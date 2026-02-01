Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 февруари)

ПОНЕДЕЛНИК, 9 февруари

Спорт

Макс спорт 2

01:30 НФЛ: Супербоул LX, "Ню Ингланд Пейтриътс" - "Сиатъл Сийхоукс"

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Ботев" (Враца) - "Миньор" (Перник)

23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес

01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес

Евроспорт 2

11:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Италия - САЩ

13:05 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Япония - Италия

17:55 Милано Кортина 2026: шейни (жени), I манш

19:25 Милано Кортина 2026: шейни (жени), II манш

20:25 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (танцови двойки), кратка програма

21:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Швейцария - САЩ

БНТ 3 / Евроспорт 1

11:30 Милано Кортина 2026: ски (мъже), отборна комбинация, спускане

15:00 Милано Кортина 2026: ски (мъже), отборна комбинация, слалом

20:00 Милано Кортина 2026: ски скокове (мъже), малка шанца

Евроспорт 1

13:15 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), слоупстайл

17:25 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Германия - Франция

18:15 Милано Кортина 2026: кънки бягане (жени), 1000 м

19:15 Милано Кортина 2026: кънки бягане (жени), 1000 м

21:55 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (танцови двойки), кратка програма

23:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Канада - Чехия

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам

20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам

22:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам

Футбол

Нова спорт

15:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Насаф" - "Ал Шорта"

18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Духаил" - "Ал Шарджа"

Диема спорт 2

15:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Уахда" - "Ал Ахли"

22:00 Чемпиъншип: "Шефилд Юнайтед" - "Мидълзбро"

Диема спорт 3

18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Шабаб Ал Ахли" - "Ал Хилал"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Аталанта" - "Кремонезе"

21:45 Серия А: "Рома" - "Каляри"

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Сантандер" - "Мирандес"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Еспаньол"

Ринг

22:45 Примейра лига: "Порто" - "Спортинг" (Лисабон)

ВТОРНИК, 10 февруари

Спорт

Диема спорт 2

02:30 НБА: "Орландо Меджик" - "Милуоки Бъкс"

Макс спорт 1

03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас

05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам

20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам

22:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Оклахома Сити Тъндър"

БНТ 3 / Евроспорт 1

10:15 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже и жени), спринт, квалификации

11:30 Милано Кортина 2026: ски (жени), отборна комбинация, спускане

12:40 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже и жени), спринт, финали

14:55 Милано Кортина 2026: ски (жени), отборна комбинация, слалом

Евроспорт 2

12:55 Милано Кортина 2026: шорттрек

19:30 Милано Кортина 2026: шейни (жени), IV манш

20:30 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (мъже), кратка програма

21:45 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Канада - САЩ

БНТ 1 / Евроспорт 2

14:30 Милано Кортина 2026: биатлон (мъже), 20 км индивидуално

Евроспорт 1

16:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), мач за бронза

17:55 Милано Кортина 2026: шейни (жени), III манш

19:20 Милано Кортина 2026: ски скокове, смесено отборно състезание

21:45 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (мъже), кратка програма

23:45 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Финландия - Швейцария

Макс спорт 2

21:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Монпелие" - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес

01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес

Футбол

Диема спорт 3

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Санфрече Хирошима" - "Джохор Дарул Такзим"

14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Шанхай Шънхуа" - "Мачида"

18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Трактор" - "Ал Сад"

21:30 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Нюкасъл"

Нова спорт

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Висел Кобе" - "Сеул"

14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Чънду Жунчън" - "Бурирам Юнайтед"

18:00 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал: "Ал Завра" - "Ал Уасъл"

21:45 Купа на Германия, 1/4-финал: "Херта" (Берлин) - "Фрайбург"

Диема спорт 2

15:45 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал: "Естеглал" - "Ал Хюсеин"

21:30 Премиър лийг: "Челси" - "Лийдс"

Диема спорт

18:00 Купа на България, 1/4-финал: ЦСКА - "ЦСКА 1948"

22:15 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Манчестър Юнайтед"

Ринг

22:00 Премиършип: "Хартс" - "Хибърниън"

Макс спорт 3

22:00 Купа на Италия, 1/2-финал: "Наполи" - "Комо"

