Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 април)

ПОНЕДЕЛНИК, 20 април

Спорт

Макс спорт 2

02:30 НХЛ: плейофи, Изток, I кръг, мач №1, "Бъфало Сейбърс" - "Бостън Бруинс"

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Спартак" (Плевен)

Ринг

11:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 60 кг

14:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 65 кг

17:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 58 кг

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг

16:30 Снукър: СП в Шефилд, I кръг

21:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг

Евроспорт 2

14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Алпите, I етап

16:30 Лека атлетика: Маратон на Бостън

Футбол

Макс спорт 4

03:00 МЛС: "Лос Анджелис" - "Сан Хосе Ърткуейкс"

Нова спорт

19:15 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/2-финал: "Висел Кобе" - "Ал Ахли" (Джеда)

Макс спорт 3

19:45 Младежка Шампионска лига, финал: "Брюж" - "Реал" (Мадрид)

21:45 Серия А: "Лече" - "Фиорентина"

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Депортиво" (Ла Коруня) - "Мирандес"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Уест Хем"

ВТОРНИК, 21 април

Спорт

Диема спорт 3

03:00 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №2, "Ню Йорк Никс" - "Атланта Хоукс"

Макс спорт 2

04:30 НХЛ: плейофи, Запад, I кръг, мач №2, "Далас Старс" - "Минесота Уайлд"

22:30 Баскетбол: Евролига, плейофи

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг

16:30 Снукър: СП в Шефилд, I кръг

21:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг

Евроспорт 2

14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Алпите, II етап

Ринг

15:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 63 кг

18:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 71 кг

БНТ 3

17:30 Волейбол (жени): Демакс лига, финал, мач №1, "Марица" (Пловдив) - "Левски София"

19:30 Борба: ЕП в Тирана, кл. стил, финали

Футбол

Диема спорт

19:00 Купа на България, 1/2-финал, първи мач: "Лудогорец" - ЦСКА

Нова спорт

19:15 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/2-финал: "Мачида Зелвия" - "Шабаб Ал Ахли"

Макс спорт 4

20:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Осасуна"

22:30 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Алавес"

Макс спорт 2

20:30 Купа на Турция, 1/4-финал: "Коняспор" - "Фенербахче"

Диема спорт 3

21:45 Чемпиъншип: "Лестър" - "Хъл Сити"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Брайтън" - "Челси"

Макс спорт 3

22:00 Купа на Италия, 1/2-финал, реванш: "Интер" - "Комо"

Макс спорт 1

22:10 Купа на Франция, 1/2-финал: "Ланс" - "Тулуза"

СРЯДА, 22 април

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: плейофи, Изток, I кръг, мач №2, "Тампа Бей Лайтнинг" - "Монреал Канейдиънс"

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, финал, мач №1, "Левски София" - "Нефтохимик"

Диема спорт 3

03:00 НБА: плейофи, Запад, I кръг, мач №2, "Сан Антонио Спърс" - "Портланд Трейл Блейзърс"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

20:00 Баскетбол: Еврокупа, финал, мач №1, "Бешикташ" - "Бург ан Брес"

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг

16:30 Снукър: СП в Шефилд, I кръг

21:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг

Евроспорт 2

13:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Алпите, III етап

15:30 Колоездене (мъже): "Флеш Валон"

17:45 Колоездене (жени): "Флеш Валон"

Ринг

15:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 69 кг

18:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 79 кг

БНТ 3

19:00 Борба: ЕП в Тирана, кл. стил, финали

Футбол

Диема спорт

19:00 Купа на България, 1/2-финал, първи мач: "Арда" - "Локомотив" (Пловдив)

Диема спорт 2

19:00 Шампионска лига на Азия 2, 1/2-финал: "Ал Насър" - "Ал Ахли" (Доха)

22:00 Премиър лийг: "Борнемут" - "Лийдс"

Макс спорт 4

20:00 Ла Лига: "Елче" - "Атлетико" (Мадрид)

22:30 Ла Лига: "Барселона" - "Селта"

Диема спорт 3

21:45 Купа на Германия, 1/2-финал: "Байер" (Леверкузен) - "Байерн" (Мюнхен)

Нова спорт

22:00 Премиър лийг: "Бърнли" - "Манчестър Сити"

Макс спорт 2

22:00 Купа на Франция, 1/2-финал: "Страсбург" - "Ница"

Макс спорт 3

22:00 Купа на Италия, 1/2-финал, реванш: "Аталанта" - "Лацио"

ЧЕТВЪРТЪК, 23 април

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: плейофи, Изток, I кръг, мач №3, "Филаделфия Флайърс" - "Питсбърг Пенгуинс"

20:00 WRC: рали "Испания", SS1 Лас Палмас де Гран Канария 1

Диема спорт 3

04:30 НБА: плейофи, Запад, I кръг, мач №2, "Оклахома Сити Тъндър" - "Финикс Сънс"

Макс спорт 4

07:30 Голф: Открито първенство на Китай, I ден

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

Евроспорт 2

14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Алпите, IV етап

22:00 Голф: PGA тур, "Ню Орлийнс Класик", I ден

Ринг

15:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 88 кг

18:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 77 кг

Евроспорт 1

15:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг

21:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг

БНТ 3

19:00 Борба: ЕП в Тирана, жени, финали

Футбол

Макс спорт 3

18:45 Купа на Турция, 1/4-финал: "Самсунспор" - "Трабзонспор"

20:45 Купа на Турция, 1/4-финал: "Бешикташ" - "Аланияспор"

Ринг

20:00 Eредивизи: "Гоу Ахед Ийгълс" - АЗ "Алкмаар"

22:00 Eредивизи: ПСВ "Айндховен" - "Цволе"

Макс спорт 4

20:00 Ла Лига: "Леванте" - "Севиля"

22:30 Ла Лига: "Овиедо" - "Виляреал"

Диема спорт 3

21:45 Купа на Германия, 1/2-финал: "Щутгарт" - "Фрайбург"

Нова спорт

22:00 Англия, Лига 2: "Салфорд" - "Бромли"

ПЕТЪК, 24 април

Спорт

Макс спорт 4

07:30 Голф: Открито първенство на Китай, II ден

Макс спорт 2

11:35 Moto GP: ГП на Испания, първа тренировка

15:50 Moto GP: ГП на Испания, тренировка

22:00 Баскетбол: Евролига, плейофи

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг

16:30 Снукър: СП в Шефилд, II кръг

21:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг

Евроспорт 2

14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Алпите, V етап

22:00 Голф: PGA тур, "Ню Орлийнс Класик", II ден

bTV / Ринг

15:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 94 кг

БНТ 3

17:30 Волейбол (жени): Демакс лига, финал, мач №2, "Левски София" - "Марица" (Пловдив)

19:30 Борба: ЕП в Тирана, жени, финали

Ринг

18:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 86 кг

Футбол

Диема спорт

17:00 Втора лига: "Янтра" - "Спартак" (Плевен)

19:30 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Берое"

21:45 Лига 1: "Брест" - "Ланс"

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Динамо" (Дрезден)

22:00 Чемпиъншип: "Лестър" - "Милуол"

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Кайзерслаутерн" - "Айнтрахт" (Брауншвайг)

22:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Нотингам"

Диема спорт 3

21:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Унион" (Берлин)

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Наполи" - "Кремонезе"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Бетис" - "Реал" (Мадрид)

СЪБОТА, 25 април

Спорт

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: плейофи, Запад, I кръг, мач №3, "Анахайм Дъкс" - "Едмънтън Ойлърс"

11:00 Moto GP: ГП на Испания, втора тренировка

11:50 Moto GP: ГП на Испания, квалификация

13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Испания, квалификации

15:55 Moto GP: ГП на Испания, спринт

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, финал, мач №2, "Нефтохимик" - "Левски София"

22:30 ММА: Cage Warriors 205, галавечер в Глазгоу

Макс спорт 4

07:30 Голф: Открито първенство на Китай, III ден

12:20 Автомобилизъм: "Порше Карера къп", Германия, първо състезание

Евроспорт 2

09:00 Триатлон: PTO Тур, Сингапур

14:00 Ски бягане: шоу спринт в Норвегия

20:00 Голф: PGA тур, "Ню Орлийнс Класик", III ден

Макс спорт 3

11:30 WRC: рали "Испания", SS10 Арукас - Фиргас - Терор 1

14:15 Автомобилизъм: DTM, "Ред Бул Ринг", първо състезание

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Спартак" (Плевен)

