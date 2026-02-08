Спортът по телевизията - 9 февруари

Макс спорт 2
01:30 НФЛ: Супербоул LX, "Ню Ингланд Пейтриътс" - "Сиатъл Сийхоукс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Ботев" (Враца) - "Миньор" (Перник)
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Сантандер" - "Мирандес"
23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес
Евроспорт 2
11:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Италия - САЩ
13:05 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Япония - Италия
17:55 Милано Кортина 2026: шейни (жени), I манш
19:25 Милано Кортина 2026: шейни (жени), II манш
20:25 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (танцови двойки), кратка програма
21:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Швейцария - САЩ
БНТ 3 / Евроспорт 1
11:30 Милано Кортина 2026: ски (мъже), отборна комбинация, спускане
15:00 Милано Кортина 2026: ски (мъже), отборна комбинация, слалом
20:00 Милано Кортина 2026: ски скокове (мъже), малка шанца
Евроспорт 1
13:15 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), слоупстайл
17:25 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Германия - Франция
18:15 Милано Кортина 2026: кънки бягане (жени), 1000 м
19:15 Милано Кортина 2026: кънки бягане (жени), 1000 м
21:55 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (танцови двойки), кратка програма
23:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Канада - Чехия
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, Роберто Баутиста Агут - Камерън Нори
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, Даниил Медведев - Юго Умбер
20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, Лука Павлович - Ботик ван де Зандсхулп
22:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, Николай Будков Кяер - Жауме Мунар
Нова спорт
15:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Насаф" - "Ал Шорта"
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Духаил" - "Ал Шарджа"
Диема спорт 2
15:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Уахда" - "Ал Ахли"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Шефилд Юнайтед" - "Мидълзбро"
Диема спорт 3
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Шабаб Ал Ахли" - "Ал Хилал"
Макс спорт 3
19:30 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Кремонезе"
21:45 Футбол: Серия А, "Рома" - "Каляри"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Еспаньол"
Ринг
22:45 Футбол: Примейра лига, "Порто" - "Спортинг" (Лисабон)