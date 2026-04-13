Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 април)

ПОНЕДЕЛНИК, 20 април
Спорт
Макс спорт 2
02:30 НХЛ: плейофи, Изток, I кръг, мач №1, "Бъфало Сейбърс" - "Бостън Бруинс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Спартак" (Плевен)
Ринг
11:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 60 кг
14:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 65 кг
17:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 58 кг
Евроспорт 1
12:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг
16:30 Снукър: СП в Шефилд, I кръг
21:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг
Евроспорт 2
14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Алпите, I етап
16:30 Лека атлетика: Маратон на Бостън
Футбол
Макс спорт 4
03:00 МЛС: "Лос Анджелис" - "Сан Хосе Ърткуейкс"
Нова спорт
19:15 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/2-финал: "Висел Кобе" - "Ал Ахли" (Джеда)
Макс спорт 3
19:45 Младежка Шампионска лига, финал: "Брюж" - "Реал" (Мадрид)
21:45 Серия А: "Лече" - "Фиорентина"
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Депортиво" (Ла Коруня) - "Мирандес"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Уест Хем"
ВТОРНИК, 21 април
Спорт
Диема спорт 3
03:00 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №2, "Ню Йорк Никс" - "Атланта Хоукс"
Макс спорт 2
04:30 НХЛ: плейофи, Запад, I кръг, мач №2, "Далас Старс" - "Минесота Уайлд"
22:30 Баскетбол: Евролига, плейофи
Евроспорт 1
12:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг
16:30 Снукър: СП в Шефилд, I кръг
21:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг
Евроспорт 2
14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Алпите, II етап
Ринг
15:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 63 кг
18:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 71 кг
БНТ 3
17:30 Волейбол (жени): Демакс лига, финал, мач №1, "Марица" (Пловдив) - "Левски София"
19:30 Борба: ЕП в Тирана, кл. стил, финали
Футбол
Диема спорт
19:00 Купа на България, 1/2-финал, първи мач: "Лудогорец" - ЦСКА
Нова спорт
19:15 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/2-финал: "Мачида Зелвия" - "Шабаб Ал Ахли"
Макс спорт 4
20:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Осасуна"
22:30 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Алавес"
Макс спорт 2
20:30 Купа на Турция, 1/4-финал: "Коняспор" - "Фенербахче"
Диема спорт 3
21:45 Чемпиъншип: "Лестър" - "Хъл Сити"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Брайтън" - "Челси"
Макс спорт 3
22:00 Купа на Италия, 1/2-финал, реванш: "Интер" - "Комо"
Макс спорт 1
22:10 Купа на Франция, 1/2-финал: "Ланс" - "Тулуза"
СРЯДА, 22 април
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: плейофи, Изток, I кръг, мач №2, "Тампа Бей Лайтнинг" - "Монреал Канейдиънс"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, финал, мач №1, "Левски София" - "Нефтохимик"
Диема спорт 3
03:00 НБА: плейофи, Запад, I кръг, мач №2, "Сан Антонио Спърс" - "Портланд Трейл Блейзърс"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
20:00 Баскетбол: Еврокупа, финал, мач №1, "Бешикташ" - "Бург ан Брес"
Евроспорт 1
12:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг
16:30 Снукър: СП в Шефилд, I кръг
21:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг
Евроспорт 2
13:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Алпите, III етап
15:30 Колоездене (мъже): "Флеш Валон"
17:45 Колоездене (жени): "Флеш Валон"
Ринг
15:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 69 кг
18:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 79 кг
БНТ 3
19:00 Борба: ЕП в Тирана, кл. стил, финали
Футбол
Диема спорт
19:00 Купа на България, 1/2-финал, първи мач: "Арда" - "Локомотив" (Пловдив)
Диема спорт 2
19:00 Шампионска лига на Азия 2, 1/2-финал: "Ал Насър" - "Ал Ахли" (Доха)
22:00 Премиър лийг: "Борнемут" - "Лийдс"
Макс спорт 4
20:00 Ла Лига: "Елче" - "Атлетико" (Мадрид)
22:30 Ла Лига: "Барселона" - "Селта"
Диема спорт 3
