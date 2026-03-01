Медия без
Костадинова спечели бронз на Евро 2026 по стрелба

България завърши трета в отборната надпревара на 10 м пистолет при жените

Днес, 15:40
Антоанета Костадинова - секунди след завоюването на втория си индивидуален медал от европейски първенства.
Антоанета Костадинова спечели бронзов медал на европейското първенство по спортна стрелба в Ереван. Българката се нареди трета във финала на 10 м въздушен пистолет индивидуално при жените с резултат от 215,0 т.

Шампионка стана унгарката Вероника Майор с 238,8 т., а среброто заслужи Маня Слак от Словения с 238,2 т. Мирослава Минчева също намери място сред най-добрите, завършвайки шеста във финала със 154,7 т.

Костадинова и Минчева влязоха в решаващата фаза с еднакъв резултат от квалификациите - по 574 т. Третата българска представителка Адиел Илиева се класира на 39-о място с 562 т. в пресявките.

Сборът от 1710 т. на трите ни националки донесе на България и бронзово отличие в отборната надпревара на 10 м пистолет. Българките отстъпиха единствено на съставите на Унгария (1712 т.) и Грузия (1710 т.).

За 40-годишната Костадинова това е второ индивидуално отличие от шампионат на Стария континент след бронза на 25 м спортен пистолет от Евро 2025 в Шатору. Върхът в нейната кариера е сребърният медал на 10 м пистолет от олимпийските игри в Токио 2020 през 2021 г.

