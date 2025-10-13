Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)

ПОНЕДЕЛНИК, 20 октомври
Спорт
Макс спорт 1
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
21:15 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
Макс спорт 3
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Черно море"
Футбол
Нова спорт
16:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Aл Уахда" - "Ал Духаил"
19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Шарджа" - "Трактор"
Диема спорт
17:30 Първа лига: "Арда" - "Септември" (София)
20:00 Първа лига: "Берое" - "Монтана"
Диема спорт 3
19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Шорта" - "Ал Итихад"
21:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Ахли" - "Ал Гарафа"
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Кадис" - "Бургос"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Кремонезе" - "Удинезе"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Алавес" - "Валенсия"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Брентфорд"
ВТОРНИК, 21 октомври
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Ню Йорк Рейнджърс" - "Минесота Уайлд"
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
Макс спорт 1
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг
Футбол
Нова спорт
10:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Мелбърн Сити" - "Бурирам Юнайтед"
13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Чънду Жунчън" - "Джохор"
16:45 Шампионска лига на Азия 2: "Ахал" - "Сепахан"
19:00 Шампионска лига за Азия: "Шабаб Ал Ахли" - "Насаф"
21:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Хилал" - "Ал Сад"
Диема спорт 3
13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Улсан" - "Санфрече Хирошима"
Макс спорт 3
15:00 Младежка Шампионска лига: "Арсенал" - "Атлетик" (Билбао)
19:45 Шампионска лига: "Барселона" - "Олимпиакос"
22:00 Шампионска лига: "Арсенал" - "Атлетик" (Билбао)
Макс спорт 4
19:45 Шампионска лига: "Кайрат" - "Пафос"
22:00 Шампионска лига: "Байер" (Леверкузен) - "Пари Сен Жермен"
Макс спорт 1
22:00 Шампионска лига: "Нюкасъл" - "Бенфика"
Макс спорт 2
22:00 Шампионска лига: "Виляреал" - "Манчестър Сити"
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Бристъл Сити" - "Саутхемптън"
СРЯДА, 22 октомври
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Едмънтън Ойлърс"
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Кемниц" - "Лондон Лайънс"
Диема спорт 2
02:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Хюстън Рокетс"
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Голдън Стейт Уориърс"
БНТ 3
10:00 Тенис (юноши): Финали на ITF до 18 г., Чънду
Макс спорт 1
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
21:15 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
Макс спорт 3
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг
Макс спорт 4
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Цедевита" (Любляна)
21:05 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Реал" (Мадрид)
Футбол
Диема спорт 3
13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Гангвон" - "Висел" (Кобе)
15:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Шанхай Шънхуа" - "Сеул"
Нова спорт
13:00 Шампионска лига на Азия 2: "Гамба Осака" - "Нам Дин"
16:45 Шампионска лига на Азия 2: "Гоа" - "Ал Насър"
19:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Ахли" - "Аркадаг"
21:15 Шампионска лига на Азия 2: "Мухарак" - "Ал Уасъл"
bTV Action
19:45 Шампионска лига: "Атлетик" (Билбао) - "Карабах"
22:00 Шампионска лига: "Реал" (Мадрид) - "Ювентус"
Ринг
19:45 Шампионска лига: "Галатасарай" - "Будьо/Глимт"
22:00 Шампионска лига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Ливърпул"
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Шефилд Уензди - "Мидълзбро"
ЧЕТВЪРТЪК, 23 октомври
Спорт
Евроспорт 1
01:00 Колоездене: СП на писта, Сантяго
12:00 Колоездене: "Тур дьо Франс", представяне на маршрута за 2026 г.
