромната привлекателност и сила на Лондонския маратон.“

Получените заявления от Обединеното кралство са точно 1 008 091, а от над 200 други държави са пристигнали още 330 450. Най-много са жените на възраст 20-29 г. - общо 179 000, което отразява популярността на бягането сред представителите на поколението Z.

Рекордните заявки не означават, че толкова хора ще бягат. В началото на юли ще има теглене на жребий, от който ще "излязат" малко над 20 000 реални участници, извън професионалистите. В момента обаче се работи по план за Лондонски маратон догодина в два дни, което означава две пробягвания на класическите 42.195 км и удвояване на бегачите до общо около 100 000.

Маратонът тази година бе в последната неделя на април и постави рекорд по завършили дистанцията - 59 830 души. На него бяха счупени и световните рекорди за мъже и жени. Кениеът Сабастиан Сауе влезе в историята като първия човек, пробягал 42.195 км под два часа с време 1:59:30 ч. А при жените етиопката Тигст Асефа защити титлата си от 2025-а, като би собствения си световен рекорд и го направи 2:15:41 ч.

За сравнение на мащабите: другият най-голям маратон - есенният в Ню Йорк, получава заявки за по над 200 000 души (през 2025 г. бяха 240 000), а реално по улиците бягат близо 50 000.

