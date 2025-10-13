Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)

ПОНЕДЕЛНИК, 20 октомври

Спорт

Макс спорт 1

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

21:15 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

Макс спорт 3

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг

21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Черно море"

Футбол

Нова спорт

16:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Aл Уахда" - "Ал Духаил"

19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Шарджа" - "Трактор"

Диема спорт

17:30 Първа лига: "Арда" - "Септември" (София)

20:00 Първа лига: "Берое" - "Монтана"

Диема спорт 3

19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Шорта" - "Ал Итихад"

21:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Ахли" - "Ал Гарафа"

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Кадис" - "Бургос"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Кремонезе" - "Удинезе"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Алавес" - "Валенсия"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Брентфорд"

ВТОРНИК, 21 октомври

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Ню Йорк Рейнджърс" - "Минесота Уайлд"

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

Макс спорт 1

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг

21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг

Футбол

Нова спорт

10:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Мелбърн Сити" - "Бурирам Юнайтед"

13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Чънду Жунчън" - "Джохор"

16:45 Шампионска лига на Азия 2: "Ахал" - "Сепахан"

19:00 Шампионска лига за Азия: "Шабаб Ал Ахли" - "Насаф"

21:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Хилал" - "Ал Сад"

Диема спорт 3

13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Улсан" - "Санфрече Хирошима"

Макс спорт 3

15:00 Младежка Шампионска лига: "Арсенал" - "Атлетик" (Билбао)

19:45 Шампионска лига: "Барселона" - "Олимпиакос"

22:00 Шампионска лига: "Арсенал" - "Атлетик" (Билбао)

Макс спорт 4

19:45 Шампионска лига: "Кайрат" - "Пафос"

22:00 Шампионска лига: "Байер" (Леверкузен) - "Пари Сен Жермен"

Макс спорт 1

22:00 Шампионска лига: "Нюкасъл" - "Бенфика"

Макс спорт 2

22:00 Шампионска лига: "Виляреал" - "Манчестър Сити"

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Бристъл Сити" - "Саутхемптън"

СРЯДА, 22 октомври

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Едмънтън Ойлърс"

20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Кемниц" - "Лондон Лайънс"

Диема спорт 2

02:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Хюстън Рокетс"

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Голдън Стейт Уориърс"

БНТ 3

10:00 Тенис (юноши): Финали на ITF до 18 г., Чънду

Макс спорт 1

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

21:15 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

Макс спорт 3

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг

21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг

Макс спорт 4

19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Цедевита" (Любляна)

21:05 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Реал" (Мадрид)

Футбол

Диема спорт 3

13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Гангвон" - "Висел" (Кобе)

15:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Шанхай Шънхуа" - "Сеул"

Нова спорт

13:00 Шампионска лига на Азия 2: "Гамба Осака" - "Нам Дин"

16:45 Шампионска лига на Азия 2: "Гоа" - "Ал Насър"

19:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Ахли" - "Аркадаг"

21:15 Шампионска лига на Азия 2: "Мухарак" - "Ал Уасъл"

bTV Action

19:45 Шампионска лига: "Атлетик" (Билбао) - "Карабах"

22:00 Шампионска лига: "Реал" (Мадрид) - "Ювентус"

Ринг

19:45 Шампионска лига: "Галатасарай" - "Будьо/Глимт"

22:00 Шампионска лига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Ливърпул"

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Шефилд Уензди - "Мидълзбро"

ЧЕТВЪРТЪК, 23 октомври

Спорт

Евроспорт 1

01:00 Колоездене: СП на писта, Сантяго

12:00 Колоездене: "Тур дьо Франс", представяне на маршрута за 2026 г.

15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", III кръг

21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", III кръг

Диема спорт 2

02:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Кливланд Кавалиърс"

Диема спорт 3

04:30 НБА: "Далас Маверикс" - "Сан Антонио Спърс"

Макс спорт 3

06:00 Голф: "Дженезис Чемпиъншип", I ден

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

БНТ 3

10:00 Тенис (юноши): Финали на ITF до 18 г., Чънду

Макс спорт 1

13:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

Макс спорт 2

21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Жалгирис"

Футбол

Макс спорт 4

03:30 Копа Либертадорес, 1/2-финал, първи мач: "Фламенго" - "Расинг Клуб"

19:45 Лига Европа: "Фейенорд" - "Панатинайкос"

