Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

30 Авг. 2025

ПОНЕДЕЛНИК, 1 септември

Спорт

Макс спорт 2

13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал, САЩ - Канада
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал, Турция - Словения

Нова спорт

13:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Швеция - Черна гора 
16:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Германия - Великобритания 
20:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Финландия - Литва 

Диема спорт 2

14:45 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Естония - Турция 

Евроспорт 1

18:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
20:30 Тенис: US Open, 1/8-финали
23:30 Тенис: US Open, 1/8-финали
01:45 Тенис: US Open, 1/8-финали
05:00 Тенис: US Open, 1/8-финали

Евроспорт 2

18:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
20:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
23:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
02:00 Тенис: US Open, 1/8-финали

Диема спорт 3

21:15 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Сърбия - Чехия 

Футбол

Диема спорт

17:30 Втора лига: "Марек" - "Миньор" (Пк)

Макс спорт 2

20:30 Ла Лига 2: "Уеска" - "Ейбар"


ВТОРНИК, 2 септември

Спорт

Диема спорт 2

15:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Гърция - Босна и Херцеговина 
21:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Италия - Испания 

Диема спорт 3

15:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Белгия - Израел 

Евроспорт 1

15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, Х етап
18:45 Тенис: US Open, 1/4-финали
20:30 Тенис: US Open, 1/4-финали
01:00 Тенис: US Open, 1/4-финали
01:45 Тенис: US Open, 1/4-финали
04:00 Тенис: US Open, 1/4-финали

Нова спорт

18:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Исландия - Словения 

Диема спорт

21:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Франция - Полша 


СРЯДА, 3 септември

Спорт

Макс спорт 2

13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/4-финал
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/4-финал

Диема спорт 2

13:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Черна Гора - Великобритания 
16:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Литва - Швеция 
20:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Финландия - Германия 

Евроспорт 1

14:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХI етап
18:45 Тенис: US Open, 1/4-финали
20:30 Тенис: US Open, 1/4-финали

Нова спорт

18:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Чехия - Латвия 

Диема спорт

21:15 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Турция - Сърбия 


ЧЕТВЪРТЪК, 4 септември

Спорт

Евроспорт 1

01:45 Тенис: US Open, 1/4-финали 
04:00 Тенис: US Open, 1/4-финали 
15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХII етап

Макс спорт 3

10:00 Голф: Amgen Irish Open, I сесия
18:00 Голф: Amgen Irish Open, II сесия

Макс спорт 2

13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/4-финал
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/4-финал

Ринг

13:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул

Диема спорт 2

15:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Франция - Исландия 

Нова спорт

15:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Босна и Херцеговина - Грузия 
18:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Израел - Словения 
21:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Испания - Гърция 

Футбол

Диема спорт 3

17:00 Квалификация за Мондиал 2026: Казахстан - Уелс 
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Грузия - Турция 
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Словакия - Германия 

Диема спорт

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Литва - Малта 
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Лихтенщайн - Белгия 

Диема спорт 2

19:00 Контрола: Норвегия - Финландия 
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Нидерландия - Полша 

БНТ 1/БНТ 3

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: България - Испания


ПЕТЪК, 5 септември

Спорт

Евроспорт 1

01:30 Тенис: US Open, 1/2-финали, жени 
04:00 Тенис: US Open, 1/2-финали, жени 
15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХIII етап
19:00 Тенис: US Open, двойки, жени, финал
21:30 Тенис: US Open, 1/2-финали, мъже
01:30 Тенис: US Open, 1/2-финали, мъже

Диема спорт 3

10:35 Формула 3: ГП на Италия, тренировка
12:00 Формула 2: ГП на Италия, тренировка
14:30 Формула 1: ГП на Италия, първа тренировка     
16:00 Формула 3: ГП на Италия, квалификация
16:55 Формула 2: ГП на Италия, квалификация
18:00 Формула 1: ГП на Италия, втора тренировка
19:30 Порше Суперкъп 2025: ГП на Италия, тренировка    

Макс спорт 1

11:35 Moto GP: ГП на Каталуния, първа тренировка
15:45 Moto GP: ГП на Каталуния, тренировка

Ринг

13:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул

Макс спорт 3

15:00 Голф: Amgen Irish Open, II ден

Футбол

Диема спорт

19:30 Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.): България - Гибралтар 
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Дания - Шотландия 

