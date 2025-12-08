Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)

ПОНЕДЕЛНИК, 15 декември
Спорт
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Шотландия Оупън", I кръг
21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", I кръг
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Миньор" (Перник)
Футбол
Диема спорт
17:30 Купа на България, 1/8-финал: "Септември" (София) - "Лудогорец"
Ринг
20:45 Примейра лига: "Брага" - "Санта Клара"
22:45 Примейра лига: "Порто" - "Ещрела" (Амадора)
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Кастейон" - "Мирандес"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Рома" - "Комо"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Бетис"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Борнемут"
Диема спорт 3
22:00 Чемпиъншип: "Шефилд Уензди" - "Дарби Каунти"
ВТОРНИК, 16 декември
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Флорида Пантърс"
18:30 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, "Сър Сикома Монини" (Перуджа) - "Суехли"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Валенсия"
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Шотландия Оупън", I кръг
21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", I кръг
Макс спорт 1
15:00 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, "Сада Крузейро" - "Осака Блутеон"
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Лиеткабелис" (Паневежис) - "Найнърс" (Кемниц)
21:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Цървена звезда"
Евроспорт 2
18:30 Ски (жени): СК в Куршевел, слалом, I манш
20:15 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Ароса, крос
21:15 Ски (жени): СК в Куршевел, слалом, II манш
Макс спорт 3
19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Панатинайкос"
22:00 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Барселона"
Футбол
Ринг
22:00 Купа на Нидерландия, 1/16-финал: ПСВ "Айндховен" - "Гелдерс" (Веенендаал)
Макс спорт 4
22:00 Купа на Испания, III кръг: "Гуадалахара" - "Барселона"
Диема спорт 2
22:00 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Кардиф" - "Челси"
СРЯДА, 17 декември
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Детройт Ред Уингс" - "Ню Йорк Айлъндърс"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - ЦСКА
21:30 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Монако"
Макс спорт 1
13:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда
18:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда
20:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда
Макс спорт 4
15:00 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, "Сада Крузейро" - "Суехли"
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Шотландия Оупън", II кръг
21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", II кръг
Макс спорт 3
18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Тюрк Телеком" (Анкара) - "Бург ан Брес"
20:00 Баскетбол: Евролига, "Жалгирис" - "Анадолу Ефес"
22:00 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, "Ал Райян" - "Алурон Варта" (Заверче)
Футбол
Ринг
19:45 Купа на Нидерландия, 1/16-финал: "Екселсиор" (Мааслаус) - "Аякс"
22:00 Купа на Нидерландия, 1/16-финал: "Фейенорд" - "Хееренвеен"
Макс спорт 4
20:00 Купа на Испания, III кръг: "Сантандер" - "Виляреал"
22:00 Купа на Испания, III кръг: "Талавера де ла Рейна" - "Реал" (Мадрид)
Диема спорт 2
21:30 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Манчестър Сити" - "Брентфорд"
Диема спорт 3
22:15 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Нюкасъл" - "Фулъм"
ЧЕТВЪРТЪК, 18 декември
Спорт
Макс спорт 4
10:30 Голф: "Мавриций Оупън", I ден
Макс спорт 1
13:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда
18:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Апоел" (Тел Авив)
БНТ 3 / Евроспорт 2
13:30 Сноуборд (мъже и жени): СК в Кареца, паралелен гигантски слалом
Евроспорт 2
14:55 Биатлон (жени): СК в Гран Борнан, 7,5 км спринт
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Шотландия Оупън", III кръг
21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", III кръг
Макс спорт 3
15:00 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, "Сада Крузейро" - "Сър Сикома Монини" (Перуджа)
18:30 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, "Суехли" - "Осака Блутеон"
Макс спорт 2
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Берое" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)
Футбол
bTV Action
22:00 Лига на конференцията: "Кристъл Палас" - КуПС
Ринг
22:00 Лига на конференцията: "Майнц 05" - "Самсунспор"
Макс спорт 2
22:00 Лига на конференцията: "Лозана" - "Фиорентина"
Макс спорт 4
22:00 Лига на конференцията: "Спарта" (Прага) - "Абърдийн"
Макс спорт 3
22:00 Суперкупа на Италия, 1/2-финал: "Наполи" - "Милан"
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 1: "Рединг" - "Лутън"
ПЕТЪК, 19 декември
Спорт
Макс спорт 4
10:30 Голф: "Мавриций Оупън", II ден
Евроспорт 1
11:05 Северна комбинация (жени): СК в Рамзау, 5 км масов старт
11:50 Северна комбинация (мъже): СК в Рамзау, 10 км масов старт
12:30 Ски (мъже): СК във Вал Гардена, супер Г
14:15 Снукър: "Шотландия Оупън", 1/4-финал
21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", 1/4-финал
Макс спорт 1
13:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда
18:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда
20:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда
Евроспорт 2
13:20 Северна комбинация (жени): СК в Рамзау, малка шанца
14:05 Северна комбинация (мъже): СК в Рамзау, малка шанца
15:05 Биатлон (мъже): СК в Гран Борнан, 10 км спринт
16:40 Ски скокове (мъже): СК в Енгелберг, голяма шанца, квалификация
Макс спорт 2
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - АСВЕЛ
Футбол
Диема спорт
17:30 Първа лига: "Берое" - "Лудогорец"
