Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 февруари)

ПОНЕДЕЛНИК, 16 февруари
Спорт
Евроспорт 1
10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), Дания - Великобритания
15:30 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже), слоупстайл
17:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), 1/2-финал, САЩ - Швеция
20:10 Милано Кортина 2026: ски скокове (мъже), отборно
23:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), 1/2-финал, Канада - Швейцария
Евроспорт 2
10:55 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), двойки, I манш
12:55 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), двойки, II манш
14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, I етап
16:15 Колоездене (мъже): "Хаен Класик"
19:55 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), монобоб, III манш
БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1
11:00 Милано Кортина 2026: ски (мъже), слалом, I манш
14:30 Милано Кортина 2026: ски (мъже), слалом, II манш
22:00 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (спортни двойки), волна програма
БНТ 3 / Евроспорт 1
12:55 Милано Кортина 2026: шорттрек, 5000 м (мъже), 1/2-финали, финали; 1000 м (жени), 1/2-финали, финали
Макс спорт 1
12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Доха
20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Левски 2014" - "Ботев" (Враца)
Футбол
Диема спорт
15:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Монтана"
17:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Добруджа"
22:00 Чемпиъншип: "Ковънтри" - "Мидълзбро"
Нова спорт
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Шарджа" - "Насаф"
20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Шорта" - "Ал Духаил"
Диема спорт 2
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Ахли" - "Шабаб Ал Ахли"
20:30 Купа на Англия: жребий за 1/8-финалите
21:30 Купа на Англия, 1/16-финал: "Макълсфилд" - "Брентфорд"
Диема спорт 3
20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Хилал" - "Ал Уахда"
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Реал Сосиедад Б" - "Малага"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Каляри" - "Лече"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Жирона" - "Барселона"
ВТОРНИК, 17 февруари
Спорт
Макс спорт 2
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро
19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Олимпиакос" - "Веро Волей" (Милано)
Макс спорт 1
01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч
03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч
12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха
20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха
Евроспорт 1
10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), Швейцария - Швеция
13:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), плейоф
17:10 Милано Кортина 2026: кънки бягане, отборно преследване
18:00 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), плейоф
23:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), плейоф
Евроспорт 2
10:55 Милано Кортина 2026: северна комбинация (мъже), голяма шанца
11:50 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, II етап
14:45 Милано Кортина 2026: северна комбинация (мъже), 10 км ски бягане
15:15 Снукър: Шампионат на играчите, I кръг
19:55 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), двойки, III манш
21:00 Снукър: Шампионат на играчите, I кръг
22:00 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), двойки, IV манш
22:50 Снукър: Шампионат на играчите, I кръг
БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1
15:30 Милано Кортина 2026: биатлон (мъже), 4х7,5 км щафета
БНТ 3 / Евроспорт 1
19:45 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (жени), кратка програма
Футбол
Диема спорт 2
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Сеул" - "Санфрече Хирошима"
14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Бурирам Юнайтед" - "Шанхай Шънхуа"
18:00 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш: "Ал Уасъл" - "Ал Завра"
Нова спорт
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Мачида" - "Чънду Жунчън"
14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Джохор Дарул Такзим" - "Висел Кобе"
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Сад" - "Ал Итихад"
20:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш: "Ал Хюсейн" - "Естеглал"
Диема спорт
17:30 Втора лига: "Етър" - "Фратрия"
Диема спорт 2
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Гарафа" - "Трактор"
22:00 Англия, Лига 1: "Блекпул" - "Мансфилд Таун"
Макс спорт 3
19:45 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Галатасарай" - "Ювентус"
22:00 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Бенфика" - "Реал" (Мадрид)
Макс спорт 2
22:00 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Борусия" (Дортмунд) - "Аталанта"
Макс спорт 4
22:00 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Монако" - "Пари Сен Жермен"
