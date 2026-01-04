Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 януари)

ПОНЕДЕЛНИК, 12 януари

Спорт

Макс спорт 1

00:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд

02:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд

07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд

09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд

Диема спорт 3

01:00 НБА: "Портланд Трейл Блейзърс" - "Ню Йорк Никс"

Макс спорт 4

03:00 НФЛ: плейофи, АФК, уайлд кард, "Ню Ингланд Пейтриътс" - "Лос Анджелис Чарджърс"

Макс спорт 2

06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида

08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида

10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида

12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Миньор" (Перник)

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Мастърс", I кръг

21:00 Снукър: "Мастърс", I кръг

Нова спорт

21:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Сарагоса"

Футбол

Нова спорт

18:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Йордания - Киргизстан

Диема спорт

18:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Саудитска Арабия - Виетнам

Макс спорт 1

19:30 Про лига: "Ал Хилал" - "Ал Насър"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Дженоа" - "Каляри"

21:45 Серия А: "Ювентус" - "Кремонезе"

Диема спорт 2

20:30 Купа на Англия: жребий за 1/16-финалите

21:45 Купа на Англия, 1/32-финал: "Ливърпул" - "Барнзли"

Макс спорт 2

22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Селта"

Макс спорт 4

22:10 Купа на Франция, 1/16-финал: "Пари Сен Жермен" - "Париж"

ВТОРНИК, 13 януари

Спорт

Макс спорт 1

00:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд

02:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд

07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд

09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд

18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Манреса"

Макс спорт 3

02:00 НХЛ: "Детройт Ред Уингс" - "Каролина Хърикейнс"

Диема спорт 2

02:30 НБА: "Индиана Пейсърс" - "Бостън Селтикс"

Макс спорт 2

02:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида

04:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида

06:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида

08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида

10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида

18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Фенербахче" - "Игор Горгондзола" (Новара)

Макс спорт 4

03:00 НФЛ: плейофи, АФК, уайлд кард, "Питсбърг Стийлърс" - "Хюстън Тексънс"

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Сакраменто Кингс" - "Лос Анджелис Лейкърс"

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Мастърс", I кръг

21:00 Снукър: "Мастърс", I кръг

Евроспорт 2

18:30 Ски (жени): СК във Флахау, слалом, I манш

19:45 Сноуборд (мъже и жени): СК в Бад Гащайн, паралелен слалом

21:30 Ски (жени): СК във Флахау, слалом, II манш

Футбол

Нова спорт

13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Иран - Ливан

18:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): ОАЕ - Сирия

21:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Хайденхайм"

Диема спорт 2

13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Узбекистан - Южна Корея

18:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Япония - Катар

22:00 Купа на лигата на Англия, 1/2-финал: "Нюкасъл" - "Манчестър Сити"

Диема спорт 3

19:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Айнтрахт" (Франкфурт)

21:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Вердер" (Бремен)

Макс спорт 3

19:30 Купа на Турция: "Фетиеспор" - "Галатасарай"

22:00 Купа на Италия, 1/8-финал: "Рома" - "Торино"

Диема спорт

21:30 Бундеслига: "Хамбургер" - "Байер" (Леверкузен)

Ринг

22:00 Купа на Нидерландия, 1/8-финал: "Утрехт" - "Твенте"

Макс спорт 2

22:00 Купа на Франция, 1/16-финал: "Байо" - "Олимпик" (Марсилия)

Макс спорт 4

22:00 Купа на Испания, 1/8-финал: "Депортиво" (Ла Коруня) - "Атлетико" (Мадрид)

СРЯДА, 14 януари

Спорт

Макс спорт 1

00:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд

02:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд

07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд

09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд

18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Вакъфбанк" (Истанбул) - "Алба" (Блаж)

21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Олимпиакос"

Макс спорт 2

02:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида

04:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида

06:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида

10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида

Диема спорт 3

06:00 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Портланд Трейл Блейзърс"

