Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 май)

ПОНЕДЕЛНИК, 18 май

Спорт

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева

Макс спорт 1

13:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург

20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург

Макс спорт 2

17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Финландия - САЩ

21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Швеция - Чехия

Футбол

Нова спорт

19:30 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Славия"

Диема спорт

19:30 Първа лига: "Берое" - "Септември" (София)

Диема спорт 3

19:30 Първа лига: "Монтана" - "Спартак 1918" (Варна)

Диема спорт 2

19:30 Първа лига: "Добруджа" - "Ботев" (Враца)

22:00 Премиър лийг: "Арсенал" - "Бърнли"

ВТОРНИК, 19 май

Спорт

Макс спорт 2

02:30 НХЛ: плейофи, Изток, II кръг, мач №7, "Бъфало Сейбърс" - "Монреал Канейдиънс"

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева

19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева

Макс спорт 1

13:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург

19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", Х етап

Футбол

Нова спорт

18:00 Купа на Азия за юноши (до 17 г.), 1/2-финал: Япония - Узбекистан

21:30 Купа на Азия за юноши (до 17 г.), 1/2-финал: Китай - Австралия

Диема спорт

21:30 Премиър лийг: "Борнемут" - "Манчестър Сити"

Диема спорт 2

22:15 Премиър лийг: "Челси" - "Тотнъм"

СРЯДА, 20 май

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Либертадорес: "Флуминензе" - "Боливар"

03:30 Копа Либертадорес: "Бока Хуниорс" - "Крузейро"

Нова спорт

08:00 Шампионска лига на Азия за жени, 1/2-финал: "Мелбърн Сити" - "Токио Верди"

13:00 Шампионска лига на Азия за жени, 1/2-финал: "Негоян" - "Сувон"

БНТ 3

10:00 Футбол 6, Socca Eurocup: България - Ирландия

Нова спорт / Диема спорт

19:00 Купа на България, финал: "Локомотив" (Пловдив) - ЦСКА

bTV Action / Макс спорт 3

22:00 Лига Европа, финал: "Фрайбург" - "Астън Вила"

Спорт

Диема спорт 3

03:00 НБА: плейофи

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Ховентут"

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева

17:30 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Австрия - Швейцария

Евроспорт 1

13:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХI етап

Макс спорт 1

13:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург

19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург

21:00 Волейбол (мъже): контрола, България - Украйна

Макс спорт 4

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №5, "Рилски спортист" - "Локомотив" (Пловдив)

21:30 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, САЩ - Германия

ЧЕТВЪРТЪК, 21 май

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Судамерикана: "Сантос" - "Сан Лоренцо"

03:30 Копа Либертадорес: "Лига де Кито" - "Ланус"

21:00 Про лига: "Ал Насър" - "Дамак"

БНТ 3

16:00 Футбол 6, Socca Eurocup: България - Черна гора

Ринг

19:45 Ередивизи, плейофи за Лигата на конференцията, 1/2-финал: "Аякс" - "Грьонинген"

22:00 Ередивизи, плейофи за Лигата на конференцията, 1/2-финал: "Утрехт" - "Хееренвеен"

Диема спорт 2

21:30 Бундеслига, плейаут, първи мач: "Волфсбург" - "Падерборн"

Нова спорт

21:30 Франция, Лига 2, плейофи, финал, първи мач:

Спорт

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №1, "Колорадо Авъланч" - "Вегас Голдън Найтс"

17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Латвия - Финландия

21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Дания - Словакия

Макс спорт 1

13:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, 1/4-финал

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, 1/4-финал

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, 1/4-финал

19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, 1/4-финал

Макс спорт 3

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, 1/4-финал

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, 1/4-финал

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, 1/4-финал

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, 1/4-финал

Евроспорт 1

13:45 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХII етап

Макс спорт 4

14:00 Голф: "Соудал Оупън", I ден

Евроспорт 2

22:00 Голф: PGA тур, "Байрън Нелсън", I ден

ПЕТЪК, 22 май

Спорт

Макс спорт 2

02:30 НХЛ: плейофи

18:00 Баскетбол: Евролига, 1/2-финал, "Олимпиакос" - "Фенербахче"

21:00 Баскетбол: Евролига, 1/2-финал, "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)

Диема спорт 3

03:00 НБА: плейофи

16:00 Академия F1 (жени): ГП на Канада, свободна тренировка

17:00 Формула 2: ГП на Канада, тренировка

21:00 Формула 2: ГП на Канада, квалификация

23:30 Формула 1: ГП на Канада, квалификация за спринт

01:00 Академия F1 (жени): ГП на Канада, квалификация

Евроспорт 1

13:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХIII етап

Макс спорт 4

14:00 Голф: "Соудал Оупън", II ден

Макс спорт 3

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, 1/2-финал

18:00 Волейбол (мъже): контрола, България - Сърбия

Макс спорт 1

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, 1/2-финал

18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, 1/2-финал

Евроспорт 2

22:00 Голф: PGA тур, "Байрън Нелсън", II ден

Футбол

Диема спорт

18:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Локомотив 1929" (София)

