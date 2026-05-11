Русе отново ще има отбор в Първа лига след 6 г. пауза

"Дунав от Русе" си осигури място в елита след равенство с "Фратрия"

11 Май 2026
СПОРТАЛ
Треньорът на "Дунав от Русе" Георги Чиликов има основен принос за влизането в отбора в Първа лига.

След 6-годишно прекъсване Русе отново ще има свой клуб в Първа лига. Отборът на града, който след приключване на дейността на предшествениците си, носи името "Дунав от Русе", днес завърши 2:2 в гостуването срещу "Фратрия" във Варна в последен мач от XXXII кръг на Втора лига. Със спечелената точка русенци вече имат 66 т. и два кръга преди края са недостижими от втория - в момента това е "Янтра" с 58 т. Според наредбата за сезон 2025/26, за елита се класира само победителят в дивизията, а отборът на втора позиция ще играе плейоф с 13-ия от Първа лига.

За последно Русе имаше свой представител в елитната дивизия през сезон 2019/20, когато "Дунав 2010" изпадна, а след това отказва от участие във Втора лига поради липса на финанси.

Към момента бюджетът на "Дунав от Русе" за Първа лига изглежда подсигурен, но все още има някои препятствия и неяснота, след като на 8 май Лицензионната комисия към БФС отложи издаването на лиценз на клуба за най-горната дивизия, изтъквайки необходимост от представяне на допълнителни документи.

Трябва да се отбележи и човекът, който е сред тези с най-голям принос за влизането на "Дунав от Русе" в елита. Това е треньорът Георги Чиликов, който успя да превърне отбора в неоспорим лидер във Втора лига през целия сезон. До момента тимът има 19 победи, 9 равенства и само 2 загуби.

 

ПЪРВИ МИСЛИ СЛЕД УСПЕХА

След равенството с "Фратрия" Георги Чиликов заяви емоционално: "Искам да честитя на абсолютно всички и много благодаря. Искам да честитя и на "Левски" - моят втори отбор, който ме е изградил, модата е в синьо. Специално благодаря на моето семейство, знаят как преживявам всичко. Специално благодаря на феновете, които пътуват, на ръководството, на екипа, на медицинския щаб, които издържаха на сериозния ми натиск. Благодаря и на най-важните - футболистите. Невероятен тренировъчен процес за година и осем месеца, това е резултатът. С мен не се работи лесно, играчите бяха облъчени с тактики. Няма случайности във футбола. Футболът ти се отблагодарява. Честито на Русе и благодаря на всички. Много отдадени са футболисти на "Дунав", имам големи симпатии към всичките. Сериозен принос имаха всички момчета. Не беше лесно. Дано хората осъзнаят, че понякога равният е по-ценен от победа. Трябваше да затваряме мачовете. Всичко трябва да се мисли, но единствената ми мисъл е да си почина. Знам, че във футбола няма време за почивка. Това ми дойде в повече в последните месеци."

