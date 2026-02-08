Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 февруари)

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

ПОНЕДЕЛНИК, 16 февруари

Спорт

Евроспорт 1

10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), Дания - Великобритания

15:30 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже), слоупстайл

17:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), 1/2-финал, САЩ - Швеция

20:10 Милано Кортина 2026: ски скокове (мъже), отборно

23:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), 1/2-финал, Канада - Швейцария

Евроспорт 2

10:55 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), двойки, I манш

12:55 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), двойки, II манш

14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, I етап

16:15 Колоездене (мъже): "Хаен Класик"

19:55 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), монобоб, III манш

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

11:00 Милано Кортина 2026: ски (мъже), слалом, I манш

14:30 Милано Кортина 2026: ски (мъже), слалом, II манш

22:00 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (спортни двойки), волна програма

БНТ 3 / Евроспорт 1

12:55 Милано Кортина 2026: шорттрек, 5000 м (мъже), 1/2-финали, финали; 1000 м (жени), 1/2-финали, финали

Макс спорт 1

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха

20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Доха

20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Левски 2014" - "Ботев" (Враца)

Футбол

Диема спорт

15:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Монтана"

17:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Добруджа"

22:00 Чемпиъншип: "Ковънтри" - "Мидълзбро"

Нова спорт

18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Шарджа" - "Насаф"

20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Шорта" - "Ал Духаил"

Диема спорт 2

18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Ахли" - "Шабаб Ал Ахли"

20:30 Купа на Англия: жребий за 1/8-финалите

21:30 Купа на Англия, 1/16-финал: "Макълсфилд" - "Брентфорд"

Диема спорт 3

20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Хилал" - "Ал Уахда"

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Реал Сосиедад Б" - "Малага"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Каляри" - "Лече"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Жирона" - "Барселона"

ВТОРНИК, 17 февруари

Спорт

Макс спорт 2

00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро

02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро

19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Олимпиакос" - "Веро Волей" (Милано)

Макс спорт 1

01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч

03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха

18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха

20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха

Евроспорт 1

10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), Швейцария - Швеция

13:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), плейоф

17:10 Милано Кортина 2026: кънки бягане, отборно преследване

18:00 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), плейоф

23:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), плейоф

Евроспорт 2

10:55 Милано Кортина 2026: северна комбинация (мъже), голяма шанца

11:50 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, II етап

14:45 Милано Кортина 2026: северна комбинация (мъже), 10 км ски бягане

15:15 Снукър: Шампионат на играчите, I кръг

19:55 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), двойки, III манш

21:00 Снукър: Шампионат на играчите, I кръг

22:00 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), двойки, IV манш

22:50 Снукър: Шампионат на играчите, I кръг

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

15:30 Милано Кортина 2026: биатлон (мъже), 4х7,5 км щафета

БНТ 3 / Евроспорт 1

19:45 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (жени), кратка програма

Футбол

Диема спорт 2

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Сеул" - "Санфрече Хирошима"

14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Бурирам Юнайтед" - "Шанхай Шънхуа"

18:00 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш: "Ал Уасъл" - "Ал Завра"

Нова спорт

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Мачида" - "Чънду Жунчън"

14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Джохор Дарул Такзим" - "Висел Кобе"

18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Сад" - "Ал Итихад"

20:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш: "Ал Хюсейн" - "Естеглал"

Диема спорт

17:30 Втора лига: "Етър" - "Фратрия"

Диема спорт 2

18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Гарафа" - "Трактор"

22:00 Англия, Лига 1: "Блекпул" - "Мансфилд Таун"

Макс спорт 3

19:45 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Галатасарай" - "Ювентус"

22:00 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Бенфика" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 2

22:00 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Борусия" (Дортмунд) - "Аталанта"

Макс спорт 4

22:00 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Монако" - "Пари Сен Жермен"

СРЯДА, 18 февруари

Спорт

Макс спорт 2

00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро

02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро

19:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Проект" (Варшава)

21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Богданка" (Люблин) - "Галатасарай"

