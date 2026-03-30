Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 април)

ПОНЕДЕЛНИК, 6 април
Спорт
Диема спорт 2
02:30 НБА: "Далас Маверикс" - "Лос Анджелис Лейкърс"
Диема спорт
04:00 Бокс: верига "Зуфа"
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Хюстън Рокетс"
Макс спорт 4
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Черно море"
Евроспорт 1
14:30 Колоездене (жени): Обиколка на Мускрон
16:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Баския, I етап
Макс спорт 2
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №2, "Нефтохимик" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)
Футбол
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Удинезе" - "Комо"
16:00 Серия А: "Лече" - "Аталанта"
19:00 Серия А: "Ювентус" - "Дженоа"
21:45 Серия А: "Наполи" - "Милан"
Диема спорт 2
14:30 Чемпиъншип: "Портсмут" - "Оксфорд"
17:00 Чемпиъншип: "Ипсуич" - "Бирмингам"
19:30 Чемпиъншип: "Суонзи" - "Мидълзбро"
22:00 Чемпиъншип: "Хъл Сити" - "Ковънтри"
Нова спорт
17:00 Чемпиъншип: "Уотфорд" - "Чарлтън"
Диема спорт
17:00 Първа лига: "Септември" - "Ботев" (Враца)
Диема спорт 3
20:30 Купа на Англия: жребий за 1/2-финалите
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Спортинг" (Хихон) - "Реал Сосиедад Б"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Жирона" - "Виляреал"
Ринг
22:45 Примейра лига: "Каза Пиа" - "Бенфика"
ВТОРНИК, 7 април
Спорт
Диема спорт 3
02:00 НБА: "Атланта Хоукс" - "Ню Йорк Никс"
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Бъфало Сейбърс" - "Тампа Бей Лайтнинг"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Реал" (Мадрид)
Макс спорт 4
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Панатинайкос"
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Баския, II етап
Макс спорт 3
19:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Фенербахче"
Футбол
Макс спорт 3
22:00 Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач: "Реал" (Мадрид) - "Байерн" (Мюнхен)
Макс спорт 4
22:00 Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач: "Спортинг" (Лисабон) - "Арсенал"
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 2: "Бромли" - "Шроузбъри"
СРЯДА, 8 април
Футбол
Макс спорт 4
01:00 Копа Либертадорес: "Депортиво" (Ла Гуаира) - "Флуминензе"
03:30 Копа Либертадорес: "Универсидад Католика" - "Бока Хуниорс"
Диема спорт 3
13:00 Шампионска лига на Азия 2, 1/2-финал, първи мач: "Гамба Осака" - "Банкок Юнайтед"
Диема спорт
18:00 Първа лига: "Монтана" - ЦСКА
20:30 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Локомотив" (Пловдив)
bTV Action
19:45 Лига Европа, 1/4-финал, първи мач: "Брага" - "Бетис"
22:00 Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач: "Пари Сен Жермен" - "Ливърпул"
Ринг
22:00 Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач: "Барселона" - "Атлетико" (Мадрид)
Спорт
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
20:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/2-финал, мач №3, "Бург ан Брес" - "Тюрк Телеком" (Анкара)
Макс спорт 3
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
20:30 Баскетбол: Евролига, "Монако" - АСВЕЛ
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Баския, III етап
Евроспорт 2
16:45 Колоездене (мъже): "Схелдерпрайс"
БНТ 3
18:00 Волейбол (жени): Демакс лига, 1/2-финал, мач №2, ЦПВК - "Левски София"
Макс спорт 4
19:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/2-финал, мач №3, "Бешикташ" - "Бахчешехир" (Истанбул)
Макс спорт 2
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №3, "Левски София" - ЦСКА
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/2-финал, мач №2, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Рана" (Верона)
ЧЕТВЪРТЪК, 9 април
Футбол
Макс спорт 4
01:00 Копа Судамерикана: "Депортиво" (Куенка) - "Сантос"