СРЯДА, 18 февруари
Спорт
Макс спорт 2
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро
19:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Проект" (Варшава)
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Богданка" (Люблин) - "Галатасарай"
Макс спорт 1
01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч
03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч
12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха
20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха
Евроспорт 1
10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), Швеция - Южна Корея
20:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/4-финал
Евроспорт 2
10:30 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже и жени), отборен спринт
13:25 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, III етап
15:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Андалусия, I етап
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Алгарв, I етап
21:00 Снукър: Шампионат на играчите, I кръг
БНТ 3 / Евроспорт 1
11:00 Милано Кортина 2026: ски (жени), слалом, I манш
12:40 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже и жени), отборен спринт, финали
14:30 Милано Кортина 2026: ски (жени), слалом, II манш
17:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/4-финал
21:15 Милано Кортина 2026: шорттрек (мъже), 500 м, 1/4-финали, 1/2-финали
22:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/4-финал
БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1
15:40 Милано Кортина 2026: биатлон (жени), 4х6 км щафета
Макс спорт 4
19:00 Волейбол (жение): Шампионска лига, "Игор Горгондзола" (Новара) - "Савино дел Бене" (Скандичи)
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Кнак" (Руселаре) - "Халкбанк" (Анкара)
Диема спорт
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Билбао"
Футбол
Нова спорт
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Улсан" - "Шанхай Порт"
14:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш: "Персиб Бандунг" - "Рачабури"
20:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш: "Ал Ахли" - "Сепахан"
Диема спорт 3
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Мелбърн Сити" - "Гангвон"
14:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш: "Тампайнс Роувърс" - "Конг Ан Ха Ной"
20:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш: "Ал Насър" - "Аркадаг"
bTV Action
19:45 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Карабах" - "Нюкасъл"
22:00 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Будьо/Глимт" - "Интер"
Ринг
21:45 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Олимпиакос" - "Байер" (Леверкузен)
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Милан" - "Комо"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Уулвърхемптън" - "Арсенал"
ЧЕТВЪРТЪК, 19 февруари
Спорт
Макс спорт 2
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро
12:00 Голф: "Кения Оупън", I ден
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, 1/4-финал
20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, 1/4-финал
Макс спорт 1
01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч
03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч
16:00 Баскетбол: Купа на България, 1/4-финал, "Берое" - "Локомотив" (Пловдив)
19:00 Баскетбол: Купа на България, 1/4-финал, "Рилски спортист" - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)
21:30 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро
Макс спорт 3
12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, 1/4-финал
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, 1/4-финал
Евроспорт 1
10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), Италия - Швейцария
10:45 Милано Кортина 2026: ски алпинизъм (жени), спринт, квалификации
12:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), халфпайп
12:25 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), акробатика
13:50 Милано Кортина 2026: ски алпинизъм (жени), спринт, финали
15:45 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), мач за бронза
18:10 Милано Кортина 2026: кънки бягане (мъже), 1500 м
БНТ 3 / Евроспорт 2
11:00 Милано Кортина 2026: северна комбинация (отборно), ски скокове
Евроспорт 2
13:25 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, IV етап
15:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Андалусия, II етап
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Алгарв, II етап
19:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), финал
23:10 Снукър: Шампионат на играчите, 1/4-финал
БНТ 3 / Евроспорт 1
14:55 Милано Кортина 2026: северна комбинация (отборно), спринт
20:00 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (жени), волна програма
БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1
22:00 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (жени), волна програма
Нова спорт
19:00 Баскетбол: Купа на Испания, 1/4-финал, "Валенсия" - "Ховентут"
22:00 Баскетбол: Купа на Испания, 1/4-финал, "Реал" (Мадрид) - "Уникаха"
Футбол
Диема спорт 3
09:45 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш: "Макартър" - "Банкок Юнайтед"
Нова спорт
12:00 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш: "Гамба Осака" - "Поханг Стийлърс"
bTV Action
19:45 Лига Европа, плейоф, първи мач: ПАОК - "Селта"
22:00 Лига Европа, плейоф, първи мач: "Селтик" - "Щутгарт"
Ринг
19:45 Лига на конференцията, плейоф, първи мач: "Зрински" (Мостар) - "Кристъл Палас"
22:00 Лига Европа, плейоф, първи мач: "Панатинайкос" - "Виктория" (Пилзен)
Макс спорт 4
19:45 Лига Европа, плейоф, първи мач: "Фенербахче" - "Нотингам"
22:00 Лига Европа, плейоф, първи мач: "Лил" - "Цървена звезда"
Макс спорт 3
22:00 Лига Европа, плейоф, първи мач: "Лудогорец" - "Ференцварош"
ПЕТЪК, 20 февруари
Спорт
Макс спорт 2
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро
12:00 Голф: "Кения Оупън", II ден
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Монтана" - "Дея спорт"
22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, 1/4-финал
Евроспорт 2
00:30 Голф: PGA тур, "Дженезис Инвитейшънъл", I ден
13:25 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, V етап
15:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Андалусия, III етап
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Алгарв, III етап
19:00 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), двойки, I манш
20:45 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), двойки, II манш
21:45 Снукър: Шампионат на играчите, 1/4-финал
Макс спорт 1
01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч
03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч
16:00 Баскетбол: Купа на България, 1/4-финал, "Балкан" - "Спартак" (Плевен)
19:00 Баскетбол: Купа на България, 1/4-финал, "Миньор" (Перник) - "Черно море"
21:15 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, 1/2-финал
Евроспорт 1
11:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), крос, квалификации
13:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), крос, финали
16:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), 1/2-финал
18:05 Милано Кортина 2026: кънки бягане (жени), 1500 м
20:15 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), халфпайп
22:00 Милано Кортина 2026: шорттрек
БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1
15:10 Милано Кортина 2026: биатлон (мъже), 15 км масов старт
БНТ 3 / Евроспорт 1
17:30 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/2-финал
21:15 Милано Кортина 2026: шорттрек, 1500 м (жени), 5000 м (мъже), финали
БНТ 1 / Евроспорт 1
22:00 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/2-финал
Нова спорт
19:00 Баскетбол: Купа на Испания, 1/4-финал, "Баскония" - "Тенерифе"
22:00 Баскетбол: Купа на Испания, 1/4-финал, "Барселона" - "Мурсия"
Футбол
Макс спорт 4
02:30 Рекопа Судамерикана, първи мач: "Ланус" - "Фламенго"
22:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Елче"
Диема спорт
17:45 Първа лига: "Черно море" - "Ботев" (Враца)
21:45 Лига 1: "Брест" - "Олимпик" (Марсилия)
Диема спорт 3
19:30 Втора Бундеслига: "Бохум" - "Нюрнберг"
21:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Хамбургер"
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Гройтер Фюрт" - "Арминия" (Билефелд)
22:00 Чемпиъншип: "Блекбърн" - "Престън Норт Енд"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Сасуоло" - "Верона"
СЪБОТА, 21 февруари
Спорт
Макс спорт 2
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, 1/4-финал
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, 1/4-финал
11:30 Голф: "Кения Оупън", III ден
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)
21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, финал
23:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, 1/2-финал
01:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, 1/2-финал
Евроспорт 2
00:30 Голф: PGA тур, "Дженезис Инвитейшънъл", II ден
11:00 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), четворки, I манш
12:55 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), четворки, II манш
14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, VI етап
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Андалусия, IV етап
16:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Алгарв, IV етап
20:05 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), финал
23:20 Снукър: Шампионат на играчите, 1/2-финал
Макс спорт 1
01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, 1/4-финал
03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, 1/4-финал
16:00 Баскетбол: Купа на България, 1/2-финал
19:00 Баскетбол: Купа на България, 1/2-финал
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Рана" (Верона) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)
Евроспорт 1
11:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), крос, квалификации
12:00 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже), 50 км
16:00 Милано Кортина 2026: кънки бягане (мъже и жени), масов старт
