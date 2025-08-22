Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)

ПОНЕДЕЛНИК, 8 септември
Спорт
Ринг
13:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул
Футбол
Нова спорт
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Хърватия - Черна гора
Диема спорт
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Швейцария - Словения
Диема спорт 2
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Гърция - Дания
Диема спорт 3
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Израел - Италия
ВТОРНИК, 9 септември
Спорт
Ринг
14:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул
Евроспорт 1
15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХVI етап
Нова спорт
17:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/4-финал
21:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/4-финал
Евроспорт 2
18:05 Маунтинбайк (жени): СШ във Вале, крос кънтри на късо трасе
18:50 Маунтинбайк (мъже): СШ във Вале, крос кънтри на късо трасе
Футбол
Диема спорт
17:00 Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.): Азербайджан - България
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Унгария - Португалия
Диема спорт 2
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Армения - Ирландия
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Франция - Исландия
Диема спорт 3
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Азербейджан - Украйна
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Сърбия - Англия
СРЯДА, 10 септември
Спорт
Ринг
14:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул
Евроспорт 1
15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХVII етап
Диема спорт 2
17:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/4-финал
21:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/4-финал
ЧЕТВЪРТЪК, 11 септември
Спорт
Макс спорт 2
14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", I ден
Евроспорт 1
15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХVIII етап
Евроспорт 2
20:00 Голф: PGA тур, "Напа Вали Чемпиъншип", I ден
ПЕТЪК, 12 септември
Спорт
Макс спорт 1
11:35 Moto GP: ГП на Сан Марино, първа тренировка
13:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Филипини - Тунис
15:50 Moto GP: ГП на Сан Марино, тренировка
Макс спорт 2
14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", II ден
Ринг
14:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул
Евроспорт 1
15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХIХ етап
19:00 Колоездене (мъже): ГП на Квебек
02:00 Лека атлетика: СП в Токио
Диема спорт 2
17:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/2-финал
21:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/2-финал
Евроспорт 2
01:00 Голф: PGA тур, "Напа Вали Чемпиъншип", II ден
Футбол
Диема спорт
17:30 Първа лига: "Берое" - "Ботев" (Враца)
19:45 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Монтана"
22:00 Чемпиъншип: "Ипсуич" - "Шефилд Юнайтед"
Диема спорт 3
19:30 Втора Бундеслига: "Падерборн" - "Бохум"
21:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Айнтрахт" (Франкфурт)
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: Арминия" (Билефелд) - "Магдебург"
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Лориен"
Макс спорт 2
21:00 Про лига: "Ал Итихад" - "Ал Фатех"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Елче"
Ринг
22:15 Примейра лига: "Бенфика" - "Санта Клара"
СЪБОТА, 13 септември
Спорт
Макс спорт 2
09:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Япония - Турция
14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", III ден
22:00 ММА: Cage Warriors 193, галавечер в Нюкасъл
01:00 ММА: UFC Fight Night, Диего Лопес - Жан Силва
Макс спорт 1
11:00 Moto GP: ГП на Сан Марино, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Сан Марино, квалификация
13:15 Moto E: ГП на Сан Марино, първо състезание
13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Сан Марино, квалификации
15:50 Moto GP: ГП на Сан Марино, спринт
17:05 Moto E: ГП на Сан Марино, второ състезание
19:30 Сенши: бойна галавечер във Варна
23:00 WRC: рали "Чили", SS12 Мария де лас Крусес 2
02:30 НАСКАР: Тенеси
БНТ 3 / Евроспорт 1
12:00 Лека атлетика: СП в Токио
Макс спорт 3
12:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Германия - България
Ринг
14:00 Бокс: СП в Ливърпул
Евроспорт 2
14:50 Маунтинбайк (жени): СШ във Вале, олимпийско крос кънтри