Диема спорт 2

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Италия - Естония 

Диема спорт 3

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Украйна - Франция 

Нова спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Словения - Швеция 


СЪБОТА, 6 септември

Спорт

Диема спорт 3

10:15 Формула 3: ГП на Италия, спринт 
11:30 Порше Суперкъп 2025: ГП на Италия, квалификация
13:30 Формула 1: ГП на Италия, трета тренировка
15:15 Формула 2: ГП на Италия, спринт 
17:00 Формула 1: ГП на Италия, квалификация

Макс спорт 1

11:00 Moto GP: ГП на Каталуния, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Каталуния, квалификация
13:15 Moto E: ГП на Каталуния, първо състезание
13:40 Moto 3, Moto 2: ГП на Каталуния, квалификация
15:50 Moto GP: ГП на Каталуния, спринт
17:05 Moto E: ГП на Каталуния, второ състезание

Макс спорт 2

11:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/2-финал
15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/2-финал
22:00 ММА: UFC Fight Night, Насурдин Имавов - Кайо Боральо

Нова спорт

12:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, 1/8-финал
18:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, 1/8-финал
21:45 Баскетбол (мъже): Евро 2025, 1/8-финал

Ринг

13:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул

Евроспорт 1

14:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХIV етап
19:00 Тенис: US Open, двойки, мъже, финал
22:30 Тенис: US Open, жени, финал

Макс спорт 3

14:30 Голф: Amgen Irish Open, III ден

Евроспорт 2

15:00 Супербайк: СШ във Франция, първо състезание
16:00 Суперспорт: СШ във Франция, първо състезание
20:55 Спортно катерене: СК в Копер, трудност, мъже и жени

Диема спорт

15:15 Баскетбол (мъже): Евро 2025, 1/8-финал

Футбол

Нова спорт

14:30 Англия, Лига 2: "Нюпорт" - "Бристол Роувърс"

Диема спорт 2

16:00 Квалификация за Мондиал 2026: Латвия - Сърбия 
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Англия - Андора 
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Австрия - Кипър 

Диема спорт

18:00 Втора лига: "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Етър"
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Сан Марино - Босна и Херцеговина 

Диема спорт 3

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Армения - Португалия 
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Ирландия - Унгария 


НЕДЕЛЯ, 7 септември

Спорт

Диема спорт 3

09:15 Формула 3: ГП на Италия, състезание
10:45 Формула 2: ГП на Италия, състезание
12:45 Порше Суперкъп 2025: ГП на Италия, състезание     
16:00 Формула 1: ГП на Италия, състезание

Макс спорт 1

10:30 Moto GP: ГП на Каталуния, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Каталуния, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Каталуния, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Каталуния, състезание
22:00 НАСКАР: Илинойс

Макс спорт 2

11:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, мач за трето място
15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, финал
20:00 NFL: "Ню Йорк Джетс" - "Питсбърг Стийлърс"
23:20 NFL: "Грийн Бей Пакърс" - "Детройт Лайънс"

Евроспорт 1

11:50 Маунтинбайк (жени): СШ във Вале, спускане
14:05 Маунтинбайк (мъже): СШ във Вале, спускане
16:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХV етап
20:30 Тенис: US Open, мъже, финал

Диема спорт 2

12:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, 1/8-финал
15:15 Баскетбол (мъже): Евро 2025, 1/8-финал

Евроспорт 2

13:00 Автомобилизъм: Суперкупа на Порше в Италия
14:00 Мотокрос: СШ в Турция, MXGP, първо състезание
15:00 Суперспорт: СШ във Франция, второ състезание
16:00 Супербайк: СШ във Франция, второ състезание
17:15 Мотокрос: СШ в Турция, MXGP, второ състезание
20:30 Автомобилизъм: 6 часа на САЩ

Ринг

13:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул

Макс спорт 4

13:00 ЕRC: рали "Великобритания", SS 10 Mynnydd Bach 1
17:00 ЕRC: рали "Великобритания", SS 12 Mynnydd Bach 2 - Power Stage

Макс спорт 3

14:30 Голф: Amgen Irish Open, IV ден

Диема спорт

18:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, 1/8-финал

Нова спорт

21:45 Баскетбол (мъже): Евро 2025, 1/8-финал

Футбол

БНТ 1/БНТ 3

16:00 Квалификация за Мондиал 2026: Грузия - България

Диема спорт 2

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Северна Македония - Лихтенщайн 
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Германия - Северна Ирландия 

Диема спорт 3

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Литва - Нидерландия 
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Турция - Испания 

Макс спорт 4

20:00 Ла Лига 2: 
02:10 МЛС: "Спортинг Канзас Сити" - "Остин"

Диема спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Полша - Финландия

спортна ТВ програма