15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", III кръг
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", III кръг
Диема спорт 2
02:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Кливланд Кавалиърс"
Диема спорт 3
04:30 НБА: "Далас Маверикс" - "Сан Антонио Спърс"
Макс спорт 3
06:00 Голф: "Дженезис Чемпиъншип", I ден
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
БНТ 3
10:00 Тенис (юноши): Финали на ITF до 18 г., Чънду
Макс спорт 1
13:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
Макс спорт 2
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Жалгирис"
Футбол
Макс спорт 4
03:30 Копа Либертадорес, 1/2-финал, първи мач: "Фламенго" - "Расинг Клуб"
19:45 Лига Европа: "Фейенорд" - "Панатинайкос"
22:00 Лига Европа: "Рома" - "Виктория" (Пилзен)
Нова спорт
13:00 Шампионска лига на Азия 2: "Тампайнс" - "Поханг Стийлърс"
15:15 Шампионска лига на Азия 2: "Банкок Юнайтед" - "Лайън Сити Сейлърс"
Макс спорт 2
19:45 Лига Европа: "Гоу Ахед Ийгълс" - "Астън Вила"
bTV Action
19:45 Лига Европа: "Фенербахче" - "Щутгарт"
22:00 Лига Европа: "Нотингам" - "Порто"
Ринг
19:45 Лига на конференцията: АЕК - "Абърдийн"
22:00 Лига Европа: "Лил" - ПАОК
Макс спорт 3
22:00 Лига Европа: "Йънг Бойс" - "Лудогорец"
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 1: "Екзитър" - "Плимут"
ПЕТЪК, 24 октомври
Спорт
Евроспорт 2
00:00 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", I ден
09:45 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, кратка програма, танцови двойки
11:25 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, кратка програма, жени
14:00 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, кратка програма, мъже
15:50 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, кратка програма, спортни двойки
Евроспорт 1
01:00 Колоездене: СП на писта, Сантяго
14:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", 1/4-финал
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", 1/4-финал
Диема спорт 2
02:30 НБА: "Индиана Пейсърс" - "Оклахома Сити Тъндър"
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Денвър Нъгетс"
21:30 Формула 1: ГП на Мексико, първа тренировка
01:00 Формула 1: ГП на Мексико, втора тренировка
Макс спорт 2
05:35 Moto GP: ГП на Малайзия, първа тренировка
09:50 Moto GP: ГП на Малайзия, тренировка
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Нефтохимик"
Макс спорт 3
06:00 Голф: "Дженезис Чемпиъншип", II ден
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/4-финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/4-финал
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/4-финал
БНТ 3
10:00 Тенис (юноши): Финали на ITF до 18 г., Чънду
Макс спорт 1
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/4-финал
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/4-финал
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/4-финал
21:45 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Олимпиакос"
Футбол
Макс спорт 4
01:00 Копа Судамерикана, 1/2-финал, първи мач: "Универсидад Чили" - "Ланус"
03:30 Копа Либертадорес, 1/2-финал, първи мач: "Лига де Кито" - "Палмейрас"
22:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Севиля"
Диема спорт
15:00 Първа лига: "Монтана" - "Арда"
17:30 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Ботев" (Пловдив)
20:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Локомотив" (Пловдив)
Диема спорт 3
19:30 Втора Бундеслига: "Шалке 04" - "Дармщат"
Нова спорт
19:30 Втора Бндеслига: "Гройтер Фюрт" - "Карлсруе"
21:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - "Унион" (Берлин)
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Милан" - "Пиза"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Уест Хем"
СЪБОТА, 25 октомври
Спорт
Евроспорт 2
00:00 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", II ден
09:30 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, волна програма, танцови двойки
11:30 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, волна програма, жени
13:40 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, волна програма, мъже
15:50 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, волна програма, спортни двойки
Евроспорт 1
00:00 Колоездене: СП на писта, Сантяго
10:30 Ски (жени): СК в Зьолден, гигантски слалом, I манш
13:45 Ски (жени): СК в Зьолден, гигантски слалом, II манш
15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", 1/2-финал
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", 1/2-финал
Макс спорт 1
03:00 НХЛ: "Уинипег Джетс" - "Калгари Флeймс"
08:15 Суперкарс: Голд Коуст, първо състезание
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/2-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/2-финал
22:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Колорадо Авъланч"
Макс спорт 2
05:00 Moto GP: ГП на Малайзия, втора тренировка
05:50 Moto GP: ГП на Малайзия, квалификация
07:50 Moto 3 / Moto 2: ГП на Малайзия, квалификации
10:00 Moto GP: ГП на Малайзия, спринт