22:00 Лига Европа: "Рома" - "Виктория" (Пилзен)

Нова спорт

13:00 Шампионска лига на Азия 2: "Тампайнс" - "Поханг Стийлърс"

15:15 Шампионска лига на Азия 2: "Банкок Юнайтед" - "Лайън Сити Сейлърс"

Макс спорт 2

19:45 Лига Европа: "Гоу Ахед Ийгълс" - "Астън Вила"

bTV Action

19:45 Лига Европа: "Фенербахче" - "Щутгарт"

22:00 Лига Европа: "Нотингам" - "Порто"

Ринг

19:45 Лига на конференцията: АЕК - "Абърдийн"

22:00 Лига Европа: "Лил" - ПАОК

Макс спорт 3

22:00 Лига Европа: "Йънг Бойс" - "Лудогорец"

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 1: "Екзитър" - "Плимут"

ПЕТЪК, 24 октомври

Спорт

Евроспорт 2

00:00 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", I ден

09:45 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, кратка програма, танцови двойки

11:25 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, кратка програма, жени

14:00 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, кратка програма, мъже

15:50 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, кратка програма, спортни двойки

Евроспорт 1

01:00 Колоездене: СП на писта, Сантяго

14:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", 1/4-финал

21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", 1/4-финал

Диема спорт 2

02:30 НБА: "Индиана Пейсърс" - "Оклахома Сити Тъндър"

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Денвър Нъгетс"

21:30 Формула 1: ГП на Мексико, първа тренировка

01:00 Формула 1: ГП на Мексико, втора тренировка

Макс спорт 2

05:35 Moto GP: ГП на Малайзия, първа тренировка

09:50 Moto GP: ГП на Малайзия, тренировка

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Нефтохимик"

Макс спорт 3

06:00 Голф: "Дженезис Чемпиъншип", II ден

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/4-финал

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/4-финал

19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/4-финал

БНТ 3

10:00 Тенис (юноши): Финали на ITF до 18 г., Чънду

Макс спорт 1

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/4-финал

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/4-финал

18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/4-финал

21:45 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Олимпиакос"

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Судамерикана, 1/2-финал, първи мач: "Универсидад Чили" - "Ланус"

03:30 Копа Либертадорес, 1/2-финал, първи мач: "Лига де Кито" - "Палмейрас"

22:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Севиля"

Диема спорт

15:00 Първа лига: "Монтана" - "Арда"

17:30 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Ботев" (Пловдив)

20:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Локомотив" (Пловдив)

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундеслига: "Шалке 04" - "Дармщат"

Нова спорт

19:30 Втора Бндеслига: "Гройтер Фюрт" - "Карлсруе"

21:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - "Унион" (Берлин)

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Милан" - "Пиза"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Уест Хем"

СЪБОТА, 25 октомври

Спорт

Евроспорт 2

00:00 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", II ден

09:30 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, волна програма, танцови двойки

11:30 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, волна програма, жени

13:40 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, волна програма, мъже

15:50 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, волна програма, спортни двойки

Евроспорт 1

00:00 Колоездене: СП на писта, Сантяго

10:30 Ски (жени): СК в Зьолден, гигантски слалом, I манш

13:45 Ски (жени): СК в Зьолден, гигантски слалом, II манш

15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", 1/2-финал

21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", 1/2-финал

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: "Уинипег Джетс" - "Калгари Флeймс"

08:15 Суперкарс: Голд Коуст, първо състезание

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/2-финал

18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/2-финал

22:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Колорадо Авъланч"

Макс спорт 2

05:00 Moto GP: ГП на Малайзия, втора тренировка

05:50 Moto GP: ГП на Малайзия, квалификация

07:50 Moto 3 / Moto 2: ГП на Малайзия, квалификации

10:00 Moto GP: ГП на Малайзия, спринт

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/2-финал

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Славия"

21:00 ММА: UFC 321, Том Аспинал - Сирил Ган

Макс спорт 3

06:30 Голф: "Дженезис Чемпиъншип", III ден

БНТ 3

10:00 Тенис (юноши): Финали на ITF до 18 г., Чънду, 1/2-финал

Диема спорт

20:30 Формула 1: ГП на Мексико, трета тренировка

Диема спорт 3

23:55 Формула 1: ГП на Мексико, квалификация

Футбол

Диема спорт

13:00 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Септември" (София)

