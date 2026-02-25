Карлос Насар е за втора година Спортист №1 на България

За втора поредна година щангистът Карлос Насар бе избран за №1 в българския спорт. 21-годишният състезател от Червен бряг спечели 68-ото издание на анкетата "Спортист на годината", събирайки 1040 т. в медийния вот за 2025 г.

В гласуването участваха 117 спортни журналисти, които подадоха бюлетини с по 10 имена на най-заслужилите според тях български спортисти. Наградата на Насар връчи президентът Илияна Йотова в края на тържествена церемония в хотел "Хаят" в София.

След победата от 2024 г. Насар се превърна в деветия лауреат на отличието с поне две статуетки. През миналата година Карлос спечели европейската титла в кат. до 94 кг и световната в кат. до 96 кг със световни рекорди в изтласкването и двубоя.

Челната тройка в анкетата допълниха реализатор №1 на Мондиал 2025 по волейбол Александър Николов (913 т.) и скиорът алпиец Алберт Попов (625 т.).

Световните вицешампиони от националния отбор по волейбол за мъже получиха наградата "Отбор №1" за 2025 г. в България. Италианският селекционер Джанлоренцо Бленджини пък беше избран за "Треньор №1" у нас през миналата година.

Призът при наставниците се връчва традиционно от в. "Труд", в чиято анкета се включиха спортните редакции на 25 медии. Бленджини събра 105 т., а на второ място се нареди друг волейболен специалист - Атанас Петров, извел девическия национален отбор до световната титла на първенството до 19 г.

Спортист №1 с увреждания е лекоатлетът Ружди Ружди.

Специални награди "Вечните №1" получиха семействата на трима от най-великите спортисти и треньори на България, починали през 2025 г. - Норайр Нурикян, Боян Радев и Димитър Пенев.

ТОП 10 В "СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА" 2025



1. Карлос Насар (вдигане на тежести) - 1040 точки

2. Александър Николов (волейбол) - 913 точки

3. Алберт Попов (ски алпийски дисциплини) - 625 точки

4. Тервел Замфиров (сноуборд) - 605 точки

5. Никола Цолов (автомобилизъм) - 525 точки

6. Симеон Николов (волейбол) - 419 точки

7. Иван Иванов (тенис) - 331 точки

8. Стилияна Николова (художествена гимнастика) - 309 точки

9. Божидар Саръбоюков (лека атлетика) - 253 точки

10. Александър Везенков (баскетбол) - 202 точки