21:45 Купа на Германия, 1/2-финал: "Байер" (Леверкузен) - "Байерн" (Мюнхен)
Нова спорт
22:00 Премиър лийг: "Бърнли" - "Манчестър Сити"
Макс спорт 2
22:00 Купа на Франция, 1/2-финал: "Страсбург" - "Ница"
Макс спорт 3
22:00 Купа на Италия, 1/2-финал, реванш: "Аталанта" - "Лацио"
ЧЕТВЪРТЪК, 23 април
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: плейофи, Изток, I кръг, мач №3, "Филаделфия Флайърс" - "Питсбърг Пенгуинс"
20:00 WRC: рали "Испания", SS1 Лас Палмас де Гран Канария 1
Диема спорт 3
04:30 НБА: плейофи, Запад, I кръг, мач №2, "Оклахома Сити Тъндър" - "Финикс Сънс"
Макс спорт 4
07:30 Голф: Открито първенство на Китай, I ден
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
Евроспорт 2
14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Алпите, IV етап
22:00 Голф: PGA тур, "Ню Орлийнс Класик", I ден
Ринг
15:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 88 кг
18:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 77 кг
Евроспорт 1
15:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг
21:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг
БНТ 3
19:00 Борба: ЕП в Тирана, жени, финали
Футбол
Макс спорт 3
18:45 Купа на Турция, 1/4-финал: "Самсунспор" - "Трабзонспор"
20:45 Купа на Турция, 1/4-финал: "Бешикташ" - "Аланияспор"
Ринг
20:00 Eредивизи: "Гоу Ахед Ийгълс" - АЗ "Алкмаар"
22:00 Eредивизи: ПСВ "Айндховен" - "Цволе"
Макс спорт 4
20:00 Ла Лига: "Леванте" - "Севиля"
22:30 Ла Лига: "Овиедо" - "Виляреал"
Диема спорт 3
21:45 Купа на Германия, 1/2-финал: "Щутгарт" - "Фрайбург"
Нова спорт
22:00 Англия, Лига 2: "Салфорд" - "Бромли"
ПЕТЪК, 24 април
Спорт
Макс спорт 4
07:30 Голф: Открито първенство на Китай, II ден
Макс спорт 2
11:35 Moto GP: ГП на Испания, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Испания, тренировка
22:00 Баскетбол: Евролига, плейофи
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
Евроспорт 1
12:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг
16:30 Снукър: СП в Шефилд, II кръг
21:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг
Евроспорт 2
14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Алпите, V етап
22:00 Голф: PGA тур, "Ню Орлийнс Класик", II ден
bTV / Ринг
15:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 94 кг
БНТ 3
17:30 Волейбол (жени): Демакс лига, финал, мач №2, "Левски София" - "Марица" (Пловдив)
19:30 Борба: ЕП в Тирана, жени, финали
Ринг
18:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 86 кг
Футбол
Диема спорт
17:00 Втора лига: "Янтра" - "Спартак" (Плевен)
19:30 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Берое"
21:45 Лига 1: "Брест" - "Ланс"
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Динамо" (Дрезден)
22:00 Чемпиъншип: "Лестър" - "Милуол"
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Кайзерслаутерн" - "Айнтрахт" (Брауншвайг)
22:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Нотингам"
Диема спорт 3
21:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Унион" (Берлин)
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Наполи" - "Кремонезе"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Бетис" - "Реал" (Мадрид)
СЪБОТА, 25 април
Спорт
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: плейофи, Запад, I кръг, мач №3, "Анахайм Дъкс" - "Едмънтън Ойлърс"
11:00 Moto GP: ГП на Испания, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Испания, квалификация
13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Испания, квалификации
15:55 Moto GP: ГП на Испания, спринт
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, финал, мач №2, "Нефтохимик" - "Левски София"
22:30 ММА: Cage Warriors 205, галавечер в Глазгоу
Макс спорт 4
07:30 Голф: Открито първенство на Китай, III ден
12:20 Автомобилизъм: "Порше Карера къп", Германия, първо състезание
Евроспорт 2
09:00 Триатлон: PTO Тур, Сингапур
14:00 Ски бягане: шоу спринт в Норвегия
20:00 Голф: PGA тур, "Ню Орлийнс Класик", III ден
Макс спорт 3
11:30 WRC: рали "Испания", SS10 Арукас - Фиргас - Терор 1
14:15 Автомобилизъм: DTM, "Ред Бул Ринг", първо състезание
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Спартак" (Плевен)