Евроспорт 1

10:30 Тенис: Australian Open, 1 Point Slam

15:00 Снукър: "Мастърс", I кръг

21:00 Снукър: "Мастърс", I кръг

Евроспорт 2

15:30 Биатлон (жени): СК в Руполдинг, 4х6 км щафета

16:50 Сноуборд (мъже и жени): СК в Бад Гащайн, паралелен слалом

18:55 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, кратка програма, жени

Футбол

Нова спорт

13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Тайланд - Китай

21:30 Бундеслига: "Хофенхайм" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)

Диема спорт 2

13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Ирак - Австралия

22:00 Купа на лигата на Англия, 1/2-финал: "Челси" - "Арсенал"

Диема спорт

15:00 Контрола: "Лудогорец" - "Раков"

21:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Фрайбург"

Макс спорт 2

19:00 Купа на Африка, 1/2-финал: Сенегал - Египет

22:00 Купа на Африка, 1/2-финал: Мароко - Нигерия

Диема спорт 3

19:30 Бундеслига: "Волфсбург" - "Санкт Паули"

21:30 Бундеслига: "Кьолн" - "Байерн" (Мюнхен)

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Наполи" - "Парма"

21:45 Серия А: "Интер" - "Лече"

Макс спорт 4

19:30 Купа на Турция: "Бейоглу Йени Чарши" - "Фенербахче"

22:00 Купа на Испания, 1/8-финал: "Албасете" - "Реал" (Мадрид)

Ринг

19:45 Купа на Нидерландия, 1/8-финал: "Ден Бош" - ПСВ "Айндховен"

22:00 Купа на Нидерландия, 1/8-финал: АЗ "Алкмаар" - "Аякс"

ЧЕТВЪРТЪК, 15 януари

Спорт

Макс спорт 1

00:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, 1/4-финал

02:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, 1/4-финал

04:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, 1/4-финал

07:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, 1/4-финал

19:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Баскония"

21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Цървена звезда"

Макс спорт 3

02:30 НХЛ: "Бъфало Сейбърс" - "Филаделфия Флайърс"

Макс спорт 2

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, 1/4-финал

06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, 1/4-финал

08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, 1/4-финал

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, 1/4-финал

19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Палмберг" (Шверин) - "Марица" (Пловдив)

21:30 ПРЯКО, Волейбол - Серия А1: Чистерна - Монца

Макс спорт 4

09:30 Голф: "Дубай Инвитейшънъл", I ден

Евроспорт 2

14:00 Ски алпинизъм: СК в Куршевел, спринт

15:30 Биатлон (мъже): СК в Руполдинг, 4х7,5 км щафета

16:45 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, кратка програма, мъже

20:55 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, волна програма, спортни двойки

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Мастърс", 1/4-финал

21:00 Снукър: "Мастърс", 1/4-финал

Футбол

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Верона" - "Болоня"

21:45 Серия А: "Комо" - "Милан"

Макс спорт 4

19:30 Купа на Турция: "Бешикташ" - "Кечиоренгюджю"

22:00 Купа на Испания, 1/8-финал: "Сантандер" - "Барселона"

Диема спорт 3

21:30 Бундеслига: "Аугсбург" - "Унион" (Берлин)

ПЕТЪК, 16 януари

Спорт

Макс спорт 1

02:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, 1/2-финал

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, 1/2-финал

12:00 Волейбол (мъже): Купа на България, 1/4-финал, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Монтана"

14:30 Волейбол (мъже): Купа на България, 1/4-финал, "Нефтохимик" - "Берое"

17:00 Волейбол (мъже): Купа на България, 1/4-финал, "Левски София" - "Пирин" (Разлог)

19:30 Волейбол (мъже): Купа на България, 1/4-финал, ЦСКА - "Дея спорт"

