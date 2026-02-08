Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 9 февруари

Днес, 03:03

Макс спорт 2

01:30 НФЛ: Супербоул LX, "Ню Ингланд Пейтриътс" - "Сиатъл Сийхоукс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Ботев" (Враца) - "Миньор" (Перник)
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Сантандер" - "Мирандес"
23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес

Евроспорт 2

11:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Италия - САЩ
13:05 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Япония - Италия
17:55 Милано Кортина 2026: шейни (жени), I манш
19:25 Милано Кортина 2026: шейни (жени), II манш
20:25 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (танцови двойки), кратка програма
21:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Швейцария - САЩ

БНТ 3 / Евроспорт 1

11:30 Милано Кортина 2026: ски (мъже), отборна комбинация, спускане
15:00 Милано Кортина 2026: ски (мъже), отборна комбинация, слалом
20:00 Милано Кортина 2026: ски скокове (мъже), малка шанца

Евроспорт 1

13:15 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), слоупстайл
17:25 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Германия - Франция
18:15 Милано Кортина 2026: кънки бягане (жени), 1000 м
19:15 Милано Кортина 2026: кънки бягане (жени), 1000 м
21:55 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (танцови двойки), кратка програма
23:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Канада - Чехия

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, Роберто Баутиста Агут - Камерън Нори
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, Даниил Медведев - Юго Умбер
20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, Лука Павлович - Ботик ван де Зандсхулп
22:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, Николай Будков Кяер - Жауме Мунар

Нова спорт

15:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Насаф" - "Ал Шорта" 
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Духаил" - "Ал Шарджа"

Диема спорт 2

15:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Уахда" - "Ал Ахли"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Шефилд Юнайтед" - "Мидълзбро"

Диема спорт 3

18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Шабаб Ал Ахли" - "Ал Хилал"

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Кремонезе"
21:45 Футбол: Серия А, "Рома" - "Каляри"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Еспаньол"

Ринг

22:45 Футбол: Примейра лига, "Порто" - "Спортинг" (Лисабон)

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 февруари)
08 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 февруари)
02 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (26 януари - 1 февруари)
26 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 януари)
19 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 януари)
12 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 януари)
05 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)
29 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)
22 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)
15 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
08 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)
01 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)
24 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
17 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 ноември)
10 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?