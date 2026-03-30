Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 април)

ПОНЕДЕЛНИК, 6 април

Спорт

Диема спорт 2

02:30 НБА: "Далас Маверикс" - "Лос Анджелис Лейкърс"

Диема спорт

04:00 Бокс: верига "Зуфа"

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Хюстън Рокетс"

Макс спорт 4

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Черно море"

Евроспорт 1

14:30 Колоездене (жени): Обиколка на Мускрон

16:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Баския, I етап

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №2, "Нефтохимик" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Удинезе" - "Комо"

16:00 Серия А: "Лече" - "Аталанта"

19:00 Серия А: "Ювентус" - "Дженоа"

21:45 Серия А: "Наполи" - "Милан"

Диема спорт 2

14:30 Чемпиъншип: "Портсмут" - "Оксфорд"

17:00 Чемпиъншип: "Ипсуич" - "Бирмингам"

19:30 Чемпиъншип: "Суонзи" - "Мидълзбро"

22:00 Чемпиъншип: "Хъл Сити" - "Ковънтри"

Нова спорт

17:00 Чемпиъншип: "Уотфорд" - "Чарлтън"

Диема спорт

17:00 Първа лига: "Септември" - "Ботев" (Враца)

Диема спорт 3

20:30 Купа на Англия: жребий за 1/2-финалите

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Спортинг" (Хихон) - "Реал Сосиедад Б"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Жирона" - "Виляреал"

Ринг

22:45 Примейра лига: "Каза Пиа" - "Бенфика"

ВТОРНИК, 7 април

Спорт

Диема спорт 3

02:00 НБА: "Атланта Хоукс" - "Ню Йорк Никс"

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Бъфало Сейбърс" - "Тампа Бей Лайтнинг"

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 4

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Панатинайкос"

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Баския, II етап

Макс спорт 3

19:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Фенербахче"

Футбол

Макс спорт 3

22:00 Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач: "Реал" (Мадрид) - "Байерн" (Мюнхен)

Макс спорт 4

22:00 Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач: "Спортинг" (Лисабон) - "Арсенал"

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 2: "Бромли" - "Шроузбъри"

СРЯДА, 8 април

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Либертадорес: "Депортиво" (Ла Гуаира) - "Флуминензе"

03:30 Копа Либертадорес: "Универсидад Католика" - "Бока Хуниорс"

Диема спорт 3

13:00 Шампионска лига на Азия 2, 1/2-финал, първи мач: "Гамба Осака" - "Банкок Юнайтед"

Диема спорт

18:00 Първа лига: "Монтана" - ЦСКА

20:30 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Локомотив" (Пловдив)

bTV Action

19:45 Лига Европа, 1/4-финал, първи мач: "Брага" - "Бетис"

22:00 Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач: "Пари Сен Жермен" - "Ливърпул"

Ринг

22:00 Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач: "Барселона" - "Атлетико" (Мадрид)

Спорт

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

20:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/2-финал, мач №3, "Бург ан Брес" - "Тюрк Телеком" (Анкара)

Макс спорт 3

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

20:30 Баскетбол: Евролига, "Монако" - АСВЕЛ

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Баския, III етап

Евроспорт 2

16:45 Колоездене (мъже): "Схелдерпрайс"

БНТ 3

18:00 Волейбол (жени): Демакс лига, 1/2-финал, мач №2, ЦПВК - "Левски София"

Макс спорт 4

19:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/2-финал, мач №3, "Бешикташ" - "Бахчешехир" (Истанбул)

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №3, "Левски София" - ЦСКА

21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/2-финал, мач №2, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Рана" (Верона)

ЧЕТВЪРТЪК, 9 април

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Судамерикана: "Депортиво" (Куенка) - "Сантос"

03:30 Копа Либертадорес: "Куско" - "Фламенго"

22:00 Лига на конференцията, 1/4-финал, първи мач: "Кристъл Палас" - "Фиорентина"

Диема спорт

15:30 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Берое"

18:00 Първа лига: "Лудогорец" - "Черно море"

20:30 Първа лига: "Левски" - "Арда"

Макс спорт 3

19:45 Лига на конференцията, 1/4-финал, първи мач: "Райо Валекано" - АЕК

22:00 Лига Европа, 1/4-финал, първи мач: "Болоня" - "Астън Вила"

bTV Action

22:00 Лига Европа, 1/4-финал, първи мач: "Порто" - "Нотингам"

Ринг

22:00 Лига Европа, 1/4-финал, първи мач: "Фрайбург" - "Селта"

Макс спорт 2

22:00 Лига на конференцията, 1/4-финал, първи мач: "Шахтьор" (Донецк) - АЗ "Алкмаар"

Спорт

Диема спорт 2

02:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Атланта Хоукс"

Диема спорт 3

04:30 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Портланд Трейл Блейзърс"

Макс спорт 4

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло

19:30 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Олимпиакос"

21:45 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Панатинайкос"

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Баския, IV етап

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №3, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Нефтохимик"

Нова спорт

20:00 Голф: "Мастърс", I ден

БНТ 3

21:50 Конен спорт: Финали за СК във Форт Уърт, прескачане на препятствия, първо състезание

ПЕТЪК, 10 април

Спорт

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Далас Старс" - "Минесота Уайлд"

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)

21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Жалгирис"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/4-финал

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/4-финал

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/4-финал

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/4-финал

20:30 Баскетбол: Евролига, "Монако" - "Барселона"

БНТ 3

12:00 Модерен петобой (жени): СК в Кайро, 1/2-финал

16:00 Модерен петобой (жени): СК в Кайро, 1/2-финал

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Баския, V етап

Нова спорт

20:00 Голф: "Мастърс", II ден

Футбол

Диема спорт

13:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Добруджа"