03:30 Копа Либертадорес: "Куско" - "Фламенго"
22:00 Лига на конференцията, 1/4-финал, първи мач: "Кристъл Палас" - "Фиорентина"
Диема спорт
15:30 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Берое"
18:00 Първа лига: "Лудогорец" - "Черно море"
20:30 Първа лига: "Левски" - "Арда"
Макс спорт 3
19:45 Лига на конференцията, 1/4-финал, първи мач: "Райо Валекано" - АЕК
22:00 Лига Европа, 1/4-финал, първи мач: "Болоня" - "Астън Вила"
bTV Action
22:00 Лига Европа, 1/4-финал, първи мач: "Порто" - "Нотингам"
Ринг
22:00 Лига Европа, 1/4-финал, първи мач: "Фрайбург" - "Селта"
Макс спорт 2
22:00 Лига на конференцията, 1/4-финал, първи мач: "Шахтьор" (Донецк) - АЗ "Алкмаар"
Спорт
Диема спорт 2
02:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Атланта Хоукс"
Диема спорт 3
04:30 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Портланд Трейл Блейзърс"
Макс спорт 4
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
19:30 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Олимпиакос"
21:45 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Панатинайкос"
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Баския, IV етап
Макс спорт 2
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №3, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Нефтохимик"
Нова спорт
20:00 Голф: "Мастърс", I ден
БНТ 3
21:50 Конен спорт: Финали за СК във Форт Уърт, прескачане на препятствия, първо състезание
ПЕТЪК, 10 април
Спорт
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: "Далас Старс" - "Минесота Уайлд"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)
21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Жалгирис"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/4-финал
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/4-финал
20:30 Баскетбол: Евролига, "Монако" - "Барселона"
БНТ 3
12:00 Модерен петобой (жени): СК в Кайро, 1/2-финал
16:00 Модерен петобой (жени): СК в Кайро, 1/2-финал
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Баския, V етап
Нова спорт
20:00 Голф: "Мастърс", II ден
Футбол
Диема спорт
13:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Добруджа"
15:30 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Ботев" (Враца)
18:00 Първа лига: "Славия" - "Септември" (София)
22:00 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Уулвърхемптън"
Диема спорт 3
19:30 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Арминия" (Билефелд)
21:30 Бундеслига: "Аугсбург" - "Хофенхайм"
Диема спорт 2
20:00 Лига 1: "Париж" - "Монако"
22:05 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Мец"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Рома" - "Пиза"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Жирона"
СЪБОТА, 11 април
Спорт
Макс спорт 1
03:45 Суперкарс: Таупо, първо състезание
07:00 Суперкарс: Таупо, второ състезание
14:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/2-финал
16:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/2-финал
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/2-финал, мач №3, "Рана" (Верона) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
22:00 ММА: Cage Warriors 204, галавечер в Рим
Макс спорт 2
12:00 WRC: рали "Хърватия", SS11 Генералски Стол - Здихово 1
16:00 WRC: рали "Хърватия", SS14 Генералски Стол - Здихово 2
БНТ 3
12:00 Модерен петобой (мъже): СК в Кайро, 1/2-финал
16:00 Модерен петобой (мъже): СК в Кайро, 1/2-финал
18:00 Волейбол (жени): Демакс лига, 1/2-финал, мач №3, "Левски София" - ЦПВК
Евроспорт 1
16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Баския, VI етап
Нова спорт
19:00 Голф: "Мастърс", III ден
Диема спорт
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Жирона"
Футбол
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Кайзерслаутерн"
16:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Байер" (Леверкузен)
19:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Байерн" (Мюнхен)
21:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Хановер"
Диема спорт
14:00 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Динамо" (Дрезден)
17:00 Премиър лийг: "Бърнли" - "Брайтън"
Нова спорт
14:30 Чемпиъншип: "Норич" - "Ипсуич"
16:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Борнемут"
17:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Евертън"
19:30 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Фулъм"
22:05 Лига 1: "Рен" - "Анже"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Алавес"
17:15 Ла Лига: "Елче" - "Валенсия"
19:30 Ла Лига: "Барселона" - "Еспаньол"
22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Атлетико" (Мадрид)
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Каляри" - "Кремонезе"
19:00 Серия А: "Милан" - "Удинезе"
21:45 Серия А: "Аталанта" - "Ювентус"
Ринг
19:45 Eредивизи: "Спарта" (Ротердам) - ПСВ "Айндховен"
22:00 Eредивизи: "Хераклес" - "Аякс"
Макс спорт 2
21:00 Про лига: "Ал Ахдуд" - "Ал Насър"
НЕДЕЛЯ, 12 април
Спорт
Макс спорт 1
03:00 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Вегас Голдън Найтс"
06:00 Суперкарс: Таупо, трето състезание
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, финал
22:00 НАСКАР: Бристол
Макс спорт 2
04:00 MMA: UFC 327, Иrжи Прохазка - Карлос Улбeрг
10:00 WRC: рали "Хърватия", SS18 Алан - Сен 1
14:00 WRC: рали "Хърватия", SS20 Алан - Сен 2
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/2-финал, мач №3, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)
22:00 НХЛ: "Вашингтон Кепитълс" - "Питсбърг Пенгуинс"
01:00 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Монреал Канейдиънс"
Евроспорт 1
08:50 Лека атлетика: Маратон на Париж
11:30 Колоездене (мъже): Париж-Рубе
18:00 Колоездене (жени): Париж-Рубе
БНТ 3
11:00 Модерен петобой (жени): СК в Кайро, финал
16:00 Модерен петобой (мъже): СК в Кайро, финал
19:50 Конен спорт: Финали за СК във Форт Уърт, прескачане на препятствия, трето състезание, I кръг
23:00 Конен спорт: Финали за СК във Форт Уърт, прескачане на препятствия, трето състезание, II кръг
Диема спорт 2
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Ховентут"
Диема спорт
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Валенсия"
Евроспорт 2
14:00 Мотокрос: СШ в Сардиния, MX2, първо състезание
15:00 Мотокрос: СШ в Сардиния, MXGP, първо състезание
17:00 Мотокрос: СШ в Сардиния, MX2, второ състезание
18:00 Мотокрос: СШ в Сардиния, MXGP, второ състезание
Нова спорт
19:00 Голф: "Мастърс", IV ден
Диема спорт 3
01:00 НБА:
Футбол
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Дженоа" - "Сасуоло"
16:00 Серия А: "Парма" - "Наполи"
19:00 Серия А: "Болоня" - "Лече"
21:45 Серия А: "Комо" - "Интер"
Нова спорт
14:00 Чемпиъншип: "Бирмингам" - "Рексъм"
16:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Нюкасъл"
Ринг
14:00 Премиършип: "Фолкърк" - "Рейнджърс"
16:00 Eредивизи: НЕК "Ниймеген" - "Фейенорд"
17:45 Eредивизи: АЗ "Алкмаар" - "Хееренвеен"
20:00 Примейра лига: "Бенфика" - "Насионал" (Мадейра)
22:30 Примейра лига: "Ещорил" - "Порто"
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Елверсберг" - "Шалке 04"
16:30 Бундеслига: "Кьолн" - "Вердер" (Бремен)
18:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Хамбургер"
20:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Фрайбург"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Осасуна" - "Бетис"
17:15 Ла Лига: "Майорка" - "Райо Валекано"
19:30 Ла Лига: "Селта" - "Овиедо"
22:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Виляреал"
Диема спорт
16:00 Премиър лийг: "Нотингам" - "Астън Вила"
18:15 Лига 1: "Тулуза" - "Лил"
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Тотнъм"
18:30 Премиър лийг: "Челси" - "Манчестър Сити"
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Лориен"