21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

23:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг

16:30 Снукър: СП в Шефилд, II кръг

21:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг

БНТ 3

19:00 Борба: ЕП в Тирана, св. стил, финали

Диема спорт

20:00 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №3, "Орландо Меджик" - "Детройт Пистънс"

22:30 НБА: плейофи, Запад, I кръг, мач №3, "Финикс Сънс" - "Оклахома Сити Тъндър"

Диема спорт 2

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)

Футбол

Диема спорт

13:15 Първа лига: "Лудогорец" - "ЦСКА 1948"

16:00 Първа лига: ЦСКА - "Левски"

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Хановер"

16:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Байерн" (Мюнхен)

19:15 Купа на Англия, 1/2-финал: "Манчестър Сити" - "Саутхемптън"

21:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Елверсберг"

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Фулъм" - "Астън Вила"

17:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Кристъл Палас"

19:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Нюкасъл"

Нова спорт

14:30 Чемпиъншип: "Уест Бромич" - "Ипсуич"

17:00 Премиър лийг: "Уулвърхемптън" - "Тотнъм"

20:00 Лига 1: "Анже" - "Пари Сен Жермен"

22:05 Лига 1: "Тулуза" - "Монако"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Алавес" - "Майорка"

17:15 Ла Лига: "Хетафе" - "Барселона"

19:30 Ла Лига: "Валенсия" - "Жирона"

22:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Атлетик" (Билбао)

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Парма" - "Пиза"

19:00 Серия А: "Болоня" - "Рома"

21:45 Серия А: "Верона" - "Лече"

НЕДЕЛЯ, 26 април

Спорт

Макс спорт 2

03:00 ММА: UFC Fight Night, Алджамейн Стърлинг - Юсеф Залал

10:30 Moto GP: ГП на Испания, загрявка

11:50 Moto 3: ГП на Испания, състезание

13:15 Moto 2: ГП на Испания, състезание

15:00 Moto GP: ГП на Испания, състезание

22:00 НАСКАР: Таладега

Макс спорт 4

07:00 Голф: Открито първенство на Китай, IV ден

12:30 Автомобилизъм: "Порше Карера къп", Германия, второ състезание

Макс спорт 3

11:00 WRC: рали "Испания", SS16 Санта Лусия - Агуимес 1

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг

16:30 Снукър: СП в Шефилд, II кръг

21:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг

Евроспорт 2

12:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, I етап

14:30 Колоездене (мъже): Лиеж-Бастон-Лиеж

17:40 Колоездене (жени): Лиеж-Бастон-Лиеж

20:00 Голф: PGA тур, "Ню Орлийнс Класик", IV ден

Нова спорт

13:15 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Барселона"

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Бургос"

БНТ 3

18:00 Борба: ЕП в Тирана, св. стил, финали

Диема спорт 2

20:00 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №4, "Торонто Раптърс" - "Кливланд Кавалиърс"

22:30 НБА: плейофи, Запад, I кръг, мач №4, "Портланд Трейл Блейзърс" - "Сан Антонио Спърс"

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Фиорентина" - "Сасуоло"

16:00 Серия А: "Дженоа" - "Комо"

19:00 Серия А: "Торино" - "Интер"

21:45 Серия А: "Милан" - "Ювентус"

Диема спорт

14:00 Първа лига: "Славия" - "Ботев" (Враца)

16:30 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Черно море"

19:00 Първа лига: "Арда" - "Ботев" (Пловдив)

21:45 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Ница"

Диема спорт 2

14:00 Чемпиъншип: "Ковънтри" - "Рексъм"

17:00 Купа на Англия, 1/2-финал: "Челси" - "Лийдс"

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Падерборн" - "Шалке 04"

16:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Вердер" (Бремен)

18:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Фрайбург"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Реал Сосиедад"

17:15 Ла Лига: "Овиедо" - "Елче"

19:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Севиля"

22:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Селта"

Нова спорт

16:00 Лига 1: "Лориен" - "Страсбург"