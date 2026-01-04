Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 януари)

ПОНЕДЕЛНИК, 12 януари
Спорт
Макс спорт 1
00:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд
02:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд
07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд
09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд
Диема спорт 3
01:00 НБА: "Портланд Трейл Блейзърс" - "Ню Йорк Никс"
Макс спорт 4
03:00 НФЛ: плейофи, АФК, уайлд кард, "Ню Ингланд Пейтриътс" - "Лос Анджелис Чарджърс"
Макс спорт 2
06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида
08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида
10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Миньор" (Перник)
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Мастърс", I кръг
21:00 Снукър: "Мастърс", I кръг
Нова спорт
21:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Сарагоса"
Футбол
Нова спорт
18:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Йордания - Киргизстан
Диема спорт
18:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Саудитска Арабия - Виетнам
Макс спорт 1
19:30 Про лига: "Ал Хилал" - "Ал Насър"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Дженоа" - "Каляри"
21:45 Серия А: "Ювентус" - "Кремонезе"
Диема спорт 2
20:30 Купа на Англия: жребий за 1/16-финалите
21:45 Купа на Англия, 1/32-финал: "Ливърпул" - "Барнзли"
Макс спорт 2
22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Селта"
Макс спорт 4
22:10 Купа на Франция, 1/16-финал: "Пари Сен Жермен" - "Париж"
ВТОРНИК, 13 януари
Спорт
Макс спорт 1
00:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд
02:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд
07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд
09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд
18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Манреса"
Макс спорт 3
02:00 НХЛ: "Детройт Ред Уингс" - "Каролина Хърикейнс"
Диема спорт 2
02:30 НБА: "Индиана Пейсърс" - "Бостън Селтикс"
Макс спорт 2
02:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида
04:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида
06:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида
08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида
10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида
18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Фенербахче" - "Игор Горгондзола" (Новара)
Макс спорт 4
03:00 НФЛ: плейофи, АФК, уайлд кард, "Питсбърг Стийлърс" - "Хюстън Тексънс"
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Сакраменто Кингс" - "Лос Анджелис Лейкърс"
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Мастърс", I кръг
21:00 Снукър: "Мастърс", I кръг
Евроспорт 2
18:30 Ски (жени): СК във Флахау, слалом, I манш
19:45 Сноуборд (мъже и жени): СК в Бад Гащайн, паралелен слалом
21:30 Ски (жени): СК във Флахау, слалом, II манш
Футбол
Нова спорт
13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Иран - Ливан
18:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): ОАЕ - Сирия
21:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Хайденхайм"
Диема спорт 2
13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Узбекистан - Южна Корея
18:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Япония - Катар
22:00 Купа на лигата на Англия, 1/2-финал: "Нюкасъл" - "Манчестър Сити"
Диема спорт 3
19:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
21:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Вердер" (Бремен)
Макс спорт 3
19:30 Купа на Турция: "Фетиеспор" - "Галатасарай"
22:00 Купа на Италия, 1/8-финал: "Рома" - "Торино"
Диема спорт
21:30 Бундеслига: "Хамбургер" - "Байер" (Леверкузен)
Ринг
22:00 Купа на Нидерландия, 1/8-финал: "Утрехт" - "Твенте"
Макс спорт 2
22:00 Купа на Франция, 1/16-финал: "Байо" - "Олимпик" (Марсилия)
Макс спорт 4