Макс спорт 1

01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч

03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха

18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха

20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха

Евроспорт 1

10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), Швеция - Южна Корея

20:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/4-финал

Евроспорт 2

10:30 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже и жени), отборен спринт

13:25 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, III етап

15:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Андалусия, I етап

17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Алгарв, I етап

21:00 Снукър: Шампионат на играчите, I кръг

БНТ 3 / Евроспорт 1

11:00 Милано Кортина 2026: ски (жени), слалом, I манш

12:40 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже и жени), отборен спринт, финали

14:30 Милано Кортина 2026: ски (жени), слалом, II манш

17:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/4-финал

21:15 Милано Кортина 2026: шорттрек (мъже), 500 м, 1/4-финали, 1/2-финали

22:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/4-финал

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

15:40 Милано Кортина 2026: биатлон (жени), 4х6 км щафета

Макс спорт 4

19:00 Волейбол (жение): Шампионска лига, "Игор Горгондзола" (Новара) - "Савино дел Бене" (Скандичи)

21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Кнак" (Руселаре) - "Халкбанк" (Анкара)

Диема спорт

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Билбао"

Футбол

Нова спорт

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Улсан" - "Шанхай Порт"

14:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш: "Персиб Бандунг" - "Рачабури"

20:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш: "Ал Ахли" - "Сепахан"

Диема спорт 3

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Мелбърн Сити" - "Гангвон"

14:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш: "Тампайнс Роувърс" - "Конг Ан Ха Ной"

20:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш: "Ал Насър" - "Аркадаг"

bTV Action

19:45 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Карабах" - "Нюкасъл"

22:00 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Будьо/Глимт" - "Интер"

Ринг

21:45 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Олимпиакос" - "Байер" (Леверкузен)

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Милан" - "Комо"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Уулвърхемптън" - "Арсенал"

ЧЕТВЪРТЪК, 19 февруари

Спорт

Макс спорт 2

00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро

02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро

12:00 Голф: "Кения Оупън", I ден

18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, 1/4-финал

20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, 1/4-финал

Макс спорт 1

01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч

03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч

16:00 Баскетбол: Купа на България, 1/4-финал, "Берое" - "Локомотив" (Пловдив)

19:00 Баскетбол: Купа на България, 1/4-финал, "Рилски спортист" - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)

21:30 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро

Макс спорт 3

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, 1/4-финал

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, 1/4-финал

Евроспорт 1

10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), Италия - Швейцария

10:45 Милано Кортина 2026: ски алпинизъм (жени), спринт, квалификации

12:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), халфпайп

12:25 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), акробатика

13:50 Милано Кортина 2026: ски алпинизъм (жени), спринт, финали

15:45 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), мач за бронза

18:10 Милано Кортина 2026: кънки бягане (мъже), 1500 м

БНТ 3 / Евроспорт 2

11:00 Милано Кортина 2026: северна комбинация (отборно), ски скокове

Евроспорт 2

13:25 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, IV етап

15:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Андалусия, II етап

17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Алгарв, II етап

19:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), финал

23:10 Снукър: Шампионат на играчите, 1/4-финал

БНТ 3 / Евроспорт 1

14:55 Милано Кортина 2026: северна комбинация (отборно), спринт

20:00 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (жени), волна програма

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

22:00 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (жени), волна програма

Нова спорт

19:00 Баскетбол: Купа на Испания, 1/4-финал, "Валенсия" - "Ховентут"

22:00 Баскетбол: Купа на Испания, 1/4-финал, "Реал" (Мадрид) - "Уникаха"

Футбол

Диема спорт 3

09:45 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш: "Макартър" - "Банкок Юнайтед"

Нова спорт

12:00 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш: "Гамба Осака" - "Поханг Стийлърс"

bTV Action

19:45 Лига Европа, плейоф, първи мач: ПАОК - "Селта"

22:00 Лига Европа, плейоф, първи мач: "Селтик" - "Щутгарт"

Ринг

19:45 Лига на конференцията, плейоф, първи мач: "Зрински" (Мостар) - "Кристъл Палас"

22:00 Лига Европа, плейоф, първи мач: "Панатинайкос" - "Виктория" (Пилзен)

Макс спорт 4

19:45 Лига Европа, плейоф, първи мач: "Фенербахче" - "Нотингам"

22:00 Лига Европа, плейоф, първи мач: "Лил" - "Цървена звезда"

Макс спорт 3

22:00 Лига Европа, плейоф, първи мач: "Лудогорец" - "Ференцварош"

ПЕТЪК, 20 февруари

Спорт

Макс спорт 2

00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро

02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро

12:00 Голф: "Кения Оупън", II ден

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Монтана" - "Дея спорт"

22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, 1/4-финал

Евроспорт 2

00:30 Голф: PGA тур, "Дженезис Инвитейшънъл", I ден

13:25 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, V етап

15:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Андалусия, III етап

17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Алгарв, III етап

19:00 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), двойки, I манш

20:45 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), двойки, II манш

21:45 Снукър: Шампионат на играчите, 1/4-финал

Макс спорт 1

01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч

03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч

16:00 Баскетбол: Купа на България, 1/4-финал, "Балкан" - "Спартак" (Плевен)

19:00 Баскетбол: Купа на България, 1/4-финал, "Миньор" (Перник) - "Черно море"

21:15 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, 1/2-финал

Евроспорт 1

11:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), крос, квалификации

13:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), крос, финали

16:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), 1/2-финал

18:05 Милано Кортина 2026: кънки бягане (жени), 1500 м

20:15 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), халфпайп

22:00 Милано Кортина 2026: шорттрек

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

15:10 Милано Кортина 2026: биатлон (мъже), 15 км масов старт

БНТ 3 / Евроспорт 1

17:30 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/2-финал

21:15 Милано Кортина 2026: шорттрек, 1500 м (жени), 5000 м (мъже), финали

БНТ 1 / Евроспорт 1

22:00 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/2-финал

Нова спорт

19:00 Баскетбол: Купа на Испания, 1/4-финал, "Баскония" - "Тенерифе"

22:00 Баскетбол: Купа на Испания, 1/4-финал, "Барселона" - "Мурсия"

Футбол

Макс спорт 4

02:30 Рекопа Судамерикана, първи мач: "Ланус" - "Фламенго"

22:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Елче"

Диема спорт

17:45 Първа лига: "Черно море" - "Ботев" (Враца)

21:45 Лига 1: "Брест" - "Олимпик" (Марсилия)

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундеслига: "Бохум" - "Нюрнберг"

21:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Хамбургер"

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Гройтер Фюрт" - "Арминия" (Билефелд)

22:00 Чемпиъншип: "Блекбърн" - "Престън Норт Енд"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Сасуоло" - "Верона"

СЪБОТА, 21 февруари

Спорт

Макс спорт 2

00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, 1/4-финал

02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, 1/4-финал

11:30 Голф: "Кения Оупън", III ден

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)

21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, финал

23:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, 1/2-финал

01:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, 1/2-финал

Евроспорт 2

00:30 Голф: PGA тур, "Дженезис Инвитейшънъл", II ден

11:00 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), четворки, I манш

12:55 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), четворки, II манш

14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, VI етап

15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Андалусия, IV етап

16:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Алгарв, IV етап

20:05 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), финал

23:20 Снукър: Шампионат на играчите, 1/2-финал

Макс спорт 1

01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, 1/4-финал

03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, 1/4-финал

16:00 Баскетбол: Купа на България, 1/2-финал

19:00 Баскетбол: Купа на България, 1/2-финал

21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Рана" (Верона) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)

Евроспорт 1

11:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), крос, квалификации

12:00 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже), 50 км

16:00 Милано Кортина 2026: кънки бягане (мъже и жени), масов старт

19:55 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), двойки, III манш

21:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), халфпайп

22:00 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), двойки, IV манш

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

15:15 Милано Кортина 2026: биатлон (жени), 12,5 км масов старт

БНТ 1

21:00 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне, галавечер

БНТ 3 / Евроспорт 1

21:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), мач за бронза

Нова спорт

19:00 Баскетбол: Купа на Испания, 1/2-финал

Диема спорт 3

22:00 Баскетбол: Купа на Испания, 1/2-финал

Футбол

Диема спорт

12:30 Първа лига: "Добруджа" - "Монтана"

15:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Спартак 1918" (Варна)

17:30 Първа лига: ЦСКА - "Славия"

20:00 Лига 1: "Тулуза" - "Париж"

22:05 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Мец"

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Фортуна" (Дюселдорф)

16:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Айнтрахт" (Франкфурт)

19:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Борусия" (Дортмунд)

Нова спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Елверсберг" - "Айнтрахт" (Брауншвайг)

17:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Лийдс"

21:30 Втора Бундеслига: "Шалке 04" - "Магдебург"

Диема спорт 2

14:30 Чемпиъншип: "Уест Бромич" - "Ковънтри"

17:00 Премиър лийг: "Челси" - "Бърнли"

19:30 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Борнемут"

22:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Нюкасъл"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Овиедо"

17:15 Ла Лига: "Бетис" - "Райо Валекано"

19:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Реал" (Мадрид)

22:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Еспаньол"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Ювентус" - "Комо"

19:00 Серия А: "Лече" - "Интер"

21:45 Серия А: "Каляри" - "Лацио"

Ринг

20:00 Примейра лига: "Бенфика" - "Авеш"

22:00 Ередивизи: "Аякс" - НЕК "Ниймеген"

НЕДЕЛЯ, 22 февруари

Спорт

Диема спорт

00:00 НБА: "Финикс Сънс" - "Орландо Меджик"

20:00 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Кливланд Кавалиърс"

22:30 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Денвър Нъгетс"

Евроспорт 2

00:30 Голф: PGA тур, "Дженезис Инвитейшънъл", III ден

10:55 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), четворки, III манш

12:50 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, VII етап

14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Андалусия, V етап

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Алгарв, V етап

21:00 Снукър: Шампионат на играчите, финал (II сесия)

Макс спорт 2

03:00 ММА: UFC Fight Night, Шон Стрикланд - Антъни Ернандес

10:30 Голф: "Кения Оупън", IV ден

18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Чистерна" - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

22:30 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, финал

Макс спорт 1

03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, 1/2-финал

18:00 Баскетбол: Купа на България, финал

22:00 НАСКАР: Джорджия

БНТ 3 / Евроспорт 1

11:00 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже), 50 км / бобслей (мъже), четворки, III и IV манш

БНТ 3

14:00 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦПВК - "Левски София"

Евроспорт 1

14:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), финал

БНТ 1 / Евроспорт 1

15:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), финал

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

21:30 Милано Кортина 2026: церемония по закриване на XXV зимни олимпийски игри

Нова спорт

20:00 Баскетбол: Купа на Испания, финал

Футбол

Диема спорт

12:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Септември" (София)

14:15 Първа лига: "Берое" - "Арда"

16:45 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Левски"

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Дженоа" - "Торино"

16:00 Серия А: "Аталанта" - "Наполи"

19:00 Серия А: "Милан" - "Парма"

21:45 Серия А: "Рома" - "Кремонезе"

Нова спорт

14:00 Чемпиъншип: "Шефилд Юнайтед" - "Шефилд Уензди"

16:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Фулъм"

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Падерборн" - "Херта" (Берлин)

16:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)

18:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Вердер" (Бремен)

20:30 Бундеслига: "Хайденхайм" - "Щутгарт"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Севиля"

17:15 Ла Лига: "Барселона" - "Леванте"

19:30 Ла Лига: "Селта" - "Майорка"

22:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Валенсия"

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Нотингам" - "Ливърпул"

18:30 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Арсенал"

21:45 Лига 1: "Страсбург" - "Олимпик" (Лион)

Ринг

17:00 Премиършип: "Ливингстън" - "Рейнджърс"

21:00 Ередивизи: "Фейенорд" - Телстар"

23:00 Примейра лига: "Порто" - "Рио Аве"