01:00 Голф: PGA тур, "Напа Вали Чемпиъншип", III ден
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХХ етап
02:00 Лека атлетика: СП в Токио
Футбол
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Шалке 04" - "Холщайн" (Кил)
16:30 Бундеслига: "Хайденхайм" - "Борусия" (Дортмунд)
19:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Хамбургер"
21:30 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Херта" (Берлин)
Диема спорт
14:00 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Нюрнберг"
17:45 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Арда"
20:15 Първа лига: ЦСКА - "Септември" (София)
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Нотингам"
17:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Астън Вила"
19:30 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Тотнъм"
22:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Челси"
Нова спорт
14:30 Чемпиъншип: "Чарлтън" - "Милуол"
17:00 Премиър лийг: "Фулъм" - "Лийдс"
20:00 Лига 1: "Страсбург" - "Льо Авър"
22:05 Лига 1: "Оксер" - "Монако"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Овиедо"
17:15 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Реал" (Мадрид)
19:30 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Алавес"
22:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Виляреал"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Каляри" - "Парма"
19:00 Серия А: "Ювентус" - "Интер"
21:45 Серия А: "Фиорентина" - "Наполи"
Ринг
17:30 Ередивизи: "Аякс" - "Цволе"
19:45 Ередивизи: НЕК "Ниймеген" - ПСВ "Айндховен"
22:30 Примейра лига: "Фамаликао" - "Спортинг" (Лисабон)
НЕДЕЛЯ, 14 септември
Спорт
Евроспорт 2
07:00 Мотокрос: СШ в Китай, МХ2, първо състезание
08:00 Мотокрос: СШ в Китай, MXGP, първо състезание
10:00 Мотокрос: СШ в Китай, МХ2, второ състезание
11:00 Мотокрос: СШ в Китай, MXGP, второ състезание
14:20 Маунтинбайк (мъже): СШ във Вале, олимпийско крос кънтри
16:20 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Ризенбек, прескачане на препятствия
01:00 Голф: PGA тур, "Напа Вали Чемпиъншип", IV ден
Макс спорт 1
07:15 Суперкарс: състезание в Тейлъм Бенд
11:50 Moto 3: ГП на Сан Марино, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Сан Марино, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Сан Марино, състезание
16:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Бразилия - Китай
19:00 WRC: рали "Чили", SS16 Био Био 2, бонус етап
Макс спорт 2
09:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Украйна - Белгия
14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", IV ден
20:00 НФЛ: "Детройт Лайънс" - "Чикаго Беърс"
23:20 НФЛ: "Канзас Сити Чийфс" - "Филаделфия Ийгълс"
Диема спорт 3
12:15 "Порше Карера Къп Бенелюкс", ГП на Золдер, второ състезание
21:00 Баскетбол: Евро 2025, финал
БНТ 3 / Евроспорт 1
12:30 Лека атлетика: СП в Токио
Ринг
14:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул
Евроспорт 1
17:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХХI етап
21:30 Колоездене (мъже): ГП на Монреал
02:00 Лека атлетика: СП в Токио
БНТ 3
19:00 Борба: СП в Загреб, финали (св. стил)
Футбол
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Рома" - "Торино"
16:00 Серия А: "Аталанта" - "Лече"
19:00 Серия А: "Сасуоло" - "Лацио"
21:45 Серия А: "Милан" - "Болоня"
Нова спорт
14:00 Чемпиънишип: "Саутхемптън" - "Портсмут"
16:00 Лига 1: "Лил" - "Тулуза"
18:15 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Ланс"
20:30 Суперлига:
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Елверсберг" - "Динамо" (Дрезден)
16:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Аугсбург"
18:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Вердер" (Бремен)
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Селта" - "Жирона"
17:15 Ла Лига: "Леванте" - "Бетис"
19:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Райо Валекано"
22:00 Ла Лига: "Барселона" - "Валенсия"
Диема спорт
15:15 Втора лига: "Пирин" (Благоевград) - "Дунав от Русе"
18:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Лудогорец"
20:30 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Левски"
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Бърнли" - "Ливърпул"
18:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Манчестър Юнайтед"
21:45 Лига 1: "Рен" - "Олимпик" (Лион)
Ринг
17:00 Премиършип: "Килмарнък" - "Селтик"
Макс спорт 1
21:00 Про лига: "Ал Насър" - "Ал Холуд"