15:30 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Ботев" (Враца)

18:00 Първа лига: "Славия" - "Септември" (София)

22:00 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Уулвърхемптън"

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Арминия" (Билефелд)

21:30 Бундеслига: "Аугсбург" - "Хофенхайм"

Диема спорт 2

20:00 Лига 1: "Париж" - "Монако"

22:05 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Мец"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Рома" - "Пиза"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Жирона"

СЪБОТА, 11 април

Спорт

Макс спорт 1

03:45 Суперкарс: Таупо, първо състезание

07:00 Суперкарс: Таупо, второ състезание

14:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/2-финал

16:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/2-финал

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/2-финал, мач №3, "Рана" (Верона) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

22:00 ММА: Cage Warriors 204, галавечер в Рим

Макс спорт 2

12:00 WRC: рали "Хърватия", SS11 Генералски Стол - Здихово 1

16:00 WRC: рали "Хърватия", SS14 Генералски Стол - Здихово 2

БНТ 3

12:00 Модерен петобой (мъже): СК в Кайро, 1/2-финал

16:00 Модерен петобой (мъже): СК в Кайро, 1/2-финал

18:00 Волейбол (жени): Демакс лига, 1/2-финал, мач №3, "Левски София" - ЦПВК

Евроспорт 1

16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Баския, VI етап

Нова спорт

19:00 Голф: "Мастърс", III ден

Диема спорт

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Жирона"

Футбол

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Кайзерслаутерн"

16:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Байер" (Леверкузен)

19:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Байерн" (Мюнхен)

21:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Хановер"

Диема спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Динамо" (Дрезден)

17:00 Премиър лийг: "Бърнли" - "Брайтън"

Нова спорт

14:30 Чемпиъншип: "Норич" - "Ипсуич"

16:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Борусия" (Мьонхенгладбах)

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Борнемут"

17:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Евертън"

19:30 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Фулъм"

22:05 Лига 1: "Рен" - "Анже"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Алавес"

17:15 Ла Лига: "Елче" - "Валенсия"

19:30 Ла Лига: "Барселона" - "Еспаньол"

22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Атлетико" (Мадрид)

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Каляри" - "Кремонезе"

19:00 Серия А: "Милан" - "Удинезе"

21:45 Серия А: "Аталанта" - "Ювентус"

Ринг

19:45 Eредивизи: "Спарта" (Ротердам) - ПСВ "Айндховен"

22:00 Eредивизи: "Хераклес" - "Аякс"

Макс спорт 2

21:00 Про лига: "Ал Ахдуд" - "Ал Насър"

НЕДЕЛЯ, 12 април

Спорт

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Вегас Голдън Найтс"

06:00 Суперкарс: Таупо, трето състезание

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, финал

22:00 НАСКАР: Бристол

Макс спорт 2

04:00 MMA: UFC 327, Иrжи Прохазка - Карлос Улбeрг

10:00 WRC: рали "Хърватия", SS18 Алан - Сен 1

14:00 WRC: рали "Хърватия", SS20 Алан - Сен 2

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/2-финал, мач №3, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)

22:00 НХЛ: "Вашингтон Кепитълс" - "Питсбърг Пенгуинс"

01:00 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Монреал Канейдиънс"

Евроспорт 1

08:50 Лека атлетика: Маратон на Париж

11:30 Колоездене (мъже): Париж-Рубе

18:00 Колоездене (жени): Париж-Рубе

БНТ 3

11:00 Модерен петобой (жени): СК в Кайро, финал

16:00 Модерен петобой (мъже): СК в Кайро, финал

19:50 Конен спорт: Финали за СК във Форт Уърт, прескачане на препятствия, трето състезание, I кръг

23:00 Конен спорт: Финали за СК във Форт Уърт, прескачане на препятствия, трето състезание, II кръг

Диема спорт 2

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Ховентут"

Диема спорт

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Валенсия"

Евроспорт 2

14:00 Мотокрос: СШ в Сардиния, MX2, първо състезание

15:00 Мотокрос: СШ в Сардиния, MXGP, първо състезание

17:00 Мотокрос: СШ в Сардиния, MX2, второ състезание

18:00 Мотокрос: СШ в Сардиния, MXGP, второ състезание

Нова спорт

19:00 Голф: "Мастърс", IV ден

Диема спорт 3

01:00 НБА:

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Дженоа" - "Сасуоло"

16:00 Серия А: "Парма" - "Наполи"

19:00 Серия А: "Болоня" - "Лече"

21:45 Серия А: "Комо" - "Интер"

Нова спорт

14:00 Чемпиъншип: "Бирмингам" - "Рексъм"

16:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Нюкасъл"

Ринг

14:00 Премиършип: "Фолкърк" - "Рейнджърс"

16:00 Eредивизи: НЕК "Ниймеген" - "Фейенорд"

17:45 Eредивизи: АЗ "Алкмаар" - "Хееренвеен"

20:00 Примейра лига: "Бенфика" - "Насионал" (Мадейра)

22:30 Примейра лига: "Ещорил" - "Порто"

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Елверсберг" - "Шалке 04"

16:30 Бундеслига: "Кьолн" - "Вердер" (Бремен)

18:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Хамбургер"

20:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Фрайбург"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Осасуна" - "Бетис"

17:15 Ла Лига: "Майорка" - "Райо Валекано"

19:30 Ла Лига: "Селта" - "Овиедо"

22:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Виляреал"

Диема спорт

16:00 Премиър лийг: "Нотингам" - "Астън Вила"

18:15 Лига 1: "Тулуза" - "Лил"

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Тотнъм"

18:30 Премиър лийг: "Челси" - "Манчестър Сити"

21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Лориен"