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
23:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
Евроспорт 1
12:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг
16:30 Снукър: СП в Шефилд, II кръг
21:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг
БНТ 3
19:00 Борба: ЕП в Тирана, св. стил, финали
Диема спорт
20:00 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №3, "Орландо Меджик" - "Детройт Пистънс"
22:30 НБА: плейофи, Запад, I кръг, мач №3, "Финикс Сънс" - "Оклахома Сити Тъндър"
Диема спорт 2
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)
Футбол
Диема спорт
13:15 Първа лига: "Лудогорец" - "ЦСКА 1948"
16:00 Първа лига: ЦСКА - "Левски"
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Хановер"
16:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Байерн" (Мюнхен)
19:15 Купа на Англия, 1/2-финал: "Манчестър Сити" - "Саутхемптън"
21:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Елверсберг"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Фулъм" - "Астън Вила"
17:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Кристъл Палас"
19:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Нюкасъл"
Нова спорт
14:30 Чемпиъншип: "Уест Бромич" - "Ипсуич"
17:00 Премиър лийг: "Уулвърхемптън" - "Тотнъм"
20:00 Лига 1: "Анже" - "Пари Сен Жермен"
22:05 Лига 1: "Тулуза" - "Монако"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Алавес" - "Майорка"
17:15 Ла Лига: "Хетафе" - "Барселона"
19:30 Ла Лига: "Валенсия" - "Жирона"
22:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Атлетик" (Билбао)
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Парма" - "Пиза"
19:00 Серия А: "Болоня" - "Рома"
21:45 Серия А: "Верона" - "Лече"
НЕДЕЛЯ, 26 април
Спорт
Макс спорт 2
03:00 ММА: UFC Fight Night, Алджамейн Стърлинг - Юсеф Залал
10:30 Moto GP: ГП на Испания, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Испания, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Испания, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Испания, състезание
22:00 НАСКАР: Таладега
Макс спорт 4
07:00 Голф: Открито първенство на Китай, IV ден
12:30 Автомобилизъм: "Порше Карера къп", Германия, второ състезание
Макс спорт 3
11:00 WRC: рали "Испания", SS16 Санта Лусия - Агуимес 1
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
Евроспорт 1
12:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг
16:30 Снукър: СП в Шефилд, II кръг
21:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг
Евроспорт 2
12:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, I етап
14:30 Колоездене (мъже): Лиеж-Бастон-Лиеж
17:40 Колоездене (жени): Лиеж-Бастон-Лиеж
20:00 Голф: PGA тур, "Ню Орлийнс Класик", IV ден
Нова спорт
13:15 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Барселона"
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Бургос"
БНТ 3
18:00 Борба: ЕП в Тирана, св. стил, финали
Диема спорт 2
20:00 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №4, "Торонто Раптърс" - "Кливланд Кавалиърс"
22:30 НБА: плейофи, Запад, I кръг, мач №4, "Портланд Трейл Блейзърс" - "Сан Антонио Спърс"
Футбол
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Фиорентина" - "Сасуоло"
16:00 Серия А: "Дженоа" - "Комо"
19:00 Серия А: "Торино" - "Интер"
21:45 Серия А: "Милан" - "Ювентус"
Диема спорт
14:00 Първа лига: "Славия" - "Ботев" (Враца)
16:30 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Черно море"
19:00 Първа лига: "Арда" - "Ботев" (Пловдив)
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Ница"
Диема спорт 2
14:00 Чемпиъншип: "Ковънтри" - "Рексъм"
17:00 Купа на Англия, 1/2-финал: "Челси" - "Лийдс"
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Падерборн" - "Шалке 04"
16:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Вердер" (Бремен)
18:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Фрайбург"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Реал Сосиедад"
17:15 Ла Лига: "Овиедо" - "Елче"
19:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Севиля"
22:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Селта"
Нова спорт
16:00 Лига 1: "Лориен" - "Страсбург"