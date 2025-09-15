Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)

ПОНЕДЕЛНИК, 22 септември
Спорт
Макс спорт 2
10:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал, България - Португалия
15:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал, САЩ - Словения
Евроспорт 1
11:25 Колоездене: СП в Кигали, жени до 23 г., часовник
14:25 Колоездене: СП в Кигали, мъже до 23 г., часовник
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/2-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/2-финал
Макс спорт 3
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/2-финал
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/2-финал
Ринг
16:30 Канадска борба: СП в Албена, дясна ръка, 1/2-финали и финали
Футбол
Диема спорт
18:00 Първа лига: "Арда" - "Черно море"
20:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - ЦСКА
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Бургос" - "Гранада"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Наполи" - "Пиза"
bTV Action
22:00 "Златна топка 2025": церемония по награждаване
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Милуол" - "Уотфорд"
Ринг
22:15 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Морейрензе"
ВТОРНИК, 23 септември
Спорт
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: контрола, "Анахайм Дъкс" - "Юта"
10:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал, Тунис - Чехия
15:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал, Сърбия - Иран
Евроспорт 1
11:35 Колоездене: СП в Кигали, девойки, часовник
14:50 Колоездене: СП в Кигали, младежи, часовник
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, финал
Макс спорт 3
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, финал
Футбол
Макс спорт 3
18:00 Купа на Италия, II кръг: "Каляри" - "Кремонезе"
22:00 Купа на Италия, II кръг: "Милан" - "Лече"
Макс спорт 2
20:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Валенсия"
22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Виляреал"
Макс спорт 4
20:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Жирона"
22:00 Ла Лига: "Леванте" - "Реал" (Мадрид)
Нова спорт
21:45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Барнзли" - "Брайтън"
Диема спорт
21:45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Линкълн" - "Челси"
Диема спорт 3
21:45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Уулвърхемптън" - "Евертън"
Диема спорт 2
22:00 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Ливърпул" - "Саутхемптън"
Ринг
22:15 Примейра лига: "Бенфика" - "Рио Аве"
СРЯДА, 24 септември
Футбол
Макс спорт 4
01:00 Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш: "Расинг Клуб" - "Велес Сарсфилд"
03:30 Копа Судамерикана, 1/4-финал, реванш: "Флуминензе" - "Ланус"
20:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Алавес"
22:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Райо Валекано"
Макс спорт 3
18:00 Купа на Италия, II кръг: "Парма" - "Специя"
22:00 Лига Европа: "Малмьо" - "Лудогорец"
Макс спорт 2
19:45 Лига Европа: ПАОК - "Макаби" (Тел Авив)
22:00 Лига Европа: "Цървена звезда" - "Селтик"
bTV Action
19:45 Лига Европа: "Мидтиланд" - "Щурм" (Грац)
22:00 Лига Европа: "Бетис" - "Нотингам"
Нова спорт
21:45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Нюкасъл" - "Брадфорд"
Диема спорт
21:45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Тотнъм" - "Донкастър"
Диема спорт 3
21:45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Хъдърсфилд" - "Манчестър Сити"
Диема спорт 2
22:00 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Порт Вейл" - "Арсенал"
Ринг
22:00 Лига Европа: "Ница" - "Рома"
Макс спорт 1
22:00 Купа на Италия, II кръг: "Комо" - "Сасуоло"
Спорт
Макс спорт 3
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: контрола, "Вегас Голдън Найтс" - "Лос Анджелис Кингс"
10:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/4-финал
15:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/4-финал
Евроспорт 1
13:20 Колоездене: СП в Кигали, отборно, часовник
Евроспорт 2
13:55 Катерене (жени): СП в Сеул, скорост
ЧЕТВЪРТЪК, 25 септември
Спорт
Макс спорт 2
01:00 НХЛ: контрола, "Каролина Хърикейнс" - "Детройт Ред Уингс"
10:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/4-финал
15:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/4-финал
Макс спорт 3
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
Макс спорт 1
06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
23:00 Голф: "Райдър къп", церемония по откриване
Евроспорт 1
13:55 Колоездене: СП в Кигали, жени до 23 г., общ старт
Евроспорт 2
13:55 Катерене (мъже): СП в Сеул, скорост
Футбол
Макс спорт 4
03:30 Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш: "Палмейрас" - "Ривър Плейт"
20:00 Ла Лига: "Осасуна" - "Елче"
22:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Барселона"
Диема спорт
17:30 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "ЦСКА 1948"
Макс спорт 3
19:45 Лига Европа: "Гоу Ахед Ийгълс" - ФКСБ
22:00 Лига Европа: "Щутгарт" - "Селта"
bTV Action
19:45 Лига Европа: "Лил" - "Бран"
22:00 Лига Европа: "Астън Вила" - "Болоня"
Ринг
22:00 Лига Европа: "Утрехт" - "Олимпик" (Лион)
Макс спорт 2
22:00 Лига Европа: "Ред Бул" (Залцбург) - "Порто"
ПЕТЪК, 26 септември
Футбол
Макс спорт 4
01:00 Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш: "Сао Пауло" - "Лига де Кито"
03:30 Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш: "Естудиантес" - "Фламенго"
22:00 Ла Лига: "Жирона" - "Еспаньол"
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Динамо" (Дрезден)
