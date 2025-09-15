Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)

ПОНЕДЕЛНИК, 22 септември

Спорт

Макс спорт 2

10:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал, България - Португалия

15:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал, САЩ - Словения

Евроспорт 1

11:25 Колоездене: СП в Кигали, жени до 23 г., часовник

14:25 Колоездене: СП в Кигали, мъже до 23 г., часовник

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/2-финал

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/2-финал

Макс спорт 3

12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/2-финал

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/2-финал

Ринг

16:30 Канадска борба: СП в Албена, дясна ръка, 1/2-финали и финали

Футбол

Диема спорт

18:00 Първа лига: "Арда" - "Черно море"

20:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - ЦСКА

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Бургос" - "Гранада"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Наполи" - "Пиза"

bTV Action

22:00 "Златна топка 2025": церемония по награждаване

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Милуол" - "Уотфорд"

Ринг

22:15 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Морейрензе"

ВТОРНИК, 23 септември

Спорт

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: контрола, "Анахайм Дъкс" - "Юта"

10:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал, Тунис - Чехия

15:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал, Сърбия - Иран

Евроспорт 1

11:35 Колоездене: СП в Кигали, девойки, часовник

14:50 Колоездене: СП в Кигали, младежи, часовник

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, финал

Макс спорт 3

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, финал

Футбол

Макс спорт 3

18:00 Купа на Италия, II кръг: "Каляри" - "Кремонезе"

22:00 Купа на Италия, II кръг: "Милан" - "Лече"

Макс спорт 2

20:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Валенсия"

22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Виляреал"

Макс спорт 4

20:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Жирона"

22:00 Ла Лига: "Леванте" - "Реал" (Мадрид)

Нова спорт

21:45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Барнзли" - "Брайтън"

Диема спорт

21:45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Линкълн" - "Челси"

Диема спорт 3

21:45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Уулвърхемптън" - "Евертън"

Диема спорт 2

22:00 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Ливърпул" - "Саутхемптън"

Ринг

22:15 Примейра лига: "Бенфика" - "Рио Аве"

СРЯДА, 24 септември

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш: "Расинг Клуб" - "Велес Сарсфилд"

03:30 Копа Судамерикана, 1/4-финал, реванш: "Флуминензе" - "Ланус"

20:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Алавес"

22:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Райо Валекано"

Макс спорт 3

18:00 Купа на Италия, II кръг: "Парма" - "Специя"

22:00 Лига Европа: "Малмьо" - "Лудогорец"

Макс спорт 2

19:45 Лига Европа: ПАОК - "Макаби" (Тел Авив)

22:00 Лига Европа: "Цървена звезда" - "Селтик"

bTV Action

19:45 Лига Европа: "Мидтиланд" - "Щурм" (Грац)

22:00 Лига Европа: "Бетис" - "Нотингам"

Нова спорт

21:45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Нюкасъл" - "Брадфорд"

Диема спорт

21:45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Тотнъм" - "Донкастър"

Диема спорт 3

21:45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Хъдърсфилд" - "Манчестър Сити"

Диема спорт 2

22:00 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Порт Вейл" - "Арсенал"

Ринг

22:00 Лига Европа: "Ница" - "Рома"

Макс спорт 1

22:00 Купа на Италия, II кръг: "Комо" - "Сасуоло"

Спорт

Макс спорт 3

05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио

07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио

10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: контрола, "Вегас Голдън Найтс" - "Лос Анджелис Кингс"

10:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/4-финал

15:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/4-финал

Евроспорт 1

13:20 Колоездене: СП в Кигали, отборно, часовник

Евроспорт 2

13:55 Катерене (жени): СП в Сеул, скорост

ЧЕТВЪРТЪК, 25 септември

Спорт

Макс спорт 2

01:00 НХЛ: контрола, "Каролина Хърикейнс" - "Детройт Ред Уингс"

10:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/4-финал

15:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/4-финал

Макс спорт 3

05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио

07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио

10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио

Макс спорт 1

06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин

08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин

10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин

23:00 Голф: "Райдър къп", церемония по откриване

Евроспорт 1

13:55 Колоездене: СП в Кигали, жени до 23 г., общ старт

Евроспорт 2

13:55 Катерене (мъже): СП в Сеул, скорост

Футбол

Макс спорт 4

03:30 Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш: "Палмейрас" - "Ривър Плейт"

20:00 Ла Лига: "Осасуна" - "Елче"

22:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Барселона"

Диема спорт

17:30 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "ЦСКА 1948"

Макс спорт 3

19:45 Лига Европа: "Гоу Ахед Ийгълс" - ФКСБ

22:00 Лига Европа: "Щутгарт" - "Селта"

bTV Action

19:45 Лига Европа: "Лил" - "Бран"

22:00 Лига Европа: "Астън Вила" - "Болоня"

Ринг

22:00 Лига Европа: "Утрехт" - "Олимпик" (Лион)

Макс спорт 2

22:00 Лига Европа: "Ред Бул" (Залцбург) - "Порто"

ПЕТЪК, 26 септември

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш: "Сао Пауло" - "Лига де Кито"

03:30 Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш: "Естудиантес" - "Фламенго"

22:00 Ла Лига: "Жирона" - "Еспаньол"

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Динамо" (Дрезден)

21:45 Лига 1: "Страсбург" - "Олимпик" (Марсилия)

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Шалке 04" - "Гройтер Фюрт"

22:00 Чемпиъншип: "Уест Бромич" - "Лестър"

Диема спорт

20:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Левски"

Макс спорт 2

21:00 Про лига: "Ал Итихад" - "Ал Насър"

Диема спорт 3

21:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Вердер" (Бремен)

Ринг

22:15 Примейра лига: "Бенфика" - "Жил Висенте"

Спорт

Макс спорт 3

05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио

07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио

10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио

Макс спорт 1

06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин

08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин

10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин

14:00 Голф: "Райдър къп", I ден

Макс спорт 4

08:50 Moto GP: ГП на Япония, тренировка

Евроспорт 1

08:50 Колоездене: СП в Кигали, младежи, общ старт

12:50 Колоездене: СП в Кигали, мъже до 23 г., общ старт

Евроспорт 2

13:55 Катерене (мъже и жени): СП в Сеул, трудност

СЪБОТА, 27 септември

Спорт

Макс спорт 4

04:00 Moto GP: ГП на Япония, втора тренировка

04:50 Moto GP: ГП на Япония, квалификация

06:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Япония, квалификации

08:50 Moto GP: ГП на Япония, спринт

Макс спорт 3

05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио

07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио

10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио

Макс спорт 1

06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин

08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин

10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин

14:00 Голф: "Райдър къп", II ден

02:00 НХЛ: контрола, "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Монреал Канейдиънс"

Евроспорт 1

09:10 Колоездене: СП в Кигали, девойки, общ старт

12:45 Колоездене: СП в Кигали, жени, общ старт

Макс спорт 2

09:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/2-финал

13:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/2-финал

22:30 ММА: Cage Warriors 194, галавечер в Дъблин

Диема спорт 3

12:15 "Порше Карера Къп Бенелюкс", ГП на Зандворт, първо състезание

Евроспорт 2

13:55 Катерене (жени): СП в Сеул, боулдър

Нова спорт

19:00 Баскетбол: Суперкупа на Испания, 1/2-финал, "Уникаха" - "Валенсия"

Футбол

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Елверсберг" - "Холщайн" (Кил)

17:00 Премиър лийг: "Челси" - "Брайтън"

19:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Айнтрахт" (Франкфурт)

22:05 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Оксер"

Диема спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Падерборн" - "Кайзерслаутерн"

17:30 Първа лига: "Черно море" - "Септември" (София)

20:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - ЦСКА

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Манчестър Юнайтед"

17:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Ливърпул"

19:30 Премиър лийг: "Нотингам" - "Съндърланд"

22:00 Премиър лийг: Тотнъм" - "Уулвърхемптън"

Нова спорт

14:30 Чемпиъншип: "Ковънтри" - "Бирмингам"

17:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Борнемут"

21:30 Втора Бундеслига: "Бохум" - "Фортуна" (Дюселдорф)

Макс спорт 3

15:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Леванте"

19:00 Серия А: "Ювентус" - "Аталанта"

21:45 Серия А: "Каляри" - "Интер"

Макс спорт 4

17:15 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Реал" (Мадрид!

19:30 Ла Лига: "Майорка" - "Алавес"

22:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Атлетик" (Билбао)

Ринг

17:30 Ередивизи: "Аякс" - НАК "Бреда"

19:45 Премиършип: "Мадъруел" - "Абърдийн"

22:30 Примейра лига: "Ещорил" - "Спортинг" (Лисабон)

НЕДЕЛЯ, 28 септември

Спорт

Макс спорт 4

03:30 Moto GP: ГП на Япония, загрявка

04:50 Moto 3: ГП на Япония, състезание

06:15 Moto 2: ГП на Япония, състезание

08:00 Moto GP: ГП на Япония, състезание

Евроспорт 2

04:30 Автомобилизъм: СШ за издръжливост, "6 часа на Фуджи", състезание

13:55 Катерене (мъже): СП в Сеул, боулдър

Макс спорт 3

05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио

07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио

Макс спорт 2

05:00 ММА: UFC Fight Night, Карлос Улбeрг - Доминик Рейес

09:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, мач за 3-то място

13:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, финал

18:00 Баскетбол: Суперкупа на България, "Рилски спортист" - "Черно море"

20:15 НФЛ: "Атланта Фалкънс" - "Вашингтон Командърс"

23:20 НФЛ: "Канзас Сити Чийфс" - "Балтимор Рейвънс"

Макс спорт 1

06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин

08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин

10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин

19:00 Голф: "Райдър къп", III ден

Евроспорт 1

10:30 Колоездене: СП в Кигали, мъже, общ старт

19:00 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Виена, прескачане на препятствия

Диема спорт 3

12:15 "Порше Карера Къп Бенелюкс", ГП на Зандворт, второ състезание

БНТ 3

16:00 Скокове на батут: СК във Варна

Нова спорт

20:10 Баскетбол: Суперкупа на Испания, финал

Футбол

Ринг

13:15 Ередивизи: НЕК "Ниймеген" - АЗ "Алкмаар"

15:30 Ередивизи: "Грьонинген" - "Фейенорд"

17:00 Премиършип: "Ливингстън" - "Рейнджърс"

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Сасуоло" - "Удинезе"

16:00 Серия А: "Рома" - "Верона"

19:00 Серия А: "Лече" - "Болоня"

21:45 Серия А: "Милан" - "Наполи"

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Арминия" (Билефелд)

16:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Хофенхайм"

18:30 Бундеслига: "Кьолн" - "Щутгарт"

20:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - "Хамбургер"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Севиля"

17:15 Ла Лига: "Елче" - "Селта"

19:30 Ла Лига: "Барселона" - "Реал Сосиедад"

22:00 Ла Лига: "Бетис" - "Осасуна"

02:00 МЛС: "Синсинати" - "Орландо Сити"

Диема спорт

15:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Славия"

17:30 Първа лига: "Арда" - "Ботев" (Враца)

20:00 Първа лига: "Лудогорец" - "Монтана"

Нова спорт

16:00 Лига 1: "Ница" - "Париж"

18:15 Лига 1: "Лил" - "Олимпик" (Лион)

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Фулъм"

18:30 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Арсенал"

21:45 Лига 1: "Рен" - "Ланс"