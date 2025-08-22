Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

ПОНЕДЕЛНИК, 8 септември

Спорт

Ринг

13:00 Бокс: СП в Ливърпул

20:00 Бокс: СП в Ливърпул

Футбол

Нова спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Хърватия - Черна гора

Диема спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Швейцария - Словения

Диема спорт 2

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Гърция - Дания

Диема спорт 3

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Израел - Италия

ВТОРНИК, 9 септември

Спорт

Ринг

14:00 Бокс: СП в Ливърпул

20:00 Бокс: СП в Ливърпул

Евроспорт 1

15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХVI етап

Нова спорт

17:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/4-финал

21:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/4-финал

Евроспорт 2

18:05 Маунтинбайк (жени): СШ във Вале, крос кънтри на късо трасе

18:50 Маунтинбайк (мъже): СШ във Вале, крос кънтри на късо трасе

Футбол

Диема спорт

17:00 Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.): Азербайджан - България

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Унгария - Португалия

Диема спорт 2

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Армения - Ирландия

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Франция - Исландия

Диема спорт 3

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Азербейджан - Украйна

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Сърбия - Англия

СРЯДА, 10 септември

Спорт

Ринг

14:00 Бокс: СП в Ливърпул

20:00 Бокс: СП в Ливърпул

Евроспорт 1

15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХVII етап

Диема спорт 2

17:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/4-финал

21:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/4-финал

ЧЕТВЪРТЪК, 11 септември

Спорт

Макс спорт 2

14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", I ден

Евроспорт 1

15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХVIII етап

Евроспорт 2

20:00 Голф: PGA тур, "Напа Вали Чемпиъншип", I ден

ПЕТЪК, 12 септември

Спорт

Макс спорт 1

11:35 Moto GP: ГП на Сан Марино, първа тренировка

13:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Филипини - Тунис

15:50 Moto GP: ГП на Сан Марино, тренировка

Макс спорт 2

14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", II ден

Ринг

14:00 Бокс: СП в Ливърпул

20:00 Бокс: СП в Ливърпул

Евроспорт 1

15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХIХ етап

19:00 Колоездене (мъже): ГП на Квебек

02:00 Лека атлетика: СП в Токио

Диема спорт 2

17:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/2-финал

21:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/2-финал

Евроспорт 2

01:00 Голф: PGA тур, "Напа Вали Чемпиъншип", II ден

Футбол

Диема спорт

17:30 Първа лига: "Берое" - "Ботев" (Враца)

19:45 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Монтана"

22:00 Чемпиъншип: "Ипсуич" - "Шефилд Юнайтед"

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундеслига: "Падерборн" - "Бохум"

21:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Айнтрахт" (Франкфурт)

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: Арминия" (Билефелд) - "Магдебург"

21:45 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Лориен"

Макс спорт 2

21:00 Про лига: "Ал Итихад" - "Ал Фатех"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Елче"

Ринг

22:15 Примейра лига: "Бенфика" - "Санта Клара"

СЪБОТА, 13 септември

Спорт

Макс спорт 2

09:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Япония - Турция

14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", III ден

22:00 ММА: Cage Warriors 193, галавечер в Нюкасъл

01:00 ММА: UFC Fight Night, Диего Лопес - Жан Силва

Макс спорт 1

11:00 Moto GP: ГП на Сан Марино, втора тренировка

11:50 Moto GP: ГП на Сан Марино, квалификация

13:15 Moto E: ГП на Сан Марино, първо състезание

13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Сан Марино, квалификации

15:50 Moto GP: ГП на Сан Марино, спринт

17:05 Moto E: ГП на Сан Марино, второ състезание

19:30 Сенши: бойна галавечер във Варна

23:00 WRC: рали "Чили", SS12 Мария де лас Крусес 2

02:30 НАСКАР: Тенеси

БНТ 3 / Евроспорт 1

12:00 Лека атлетика: СП в Токио

Макс спорт 3

12:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Германия - България

Ринг

14:00 Бокс: СП в Ливърпул

Евроспорт 2

14:50 Маунтинбайк (жени): СШ във Вале, олимпийско крос кънтри

01:00 Голф: PGA тур, "Напа Вали Чемпиъншип", III ден

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХХ етап

02:00 Лека атлетика: СП в Токио

Футбол

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Шалке 04" - "Холщайн" (Кил)

