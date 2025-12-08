Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)

ПОНЕДЕЛНИК, 15 декември

Спорт

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Шотландия Оупън", I кръг

21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", I кръг

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Миньор" (Перник)

Футбол

Диема спорт

17:30 Купа на България, 1/8-финал: "Септември" (София) - "Лудогорец"

Ринг

20:45 Примейра лига: "Брага" - "Санта Клара"

22:45 Примейра лига: "Порто" - "Ещрела" (Амадора)

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Кастейон" - "Мирандес"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Рома" - "Комо"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Бетис"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Борнемут"

Диема спорт 3

22:00 Чемпиъншип: "Шефилд Уензди" - "Дарби Каунти"

ВТОРНИК, 16 декември

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Флорида Пантърс"

18:30 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, "Сър Сикома Монини" (Перуджа) - "Суехли"

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Валенсия"

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Шотландия Оупън", I кръг

21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", I кръг

Макс спорт 1

15:00 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, "Сада Крузейро" - "Осака Блутеон"

19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Лиеткабелис" (Паневежис) - "Найнърс" (Кемниц)

21:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Цървена звезда"

Евроспорт 2

18:30 Ски (жени): СК в Куршевел, слалом, I манш

20:15 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Ароса, крос

21:15 Ски (жени): СК в Куршевел, слалом, II манш

Макс спорт 3

19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Панатинайкос"

22:00 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Барселона"

Футбол

Ринг

22:00 Купа на Нидерландия, 1/16-финал: ПСВ "Айндховен" - "Гелдерс" (Веенендаал)

Макс спорт 4

22:00 Купа на Испания, III кръг: "Гуадалахара" - "Барселона"

Диема спорт 2

22:00 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Кардиф" - "Челси"

СРЯДА, 17 декември

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Детройт Ред Уингс" - "Ню Йорк Айлъндърс"

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - ЦСКА

21:30 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Монако"

Макс спорт 1

13:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда

15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда

18:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда

20:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда

Макс спорт 4

15:00 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, "Сада Крузейро" - "Суехли"

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Шотландия Оупън", II кръг

21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", II кръг

Макс спорт 3

18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Тюрк Телеком" (Анкара) - "Бург ан Брес"

20:00 Баскетбол: Евролига, "Жалгирис" - "Анадолу Ефес"

22:00 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, "Ал Райян" - "Алурон Варта" (Заверче)

Футбол

Ринг

19:45 Купа на Нидерландия, 1/16-финал: "Екселсиор" (Мааслаус) - "Аякс"

22:00 Купа на Нидерландия, 1/16-финал: "Фейенорд" - "Хееренвеен"

Макс спорт 4

20:00 Купа на Испания, III кръг: "Сантандер" - "Виляреал"

22:00 Купа на Испания, III кръг: "Талавера де ла Рейна" - "Реал" (Мадрид)

Диема спорт 2

21:30 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Манчестър Сити" - "Брентфорд"

Диема спорт 3

22:15 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Нюкасъл" - "Фулъм"

ЧЕТВЪРТЪК, 18 декември

Спорт

Макс спорт 4

10:30 Голф: "Мавриций Оупън", I ден

Макс спорт 1

13:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда

15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда

18:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда

21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Апоел" (Тел Авив)

БНТ 3 / Евроспорт 2

13:30 Сноуборд (мъже и жени): СК в Кареца, паралелен гигантски слалом

Евроспорт 2

14:55 Биатлон (жени): СК в Гран Борнан, 7,5 км спринт

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Шотландия Оупън", III кръг

21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", III кръг

Макс спорт 3

15:00 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, "Сада Крузейро" - "Сър Сикома Монини" (Перуджа)

18:30 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, "Суехли" - "Осака Блутеон"

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Берое" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)

Футбол

bTV Action

22:00 Лига на конференцията: "Кристъл Палас" - КуПС

Ринг

22:00 Лига на конференцията: "Майнц 05" - "Самсунспор"

Макс спорт 2

22:00 Лига на конференцията: "Лозана" - "Фиорентина"

Макс спорт 4

22:00 Лига на конференцията: "Спарта" (Прага) - "Абърдийн"

Макс спорт 3

22:00 Суперкупа на Италия, 1/2-финал: "Наполи" - "Милан"

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 1: "Рединг" - "Лутън"

ПЕТЪК, 19 декември

Спорт

Макс спорт 4

10:30 Голф: "Мавриций Оупън", II ден

Евроспорт 1

11:05 Северна комбинация (жени): СК в Рамзау, 5 км масов старт

11:50 Северна комбинация (мъже): СК в Рамзау, 10 км масов старт

12:30 Ски (мъже): СК във Вал Гардена, супер Г

14:15 Снукър: "Шотландия Оупън", 1/4-финал

21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", 1/4-финал

Макс спорт 1

13:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда

15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда

18:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда

20:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда

Евроспорт 2

13:20 Северна комбинация (жени): СК в Рамзау, малка шанца

14:05 Северна комбинация (мъже): СК в Рамзау, малка шанца

15:05 Биатлон (мъже): СК в Гран Борнан, 10 км спринт

16:40 Ски скокове (мъже): СК в Енгелберг, голяма шанца, квалификация

Макс спорт 2

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - АСВЕЛ

Футбол

Диема спорт

17:30 Първа лига: "Берое" - "Лудогорец"

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Арминия" (Билефелд)

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Падерборн" - "Дармщат"

22:00 Чемпиъншип: "Суонзи" - "Рексъм"

Макс спорт 3

19:30 Про лига: "Ал Таавон" - "Ал Хилал"

22:00 Суперкупа на Италия, 1/2-финал: "Болоня" - "Интер"

Диема спорт 3

21:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Борусия" (Мьонхенгладбах)

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Майорка"

