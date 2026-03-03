Спортът по телевизията - 5 март

Диема спорт 3
02:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Оклахома Сити Тъндър"
Макс спорт 4
02:30 Футбол: Копа Либертадорес, "Хувентуд" - "Индепендиенте" (Меделин)
21:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Гуагуас" (Лас Палмас) - "Монпелие"
Нова спорт
11:00 Футбол (жени): Купа на Азия, Иран - Австралия
14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/4-финал, "Банкок Юнайтед" - "Тампайнс Роувърс"
Евроспорт 1
12:00 Ски алпинизъм: ЕП в Шахдаг, смесена щафета
16:05 Ски скокове (жени): СК в Лахти, голяма шанца
17:50 Биатлон (жени): СК в Контиолахти, 15 км индивидуално
Макс спорт 2
12:30 Голф: "Йобург Оупън", I ден
19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Монако"
Диема спорт
13:15 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Добруджа"
15:45 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "ЦСКА 1948"
18:30 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Левски"
Евроспорт 2
21:00 Голф: PGA тур, "Арнолд Палмър Инвитейшънъл", I ден
Макс спорт 1
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
06:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
Макс спорт 3
21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Барселона"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Кристъл Палас"