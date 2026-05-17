С над 1000 бегачи маратонът в Плевен подобри рекорда си

plevenmarathon.com XII маратон на Плевен се проведе в Деня на българския спорт

В Деня на българския спорт (17 май) над 1000 души се включиха в XII маратон на приятелството в Плевен, с което бе подобрен рекордът от миналата година, когато във всички бягания участваха 900 човека.

В различните дисциплини имаше бегачи от България, Германия, Италия, Полша, Румъния, Украйна и САЩ. А в специалния крос, заедно с над 50 деца и младежи със специални потребности, тичаха социалният министър Наталия Ефремова, председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова, както и бившият транспортен министър Гроздан Караджов, който всяка година е сред участниците. Участваха и дипломати от американското посолство.

На класическата дистанция от 42.195 км победител при мъжете стана Ивайло Вълев, финиширал за 2:53:47 ч. Призовата тройка допълниха Евън Фокс (САЩ) - 3:01:05 ч. и Щефан Вебер (Гер) - 03:09:33 ч.

При жените най-бърза беше Ива Иванова - 03:53:54 ч., следвана от Нина Русева - 3:56:08, и ветеранката Малина Иванова - 4:05:26 ч., с което стана победителка и във възрастова група 60+. При мъжете ветерани спечели Красимир Христов с време 04:12:07 ч.

Освен маратонско бягане се проведоха още полумаратон, четвърт маратон (10.55 км) и щафета 2х10.55 км. Проведен бе и детски крос VIDAS Run Kids, в който се включиха 550 деца.

Във Варна

В морската столица също се проведе традиционният маратон. Там при мъжете спечели кениецът Бърнард Туу с време 2:22:11 ч., следван от сънародника си Бърнард Китур - 2:25:19, и от Исмаил Сенанджи - 2:30:56.

По този начин Сенандги стана държавен шампион на България в маратона, тъй като бягането във Варна бе валидно за първенството. Завършилите след него Кольо Райчинов - 2:33:53, и Николай Николов - 2:35:32, спечелиха сребърния и бронзовия медали.

При жените Маринела Нинева спечели както титлата на България, така и самия маратон, като финишира с време 2:42:10. След нея останаха кенийките Гладис Кипротич - 2:50.21, и Роуз Джепчумба - 2:51:15.

Втора и трета в националния шампионат и съответно 4-а и 5-а във Варненския маратон, са Таня Димитрова - 2:58:00, и Силвия Георгиева - 2:58:21.