Евроспорт 2

02:00 Голф: PGA тур, "Хавай Оупън", I ден

14:25 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, кратка програма, танцови двойки

15:15 Биатлон (жени): СК в Руполдинг, 7,5 км спринт

19:55 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, волна програма, жени

Макс спорт 2

04:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, 1/2-финал

10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, 1/2-финал

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Черно море"

21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Барселона"

Макс спорт 3

04:30 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Торонто Мейпъл Лийфс"

19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Валенсия"

Евроспорт 1

08:55 Ски скокове (мъже): СК в Сапоро, голяма шанца, квалификация

10:00 Ски скокове (жени): СК в Джандзякоу, малка шанца

13:00 Ски (мъже): СК във Венген, супер Г

15:00 Снукър: "Мастърс", 1/4-финал

21:00 Снукър: "Мастърс", 1/4-финал

Макс спорт 4

09:30 Голф: "Дубай Инвитейшънъл", II ден

Футбол

Нова спорт

13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.), 1/4-финал: Япония -

17:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.), 1/4-финал:

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундеслига: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Арминия" (Билефелд)

21:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - "Айнтрахт" (Франкфурт)

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Магдебург"

22:00 Чемпиъншип: "Уест Бромич" - "Мидълзбро"

Диема спорт

20:00 Лига 1: "Монако" - "Лориен"

22:00 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Лил"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Пиза" - "Аталанта"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Жирона"

Ринг

22:15 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Каза Пиа"

СЪБОТА, 17 януари

Спорт

Евроспорт 2

02:00 Голф: PGA тур, "Хавай Оупън", II ден

09:50 Северна комбинация (жени): СК в Оберхоф, ски скокове

10:35 Северна комбинация (мъже): СК в Оберхоф, ски скокове

12:35 Северна комбинация (жени): СК в Оберхоф, ски бягане

13:20 Северна комбинация (мъже): СК в Оберхоф, ски бягане

15:15 Биатлон (мъже): СК в Руполдинг, 10 км спринт

16:50 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, волна програма, мъже

20:25 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, волна програма, танцови двойки

Макс спорт 1

03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, финал

12:00 Волейбол (мъже): Купа на България, 1/2-финал

14:30 Волейбол (мъже): Купа на България, 1/2-финал

23:30 НФЛ: плейофи

Макс спорт 2

06:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, финал

Евроспорт 1

08:15 Ски скокове (мъже): СК в Сапоро, голяма шанца

10:00 Ски скокове (жени): СК в Джандзякоу, малка шанца

11:30 Ски (жени): СК в Тарвизио, спускане

13:15 Ски (мъже): СК във Венген, спускане

15:00 Снукър: "Мастърс", 1/2-финал

21:00 Снукър: "Мастърс", 1/2-финал

Макс спорт 4

09:30 Голф: "Дубай Инвитейшънъл", III ден

Нова спорт / Диема спорт 3

13:00 Сноуборд (мъже и жени): СК в Банско, паралелен гигантски слалом

БНТ 3

13:30 Ски (мъже): СК във Венген, спускане

Диема спорт

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Тенерифе"

00:00 НБА: "Далас Маверикс" - "Юта Джаз"

Футбол

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Манчестър Сити"

17:00 Премиър лийг: "Челси" - "Брентфорд"

19:30 Премиър лийг: "Нотингам" - "Арсенал"

Диема спорт

14:30 Чемпиъншип: "Ковънтри" - "Лестър"

17:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Бърнли"

20:00 Лига 1: "Тулуза" - "Ница"

Нова спорт

15:00 Франция, Лига 2: "Троа" - "Реймс"

17:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Фулъм"

19:30 Чемпиъншип: "Суонзи" - "Бирмингам"

21:30 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Шалке 04"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Леванте"

17:15 Ла Лига: "Майорка" - "Атлетик" (Билбао)

19:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Овиедо"

22:00 Ла Лига: "Бетис" - "Виляреал"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Удинезе" - "Интер"