16:30 Бундеслига: "Хайденхайм" - "Борусия" (Дортмунд)

19:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Хамбургер"

21:30 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Херта" (Берлин)

Диема спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Нюрнберг"

17:45 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Арда"

20:15 Първа лига: ЦСКА - "Септември" (София)

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Нотингам"

17:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Астън Вила"

19:30 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Тотнъм"

22:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Челси"

Нова спорт

14:30 Чемпиъншип: "Чарлтън" - "Милуол"

17:00 Премиър лийг: "Фулъм" - "Лийдс"

20:00 Лига 1: "Страсбург" - "Льо Авър"

22:05 Лига 1: "Оксер" - "Монако"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Овиедо"

17:15 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Реал" (Мадрид)

19:30 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Алавес"

22:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Виляреал"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Каляри" - "Парма"

19:00 Серия А: "Ювентус" - "Интер"

21:45 Серия А: "Фиорентина" - "Наполи"

Ринг

17:30 Ередивизи: "Аякс" - "Цволе"

19:45 Ередивизи: НЕК "Ниймеген" - ПСВ "Айндховен"

22:30 Примейра лига: "Фамаликао" - "Спортинг" (Лисабон)

НЕДЕЛЯ, 14 септември

Спорт

Евроспорт 2

07:00 Мотокрос: СШ в Китай, МХ2, първо състезание

08:00 Мотокрос: СШ в Китай, MXGP, първо състезание

10:00 Мотокрос: СШ в Китай, МХ2, второ състезание

11:00 Мотокрос: СШ в Китай, MXGP, второ състезание

14:20 Маунтинбайк (мъже): СШ във Вале, олимпийско крос кънтри

16:20 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Ризенбек, прескачане на препятствия

01:00 Голф: PGA тур, "Напа Вали Чемпиъншип", IV ден

Макс спорт 1

07:15 Суперкарс: състезание в Тейлъм Бенд

11:50 Moto 3: ГП на Сан Марино, състезание

13:15 Moto 2: ГП на Сан Марино, състезание

15:00 Moto GP: ГП на Сан Марино, състезание

16:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Бразилия - Китай

19:00 WRC: рали "Чили", SS16 Био Био 2, бонус етап

Макс спорт 2

09:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Украйна - Белгия

14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", IV ден

20:00 НФЛ: "Детройт Лайънс" - "Чикаго Беърс"

23:20 НФЛ: "Канзас Сити Чийфс" - "Филаделфия Ийгълс"

Диема спорт 3

12:15 "Порше Карера Къп Бенелюкс", ГП на Золдер, второ състезание

21:00 Баскетбол: Евро 2025, финал

БНТ 3 / Евроспорт 1

12:30 Лека атлетика: СП в Токио

Ринг

14:00 Бокс: СП в Ливърпул

20:00 Бокс: СП в Ливърпул

Евроспорт 1

17:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХХI етап

21:30 Колоездене (мъже): ГП на Монреал

02:00 Лека атлетика: СП в Токио

БНТ 3

19:00 Борба: СП в Загреб, финали (св. стил)

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Рома" - "Торино"

16:00 Серия А: "Аталанта" - "Лече"

19:00 Серия А: "Сасуоло" - "Лацио"

21:45 Серия А: "Милан" - "Болоня"

Нова спорт

14:00 Чемпиънишип: "Саутхемптън" - "Портсмут"

16:00 Лига 1: "Лил" - "Тулуза"

18:15 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Ланс"

20:30 Суперлига:

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Елверсберг" - "Динамо" (Дрезден)

16:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Аугсбург"

18:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Вердер" (Бремен)

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Селта" - "Жирона"

17:15 Ла Лига: "Леванте" - "Бетис"

19:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Райо Валекано"

22:00 Ла Лига: "Барселона" - "Валенсия"

Диема спорт

15:15 Втора лига: "Пирин" (Благоевград) - "Дунав от Русе"

18:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Лудогорец"

20:30 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Левски"

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Бърнли" - "Ливърпул"

18:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Манчестър Юнайтед"

21:45 Лига 1: "Рен" - "Олимпик" (Лион)

Ринг

17:00 Премиършип: "Килмарнък" - "Селтик"

Макс спорт 1

21:00 Про лига: "Ал Насър" - "Ал Холуд"