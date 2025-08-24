Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)

ПОНЕДЕЛНИК, 1 септември
Спорт
Макс спорт 2
13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал, САЩ - Канада
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал, Турция - Словения
Нова спорт
13:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Швеция - Черна гора
16:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Германия - Великобритания
20:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Финландия - Литва
Диема спорт 2
14:45 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Естония - Турция
Евроспорт 1
18:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
20:30 Тенис: US Open, 1/8-финали
23:30 Тенис: US Open, 1/8-финали
01:45 Тенис: US Open, 1/8-финали
05:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
Евроспорт 2
18:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
20:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
23:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
02:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
Диема спорт 3
21:15 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Сърбия - Чехия
Футбол
Диема спорт
17:30 Втора лига: "Марек" - "Миньор" (Пк)
Макс спорт 2
20:30 Ла Лига 2: "Уеска" - "Ейбар"
ВТОРНИК, 2 септември
Спорт
Диема спорт 2
15:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Гърция - Босна и Херцеговина
21:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Италия - Испания
Диема спорт 3
15:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Белгия - Израел
Евроспорт 1
15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, Х етап
18:45 Тенис: US Open, 1/4-финали
20:30 Тенис: US Open, 1/4-финали
01:00 Тенис: US Open, 1/4-финали
01:45 Тенис: US Open, 1/4-финали
04:00 Тенис: US Open, 1/4-финали
Нова спорт
18:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Исландия - Словения
Диема спорт
21:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Франция - Полша
СРЯДА, 3 септември
Спорт
Макс спорт 2
13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/4-финал
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/4-финал
Диема спорт 2
13:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Черна Гора - Великобритания
16:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Литва - Швеция
20:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Финландия - Германия
Евроспорт 1
14:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХI етап
18:45 Тенис: US Open, 1/4-финали
20:30 Тенис: US Open, 1/4-финали
Нова спорт
18:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Чехия - Латвия
Диема спорт
21:15 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Турция - Сърбия
ЧЕТВЪРТЪК, 4 септември
Спорт
Евроспорт 1
01:45 Тенис: US Open, 1/4-финали
04:00 Тенис: US Open, 1/4-финали
15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХII етап
Макс спорт 3
10:00 Голф: Amgen Irish Open, I сесия
18:00 Голф: Amgen Irish Open, II сесия
Макс спорт 2
13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/4-финал
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/4-финал
Ринг
13:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул
Диема спорт 2
15:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Франция - Исландия
Нова спорт
15:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Босна и Херцеговина - Грузия
18:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Израел - Словения
21:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Испания - Гърция
Футбол
Диема спорт 3
17:00 Квалификация за Мондиал 2026: Казахстан - Уелс
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Грузия - Турция
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Словакия - Германия
Диема спорт
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Литва - Малта
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Лихтенщайн - Белгия
Диема спорт 2
19:00 Контрола: Норвегия - Финландия
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Нидерландия - Полша
БНТ 1/БНТ 3
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: България - Испания
ПЕТЪК, 5 септември
Спорт
Евроспорт 1
01:30 Тенис: US Open, 1/2-финали, жени
04:00 Тенис: US Open, 1/2-финали, жени
15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХIII етап
19:00 Тенис: US Open, двойки, жени, финал
21:30 Тенис: US Open, 1/2-финали, мъже
01:30 Тенис: US Open, 1/2-финали, мъже
Диема спорт 3
10:35 Формула 3: ГП на Италия, тренировка
12:00 Формула 2: ГП на Италия, тренировка
14:30 Формула 1: ГП на Италия, първа тренировка
16:00 Формула 3: ГП на Италия, квалификация
16:55 Формула 2: ГП на Италия, квалификация
18:00 Формула 1: ГП на Италия, втора тренировка
19:30 Порше Суперкъп 2025: ГП на Италия, тренировка
Макс спорт 1
11:35 Moto GP: ГП на Каталуния, първа тренировка
15:45 Moto GP: ГП на Каталуния, тренировка
Ринг
13:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул
Макс спорт 3
15:00 Голф: Amgen Irish Open, II ден
Футбол
Диема спорт
19:30 Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.): България - Гибралтар
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Дания - Шотландия
Диема спорт 2
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Италия - Естония
Диема спорт 3
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Украйна - Франция
Нова спорт
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Словения - Швеция
СЪБОТА, 6 септември
Спорт
Диема спорт 3
10:15 Формула 3: ГП на Италия, спринт
11:30 Порше Суперкъп 2025: ГП на Италия, квалификация
13:30 Формула 1: ГП на Италия, трета тренировка
15:15 Формула 2: ГП на Италия, спринт
17:00 Формула 1: ГП на Италия, квалификация
Макс спорт 1
11:00 Moto GP: ГП на Каталуния, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Каталуния, квалификация
13:15 Moto E: ГП на Каталуния, първо състезание
13:40 Moto 3, Moto 2: ГП на Каталуния, квалификация
15:50 Moto GP: ГП на Каталуния, спринт
17:05 Moto E: ГП на Каталуния, второ състезание
Макс спорт 2
11:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/2-финал
15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/2-финал
22:00 ММА: UFC Fight Night, Насурдин Имавов - Кайо Боральо
Нова спорт
12:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, 1/8-финал
18:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, 1/8-финал
21:45 Баскетбол (мъже): Евро 2025, 1/8-финал
Ринг
13:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул
Евроспорт 1
14:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХIV етап
19:00 Тенис: US Open, двойки, мъже, финал
22:30 Тенис: US Open, жени, финал
Макс спорт 3
14:30 Голф: Amgen Irish Open, III ден
Евроспорт 2
15:00 Супербайк: СШ във Франция, първо състезание
16:00 Суперспорт: СШ във Франция, първо състезание
20:55 Спортно катерене: СК в Копер, трудност, мъже и жени
Диема спорт
15:15 Баскетбол (мъже): Евро 2025, 1/8-финал
Футбол
Нова спорт
14:30 Англия, Лига 2: "Нюпорт" - "Бристол Роувърс"
Диема спорт 2
16:00 Квалификация за Мондиал 2026: Латвия - Сърбия
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Англия - Андора
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Австрия - Кипър
Диема спорт
18:00 Втора лига: "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Етър"
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Сан Марино - Босна и Херцеговина
Диема спорт 3
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Армения - Португалия
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Ирландия - Унгария
НЕДЕЛЯ, 7 септември
Спорт
Диема спорт 3
09:15 Формула 3: ГП на Италия, състезание
10:45 Формула 2: ГП на Италия, състезание
12:45 Порше Суперкъп 2025: ГП на Италия, състезание
16:00 Формула 1: ГП на Италия, състезание
Макс спорт 1
10:30 Moto GP: ГП на Каталуния, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Каталуния, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Каталуния, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Каталуния, състезание
22:00 НАСКАР: Илинойс
Макс спорт 2
11:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, мач за трето място
15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, финал
20:00 NFL: "Ню Йорк Джетс" - "Питсбърг Стийлърс"
23:20 NFL: "Грийн Бей Пакърс" - "Детройт Лайънс"
Евроспорт 1
11:50 Маунтинбайк (жени): СШ във Вале, спускане
14:05 Маунтинбайк (мъже): СШ във Вале, спускане
16:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХV етап
20:30 Тенис: US Open, мъже, финал
Диема спорт 2
12:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, 1/8-финал
15:15 Баскетбол (мъже): Евро 2025, 1/8-финал
Евроспорт 2
13:00 Автомобилизъм: Суперкупа на Порше в Италия
14:00 Мотокрос: СШ в Турция, MXGP, първо състезание
15:00 Суперспорт: СШ във Франция, второ състезание
16:00 Супербайк: СШ във Франция, второ състезание
17:15 Мотокрос: СШ в Турция, MXGP, второ състезание
20:30 Автомобилизъм: 6 часа на САЩ
Ринг
13:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул
Макс спорт 4
13:00 ЕRC: рали "Великобритания", SS 10 Mynnydd Bach 1
17:00 ЕRC: рали "Великобритания", SS 12 Mynnydd Bach 2 - Power Stage
Макс спорт 3
14:30 Голф: Amgen Irish Open, IV ден
Диема спорт
18:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, 1/8-финал
Нова спорт
21:45 Баскетбол (мъже): Евро 2025, 1/8-финал
Футбол
БНТ 1/БНТ 3
16:00 Квалификация за Мондиал 2026: Грузия - България
Диема спорт 2
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Северна Македония - Лихтенщайн
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Германия - Северна Ирландия
Диема спорт 3
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Литва - Нидерландия
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Турция - Испания
Макс спорт 4
20:00 Ла Лига 2:
02:10 МЛС: "Спортинг Канзас Сити" - "Остин"
Диема спорт
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Полша - Финландия