21:45 Лига 1: "Страсбург" - "Олимпик" (Марсилия)
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Шалке 04" - "Гройтер Фюрт"
22:00 Чемпиъншип: "Уест Бромич" - "Лестър"
Диема спорт
20:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Левски"
Макс спорт 2
21:00 Про лига: "Ал Итихад" - "Ал Насър"
Диема спорт 3
21:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Вердер" (Бремен)
Ринг
22:15 Примейра лига: "Бенфика" - "Жил Висенте"
Спорт
Макс спорт 3
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
Макс спорт 1
06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
14:00 Голф: "Райдър къп", I ден
Макс спорт 4
08:50 Moto GP: ГП на Япония, тренировка
Евроспорт 1
08:50 Колоездене: СП в Кигали, младежи, общ старт
12:50 Колоездене: СП в Кигали, мъже до 23 г., общ старт
Евроспорт 2
13:55 Катерене (мъже и жени): СП в Сеул, трудност
СЪБОТА, 27 септември
Спорт
Макс спорт 4
04:00 Moto GP: ГП на Япония, втора тренировка
04:50 Moto GP: ГП на Япония, квалификация
06:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Япония, квалификации
08:50 Moto GP: ГП на Япония, спринт
Макс спорт 3
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
Макс спорт 1
06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
14:00 Голф: "Райдър къп", II ден
02:00 НХЛ: контрола, "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Монреал Канейдиънс"
Евроспорт 1
09:10 Колоездене: СП в Кигали, девойки, общ старт
12:45 Колоездене: СП в Кигали, жени, общ старт
Макс спорт 2
09:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/2-финал
13:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/2-финал
22:30 ММА: Cage Warriors 194, галавечер в Дъблин
Диема спорт 3
12:15 "Порше Карера Къп Бенелюкс", ГП на Зандворт, първо състезание
Евроспорт 2
13:55 Катерене (жени): СП в Сеул, боулдър
Нова спорт
19:00 Баскетбол: Суперкупа на Испания, 1/2-финал, "Уникаха" - "Валенсия"
Футбол
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Елверсберг" - "Холщайн" (Кил)
17:00 Премиър лийг: "Челси" - "Брайтън"
19:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Айнтрахт" (Франкфурт)
22:05 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Оксер"
Диема спорт
14:00 Втора Бундеслига: "Падерборн" - "Кайзерслаутерн"
17:30 Първа лига: "Черно море" - "Септември" (София)
20:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - ЦСКА
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Манчестър Юнайтед"
17:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Ливърпул"
19:30 Премиър лийг: "Нотингам" - "Съндърланд"
22:00 Премиър лийг: Тотнъм" - "Уулвърхемптън"
Нова спорт
14:30 Чемпиъншип: "Ковънтри" - "Бирмингам"
17:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Борнемут"
21:30 Втора Бундеслига: "Бохум" - "Фортуна" (Дюселдорф)
Макс спорт 3
15:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Леванте"
19:00 Серия А: "Ювентус" - "Аталанта"
21:45 Серия А: "Каляри" - "Интер"
Макс спорт 4
17:15 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Реал" (Мадрид!
19:30 Ла Лига: "Майорка" - "Алавес"
22:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Атлетик" (Билбао)
Ринг
17:30 Ередивизи: "Аякс" - НАК "Бреда"
19:45 Премиършип: "Мадъруел" - "Абърдийн"
22:30 Примейра лига: "Ещорил" - "Спортинг" (Лисабон)
НЕДЕЛЯ, 28 септември
Спорт
Макс спорт 4
03:30 Moto GP: ГП на Япония, загрявка
04:50 Moto 3: ГП на Япония, състезание
06:15 Moto 2: ГП на Япония, състезание
08:00 Moto GP: ГП на Япония, състезание
Евроспорт 2
04:30 Автомобилизъм: СШ за издръжливост, "6 часа на Фуджи", състезание
13:55 Катерене (мъже): СП в Сеул, боулдър
Макс спорт 3
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
Макс спорт 2
05:00 ММА: UFC Fight Night, Карлос Улбeрг - Доминик Рейес
09:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, мач за 3-то място
13:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, финал
18:00 Баскетбол: Суперкупа на България, "Рилски спортист" - "Черно море"
20:15 НФЛ: "Атланта Фалкънс" - "Вашингтон Командърс"
23:20 НФЛ: "Канзас Сити Чийфс" - "Балтимор Рейвънс"
Макс спорт 1
06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
19:00 Голф: "Райдър къп", III ден
Евроспорт 1
10:30 Колоездене: СП в Кигали, мъже, общ старт
19:00 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Виена, прескачане на препятствия
Диема спорт 3
12:15 "Порше Карера Къп Бенелюкс", ГП на Зандворт, второ състезание
БНТ 3
16:00 Скокове на батут: СК във Варна
Нова спорт
20:10 Баскетбол: Суперкупа на Испания, финал
Футбол
Ринг
13:15 Ередивизи: НЕК "Ниймеген" - АЗ "Алкмаар"
15:30 Ередивизи: "Грьонинген" - "Фейенорд"
17:00 Премиършип: "Ливингстън" - "Рейнджърс"
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Сасуоло" - "Удинезе"
16:00 Серия А: "Рома" - "Верона"
19:00 Серия А: "Лече" - "Болоня"
21:45 Серия А: "Милан" - "Наполи"
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Арминия" (Билефелд)
16:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Хофенхайм"
18:30 Бундеслига: "Кьолн" - "Щутгарт"
20:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - "Хамбургер"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Севиля"
17:15 Ла Лига: "Елче" - "Селта"
19:30 Ла Лига: "Барселона" - "Реал Сосиедад"
22:00 Ла Лига: "Бетис" - "Осасуна"
02:00 МЛС: "Синсинати" - "Орландо Сити"
Диема спорт
15:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Славия"
17:30 Първа лига: "Арда" - "Ботев" (Враца)
20:00 Първа лига: "Лудогорец" - "Монтана"
Нова спорт
16:00 Лига 1: "Ница" - "Париж"
18:15 Лига 1: "Лил" - "Олимпик" (Лион)
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Фулъм"
18:30 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Арсенал"
21:45 Лига 1: "Рен" - "Ланс"