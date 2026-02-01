Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 февруари)

ПОНЕДЕЛНИК, 9 февруари
Спорт
Макс спорт 2
01:30 НФЛ: Супербоул LX, "Ню Ингланд Пейтриътс" - "Сиатъл Сийхоукс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Ботев" (Враца) - "Миньор" (Перник)
23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес
Евроспорт 2
11:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Италия - САЩ
13:05 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Япония - Италия
17:55 Милано Кортина 2026: шейни (жени), I манш
19:25 Милано Кортина 2026: шейни (жени), II манш
20:25 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (танцови двойки), кратка програма
21:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Швейцария - САЩ
БНТ 3 / Евроспорт 1
11:30 Милано Кортина 2026: ски (мъже), отборна комбинация, спускане
15:00 Милано Кортина 2026: ски (мъже), отборна комбинация, слалом
20:00 Милано Кортина 2026: ски скокове (мъже), малка шанца
Евроспорт 1
13:15 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), слоупстайл
17:25 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Германия - Франция
18:15 Милано Кортина 2026: кънки бягане (жени), 1000 м
19:15 Милано Кортина 2026: кънки бягане (жени), 1000 м
21:55 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (танцови двойки), кратка програма
23:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Канада - Чехия
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам
20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам
22:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам
Футбол
Нова спорт
15:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Насаф" - "Ал Шорта"
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Духаил" - "Ал Шарджа"
Диема спорт 2
15:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Уахда" - "Ал Ахли"
22:00 Чемпиъншип: "Шефилд Юнайтед" - "Мидълзбро"
Диема спорт 3
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Шабаб Ал Ахли" - "Ал Хилал"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Аталанта" - "Кремонезе"
21:45 Серия А: "Рома" - "Каляри"
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Сантандер" - "Мирандес"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Еспаньол"
Ринг
22:45 Примейра лига: "Порто" - "Спортинг" (Лисабон)
ВТОРНИК, 10 февруари
Спорт
Диема спорт 2
02:30 НБА: "Орландо Меджик" - "Милуоки Бъкс"
Макс спорт 1
03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам
20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам
22:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Оклахома Сити Тъндър"
БНТ 3 / Евроспорт 1
10:15 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже и жени), спринт, квалификации
11:30 Милано Кортина 2026: ски (жени), отборна комбинация, спускане
12:40 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже и жени), спринт, финали
14:55 Милано Кортина 2026: ски (жени), отборна комбинация, слалом
Евроспорт 2
12:55 Милано Кортина 2026: шорттрек
19:30 Милано Кортина 2026: шейни (жени), IV манш
20:30 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (мъже), кратка програма
21:45 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Канада - САЩ
БНТ 1 / Евроспорт 2
14:30 Милано Кортина 2026: биатлон (мъже), 20 км индивидуално
Евроспорт 1
16:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), мач за бронза
17:55 Милано Кортина 2026: шейни (жени), III манш
19:20 Милано Кортина 2026: ски скокове, смесено отборно състезание
21:45 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (мъже), кратка програма
23:45 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Финландия - Швейцария
Макс спорт 2
21:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Монпелие" - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес
Футбол
Диема спорт 3
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Санфрече Хирошима" - "Джохор Дарул Такзим"
14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Шанхай Шънхуа" - "Мачида"
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Трактор" - "Ал Сад"
21:30 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Нюкасъл"
Нова спорт
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Висел Кобе" - "Сеул"
14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Чънду Жунчън" - "Бурирам Юнайтед"
18:00 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал: "Ал Завра" - "Ал Уасъл"
21:45 Купа на Германия, 1/4-финал: "Херта" (Берлин) - "Фрайбург"
Диема спорт 2
15:45 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал: "Естеглал" - "Ал Хюсеин"
21:30 Премиър лийг: "Челси" - "Лийдс"
Диема спорт
18:00 Купа на България, 1/4-финал: ЦСКА - "ЦСКА 1948"
22:15 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Манчестър Юнайтед"
Ринг
22:00 Премиършип: "Хартс" - "Хибърниън"
Макс спорт 3
22:00 Купа на Италия, 1/2-финал: "Наполи" - "Комо"
СРЯДА, 11 февруари
Спорт
Макс спорт 1