19:00 Серия А: "Наполи" - "Сасуоло"

21:45 Серия А: "Каляри" - "Ювентус"

Диема спорт 3

16:30 Бундеслига: "Хофенхайм" - "Байер" (Леверкузен)

19:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Байерн" (Мюнхен)

22:05 Лига 1: "Анже" - "Олимпик" (Марсилия)

Ринг

17:30 Ередивизи: "Аякс" - "Гоу Ахед Ийгълс"

21:00 Ередивизи: "Фортуна" (Ситард) - ПСВ "Айндховен"

23:00 Примейра лига: "Рио Аве" - "Бенфика"

Макс спорт 2

18:00 Купа на Африка, мач за 3-то място:

НЕДЕЛЯ, 18 януари

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Вашингтон Кепитълс" - "Флорида Пантърс"

05:00 НХЛ: "Ванкувър Кенъкс" - "Едмънтън Ойлърс"

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Берое"

Евроспорт 2

02:00 Голф: PGA тур, "Хавай Оупън", III ден

05:00 Тенис: Australian Open, I кръг

05:30 Тенис: Australian Open, I кръг

07:30 Тенис: Australian Open, I кръг

10:00 Тенис: Australian Open, I кръг

12:15 Ски (жени): СК в Тарвизио, супер Г

13:30 Биатлон (жени): СК в Руполдинг, 10 км преследване

15:00 Шейни (жени): СК в Оберхоф, двойки

15:30 Северна комбинация (жени): СК в Оберхоф, 5 км ски бягане

15:55 Биатлон (мъже): СК в Руполдинг, 12,5 км преследване

16:45 Северна комбинация (мъже): СК в Оберхоф, 10 км ски бягане

Евроспорт 1

02:30 Тенис: Australian Open, I кръг

05:30 Тенис: Australian Open, I кръг

07:30 Тенис: Australian Open, I кръг

09:30 Тенис: Australian Open, I кръг

12:00 Тенис: Australian Open, I кръг

15:00 Снукър: "Мастърс", финал (I сесия)

21:00 Снукър: "Мастърс", финал (II сесия)

Макс спорт 1

03:15 НФЛ: плейофи

15:00 Волейбол (мъже): Висша лига, финал

19:00 Волейбол (мъже): Купа на България, финал

22:00 НФЛ: плейофи

Макс спорт 4

09:30 Голф: "Дубай Инвитейшънъл", IV ден

БНТ 3 / Евроспорт 2

11:00 Ски (мъже): СК във Венген, слалом, I манш

14:00 Ски (мъже): СК във Венген, слалом, II манш

Нова спорт / Диема спорт 3

12:45 Сноуборд (мъже и жени): СК в Банско, паралелен гигантски слалом

Диема спорт 2

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Барселона"

Диема спорт

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Жирона"

Нова спорт

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Манреса"

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Валенсия"

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Парма" - "Дженоа"

16:00 Серия А: "Болоня" - "Фиорентина"

19:00 Серия А: "Торино" - "Рома"

21:45 Серия А: "Милан" - "Лече"

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Холщайн" (Кил) - "Падерборн"

16:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Унион" (Берлин)

18:30 Бундеслига: "Аугсбург" - "Фрайбург"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Валенсия"

17:15 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Алавес"

19:30 Ла Лига: "Селта" - "Райо Валекано"

22:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Барселона"

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Уулвърхемптън" - "Нюкасъл"

18:30 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Евертън"

21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Брест"

Диема спорт

16:00 Лига 1: "Страсбург" - "Мец"

19:00 Суперлига: ПАОК - ОФИ

21:00 Суперлига: АЕК - "Панатинайкос"

Ринг

17:45 Ередивизи: "Фейенорд" - "Спарта" (Ротердам)

22:30 Примейра лига: "Витория" (Гимараеш) - "Порто"

Макс спорт 2

21:00 Купа на Африка, финал: