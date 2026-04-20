Футболна и спортна ТВ седмица (27 април - 3 май)

ПОНЕДЕЛНИК, 27 април

Футбол

Макс спорт 4

03:00 МЛС: "Лос Анджелис Галакси" - "Реал Солт Лейк"

22:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Леванте"

Диема спорт

17:30 Първа лига: "Монтана" - "Добруджа"

20:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Септември" (София)

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Кадис" - "Лас Палмас"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Лацио" - "Удинезе"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Брентфорд"

Спорт

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

Евроспорт 2

14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, II етап

Евроспорт 1

15:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг

21:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг

БНТ 3

18:30 Волейбол (жени): Демакс лига, финал, мач №3, "Марица" (Пловдив) - "Левски София"

ВТОРНИК, 28 април

Спорт

Макс спорт 2

02:30 НХЛ: плейофи

21:00 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №1, "Олимпиакос" - "Монако"

Диема спорт 3

05:30 НБА: плейофи, Запад, I кръг, мач №5, "Денвър Нъгетс" - "Минесота Тимбъруулвс"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал

16:30 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал

21:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал

Евроспорт 2

14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, III етап

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, пролог

Макс спорт 4

20:30 Баскетбол: Еврокупа, финал, мач №2, "Бург ан Брес" - "Бешикташ"

Футбол

Диема спорт 2

21:45 Чемпиъншип: "Саутхемптън" - "Ипсуич"

Макс спорт 3

22:00 Шампионска лига, 1/2-финал, първи мач: "Пари Сен Жермен" - "Байерн" (Мюнхен)

СРЯДА, 29 април

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Либертадорес: "Ланус" - "Лига де Кито"

03:30 Копа Либертадорес: "Крузейро" - "Бока Хуниорс"

21:00 Про лига: "Ал Насър" - "Ал Ахли"

Диема спорт

19:00 Купа на България, 1/2-финал, реванш: ЦСКА - "Лудогорец"

bTV Action

22:00 Шампионска лига, 1/2-финал, първи мач: "Атлетико" (Мадрид) - "Арсенал"

Спорт

Диема спорт 3

02:00 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №5, "Бостън Селтикс" - "Филаделфия Севънтисиксърс"

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал

16:30 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал

21:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал

Евроспорт 2

14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, IV етап

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, I етап

Макс спорт 1

17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, 1/4-финал

22:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, 1/4-финал

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, финал, мач №3, "Левски София" - "Нефтохимик"

21:45 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №1, "Реал" (Мадрид) - "Апоел" (Тел Авив)

Макс спорт 3

19:15 Баскетбол: НБЛ

Нова спорт

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Гран Канария"

ЧЕТВЪРТЪК, 30 април

Спорт

Диема спорт 3

02:30 НБА: плейофи

Макс спорт 3

13:00 Голф: Открито първенство на Турция, I ден

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, 1/4-финал

21:00 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №2, "Олимпиакос" - "Монако"

Евроспорт 2

14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, V етап

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, II етап

22:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Маями, I ден

Евроспорт 1

15:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал (I сесия)

21:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал (I сесия)

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ

21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, финал, мач №1, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

Футбол

Макс спорт 4

03:00 Копа Либертадорес: "Барселона" (Гуякил) - "Универсидад Католика"

22:00 Лига Европа, 1/2-финал, първи мач: "Брага" - "Фрайбург"

Диема спорт

19:00 Купа на България, 1/2-финал, реванш: "Локомотив" (Пловдив) - "Арда"

bTV Action

22:00 Лига на конференцията, 1/2-финал, първи мач: "Шахтьор" (Донецк) - "Кристъл Палас"

Ринг

22:00 Лига на конференцията, 1/2-финал, първи мач: "Райо Валекано" - "Страсбург"

Макс спорт 3

22:00 Лига Европа, 1/2-финал, първи мач: "Нотингам" - "Астън Вила"

ПЕТЪК, 1 май

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Судамерикана: "Вашку да Гама" - "Олимпия"

22:00 Ла Лига: "Жирона" - "Майорка"

Диема спорт

17:30 Първа лига: "Септември" (София) - "Монтана"

20:00 Първа лига: "Добруджа" - "Локомотив 1929" (София)

Ринг

21:45 Премиършип: "Ливингстън" - "Абърдийн"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Пиза" - "Лече"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Бърнли"

Спорт

Диема спорт 3

02:30 НБА: плейофи

16:30 Формула 2: ГП на Маями, тренировка

19:00 Формула 1: ГП на Маями, първа тренировка

21:30 Формула 2: ГП на Маями, квалификация

23:30 Формула 1: ГП на Маями, квалификация за спринт

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: плейофи

19:15 Баскетбол: НБЛ

21:45 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №2, "Реал" (Мадрид) - "Апоел" (Тел Авив)

Евроспорт 2

11:00 Маунтинбайк (жени): СК в Йонпьонг, крос кънтри на късо трасе

12:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Йонпьонг, крос кънтри на късо трасе

14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, VI етап

16:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, III етап

22:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Маями, II ден

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал (II сесия)

16:30 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал (II сесия)

21:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал (III сесия)

Макс спорт 3

13:00 Голф: Открито първенство на Турция, II ден

Макс спорт 1

17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, 1/2-финал

21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, 1/2-финал

СЪБОТА, 2 май

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: плейофи

14:00 ММА: UFC Fight Night, Джак Дела Мадалена - Карлос Пратес

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, финал, мач №4, "Нефтохимик" - "Левски София"

Евроспорт 1

06:45 Маунтинбайк (жени): СК в Йонпьонг, спускане

08:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Йонпьонг, спускане

12:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал (III сесия)

16:30 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал (IV сесия)

21:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал (IV сесия)

Евроспорт 2

11:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, VII етап

15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, IV етап

17:15 Формула Е: Берлин

19:15 Голф: PGA тур, Шампионат на Маями, III ден

Макс спорт 1

13:30 Голф: Открито първенство на Турция, III ден

17:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, 1/2-финал, "А. Караро П. Док" (Конелиано) - "Вакъфбанк" (Истанбул)

19:15 Баскетбол: НБЛ

БНТ 3

15:00 Конен спорт: Купа на България, Панагюрище, прескачане на препятствия

Диема спорт 3

17:00 Формула 2: ГП на Маями, спринт

19:00 Формула 1: ГП на Маями, спринт

23:00 Формула 1: ГП на Маями, квалификация

Диема спорт

22:30 НБА: плейофи

Футбол

Диема спорт

14:00 Първа лига: "Берое" - "Славия"

16:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Спартак 1918" (Варна)

19:00 Първа лига: "Левски" - "ЦСКА 1948"

Диема спорт 3

14:30 Чемпиъншип:

Нова спорт

14:30 Чемпиъншип:

16:30 Бундеслига: "Хофенхайм" - "Щутгарт"

19:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - РБ (Лайпциг)

21:30 Втора Бундеслига: "Шалке 04" - "Фортуна" (Дюселдорф)

Диема спорт 2

14:30 Чемпиъншип:

17:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Брайтън"

19:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Фулъм"

22:05 Лига 1: "Ница" - "Ланс"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Леванте"

17:15 Ла Лига: "Валенсия" - "Атлетико" (Мадрид)

19:30 Ла Лига: "Алавес" - "Атлетик" (Билбао)

22:00 Ла Лига: "Осасуна" - "Барселона"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Удинезе" - "Торино"

19:00 Серия А: "Комо" - "Наполи"

21:45 Серия А: "Аталанта" - "Дженоа"

Ринг

21:00 Eредивизи: "Аякс" - ПСВ "Айндховен"

23:00 Примейра лига: "Порто" - "Алверка"

НЕДЕЛЯ, 3 май

Спорт

Евроспорт 2

07:15 Маунтинбайк (жени): СК в Йонпьонг, олимпийско крос кънтри

09:15 Маунтинбайк (мъже): СК в Йонпьонг, олимпийско крос кънтри

11:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, VIII етап

13:45 Колоездене (жени): Обиколка на Испания, I етап

15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, V етап

17:45 Формула Е: Берлин

19:15 Голф: PGA тур, Шампионат на Маями, IV ден

Евроспорт 1

08:35 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Шанхай, прескачане на препятствия

15:00 Снукър: СП в Шефилд, финал (I сесия)

21:00 Снукър: СП в Шефилд, финал (II сесия)

БНТ 3

11:00 Конен спорт: Купа на България, Панагюрище, прескачане на препятствия

13:05 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Кент, спринт

17:35 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Кент, спринт

ТВ 1

11:00 Ръгби: държавно първенство, НСА - "Валяците" (Перник)

16:00 Ръгби: държавно първенство, "Янтра" (Габрово) - "Балкански котки" (Берковица)

Макс спорт 1

13:00 Голф: Открито първенство на Турция, IV ден

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, финал

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Валенсия"

22:30 НБА: плейофи

Макс спорт 2

17:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, мач за 3-то място

20:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, финал

22:30 НАСКАР: Форт Уърт

Диема спорт 3

19:30 Формула 2: ГП на Маями, състезание

23:00 Формула 1: ГП на Маями, състезание

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Болоня" - "Каляри"

16:00 Серия А: "Сасуоло" - "Милан"

19:00 Серия А: "Ювентус" - "Верона"

21:45 Серия А: "Интер" - "Парма"

Диема спорт

13:30 Първа лига: "Арда" - "Черно море"

16:15 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Локомотив" (Пловдив)

19:00 Първа лига: ЦСКА - "Лудогорец"

21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Рен"

Ринг

14:00 Премиършип: "Хибърниън" - "Селтик"

16:00 Eредивизи: "Фортуна" (Ситард) - "Фейенорд"

17:45 Eредивизи: АЗ "Алкмаар" - "Твенте"

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Елверсберг" - "Падерборн"

16:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Майнц 05"

Диема спорт 2

14:30 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Дармщат"

17:30 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Ливърпул"

21:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Тотнъм"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Селта" - "Елче"

17:15 Ла Лига: "Хетафе" - "Райо Валекано"

19:30 Ла Лига: "Бетис" - "Овиедо"

22:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Реал" (Мадрид)

00:30 МЛС: "Остин" - "Сейнт Луис Сити"

Нова спорт

16:00 Премиър лийг: "Борнемут" - "Кристъл Палас"

18:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Борусия" (Дортмунд)

20:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Волфсбург"

Макс спорт 1

21:00 Про лига: "Ал Кадисия" - "Ал Насър"