22:00 Купа на Испания, 1/8-финал: "Депортиво" (Ла Коруня) - "Атлетико" (Мадрид)
СРЯДА, 14 януари
Спорт
Макс спорт 1
00:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд
02:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд
07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд
09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд
18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Вакъфбанк" (Истанбул) - "Алба" (Блаж)
21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Олимпиакос"
Макс спорт 2
02:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида
04:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида
06:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида
10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида
Диема спорт 3
06:00 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Портланд Трейл Блейзърс"
Евроспорт 1
10:30 Тенис: Australian Open, 1 Point Slam
15:00 Снукър: "Мастърс", I кръг
21:00 Снукър: "Мастърс", I кръг
Евроспорт 2
15:30 Биатлон (жени): СК в Руполдинг, 4х6 км щафета
16:50 Сноуборд (мъже и жени): СК в Бад Гащайн, паралелен слалом
18:55 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, кратка програма, жени
Футбол
Нова спорт
13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Тайланд - Китай
21:30 Бундеслига: "Хофенхайм" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
Диема спорт 2
13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Ирак - Австралия
22:00 Купа на лигата на Англия, 1/2-финал: "Челси" - "Арсенал"
Диема спорт
15:00 Контрола: "Лудогорец" - "Раков"
21:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Фрайбург"
Макс спорт 2
19:00 Купа на Африка, 1/2-финал: Сенегал - Египет
22:00 Купа на Африка, 1/2-финал: Мароко - Нигерия
Диема спорт 3
19:30 Бундеслига: "Волфсбург" - "Санкт Паули"
21:30 Бундеслига: "Кьолн" - "Байерн" (Мюнхен)
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Наполи" - "Парма"
21:45 Серия А: "Интер" - "Лече"
Макс спорт 4
19:30 Купа на Турция: "Бейоглу Йени Чарши" - "Фенербахче"
22:00 Купа на Испания, 1/8-финал: "Албасете" - "Реал" (Мадрид)
Ринг
19:45 Купа на Нидерландия, 1/8-финал: "Ден Бош" - ПСВ "Айндховен"
22:00 Купа на Нидерландия, 1/8-финал: АЗ "Алкмаар" - "Аякс"
ЧЕТВЪРТЪК, 15 януари
Спорт
Макс спорт 1
00:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, 1/4-финал
02:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, 1/4-финал
04:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, 1/4-финал
07:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, 1/4-финал
19:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Баскония"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Цървена звезда"
Макс спорт 3
02:30 НХЛ: "Бъфало Сейбърс" - "Филаделфия Флайърс"
Макс спорт 2
04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, 1/4-финал
06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, 1/4-финал
08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, 1/4-финал
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, 1/4-финал
19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Палмберг" (Шверин) - "Марица" (Пловдив)
21:30 ПРЯКО, Волейбол - Серия А1: Чистерна - Монца
Макс спорт 4
09:30 Голф: "Дубай Инвитейшънъл", I ден
Евроспорт 2
14:00 Ски алпинизъм: СК в Куршевел, спринт
15:30 Биатлон (мъже): СК в Руполдинг, 4х7,5 км щафета
16:45 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, кратка програма, мъже
20:55 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, волна програма, спортни двойки
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Мастърс", 1/4-финал
21:00 Снукър: "Мастърс", 1/4-финал
Футбол
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Верона" - "Болоня"
21:45 Серия А: "Комо" - "Милан"
Макс спорт 4
19:30 Купа на Турция: "Бешикташ" - "Кечиоренгюджю"
22:00 Купа на Испания, 1/8-финал: "Сантандер" - "Барселона"
Диема спорт 3
21:30 Бундеслига: "Аугсбург" - "Унион" (Берлин)
ПЕТЪК, 16 януари
