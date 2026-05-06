Рекордните 1.3 млн. заявиха участие на Лондонския маратон

Лондонският маратон вдигна още по-високо световния рекорд за зяавки за участие. Организаторите обявиха, че за изданието през 2027 г. вече са подадени 1 338 544 заявления.

Това е с 200 000 повече от тазгодишния маратон по улиците на английската столица, за който желание изявиха 1.13 млн. човека, и над два пъти повече от тези през 2024 г. Само местните заявки са малко над 1 млн., което е 1.8% от пълнолетното население на Великобритания.

„Този ​​удивителен общ брой твърдо прави Лондон като най-търсения маратон в света. Нищо друго дори не се доближава до това - заяви изп.директор на маратона Хю Брашър. - Нашата мисия е да вдъхновяваме хора от всяка възраст и с всякакви способности да бъдат активни и тези изключителни числа показват огромната привлекателност и сила на Лондонския маратон.“

Получените заявления от Обединеното кралство са точно 1 008 091, а от над 200 други държави са пристигнали още 330 450. Най-много са жените на възраст 20-29 г. - общо 179 000, което отразява популярността на бягането сред представителите на поколението Z.

Рекордните заявки не означават, че толкова хора ще бягат. В началото на юли ще има теглене на жребий, от който ще "излязат" малко над 20 000 реални участници, извън професионалистите. В момента обаче се работи по план за Лондонски маратон догодина в два дни, което означава две пробягвания на класическите 42.195 км и удвояване на бегачите до общо около 100 000.

Маратонът тази година бе в последната неделя на април и постави рекорд по завършили дистанцията - 59 830 души. На него бяха счупени и световните рекорди за мъже и жени. Кениеът Сабастиан Сауе влезе в историята като първия човек, пробягал 42.195 км под два часа с време 1:59:30 ч. А при жените етиопката Тигст Асефа защити титлата си от 2025-а, като би собствения си световен рекорд и го направи 2:15:41 ч.

За сравнение на мащабите: другият най-голям маратон - есенният в Ню Йорк, получава заявки за по над 200 000 души (през 2025 г. бяха 240 000), а реално по улиците бягат близо 50 000.