Диема спорт 3

18:00 Първа лига: "Славия" - "Монтана"

Нова спорт

18:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Добруджа"

20:00 Купа на Азия за юноши (до 17 г.): финал

Диема спорт 2

18:00 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Берое"

21:30 Втора Бундеслига, плейаут, първи мач: "Рот Вайс" (Есен) - "Гройтер Фюрт"

Макс спорт 3

20:45 Купа на Турция, финал: "Трабзонспор" - "Коняспор"

БНТ 3

22:00 Футбол 6, Socca Eurocup: Полша - България

СЪБОТА, 23 май

Спорт

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №2, "Колорадо Авъланч" - "Вегас Голдън Найтс"

14:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Сямън

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, финал

Макс спорт 1

05:00 Суперкарс: Тасмания, първо състезание

08:55 Суперкарс: Тасмания, второ състезание

15:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, финал

17:30 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Словакия - Чехия

21:00 Волейбол (мъже): контрола, България - Полша

Евроспорт 1

12:00 Маунтинбайк (жени): СК в Нове Место, крос кънтри на късо трасе

13:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Нове Место, крос кънтри на късо трасе

13:45 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХIV етап

19:00 Катерене (жени): Световни серии, Берн, боулдър

Макс спорт 3

12:25 Автомобилизъм: "Карера къп", Зандворт, първо състезание

14:15 Автомобилизъм: DTM, Зандворт, първо състезание

16:05 Автомобилизъм: ADAC GT, Зандворт, първо състезание

Евроспорт 2

13:00 Триатлон: PTO тур, Памплона

20:00 Голф: PGA тур, "Байрън Нелсън", III ден

Макс спорт 4

13:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Латвия - САЩ

Диема спорт 3

16:40 Академия F1 (жени): ГП на Канада, първо състезание

19:00 Формула 1: ГП на Канада, спринт

21:10 Формула 2: ГП на Канада, спринт

23:00 Формула 1: ГП на Канада, квалификация

01:05 Академия F1 (жени): ГП на Канада, второ състезание

Нова спорт

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Валенсия"

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гранада" - "Тенерифе"

Диема спорт 2

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Манреса"

Футбол

Нова спорт

08:00 Шампионска лига на Азия за жени: финал

18:00 Втора лига: "Спортист" (Своге) - "Хебър"

Диема спорт

18:00 Втора лига: "Янтра" - "Беласица"

21:00 Купа на Германия, финал: "Байерн" (Мюнхен) - "Щутгарт"

Диема спорт 2

18:30 Чемпиъншип, плейофи, финал: "Хъл Сити" - "Саутхемптън"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига:

НЕДЕЛЯ, 24 май

Спорт

Диема спорт 3

03:00 НБА: плейофи

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Жирона"

17:45 Академия F1 (жени): ГП на Канада, трето състезание

19:05 Формула 2: ГП на Канада, състезание

23:00 Формула 1: ГП на Канада, състезание

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: плейофи

14:00 Голф: "Соудал Оупън", IV ден

21:00 Баскетбол: Евролига, финал

Макс спорт 1

07:40 Суперкарс: Тасмания, трето състезание

17:30 Волейбол (мъже): контрола, България - Швеция

21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Словакия - Канада

Евроспорт 1

09:30 Трейл: Световни серии, Трентино

13:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

15:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХV етап

18:45 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

20:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

21:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

Евроспорт 2

11:30 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

14:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

17:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

19:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

22:00 Голф: PGA тур, "Байрън Нелсън", IV ден

Макс спорт 3

12:25 Автомобилизъм: "Карера къп", Зандворт, второ състезание

14:15 Автомобилизъм: DTM, Зандворт, второ състезание

16:00 Автомобилизъм: ADAC GT, Зандворт, второ състезание

Нова спорт

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Леида" - "Андора"

Футбол

Диема спорт

15:00 Англия, Лига 1, плейофи, финал: "Болтън" - "Стокпорт"

18:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Астън Вила"

Макс спорт 3

16:00 Серия А:

00:10 МЛС: "Кълъмбъс Крю" - "Атланта Юнайтед"

Диема спорт 2

18:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Арсенал"

Нова спорт

18:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Брентфорд"

21:45 Франция, Лига 2, плейофи, финал, реванш:

Ринг

19:00 Ередивизи, плейофи за Лигата на конференцията, финал:

БНТ 3

21:00 Футбол 6, Socca Eurocup: финал