СРЯДА, 11 февруари

Спорт

Макс спорт 1

03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас

05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам

20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам

22:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам

Евроспорт 1

10:00 Милано Кортина 2026: северна комбинация (мъже), малка шанца

11:45 Милано Кортина 2026: сноуборд (жени), халфпайп

14:40 Милано Кортина 2026: северна комбинация (мъже), 10 км ски бягане

18:00 Милано Кортина 2026: шейни (жени), двойки, I манш

18:45 Милано Кортина 2026: шейни (мъже), двойки, I манш

19:20 Милано Кортина 2026: кънки бягане (мъже), 1000 м

20:45 Милано Кортина 2026: шейни (мъже), двойки, II манш

23:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), Швеция - Италия

Евроспорт 2

11:55 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), бабуни

12:35 Милано Кортина 2026: сноуборд (жени), халфпайп

15:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), бабуни

19:45 Милано Кортина 2026: шейни (жени), двойки, II манш

20:25 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже), халфпайп

БНТ 3 / Евроспорт 1

12:30 Милано Кортина 2026: ски (мъже), супер Г

17:30 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), Словакия - Финландия

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

15:15 Милано Кортина 2026: биатлон (жени), 15 км индивидуално

22:00 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (танцови двойки), волна програма

Макс спорт 3

18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Тюрк Телеком" (Анкара) - "Найнърс" (Кемниц)

20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Будучност" - "Бург ан Брес"

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Асеко Ресовия" (Жешув) - "Алурон Варта" (Заверче)

23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес

01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес

Футбол

Нова спорт

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Гангвон" - "Шанхай Порт"

14:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал: "Рачабури" - "Персиб Бандунг"

18:00 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал: "Сепахан" - "Ал Ахли"

21:30 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Брайтън"

Диема спорт 3

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Улсан" - "Мелбърн Сити"

14:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал: "Конг Ан Ха Ной" - "Тампайнс Роувърс"

21:45 Купа на Германия, 1/4-финал: "Байерн" (Мюнхен) - РБ (Лайпциг)

Диема спорт

15:00 Купа на България, 1/4-финал: "Ботев" (Враца) - "Арда"

18:00 Купа на България, 1/4-финал: "Лудогорец" - "Левски"

22:15 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Ливърпул"

Диема спорт 2

15:45 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал: "Аркадаг" - "Ал Насър"

21:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Фулъм"

Ринг

22:00 Премиършип: "Мадъруел" - "Рейнджърс"

Макс спорт 3

22:00 Купа на Италия, 1/2-финал: "Болоня" - "Лацио"

ЧЕТВЪРТЪК, 12 февруари

Спорт

Макс спорт 3

02:00 Голф (жени): Шампионат на Азия и Тихия океан за аматьори, I ден

21:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига: АСН (Любляна) - "Итас" (Тренто)

Макс спорт 1

03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас

05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам

20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам

22:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам

Евроспорт 1

10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), Италия - Швейцария

10:55 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже), крос, квалификации

16:10 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), Великобритания - Швеция

17:30 Милано Кортина 2026: кънки бягане (мъже), 5000 м

19:20 Милано Кортина 2026: шейни, щафета

20:30 Милано Кортина 2026: сноуборд (жени), халфпайп

23:00 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), Латвия - САЩ

Евроспорт 2

10:25 Милано Кортина 2026: скелетон (мъже), I манш

12:00 Милано Кортина 2026: скелетон (мъже), II манш

13:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), бабуни

21:15 Милано Кортина 2026: шорттрек

22:00 Голф: PGA тур, "Пебъл Бийч Про Ам", I ден

БНТ 3 / Евроспорт 1

12:30 Милано Кортина 2026: ски (жени), супер Г

14:00 Милано Кортина 2026: ски бягане (жени), 10 км

15:15 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже), крос, финали

21:15 Милано Кортина 2026: шорттрек (мъже и жени), 500 м, 1000 м, 1/2-финали и финали

БНТ 3 / Евроспорт 2

17:30 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), Чехия - Канада

Макс спорт 2

18:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Халкбанк" (Анкара) - "Богданка" (Люблин)

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Цървена звезда"

23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес

01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес

Макс спорт 4

20:00 WRC: рали "Швеция", SS1 Умеа 1

21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Париж"

Футбол

Нова спорт

12:00 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал: "Поханг Стийлърс" - "Гамба Осака"

14:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал: "Банкок Юнайтед" - "Макартър"

Диема спорт

18:00 Купа на България, 1/4-финал: "Локомотив" (Пловдив) - "Ботев" (Пловдив)

Диема спорт 3

19:00 Лига на нациите 2026/27: жребий за груповата фаза

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Арсенал"

ПЕТЪК, 13 февруари

Спорт

Макс спорт 3

02:00 Голф (жени): Шампионат на Азия и Тихия океан за аматьори, II ден

Макс спорт 1

03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас

05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, 1/4-финал

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, 1/4-финал

20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, 1/4-финал

22:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, 1/4-финал

Евроспорт 1

10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), Великобритания - Италия

16:45 Милано Кортина 2026: кънки бягане (мъже), 10 000 м

18:55 Милано Кортина 2026: скелетон (жени), II манш

20:00 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (мъже), волна програма

23:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), 1/4-финал

Евроспорт 2

10:55 Милано Кортина 2026: сноуборд (жени), крос, квалификация

14:30 Милано Кортина 2026: сноуборд (жени), крос, финали

16:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Мурсия, I етап

17:30 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), 1/4-финал

20:15 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже), халфпайп, финал

22:05 Голф: PGA тур, "Пебъл Бийч Про Ам", II ден

БНТ 1 / Евроспорт 1

12:45 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже), 10 км

15:00 Милано Кортина 2026: биатлон (мъже), 10 км спринт

22:00 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (мъже), волна програма

БНТ 3

13:00 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), Финландия - Швеция

22:00 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), Канада - Швейцария

Макс спорт 2

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Берое"

21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Реал" (Мадрид)

23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес, 1/4-финал

01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес, 1/4-финал

Футбол

Макс спорт 4

17:25 Про лига: "Ал Хилал" - "Ал Етифак"

22:00 Ла Лига: "Елче" - "Осасуна"

Диема спорт

17:45 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Локомотив 1929" (София)

20:00 Лига 1: "Рен" - "Пари Сен Жермен"

22:05 Лига 1: "Монако" - "Нант"

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Карлсруе"

21:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Майнц 05"

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Пройсен" (Мюнстер)

21:45 Купа на Англия, 1/16-финал: "Рексъм" - "Ипсуич"

Ринг

20:30 Примейра лига: "Санта Клара" - "Бенфика"

Диема спорт 2

21:45 Купа на Англия, 1/16-финал: "Хъл Сити" - "Челси"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Пиза" - "Милан"

СЪБОТА, 14 февруари

Спорт

Макс спорт 3

02:00 Голф (жени): Шампионат на Азия и Тихия океан за аматьори, III ден

Макс спорт 1

03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас, 1/4-финал

05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас, 1/4-финал

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, 1/2-финал

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Валса Груп" (Модена)

21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, 1/2-финал

22:30 Тенис (мъже): ATP 500, Далас, 1/2-финал

01:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас, 1/2-финал

Диема спорт 2

04:00 НБА: Мач на изгряващите звезди

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Бургос"

23:55 НБА: Нощ на звездите

Евроспорт 1

10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), Италия - Китай

12:45 Милано Кортина 2026: ски бягане (жени), 4х7,5 км щафета

17:00 Милано Кортина 2026: кънки бягане, отборно преследване за жени, квалификации / 500 м за мъже

17:30 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), Швейцария - Канада

18:05 Милано Кортина 2026: кънки бягане, отборно преследване за жени, квалификации / 500 м за мъже

22:00 Милано Кортина 2026: шорттрек

23:45 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), 1/4-финал

БНТ 3 / Евроспорт 1

11:00 Милано Кортина 2026: ски (мъже), гигантски слалом, I манш

14:30 Милано Кортина 2026: ски (мъже), гигантски слалом, II манш

15:45 Милано Кортина 2026: биатлон (жени), 7,5 км спринт

19:45 Милано Кортина 2026: ски скокове (мъже), голяма шанца

Евроспорт 2

11:15 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), двойки, бабуни

15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Мурсия, II етап

17:00 Колоездене (мъже): "Фигейра Чемпиънс Класик"

19:00 Милано Кортина 2026: скелетон (жени), III манш

20:35 Милано Кортина 2026: скелетон (жени), IV манш

21:30 Милано Кортина 2026: шорттрек

22:00 Голф: PGA тур, "Пебъл Бийч Про Ам", III ден

Макс спорт 4

12:00 WRC: рали "Швеция", SS10 Сарсьолиден 1

Макс спорт 2

16:10 Ръгби: "Шестте нации", Ирландия - Италия

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Нефтохимик" - "Дея спорт"

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес, 1/2-финал

23:00 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес, 1/2-финал

Нова спорт

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Сарагоса" - "Ховентут"

БНТ 3

22:00 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), САЩ - Дания

Футбол

Диема спорт

12:15 Първа лига: "Септември" (София) - "Монтана"

14:45 Първа лига: "ЦСКА 1948" - ЦСКА

17:15 Първа лига: "Арда" - "Славия"

20:00 Лига 1: "Лил" - "Брест"

22:05 Лига 1: "Париж" - "Ланс"

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Кайзерслаутерн" - "Гройтер Фюрт"

16:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - "Байерн" (Мюнхен)

19:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Кьолн"

22:00 Купа на Англия, 1/16-финал: "Ливърпул" - "Брайтън"

Диема спорт 2

14:15 Купа на Англия, 1/16-финал: "Бъртън Албиън" - "Уест Хем"

17:00 Купа на Англия, 1/16-финал: "Манчестър Сити" - "Салфорд"

19:45 Купа на Англия, 1/16-финал: "Астън Вила" - "Нюкасъл"

Нова спорт

14:30 Англия, Лига 1: "Стивънидж" - "Хъдърсфилд"

17:00 Купа на Англия, 1/16-финал: "Бърнли" - "Мансфилд"

21:30 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Елверсберг"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Селта"

17:15 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Атлетико" (Мадрид)

19:30 Ла Лига: "Севиля" - "Алавес"

22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Реал Сосиедад"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Комо" - "Фиорентина"

19:00 Серия А: "Лацио" - "Аталанта"

21:45 Серия А: "Интер" - "Ювентус"

Ринг

21:00 Ередивизи: "Аякс" - "Фортуна" (Ситард)

НЕДЕЛЯ, 15 февруари

Спорт

Макс спорт 3

02:00 Голф (жени): Шампионат на Азия и Тихия океан за аматьори, IV ден

Евроспорт 1

10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), Германия - Великобритания

16:45 Милано Кортина 2026: кънки бягане, отборно преследване за мъже, квалификации / 500 м за жени

17:30 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), Великобритания - Швеция

18:05 Милано Кортина 2026: кънки бягане, отборно преследване за мъже, квалификации / 500 м за жени

19:30 Милано Кортина 2026: ски скокове (жени), голяма шанца

21:40 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (спортни двойки), кратка програма

Евроспорт 2

11:00 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), монобоб, I манш

12:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), двойки, бабуни

12:55 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), монобоб, II манш

15:30 Колоездене (мъже): "Класика де Алмерия"

17:30 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), Канада - Франция

20:45 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (спортни двойки), кратка програма

21:40 Голф: PGA тур, "Пебъл Бийч Про Ам", IV ден

БНТ 3 / Евроспорт 1

11:00 Милано Кортина 2026: ски (жени), гигантски слалом, I манш

13:00 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже), 4х7,5 км щафета

14:30 Милано Кортина 2026: ски (жени), гигантски слалом, II манш

БНТ 1 / Евроспорт 1

12:15 Милано Кортина 2026: биатлон (мъже), 12,5 км преследване

15:45 Милано Кортина 2026: биатлон (жени), 10 км преследване

Макс спорт 4

13:00 WRC: рали "Швеция", SS18 Умеа 2, бонус етап

Макс спорт 2

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Локомотив" (Пловдив)

17:10 Ръгби: "Шестте нации", Уелс - Франция

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес, финал

Нова спорт

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Андора" - "Валенсия"

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Манреса"

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Реал" (Мадрид)

БНТ 3

16:00 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦПВК - ЦСКА

22:00 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), САЩ - Германия

Макс спорт 1

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, финал

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)

21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас, финал

Диема спорт 2

23:55 НБА: Турнир на звездите

Футбол

Диема спорт

12:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Черно море"

14:30 Първа лига: "Лудогорец" - "Берое"

17:00 Първа лига: "Левски" - "Ботев" (Пловдив)

19:30 Суперлига: ПАОК - АЕК

21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Ница"

Ринг

13:15 Ередивизи: "Фейенорд" - "Гоу Ахед Ийгълс"

16:00 Премиършип: "Килмарнък" - "Селтик"

18:30 Премиършип: "Рейнджърс" - "Хартс"

22:30 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Фамаликао"

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Удинезе" - "Сасуоло"

16:00 Серия А: "Парма" - "Верона"

19:00 Серия А: "Торино" - "Болоня"

21:45 Серия А: "Наполи" - "Рома"

Диема спорт 3

14:00 Купа на Англия, 1/16-финал: "Бирмингам" - "Лийдс"

16:00 Купа на Англия, 1/16-финал: "Стоук Сити" - "Фулъм"

18:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Волфсбург"

21:00 Суперлига: "Панатинайкос" - АЕЛ

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Атлетик" (Билбао)

17:15 Ла Лига: "Хетафе" - "Виляреал"

19:30 Ла Лига: "Леванте" - "Валенсия"

22:00 Ла Лига: "Майорка" - "Бетис"

Диема спорт 2

15:30 Купа на Англия, 1/16-финал: "Гримзби" - "Уулвърхемптън"

18:30 Купа на Англия, 1/16-финал: "Арсенал" - "Уигън"

Нова спорт

16:00 Купа на Англия, 1/16-финал: "Оксфорд" - "Съндърланд"