Спорт
Макс спорт 1
02:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, 1/2-финал
04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, 1/2-финал
12:00 Волейбол (мъже): Купа на България, 1/4-финал, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Монтана"
14:30 Волейбол (мъже): Купа на България, 1/4-финал, "Нефтохимик" - "Берое"
17:00 Волейбол (мъже): Купа на България, 1/4-финал, "Левски София" - "Пирин" (Разлог)
19:30 Волейбол (мъже): Купа на България, 1/4-финал, ЦСКА - "Дея спорт"
Евроспорт 2
02:00 Голф: PGA тур, "Хавай Оупън", I ден
14:25 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, кратка програма, танцови двойки
15:15 Биатлон (жени): СК в Руполдинг, 7,5 км спринт
19:55 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, волна програма, жени
Макс спорт 2
04:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, 1/2-финал
10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, 1/2-финал
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Черно море"
21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Барселона"
Макс спорт 3
04:30 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Торонто Мейпъл Лийфс"
19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Валенсия"
Евроспорт 1
08:55 Ски скокове (мъже): СК в Сапоро, голяма шанца, квалификация
10:00 Ски скокове (жени): СК в Джандзякоу, малка шанца
13:00 Ски (мъже): СК във Венген, супер Г
15:00 Снукър: "Мастърс", 1/4-финал
21:00 Снукър: "Мастърс", 1/4-финал
Макс спорт 4
09:30 Голф: "Дубай Инвитейшънъл", II ден
Футбол
Нова спорт
13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.), 1/4-финал: Япония -
17:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.), 1/4-финал:
Диема спорт 3
19:30 Втора Бундеслига: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Арминия" (Билефелд)
21:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - "Айнтрахт" (Франкфурт)
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Магдебург"
22:00 Чемпиъншип: "Уест Бромич" - "Мидълзбро"
Диема спорт
20:00 Лига 1: "Монако" - "Лориен"
22:00 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Лил"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Пиза" - "Аталанта"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Жирона"
Ринг
22:15 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Каза Пиа"
СЪБОТА, 17 януари
Спорт
Евроспорт 2
02:00 Голф: PGA тур, "Хавай Оупън", II ден
09:50 Северна комбинация (жени): СК в Оберхоф, ски скокове
10:35 Северна комбинация (мъже): СК в Оберхоф, ски скокове
12:35 Северна комбинация (жени): СК в Оберхоф, ски бягане
13:20 Северна комбинация (мъже): СК в Оберхоф, ски бягане
15:15 Биатлон (мъже): СК в Руполдинг, 10 км спринт
16:50 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, волна програма, мъже
20:25 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, волна програма, танцови двойки
Макс спорт 1
03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, финал
12:00 Волейбол (мъже): Купа на България, 1/2-финал
14:30 Волейбол (мъже): Купа на България, 1/2-финал
23:30 НФЛ: плейофи
Макс спорт 2
06:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, финал
Евроспорт 1
08:15 Ски скокове (мъже): СК в Сапоро, голяма шанца
10:00 Ски скокове (жени): СК в Джандзякоу, малка шанца
11:30 Ски (жени): СК в Тарвизио, спускане
13:15 Ски (мъже): СК във Венген, спускане
15:00 Снукър: "Мастърс", 1/2-финал
21:00 Снукър: "Мастърс", 1/2-финал
Макс спорт 4
09:30 Голф: "Дубай Инвитейшънъл", III ден
Нова спорт / Диема спорт 3
13:00 Сноуборд (мъже и жени): СК в Банско, паралелен гигантски слалом
БНТ 3
13:30 Ски (мъже): СК във Венген, спускане
Диема спорт
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Тенерифе"
00:00 НБА: "Далас Маверикс" - "Юта Джаз"
Футбол
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Манчестър Сити"
17:00 Премиър лийг: "Челси" - "Брентфорд"
19:30 Премиър лийг: "Нотингам" - "Арсенал"
Диема спорт
14:30 Чемпиъншип: "Ковънтри" - "Лестър"
17:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Бърнли"
20:00 Лига 1: "Тулуза" - "Ница"
Нова спорт
15:00 Франция, Лига 2: "Троа" - "Реймс"
17:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Фулъм"
19:30 Чемпиъншип: "Суонзи" - "Бирмингам"
21:30 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Шалке 04"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Леванте"
17:15 Ла Лига: "Майорка" - "Атлетик" (Билбао)
19:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Овиедо"
22:00 Ла Лига: "Бетис" - "Виляреал"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Удинезе" - "Интер"
19:00 Серия А: "Наполи" - "Сасуоло"
21:45 Серия А: "Каляри" - "Ювентус"
Диема спорт 3
16:30 Бундеслига: "Хофенхайм" - "Байер" (Леверкузен)
19:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Байерн" (Мюнхен)
22:05 Лига 1: "Анже" - "Олимпик" (Марсилия)
Ринг
17:30 Ередивизи: "Аякс" - "Гоу Ахед Ийгълс"
21:00 Ередивизи: "Фортуна" (Ситард) - ПСВ "Айндховен"
23:00 Примейра лига: "Рио Аве" - "Бенфика"
Макс спорт 2
18:00 Купа на Африка, мач за 3-то място:
НЕДЕЛЯ, 18 януари
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Вашингтон Кепитълс" - "Флорида Пантърс"
05:00 НХЛ: "Ванкувър Кенъкс" - "Едмънтън Ойлърс"
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Берое"
Евроспорт 2
02:00 Голф: PGA тур, "Хавай Оупън", III ден
05:00 Тенис: Australian Open, I кръг
05:30 Тенис: Australian Open, I кръг
07:30 Тенис: Australian Open, I кръг
10:00 Тенис: Australian Open, I кръг
12:15 Ски (жени): СК в Тарвизио, супер Г
13:30 Биатлон (жени): СК в Руполдинг, 10 км преследване
15:00 Шейни (жени): СК в Оберхоф, двойки
15:30 Северна комбинация (жени): СК в Оберхоф, 5 км ски бягане
15:55 Биатлон (мъже): СК в Руполдинг, 12,5 км преследване
16:45 Северна комбинация (мъже): СК в Оберхоф, 10 км ски бягане
Евроспорт 1
02:30 Тенис: Australian Open, I кръг
05:30 Тенис: Australian Open, I кръг
07:30 Тенис: Australian Open, I кръг
09:30 Тенис: Australian Open, I кръг
12:00 Тенис: Australian Open, I кръг
15:00 Снукър: "Мастърс", финал (I сесия)
21:00 Снукър: "Мастърс", финал (II сесия)
Макс спорт 1
03:15 НФЛ: плейофи
15:00 Волейбол (мъже): Висша лига, финал
19:00 Волейбол (мъже): Купа на България, финал
22:00 НФЛ: плейофи
Макс спорт 4
09:30 Голф: "Дубай Инвитейшънъл", IV ден
БНТ 3 / Евроспорт 2
11:00 Ски (мъже): СК във Венген, слалом, I манш
14:00 Ски (мъже): СК във Венген, слалом, II манш
Нова спорт / Диема спорт 3
12:45 Сноуборд (мъже и жени): СК в Банско, паралелен гигантски слалом
Диема спорт 2
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Барселона"
Диема спорт
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Жирона"
Нова спорт
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Манреса"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Валенсия"
Футбол
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Парма" - "Дженоа"
16:00 Серия А: "Болоня" - "Фиорентина"
19:00 Серия А: "Торино" - "Рома"
21:45 Серия А: "Милан" - "Лече"
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Холщайн" (Кил) - "Падерборн"
16:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Унион" (Берлин)
18:30 Бундеслига: "Аугсбург" - "Фрайбург"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Валенсия"
17:15 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Алавес"
19:30 Ла Лига: "Селта" - "Райо Валекано"
22:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Барселона"
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Уулвърхемптън" - "Нюкасъл"
18:30 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Евертън"
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Брест"
Диема спорт
16:00 Лига 1: "Страсбург" - "Мец"
19:00 Суперлига: ПАОК - ОФИ
21:00 Суперлига: АЕК - "Панатинайкос"
Ринг
17:45 Ередивизи: "Фейенорд" - "Спарта" (Ротердам)
22:30 Примейра лига: "Витория" (Гимараеш) - "Порто"
Макс спорт 2
21:00 Купа на Африка, финал: