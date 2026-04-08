Плевенският маратон ще подкрепи бъдещи лекари

12-ото издание на състезанието ще се състои на 17 май

Днес, 08:08
Маратонът на Плевен ще се състои на 17 май.
Маратонът на Плевен ще се състои на 17 май.

12-ото издание на плевенския маратон ще се състои на 17 май, съобщиха организаторите. И този път идеята е Маратонът на приятелството да събере професионални атлети, любители, деца, семейства и доброволци, хора с различен опит и мотивация. Ще бъде спазена и традицията състезанието да има своя благотворителна кауза. Замисълът е да бъдат осигурени стипендии за студенти по медицина в неравностойно положение по програмата "Готови за успех" на фондация BCause.

Инициативата е насочена към студенти с отличен успех, загубили родител или израснали без родителска грижа. Сътрудничеството с програмата продължава за четвърта поредна година, като през учебната 2025/2026 г. 158 млади хора са били стипендианти, а четири от стипендиите са осигурени със средства, събрани по време на 11-ия маратон на приятелството в Плевен.

"Всяка година партньорството ни с Маратон на приятелството - Плевен подкрепя все повече млади хора, избрали образованието като своя път към успеха. Спортът и образованието вървят ръка за ръка, възпитавайки дисциплина, постоянство и дават реален шанс за положителна промяна в живота. Благодарим на Плевенския маратон за дългогодишната и последователна подкрепа", обявиха от фондация BCause.

Тази година са предвидени шест дисциплини за участващите, като е съобразено те да са достъпни за хора от всякаква възраст - класически маратон (42.195 км), полумаратон (21.1 км), бягане на 10.55 км, щафета 2×10.55 км или масов крос (3 км). Последната дисциплина (Run Kids) е за най-малките деца - от 6 до 12 години.
Стартът ще бъде даден в 9:00 часа от централния площад пред мавзолея. Достъпността е сред водещите принципи на събитието. Участието е безплатно за деца, за участниците в масовия крос на 3 км, за хора с увреждания с решение на ТЕЛК и за ветерани над 60 години.

В последното издание се включиха над 900 участници от 13 държави, сред които 600 деца и хора с различни възможности. Програмата включва и специален крос за приобщаване на хора с различни способности. В подготовката се включват и доброволци от различни държави и общности. "За нас това
никога не е било просто спортно състезание. Това е общност и кауза, които се развиват година след година", споделя Станимира Георгиева от социалното предприятие "Айс-Оупън", съорганизатор на събитието.