03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам
20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам
22:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам
Евроспорт 1
10:00 Милано Кортина 2026: северна комбинация (мъже), малка шанца
11:45 Милано Кортина 2026: сноуборд (жени), халфпайп
14:40 Милано Кортина 2026: северна комбинация (мъже), 10 км ски бягане
18:00 Милано Кортина 2026: шейни (жени), двойки, I манш
18:45 Милано Кортина 2026: шейни (мъже), двойки, I манш
19:20 Милано Кортина 2026: кънки бягане (мъже), 1000 м
20:45 Милано Кортина 2026: шейни (мъже), двойки, II манш
23:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), Швеция - Италия
Евроспорт 2
11:55 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), бабуни
12:35 Милано Кортина 2026: сноуборд (жени), халфпайп
15:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), бабуни
19:45 Милано Кортина 2026: шейни (жени), двойки, II манш
20:25 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже), халфпайп
БНТ 3 / Евроспорт 1
12:30 Милано Кортина 2026: ски (мъже), супер Г
17:30 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), Словакия - Финландия
БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1
15:15 Милано Кортина 2026: биатлон (жени), 15 км индивидуално
22:00 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (танцови двойки), волна програма
Макс спорт 3
18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Тюрк Телеком" (Анкара) - "Найнърс" (Кемниц)
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Будучност" - "Бург ан Брес"
Макс спорт 2
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Асеко Ресовия" (Жешув) - "Алурон Варта" (Заверче)
23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес
Футбол
Нова спорт
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Гангвон" - "Шанхай Порт"
14:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал: "Рачабури" - "Персиб Бандунг"
18:00 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал: "Сепахан" - "Ал Ахли"
21:30 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Брайтън"
Диема спорт 3
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Улсан" - "Мелбърн Сити"
14:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал: "Конг Ан Ха Ной" - "Тампайнс Роувърс"
21:45 Купа на Германия, 1/4-финал: "Байерн" (Мюнхен) - РБ (Лайпциг)
Диема спорт
15:00 Купа на България, 1/4-финал: "Ботев" (Враца) - "Арда"
18:00 Купа на България, 1/4-финал: "Лудогорец" - "Левски"
22:15 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Ливърпул"
Диема спорт 2
15:45 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал: "Аркадаг" - "Ал Насър"
21:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Фулъм"
Ринг
22:00 Премиършип: "Мадъруел" - "Рейнджърс"
Макс спорт 3
22:00 Купа на Италия, 1/2-финал: "Болоня" - "Лацио"
ЧЕТВЪРТЪК, 12 февруари
Спорт
Макс спорт 3
02:00 Голф (жени): Шампионат на Азия и Тихия океан за аматьори, I ден
21:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига: АСН (Любляна) - "Итас" (Тренто)
Макс спорт 1
03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам
20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам
22:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам
Евроспорт 1
10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), Италия - Швейцария
10:55 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже), крос, квалификации
16:10 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), Великобритания - Швеция
17:30 Милано Кортина 2026: кънки бягане (мъже), 5000 м
19:20 Милано Кортина 2026: шейни, щафета
20:30 Милано Кортина 2026: сноуборд (жени), халфпайп
23:00 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), Латвия - САЩ
Евроспорт 2
10:25 Милано Кортина 2026: скелетон (мъже), I манш
12:00 Милано Кортина 2026: скелетон (мъже), II манш
13:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), бабуни
21:15 Милано Кортина 2026: шорттрек
22:00 Голф: PGA тур, "Пебъл Бийч Про Ам", I ден
БНТ 3 / Евроспорт 1
12:30 Милано Кортина 2026: ски (жени), супер Г
14:00 Милано Кортина 2026: ски бягане (жени), 10 км
15:15 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже), крос, финали
21:15 Милано Кортина 2026: шорттрек (мъже и жени), 500 м, 1000 м, 1/2-финали и финали
БНТ 3 / Евроспорт 2
17:30 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), Чехия - Канада
Макс спорт 2
18:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Халкбанк" (Анкара) - "Богданка" (Люблин)
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Цървена звезда"
23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес
Макс спорт 4
20:00 WRC: рали "Швеция", SS1 Умеа 1
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Париж"
Футбол
Нова спорт
12:00 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал: "Поханг Стийлърс" - "Гамба Осака"
14:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал: "Банкок Юнайтед" - "Макартър"
Диема спорт
18:00 Купа на България, 1/4-финал: "Локомотив" (Пловдив) - "Ботев" (Пловдив)
Диема спорт 3
19:00 Лига на нациите 2026/27: жребий за груповата фаза
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Арсенал"
ПЕТЪК, 13 февруари
Спорт
Макс спорт 3
02:00 Голф (жени): Шампионат на Азия и Тихия океан за аматьори, II ден
Макс спорт 1
03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, 1/4-финал
20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, 1/4-финал
22:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, 1/4-финал
Евроспорт 1
10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), Великобритания - Италия
16:45 Милано Кортина 2026: кънки бягане (мъже), 10 000 м
18:55 Милано Кортина 2026: скелетон (жени), II манш
20:00 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (мъже), волна програма
23:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), 1/4-финал
Евроспорт 2
10:55 Милано Кортина 2026: сноуборд (жени), крос, квалификация
14:30 Милано Кортина 2026: сноуборд (жени), крос, финали
16:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Мурсия, I етап
17:30 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), 1/4-финал
20:15 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже), халфпайп, финал
22:05 Голф: PGA тур, "Пебъл Бийч Про Ам", II ден
БНТ 1 / Евроспорт 1
12:45 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже), 10 км
15:00 Милано Кортина 2026: биатлон (мъже), 10 км спринт
22:00 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (мъже), волна програма
БНТ 3
13:00 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), Финландия - Швеция
22:00 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), Канада - Швейцария
Макс спорт 2
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Берое"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Реал" (Мадрид)
23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес, 1/4-финал
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес, 1/4-финал
Футбол
Макс спорт 4
17:25 Про лига: "Ал Хилал" - "Ал Етифак"
22:00 Ла Лига: "Елче" - "Осасуна"
Диема спорт
17:45 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Локомотив 1929" (София)
20:00 Лига 1: "Рен" - "Пари Сен Жермен"
22:05 Лига 1: "Монако" - "Нант"
Диема спорт 3
19:30 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Карлсруе"
21:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Майнц 05"
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Пройсен" (Мюнстер)
21:45 Купа на Англия, 1/16-финал: "Рексъм" - "Ипсуич"
Ринг
20:30 Примейра лига: "Санта Клара" - "Бенфика"
Диема спорт 2
21:45 Купа на Англия, 1/16-финал: "Хъл Сити" - "Челси"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Пиза" - "Милан"
СЪБОТА, 14 февруари
Спорт
Макс спорт 3
02:00 Голф (жени): Шампионат на Азия и Тихия океан за аматьори, III ден
Макс спорт 1
03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас, 1/4-финал
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, 1/2-финал
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Валса Груп" (Модена)
21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, 1/2-финал
22:30 Тенис (мъже): ATP 500, Далас, 1/2-финал
01:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас, 1/2-финал
Диема спорт 2
04:00 НБА: Мач на изгряващите звезди
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Бургос"
23:55 НБА: Нощ на звездите
Евроспорт 1
10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), Италия - Китай
12:45 Милано Кортина 2026: ски бягане (жени), 4х7,5 км щафета
17:00 Милано Кортина 2026: кънки бягане, отборно преследване за жени, квалификации / 500 м за мъже
17:30 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), Швейцария - Канада
18:05 Милано Кортина 2026: кънки бягане, отборно преследване за жени, квалификации / 500 м за мъже
22:00 Милано Кортина 2026: шорттрек
23:45 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), 1/4-финал
БНТ 3 / Евроспорт 1
11:00 Милано Кортина 2026: ски (мъже), гигантски слалом, I манш
14:30 Милано Кортина 2026: ски (мъже), гигантски слалом, II манш
15:45 Милано Кортина 2026: биатлон (жени), 7,5 км спринт
19:45 Милано Кортина 2026: ски скокове (мъже), голяма шанца
Евроспорт 2
11:15 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), двойки, бабуни
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Мурсия, II етап
17:00 Колоездене (мъже): "Фигейра Чемпиънс Класик"
19:00 Милано Кортина 2026: скелетон (жени), III манш
20:35 Милано Кортина 2026: скелетон (жени), IV манш
21:30 Милано Кортина 2026: шорттрек
22:00 Голф: PGA тур, "Пебъл Бийч Про Ам", III ден
Макс спорт 4
12:00 WRC: рали "Швеция", SS10 Сарсьолиден 1
Макс спорт 2
16:10 Ръгби: "Шестте нации", Ирландия - Италия
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Нефтохимик" - "Дея спорт"
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес, 1/2-финал
23:00 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес, 1/2-финал
Нова спорт
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Сарагоса" - "Ховентут"
БНТ 3
22:00 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), САЩ - Дания
Футбол
Диема спорт
12:15 Първа лига: "Септември" (София) - "Монтана"
14:45 Първа лига: "ЦСКА 1948" - ЦСКА
17:15 Първа лига: "Арда" - "Славия"
20:00 Лига 1: "Лил" - "Брест"
22:05 Лига 1: "Париж" - "Ланс"
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Кайзерслаутерн" - "Гройтер Фюрт"
16:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - "Байерн" (Мюнхен)
19:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Кьолн"
22:00 Купа на Англия, 1/16-финал: "Ливърпул" - "Брайтън"
Диема спорт 2
14:15 Купа на Англия, 1/16-финал: "Бъртън Албиън" - "Уест Хем"
17:00 Купа на Англия, 1/16-финал: "Манчестър Сити" - "Салфорд"
19:45 Купа на Англия, 1/16-финал: "Астън Вила" - "Нюкасъл"
Нова спорт
14:30 Англия, Лига 1: "Стивънидж" - "Хъдърсфилд"
17:00 Купа на Англия, 1/16-финал: "Бърнли" - "Мансфилд"
21:30 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Елверсберг"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Селта"
17:15 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Атлетико" (Мадрид)
19:30 Ла Лига: "Севиля" - "Алавес"
22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Реал Сосиедад"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Комо" - "Фиорентина"
19:00 Серия А: "Лацио" - "Аталанта"
21:45 Серия А: "Интер" - "Ювентус"
Ринг
21:00 Ередивизи: "Аякс" - "Фортуна" (Ситард)
НЕДЕЛЯ, 15 февруари
Спорт
Макс спорт 3
02:00 Голф (жени): Шампионат на Азия и Тихия океан за аматьори, IV ден
Евроспорт 1
10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), Германия - Великобритания
16:45 Милано Кортина 2026: кънки бягане, отборно преследване за мъже, квалификации / 500 м за жени
17:30 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), Великобритания - Швеция
18:05 Милано Кортина 2026: кънки бягане, отборно преследване за мъже, квалификации / 500 м за жени
19:30 Милано Кортина 2026: ски скокове (жени), голяма шанца
21:40 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (спортни двойки), кратка програма
Евроспорт 2
11:00 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), монобоб, I манш
12:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), двойки, бабуни
12:55 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), монобоб, II манш
15:30 Колоездене (мъже): "Класика де Алмерия"
17:30 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), Канада - Франция
20:45 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (спортни двойки), кратка програма
21:40 Голф: PGA тур, "Пебъл Бийч Про Ам", IV ден
БНТ 3 / Евроспорт 1
11:00 Милано Кортина 2026: ски (жени), гигантски слалом, I манш
13:00 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже), 4х7,5 км щафета
14:30 Милано Кортина 2026: ски (жени), гигантски слалом, II манш
БНТ 1 / Евроспорт 1
12:15 Милано Кортина 2026: биатлон (мъже), 12,5 км преследване
15:45 Милано Кортина 2026: биатлон (жени), 10 км преследване
Макс спорт 4
13:00 WRC: рали "Швеция", SS18 Умеа 2, бонус етап
Макс спорт 2
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Локомотив" (Пловдив)
17:10 Ръгби: "Шестте нации", Уелс - Франция
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес, финал
Нова спорт
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Андора" - "Валенсия"
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Манреса"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Реал" (Мадрид)
БНТ 3
16:00 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦПВК - ЦСКА
22:00 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), САЩ - Германия
Макс спорт 1
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, финал
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)
21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас, финал
Диема спорт 2
23:55 НБА: Турнир на звездите
Футбол
Диема спорт
12:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Черно море"
14:30 Първа лига: "Лудогорец" - "Берое"
17:00 Първа лига: "Левски" - "Ботев" (Пловдив)
19:30 Суперлига: ПАОК - АЕК
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Ница"
Ринг
13:15 Ередивизи: "Фейенорд" - "Гоу Ахед Ийгълс"
16:00 Премиършип: "Килмарнък" - "Селтик"
18:30 Премиършип: "Рейнджърс" - "Хартс"
22:30 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Фамаликао"
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Удинезе" - "Сасуоло"
16:00 Серия А: "Парма" - "Верона"
19:00 Серия А: "Торино" - "Болоня"
21:45 Серия А: "Наполи" - "Рома"
Диема спорт 3
14:00 Купа на Англия, 1/16-финал: "Бирмингам" - "Лийдс"
16:00 Купа на Англия, 1/16-финал: "Стоук Сити" - "Фулъм"
18:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Волфсбург"
21:00 Суперлига: "Панатинайкос" - АЕЛ
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Атлетик" (Билбао)
17:15 Ла Лига: "Хетафе" - "Виляреал"
19:30 Ла Лига: "Леванте" - "Валенсия"
22:00 Ла Лига: "Майорка" - "Бетис"
Диема спорт 2
15:30 Купа на Англия, 1/16-финал: "Гримзби" - "Уулвърхемптън"
18:30 Купа на Англия, 1/16-финал: "Арсенал" - "Уигън"
Нова спорт
16:00 Купа на Англия, 1/16-финал: "Оксфорд" - "Съндърланд"