СЪБОТА, 20 декември

Спорт

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Далас Старс"

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Академик Бултекс 99" (Пловдив) - "Балкан"

Евроспорт 1

09:20 Северна комбинация (жени): СК в Рамзау, малка шанца

10:05 Северна комбинация (мъже): СК в Рамзау, малка шанца

11:15 Ски (жени): СК във Вал д`Изер, спускане

12:30 Ски (мъже): СК във Вал Гардена, спускане

15:00 Снукър: "Шотландия Оупън", 1/2-финал

21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", 1/2-финал

Макс спорт 3

11:00 Голф: "Мавриций Оупън", III ден

Евроспорт 2

13:00 Биатлон (жени): СК в Гран Борнан, 10 км преследване

14:05 Ски скокове (жени): СК в Енгелберг, голяма шанца

15:30 Биатлон (мъже): СК в Гран Борнан, 12,5 км преследване

16:30 Северна комбинация (жени): СК в Рамзау, 5 км ски бягане

17:00 Ски скокове (мъже): СК в Енгелберг, голяма шанца

20:25 Шейни (мъже): СК в Лейк Плесид, II манш

21:45 Шейни (мъже): СК в Лейк Плесид, смесено отборно

22:50 Шейни (мъже): СК в Лейк Плесид, смесени двойки

Макс спорт 1

18:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, 1/2-финал

20:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, 1/2-финал

23:30 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, 1/2-финал

БНТ 3

15:00 Сноуборд (мъже и жени): СК в Давос, паралелен слалом

16:30 Волейбол (жени): Купа на България, 1/2-финал

19:00 Волейбол (жени): Купа на България, 1/2-финал

Диема спорт

20:00 Бокс: Boxxer, бойно събитие в Лийдс

Нова спорт

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Леида" - "Реал" (Мадрид)

Диема спорт 3

23:55 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Хюстън Рокетс"

Футбол

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Бохум" - "Карлсруе"

16:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Хофенхайм"

19:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Байер" (Леверкузен)

21:30 Втора Бундеслига: "Холщайн" (Кил) - "Динамо" (Дрезден)

Нова спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Гройтер Фюрт"

16:30 Бундеслига: "Хамбургер" - "Айнтрахт" (Франкфурт)

22:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Кристъл Палас"

Диема спорт

14:30 Чемпиъншип: "Саутхемптън" - "Ковънтри"

17:00 Премиър лийг: "Брайтън" - "Съндърланд"

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Челси"

17:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Уест Хем"

19:30 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Ливърпул"

22:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Арсенал"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Селта"

17:15 Ла Лига: "Леванте" - "Реал Сосиедад"

19:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Алавес"

22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Севиля"

Макс спорт 3

19:00 Серия А: "Лацио" - "Кремонезе"

21:45 Серия А: "Ювентус" - "Рома"

Ринг

21:00 Ередивизи: НЕК "Ниймеген" - "Аякс"

Макс спорт 2

22:00 Купа на Франция, 1/32-финал: "Ванде Фонтне" - "Пари Сен Жермен"

НЕДЕЛЯ, 21 декември

Спорт

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Сан Хосе Шаркс" - "Сиатъл Кракен"

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Левски 2014" - "Спартак" (Плевен)

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дунав" (Русе) - "Левски София"

23:05 НФЛ: "Денвър Бронкос" - "Джаксънвил Джагуарс"

Макс спорт 4

08:00 Голф: "Мавриций Оупън", IV ден

Евроспорт 1

10:45 Ски (мъже): СК в Алта Бадия, гигантски слалом, I манш

12:00 Ски (жени): СК във Вал д`Изер, супер Г

13:15 Биатлон (жени): СК в Гран Борнан, 12,5 км масов старт

14:05 Ски (мъже): СК в Алта Бадия, гигантски слалом, II манш

15:30 Снукър: "Шотландия Оупън", финал (I сесия)

21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", финал (II сесия)

Евроспорт 2

12:50 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Инихен, крос

15:30 Биатлон (мъже): СК в Гран Борнан, 15 км масов старт

16:45 Ски скокове (мъже): СК в Енгелберг, голяма шанца

Диема спорт 3

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Ховентут"

БНТ 3

17:00 Волейбол (жени): Купа на България, финал

Нова спорт

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Валенсия"

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Баскония"

Макс спорт 1

19:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, финал

23:30 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, финал

Диема спорт

22:30 НБА: "Атланта Хоукс" - "Чикаго Булс"

Футбол

Ринг

13:15 Ередивизи: "Утрехт" - ПСВ "Айндховен"

15:30 Премиършип: "Хартс" - "Рейнджърс"

17:45 Ередивизи: "Фортуна" (Ситард) - АЗ "Алкмаар"

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Каляри" - "Пиза"

16:00 Серия А: "Сасуоло" - "Торино"

19:00 Серия А: "Фиорентина" - "Удинезе"

21:45 Серия А: "Дженоа" - "Аталанта"

Нова спорт

14:30 Втора Бундеслига: "Пройсен" (Мюнстер) - "Елверсберг"

Диема спорт 2

14:30 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Хановер"

18:30 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Манчестър Юнайтед"

Диема спорт

14:30 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Шалке 04"

19:30 Суперлига: ПАОК - "Панатинайкос"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Жирона" - "Атлетико" (Мадрид)

17:15 Ла Лига: "Виляреал" - "Барселона"

21:00 Купа на африканските нации: Мароко - Коморски о-ви

Макс спорт 1

15:45 Купа на Франция, 1/32-финал: "Ница" - "Сент Етиен"

Диема спорт 3

16:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Санкт Паули"

18:30 Бундеслига: "Хайденхайм" - "Байерн" (Мюнхен)

21:00 Суперлига: АЕК - ОФИ