15:30 Първа лига: "Славия" - "Черно море"

18:00 Първа лига: "Левски" - "Добруджа"

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Арминия" (Билефелд) - "Елверсберг"

16:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Байерн (Мюнхен)

19:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Кьолн"

21:30 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Фортуна" (Дюселдорф)

Нова спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Падерборн"

17:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Фулъм"

20:00 Лига 1: "Монако" - "Тулуза"

22:05 Лига 1: "Ланс" - "Олимпик" (Марсилия)

Диема спорт 2

14:30 Чемпиъншип: "Ипсуич" - "Уест Бромич"

17:00 Премиър лийг: "Челси" - "Съндърланд"

19:30 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Брайтън"

22:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Ливърпул"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Жирона" - "Овиедо"

17:15 Ла Лига: "Еспаньол" - "Елче"

19:30 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Хетафе"

22:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Виляреал"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Парма" - "Комо"

19:00 Серия А: "Наполи" - "Интер"

21:45 Серия А: "Кремонезе" - "Аталанта"

Ринг

22:30 Примейра лига: "Бенфика" - "Ароука"

НЕДЕЛЯ, 26 октомври

Спорт

Евроспорт 2

00:00 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", III ден

14:35 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Оверисе

16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Оверисе

18:20 Колоездене: СП на писта, Сантяго

22:30 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", IV ден

Евроспорт 1

00:30 Колоездене: СП на писта, Сантяго

10:30 Ски (мъже): СК в Зьолден, гигантски слалом, I манш

13:45 Ски (мъже): СК в Зьолден, гигантски слалом, II манш

15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", финал (I сесия)

21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", финал (II сесия)

Макс спорт 2

04:30 Moto GP: ГП на Малайзия, загрявка

05:50 Moto 3: ГП на Малайзия, състезание

07:15 Moto 2: ГП на Малайзия, състезание

09:00 Moto GP: ГП на Малайзия, състезание

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Рилски спортист"

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, финал

19:00 НФЛ: "Каролина Пантърс" - "Бъфало Билс"

22:20 НФЛ: "Денвър Бронкос" - "Далас Каубойс"

Макс спорт 3

05:30 Голф: "Дженезис Чемпиъншип", IV ден

Макс спорт 1

07:05 Суперкарс: Голд Коуст, второ състезание

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, финал

21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

БНТ 3

08:30 Тенис (юноши): Финали на ITF до 18 г., Чънду, финал

13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Левски София" - "Дея спорт"

Диема спорт 2

09:00 Бокс: бойно събитие в Манила

21:30 НБА: "Детройт Пистънс" - "Бостън Селтикс"

00:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Милуоки Бъкс"

Нова спорт

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Баскония"

ТВ 1

15:00 Ръгби: Купа на България, финал, "Локомотив" (София) - "Валяците" (Перник)

Диема спорт

20:00 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Бруклин Нетс"

Диема спорт 3

22:00 Формула 1: ГП на Мексико, състезание

Футбол

Ринг

13:15 Ередивизи: "Твенте" - "Аякс"

15:30 Ередивизи: "Фейенорд" - ПСВ "Айндховен"

17:30 Премиършип: "Абърдийн" - "Хибърниън" (II полувреме)

18:30 Ередивизи: АЗ "Алкмаар" - "Утрехт" (II полувреме)

20:00 Примейра лига: "Тондела" - "Спортинг" (Лисабон)

22:30 Примейра лига: "Брага" - "Каза Пиа"

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Торино" - "Дженоа"

16:00 Серия А: "Сасуоло" - "Рома"

19:00 Серия А: "Фиорентина" - "Болоня"

21:45 Серия А: "Лацио" - "Ювентус"

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Хановер"

16:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Фрайбург"

18:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Майнц 05"

Диема спорт

14:30 Втора лига: "Пирин" (Благоевград) - "Етър"

17:15 Първа лига: ЦСКА - "Берое"

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Арсенал" - "Кристъл Палас"

18:30 Премиър лийг: "Евертън" - "Тотнъм"

Нова спорт

16:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Манчестър Сити"

19:30 Суперлига: ПАОК - "Волос"

21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Страсбург"

Макс спорт 4

17:15 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Барселона"

19:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Селта"

22:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Алавес"