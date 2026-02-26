Медия без
Спортът по телевизията - 27 февруари

Днес, 03:03

Макс спорт 1

02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, 1/4-финал, У Ибин - Флавио Коболи
04:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, 1/4-финал, Франсис Тиафоу - Матия Белучи
06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, 1/4-финал, Валентин Вашеро - Брандън Накашима
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/2-финал, Феликс Оже-Алиасим - Даниил Медведев
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/2-финал, Андрей Рубльов - Талон Грикспор

Макс спорт 3

02:00 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Тампа Бей Лайтнинг"
21:45 Футбол: Серия А, "Парма" - "Каляри"

Макс спорт 4

02:30 Футбол: Рекопа Судамерикана, реванш, "Фламенго" - "Ланус"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Алавес"

Макс спорт 2

05:35 Moto GP: ГП на Тайланд, първа тренировка
09:50 Moto GP: ГП на Тайланд, тренировка
12:30 Голф: "Южна Африка Оупън", II ден
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, 1/4-финал, Яник Ханфман - Вилюс Гаубас
20:00 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, 1/4-финал, Франсиско Серундоло - Емилио Нава
23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, 1/4-финал, Андреа Пелегрино - Лучано Дардери   
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, 1/4-финал, Алехандро Табило / Тиаго Тиранте - Кристиан Гарин / Себастиан Баес

Евроспорт 2

10:50 Северна комбинация (мъже): СК в Бад Митендорф, ски полети
12:50 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Копаоник, крос
14:30 Ски скокове (мъже): СК в Бад Митендорф, квалификация
16:50 Северна комбинация (мъже): СК в Бад Митендорф, ски бягане
21:00 Голф: PGA тур, "Палм Бийч Класик", II ден

Евроспорт 1

11:45 Ски (жени): СК в Солдеу, спускане
14:00 Снукър: "Уелс Оупън", 1/4-финал, Бари Хоукинс - Нийл Робъртсън
16:00 Снукър: "Уелс Оупън", 1/4-финал, Джак Лисовски - Стюърт Бингам
21:00 Снукър: "Уелс Оупън", 1/4-финал, Джоу Юелун / Сам Крейги - Джон Хигинс

Диема спорт

12:45 Футбол: Първа лига, "Арда" - "Спартак 1918" (Варна)
15:15 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Ботев" (Пловдив)
17:45 Футбол: Първа лига, "Славия" - "ЦСКА 1948"
21:45 Футбол: Лига 1, "Страсбург" - "Ланс"

bTV Action / Макс спорт 3

13:00 Футбол: Шампионска лига, жребий за 1/8-финали, 1/4-финали и 1/2-финали
14:00 Футбол: Лига Европа, жребий за 1/8-финали, 1/4-финали и 1/2-финали

Диема спорт 3

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Фортуна" (Дюселдорф) - "Бохум" 
21:30 Футбол: Бундеслига, "Аугсбург" - "Кьолн"

Нова спорт

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Динамо" (Дрезден) - "Дармщат"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Бристъл Сити" - "Уотфорд"

Ринг

21:00 Баскетбол: квалификация за Евро 2029, Норвегия - България
22:45 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Ещорил"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Уулвърхемптън" - "Астън Вила"

 

спортна ТВ програма

