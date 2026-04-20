Футболна и спортна ТВ седмица (27 април - 3 май)

ПОНЕДЕЛНИК, 27 април
Футбол
Макс спорт 4
03:00 МЛС: "Лос Анджелис Галакси" - "Реал Солт Лейк"
22:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Леванте"
Диема спорт
17:30 Първа лига: "Монтана" - "Добруджа"
20:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Септември" (София)
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Кадис" - "Лас Палмас"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Лацио" - "Удинезе"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Брентфорд"
Спорт
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
Евроспорт 2
14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, II етап
Евроспорт 1
15:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг
21:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг
БНТ 3
18:30 Волейбол (жени): Демакс лига, финал, мач №3, "Марица" (Пловдив) - "Левски София"
ВТОРНИК, 28 април
Спорт
Макс спорт 2
02:30 НХЛ: плейофи
21:00 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №1, "Олимпиакос" - "Монако"
Диема спорт 3
05:30 НБА: плейофи, Запад, I кръг, мач №5, "Денвър Нъгетс" - "Минесота Тимбъруулвс"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид
Евроспорт 1
12:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал
16:30 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал
21:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал
Евроспорт 2
14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, III етап
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, пролог
Макс спорт 4
20:30 Баскетбол: Еврокупа, финал, мач №2, "Бург ан Брес" - "Бешикташ"
Футбол
Диема спорт 2
21:45 Чемпиъншип: "Саутхемптън" - "Ипсуич"
Макс спорт 3
22:00 Шампионска лига, 1/2-финал, първи мач: "Пари Сен Жермен" - "Байерн" (Мюнхен)
СРЯДА, 29 април
Футбол
Макс спорт 4
01:00 Копа Либертадорес: "Ланус" - "Лига де Кито"
03:30 Копа Либертадорес: "Крузейро" - "Бока Хуниорс"
21:00 Про лига: "Ал Насър" - "Ал Ахли"
Диема спорт
19:00 Купа на България, 1/2-финал, реванш: ЦСКА - "Лудогорец"
bTV Action
22:00 Шампионска лига, 1/2-финал, първи мач: "Атлетико" (Мадрид) - "Арсенал"
Спорт
Диема спорт 3
02:00 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №5, "Бостън Селтикс" - "Филаделфия Севънтисиксърс"
Евроспорт 1
12:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал
16:30 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал
21:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал
Евроспорт 2
14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, IV етап
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, I етап
Макс спорт 1
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, 1/4-финал
22:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, 1/4-финал
Макс спорт 2
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, финал, мач №3, "Левски София" - "Нефтохимик"
21:45 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №1, "Реал" (Мадрид) - "Апоел" (Тел Авив)
Макс спорт 3
19:15 Баскетбол: НБЛ
Нова спорт
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Гран Канария"
ЧЕТВЪРТЪК, 30 април
Спорт
Диема спорт 3
02:30 НБА: плейофи
Макс спорт 3
13:00 Голф: Открито първенство на Турция, I ден
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, 1/4-финал
21:00 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №2, "Олимпиакос" - "Монако"
Евроспорт 2
14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, V етап
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, II етап
22:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Маями, I ден
Евроспорт 1
15:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал (I сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал (I сесия)
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, финал, мач №1, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
Футбол
Макс спорт 4
03:00 Копа Либертадорес: "Барселона" (Гуякил) - "Универсидад Католика"
22:00 Лига Европа, 1/2-финал, първи мач: "Брага" - "Фрайбург"
Диема спорт
19:00 Купа на България, 1/2-финал, реванш: "Локомотив" (Пловдив) - "Арда"
bTV Action
22:00 Лига на конференцията, 1/2-финал, първи мач: "Шахтьор" (Донецк) - "Кристъл Палас"
Ринг
22:00 Лига на конференцията, 1/2-финал, първи мач: "Райо Валекано" - "Страсбург"
Макс спорт 3
22:00 Лига Европа, 1/2-финал, първи мач: "Нотингам" - "Астън Вила"
ПЕТЪК, 1 май
Футбол
Макс спорт 4
01:00 Копа Судамерикана: "Вашку да Гама" - "Олимпия"
22:00 Ла Лига: "Жирона" - "Майорка"
Диема спорт
17:30 Първа лига: "Септември" (София) - "Монтана"
20:00 Първа лига: "Добруджа" - "Локомотив 1929" (София)
Ринг
21:45 Премиършип: "Ливингстън" - "Абърдийн"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Пиза" - "Лече"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Бърнли"
Спорт
Диема спорт 3
02:30 НБА: плейофи
16:30 Формула 2: ГП на Маями, тренировка
19:00 Формула 1: ГП на Маями, първа тренировка
21:30 Формула 2: ГП на Маями, квалификация
23:30 Формула 1: ГП на Маями, квалификация за спринт
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: плейофи
19:15 Баскетбол: НБЛ
21:45 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №2, "Реал" (Мадрид) - "Апоел" (Тел Авив)
Евроспорт 2
11:00 Маунтинбайк (жени): СК в Йонпьонг, крос кънтри на късо трасе
12:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Йонпьонг, крос кънтри на късо трасе
14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, VI етап
16:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, III етап
22:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Маями, II ден
Евроспорт 1
12:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал (II сесия)
16:30 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал (II сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал (III сесия)
Макс спорт 3
13:00 Голф: Открито първенство на Турция, II ден
Макс спорт 1
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, 1/2-финал
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, 1/2-финал
СЪБОТА, 2 май
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: плейофи
14:00 ММА: UFC Fight Night, Джак Дела Мадалена - Карлос Пратес
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, финал, мач №4, "Нефтохимик" - "Левски София"
Евроспорт 1
06:45 Маунтинбайк (жени): СК в Йонпьонг, спускане
08:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Йонпьонг, спускане
12:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал (III сесия)
16:30 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал (IV сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал (IV сесия)
Евроспорт 2
11:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, VII етап
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, IV етап
17:15 Формула Е: Берлин
19:15 Голф: PGA тур, Шампионат на Маями, III ден
Макс спорт 1
13:30 Голф: Открито първенство на Турция, III ден
17:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, 1/2-финал, "А. Караро П. Док" (Конелиано) - "Вакъфбанк" (Истанбул)
19:15 Баскетбол: НБЛ
БНТ 3
15:00 Конен спорт: Купа на България, Панагюрище, прескачане на препятствия
Диема спорт 3
17:00 Формула 2: ГП на Маями, спринт
19:00 Формула 1: ГП на Маями, спринт
23:00 Формула 1: ГП на Маями, квалификация
Диема спорт
22:30 НБА: плейофи
Футбол
Диема спорт
14:00 Първа лига: "Берое" - "Славия"
16:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Спартак 1918" (Варна)
19:00 Първа лига: "Левски" - "ЦСКА 1948"
Диема спорт 3
14:30 Чемпиъншип:
Нова спорт
14:30 Чемпиъншип:
16:30 Бундеслига: "Хофенхайм" - "Щутгарт"
19:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - РБ (Лайпциг)
21:30 Втора Бундеслига: "Шалке 04" - "Фортуна" (Дюселдорф)
Диема спорт 2
14:30 Чемпиъншип:
17:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Брайтън"
19:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Фулъм"
22:05 Лига 1: "Ница" - "Ланс"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Леванте"
17:15 Ла Лига: "Валенсия" - "Атлетико" (Мадрид)
19:30 Ла Лига: "Алавес" - "Атлетик" (Билбао)
22:00 Ла Лига: "Осасуна" - "Барселона"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Удинезе" - "Торино"
19:00 Серия А: "Комо" - "Наполи"
21:45 Серия А: "Аталанта" - "Дженоа"
Ринг
21:00 Eредивизи: "Аякс" - ПСВ "Айндховен"
23:00 Примейра лига: "Порто" - "Алверка"
НЕДЕЛЯ, 3 май
Спорт
Евроспорт 2
07:15 Маунтинбайк (жени): СК в Йонпьонг, олимпийско крос кънтри
09:15 Маунтинбайк (мъже): СК в Йонпьонг, олимпийско крос кънтри
11:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, VIII етап
13:45 Колоездене (жени): Обиколка на Испания, I етап
15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, V етап
17:45 Формула Е: Берлин
19:15 Голф: PGA тур, Шампионат на Маями, IV ден
Евроспорт 1
08:35 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Шанхай, прескачане на препятствия
15:00 Снукър: СП в Шефилд, финал (I сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, финал (II сесия)
БНТ 3
11:00 Конен спорт: Купа на България, Панагюрище, прескачане на препятствия
13:05 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Кент, спринт
17:35 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Кент, спринт
ТВ 1
11:00 Ръгби: държавно първенство, НСА - "Валяците" (Перник)
16:00 Ръгби: държавно първенство, "Янтра" (Габрово) - "Балкански котки" (Берковица)
Макс спорт 1
13:00 Голф: Открито първенство на Турция, IV ден
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, финал
Нова спорт
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Валенсия"
22:30 НБА: плейофи
Макс спорт 2
17:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, мач за 3-то място
20:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, финал
22:30 НАСКАР: Форт Уърт
Диема спорт 3
19:30 Формула 2: ГП на Маями, състезание
23:00 Формула 1: ГП на Маями, състезание
Футбол
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Болоня" - "Каляри"
16:00 Серия А: "Сасуоло" - "Милан"
19:00 Серия А: "Ювентус" - "Верона"
21:45 Серия А: "Интер" - "Парма"
Диема спорт
13:30 Първа лига: "Арда" - "Черно море"
16:15 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Локомотив" (Пловдив)
19:00 Първа лига: ЦСКА - "Лудогорец"
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Рен"
Ринг
14:00 Премиършип: "Хибърниън" - "Селтик"
16:00 Eредивизи: "Фортуна" (Ситард) - "Фейенорд"
17:45 Eредивизи: АЗ "Алкмаар" - "Твенте"
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Елверсберг" - "Падерборн"
16:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Майнц 05"
Диема спорт 2
14:30 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Дармщат"
17:30 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Ливърпул"
21:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Тотнъм"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Селта" - "Елче"
17:15 Ла Лига: "Хетафе" - "Райо Валекано"
19:30 Ла Лига: "Бетис" - "Овиедо"
22:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Реал" (Мадрид)
00:30 МЛС: "Остин" - "Сейнт Луис Сити"
Нова спорт
16:00 Премиър лийг: "Борнемут" - "Кристъл Палас"
18:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Борусия" (Дортмунд)
20:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Волфсбург"
Макс спорт 1
21:00 Про лига: "Ал Кадисия" - "Ал Насър"