19:55 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), двойки, III манш
21:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), халфпайп
22:00 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), двойки, IV манш
БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1
15:15 Милано Кортина 2026: биатлон (жени), 12,5 км масов старт
БНТ 1
21:00 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне, галавечер
БНТ 3 / Евроспорт 1
21:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), мач за бронза
Нова спорт
19:00 Баскетбол: Купа на Испания, 1/2-финал
Диема спорт 3
22:00 Баскетбол: Купа на Испания, 1/2-финал
Футбол
Диема спорт
12:30 Първа лига: "Добруджа" - "Монтана"
15:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Спартак 1918" (Варна)
17:30 Първа лига: ЦСКА - "Славия"
20:00 Лига 1: "Тулуза" - "Париж"
22:05 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Мец"
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Фортуна" (Дюселдорф)
16:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Айнтрахт" (Франкфурт)
19:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Борусия" (Дортмунд)
Нова спорт
14:00 Втора Бундеслига: "Елверсберг" - "Айнтрахт" (Брауншвайг)
17:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Лийдс"
21:30 Втора Бундеслига: "Шалке 04" - "Магдебург"
Диема спорт 2
14:30 Чемпиъншип: "Уест Бромич" - "Ковънтри"
17:00 Премиър лийг: "Челси" - "Бърнли"
19:30 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Борнемут"
22:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Нюкасъл"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Овиедо"
17:15 Ла Лига: "Бетис" - "Райо Валекано"
19:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Реал" (Мадрид)
22:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Еспаньол"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Ювентус" - "Комо"
19:00 Серия А: "Лече" - "Интер"
21:45 Серия А: "Каляри" - "Лацио"
Ринг
20:00 Примейра лига: "Бенфика" - "Авеш"
22:00 Ередивизи: "Аякс" - НЕК "Ниймеген"
НЕДЕЛЯ, 22 февруари
Спорт
Диема спорт
00:00 НБА: "Финикс Сънс" - "Орландо Меджик"
20:00 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Кливланд Кавалиърс"
22:30 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Денвър Нъгетс"
Евроспорт 2
00:30 Голф: PGA тур, "Дженезис Инвитейшънъл", III ден
10:55 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), четворки, III манш
12:50 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, VII етап
14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Андалусия, V етап
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Алгарв, V етап
21:00 Снукър: Шампионат на играчите, финал (II сесия)
Макс спорт 2
03:00 ММА: UFC Fight Night, Шон Стрикланд - Антъни Ернандес
10:30 Голф: "Кения Оупън", IV ден
18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Чистерна" - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
22:30 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, финал
Макс спорт 1
03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, 1/2-финал
18:00 Баскетбол: Купа на България, финал
22:00 НАСКАР: Джорджия
БНТ 3 / Евроспорт 1
11:00 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже), 50 км / бобслей (мъже), четворки, III и IV манш
БНТ 3
14:00 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦПВК - "Левски София"
Евроспорт 1
14:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), финал
БНТ 1 / Евроспорт 1
15:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), финал
БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1
21:30 Милано Кортина 2026: церемония по закриване на XXV зимни олимпийски игри
Нова спорт
20:00 Баскетбол: Купа на Испания, финал
Футбол
Диема спорт
12:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Септември" (София)
14:15 Първа лига: "Берое" - "Арда"
16:45 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Левски"
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Дженоа" - "Торино"
16:00 Серия А: "Аталанта" - "Наполи"
19:00 Серия А: "Милан" - "Парма"
21:45 Серия А: "Рома" - "Кремонезе"
Нова спорт
14:00 Чемпиъншип: "Шефилд Юнайтед" - "Шефилд Уензди"
16:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Фулъм"
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Падерборн" - "Херта" (Берлин)
16:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
18:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Вердер" (Бремен)
20:30 Бундеслига: "Хайденхайм" - "Щутгарт"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Севиля"
17:15 Ла Лига: "Барселона" - "Леванте"
19:30 Ла Лига: "Селта" - "Майорка"
22:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Валенсия"
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Нотингам" - "Ливърпул"
18:30 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Арсенал"
21:45 Лига 1: "Страсбург" - "Олимпик" (Лион)
Ринг
17:00 Премиършип: "Ливингстън" - "Рейнджърс"
21:00 Ередивизи: "Фейенорд" - Телстар"
23:00 Примейра лига: "Порто" - "Рио Аве"