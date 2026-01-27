Медия без
Трима тийнейджъри са в Топ 10 за "Спортист на годината"

Лауреатът за 2025 г. ще стане известен след олимпийските игри в Милано Кортина 2026

Днес, 10:58

Трима български спортисти в тийнейджърска възраст попаднаха в челната десетка на анкетата "Спортист на годината". Имената на състезателите в Топ 10 на медийния вот бяха съобщени по азбучен ред днес от Българската асоциация на спортните журналисти (БАСЖ).

Сред тях са тенисистът Иван Иванов (17 г.), автомобилният пилот Никола Цолов (19 г.) и волейболистът Симеон Николов (19 г.). Останалите седем състезатели, събрали най-много точки в гласуването, са Алберт Попов (ски), Александър Везенков (баскетбол), Александър Николов (волейбол), Божидар Саръбоюков (лека атлетика), Карлос Насар (вдигане на тежести), Стилияна Николова (худ. гимнастика) и Тервел Замфиров (сноуборд).

От БАСЖ разкриха и имената на спортистите, които допълват подрежданото до 27-о място. Това са: Алекс Грозданов (волейбол), Рами Киуан (бокс), Малена Замфирова (сноуборд), Кирил Милов (борба), Милена Тодорова (биатлон), Йоана Илиева (фехтовка), Григор Димитров (тенис), Радослав Янков (сноуборд), Радослав Росенов (бокс), Александър Василев (тенис), Юлияна Янева (борба), Магомед Рамазанов (борба), Владимир Зографски (ски скокове), Димана Иванова (волейбол), Петър Мицин (плуване), Мирослава Минчева (стрелба), Габриела и Стефани Стоеви (бадминтон).

В 68-ото издание на анкетата "Спортист на годината" се включиха 117 спортни журналисти. Точното подреждане на спортистите в Топ 10 и съответно лауреатът на приза "Спортист на годината" за 2025 г. ще станат известни на церемония след края на зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026 (5-22 февруари).

На събитието ще бъде обявен и победителят в 42-рата анкета "Треньор на България", организирана от в. "Труд". Участие в нея взеха 25 медии.

Ще бъде връчена и наградата за "Отбор №1" на 2025 г., като в тази категория номинациите са само две - световните вицешампиони от националния отбор по волейбол за мъже и световните шампионки от националния отбор по волейбол за девойки до 19 г.

Също така ще бъде удостоен "Спортист №1 с увреждания".