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/2-финал
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Славия"
21:00 ММА: UFC 321, Том Аспинал - Сирил Ган
Макс спорт 3
06:30 Голф: "Дженезис Чемпиъншип", III ден
БНТ 3
10:00 Тенис (юноши): Финали на ITF до 18 г., Чънду, 1/2-финал
Диема спорт
20:30 Формула 1: ГП на Мексико, трета тренировка
Диема спорт 3
23:55 Формула 1: ГП на Мексико, квалификация
Футбол
Диема спорт
13:00 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Септември" (София)
15:30 Първа лига: "Славия" - "Черно море"
18:00 Първа лига: "Левски" - "Добруджа"
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Арминия" (Билефелд) - "Елверсберг"
16:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Байерн (Мюнхен)
19:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Кьолн"
21:30 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Фортуна" (Дюселдорф)
Нова спорт
14:00 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Падерборн"
17:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Фулъм"
20:00 Лига 1: "Монако" - "Тулуза"
22:05 Лига 1: "Ланс" - "Олимпик" (Марсилия)
Диема спорт 2
14:30 Чемпиъншип: "Ипсуич" - "Уест Бромич"
17:00 Премиър лийг: "Челси" - "Съндърланд"
19:30 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Брайтън"
22:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Ливърпул"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Жирона" - "Овиедо"
17:15 Ла Лига: "Еспаньол" - "Елче"
19:30 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Хетафе"
22:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Виляреал"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Парма" - "Комо"
19:00 Серия А: "Наполи" - "Интер"
21:45 Серия А: "Кремонезе" - "Аталанта"
Ринг
22:30 Примейра лига: "Бенфика" - "Ароука"
НЕДЕЛЯ, 26 октомври
Спорт
Евроспорт 2
00:00 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", III ден
14:35 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Оверисе
16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Оверисе
18:20 Колоездене: СП на писта, Сантяго
22:30 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", IV ден
Евроспорт 1
00:30 Колоездене: СП на писта, Сантяго
10:30 Ски (мъже): СК в Зьолден, гигантски слалом, I манш
13:45 Ски (мъже): СК в Зьолден, гигантски слалом, II манш
15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", финал (I сесия)
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", финал (II сесия)
Макс спорт 2
04:30 Moto GP: ГП на Малайзия, загрявка
05:50 Moto 3: ГП на Малайзия, състезание
07:15 Moto 2: ГП на Малайзия, състезание
09:00 Moto GP: ГП на Малайзия, състезание
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Рилски спортист"
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, финал
19:00 НФЛ: "Каролина Пантърс" - "Бъфало Билс"
22:20 НФЛ: "Денвър Бронкос" - "Далас Каубойс"
Макс спорт 3
05:30 Голф: "Дженезис Чемпиъншип", IV ден
Макс спорт 1
07:05 Суперкарс: Голд Коуст, второ състезание
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, финал
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
БНТ 3
08:30 Тенис (юноши): Финали на ITF до 18 г., Чънду, финал
13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Левски София" - "Дея спорт"
Диема спорт 2
09:00 Бокс: бойно събитие в Манила
21:30 НБА: "Детройт Пистънс" - "Бостън Селтикс"
00:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Милуоки Бъкс"
Нова спорт
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Баскония"
ТВ 1
15:00 Ръгби: Купа на България, финал, "Локомотив" (София) - "Валяците" (Перник)
Диема спорт
20:00 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Бруклин Нетс"
Диема спорт 3
22:00 Формула 1: ГП на Мексико, състезание
Футбол
Ринг
13:15 Ередивизи: "Твенте" - "Аякс"
15:30 Ередивизи: "Фейенорд" - ПСВ "Айндховен"
17:30 Премиършип: "Абърдийн" - "Хибърниън" (II полувреме)
18:30 Ередивизи: АЗ "Алкмаар" - "Утрехт" (II полувреме)
20:00 Примейра лига: "Тондела" - "Спортинг" (Лисабон)
22:30 Примейра лига: "Брага" - "Каза Пиа"
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Торино" - "Дженоа"
16:00 Серия А: "Сасуоло" - "Рома"
19:00 Серия А: "Фиорентина" - "Болоня"
21:45 Серия А: "Лацио" - "Ювентус"
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Хановер"
16:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Фрайбург"
18:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Майнц 05"
Диема спорт
14:30 Втора лига: "Пирин" (Благоевград) - "Етър"
17:15 Първа лига: ЦСКА - "Берое"
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Арсенал" - "Кристъл Палас"
18:30 Премиър лийг: "Евертън" - "Тотнъм"
Нова спорт
16:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Манчестър Сити"
19:30 Суперлига: ПАОК - "Волос"
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Страсбург"
Макс спорт 4
17:15 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Барселона"
19:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Селта"
22:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Алавес"