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Арминия" (Билефелд)
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Падерборн" - "Дармщат"
22:00 Чемпиъншип: "Суонзи" - "Рексъм"
Макс спорт 3
19:30 Про лига: "Ал Таавон" - "Ал Хилал"
22:00 Суперкупа на Италия, 1/2-финал: "Болоня" - "Интер"
Диема спорт 3
21:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Майорка"
СЪБОТА, 20 декември
Спорт
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Далас Старс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Академик Бултекс 99" (Пловдив) - "Балкан"
Евроспорт 1
09:20 Северна комбинация (жени): СК в Рамзау, малка шанца
10:05 Северна комбинация (мъже): СК в Рамзау, малка шанца
11:15 Ски (жени): СК във Вал д`Изер, спускане
12:30 Ски (мъже): СК във Вал Гардена, спускане
15:00 Снукър: "Шотландия Оупън", 1/2-финал
21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", 1/2-финал
Макс спорт 3
11:00 Голф: "Мавриций Оупън", III ден
Евроспорт 2
13:00 Биатлон (жени): СК в Гран Борнан, 10 км преследване
14:05 Ски скокове (жени): СК в Енгелберг, голяма шанца
15:30 Биатлон (мъже): СК в Гран Борнан, 12,5 км преследване
16:30 Северна комбинация (жени): СК в Рамзау, 5 км ски бягане
17:00 Ски скокове (мъже): СК в Енгелберг, голяма шанца
20:25 Шейни (мъже): СК в Лейк Плесид, II манш
21:45 Шейни (мъже): СК в Лейк Плесид, смесено отборно
22:50 Шейни (мъже): СК в Лейк Плесид, смесени двойки
Макс спорт 1
18:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, 1/2-финал
20:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, 1/2-финал
23:30 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, 1/2-финал
БНТ 3
15:00 Сноуборд (мъже и жени): СК в Давос, паралелен слалом
16:30 Волейбол (жени): Купа на България, 1/2-финал
19:00 Волейбол (жени): Купа на България, 1/2-финал
Диема спорт
20:00 Бокс: Boxxer, бойно събитие в Лийдс
Нова спорт
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Леида" - "Реал" (Мадрид)
Диема спорт 3
23:55 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Хюстън Рокетс"
Футбол
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Бохум" - "Карлсруе"
16:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Хофенхайм"
19:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Байер" (Леверкузен)
21:30 Втора Бундеслига: "Холщайн" (Кил) - "Динамо" (Дрезден)
Нова спорт
14:00 Втора Бундеслига: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Гройтер Фюрт"
16:30 Бундеслига: "Хамбургер" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
22:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Кристъл Палас"
Диема спорт
14:30 Чемпиъншип: "Саутхемптън" - "Ковънтри"
17:00 Премиър лийг: "Брайтън" - "Съндърланд"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Челси"
17:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Уест Хем"
19:30 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Ливърпул"
22:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Арсенал"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Селта"
17:15 Ла Лига: "Леванте" - "Реал Сосиедад"
19:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Алавес"
22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Севиля"
Макс спорт 3
19:00 Серия А: "Лацио" - "Кремонезе"
21:45 Серия А: "Ювентус" - "Рома"
Ринг
21:00 Ередивизи: НЕК "Ниймеген" - "Аякс"
Макс спорт 2
22:00 Купа на Франция, 1/32-финал: "Ванде Фонтне" - "Пари Сен Жермен"
НЕДЕЛЯ, 21 декември
Спорт
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: "Сан Хосе Шаркс" - "Сиатъл Кракен"
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Левски 2014" - "Спартак" (Плевен)
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дунав" (Русе) - "Левски София"
23:05 НФЛ: "Денвър Бронкос" - "Джаксънвил Джагуарс"
Макс спорт 4
08:00 Голф: "Мавриций Оупън", IV ден
Евроспорт 1
10:45 Ски (мъже): СК в Алта Бадия, гигантски слалом, I манш
12:00 Ски (жени): СК във Вал д`Изер, супер Г
13:15 Биатлон (жени): СК в Гран Борнан, 12,5 км масов старт
14:05 Ски (мъже): СК в Алта Бадия, гигантски слалом, II манш
15:30 Снукър: "Шотландия Оупън", финал (I сесия)
21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", финал (II сесия)
Евроспорт 2
12:50 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Инихен, крос
15:30 Биатлон (мъже): СК в Гран Борнан, 15 км масов старт
16:45 Ски скокове (мъже): СК в Енгелберг, голяма шанца
Диема спорт 3
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Ховентут"
БНТ 3
17:00 Волейбол (жени): Купа на България, финал
Нова спорт
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Валенсия"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Баскония"
Макс спорт 1
19:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, финал
23:30 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, финал
Диема спорт
22:30 НБА: "Атланта Хоукс" - "Чикаго Булс"
Футбол
Ринг
13:15 Ередивизи: "Утрехт" - ПСВ "Айндховен"
15:30 Премиършип: "Хартс" - "Рейнджърс"
17:45 Ередивизи: "Фортуна" (Ситард) - АЗ "Алкмаар"
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Каляри" - "Пиза"
16:00 Серия А: "Сасуоло" - "Торино"
19:00 Серия А: "Фиорентина" - "Удинезе"
21:45 Серия А: "Дженоа" - "Аталанта"
Нова спорт
14:30 Втора Бундеслига: "Пройсен" (Мюнстер) - "Елверсберг"
Диема спорт 2
14:30 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Хановер"
18:30 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Манчестър Юнайтед"
Диема спорт
14:30 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Шалке 04"
19:30 Суперлига: ПАОК - "Панатинайкос"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Жирона" - "Атлетико" (Мадрид)
17:15 Ла Лига: "Виляреал" - "Барселона"
21:00 Купа на африканските нации: Мароко - Коморски о-ви
Макс спорт 1
15:45 Купа на Франция, 1/32-финал: "Ница" - "Сент Етиен"
Диема спорт 3
16:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Санкт Паули"
18:30 Бундеслига: "Хайденхайм" - "Байерн" (Мюнхен)
21:00 Суперлига: АЕК - ОФИ